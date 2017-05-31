8 تصاميم للحائط الحجري ستجعلك تريد مثلها

هل تبحث على أسلوب بسيط وغير مكلف لإبراز جمال منزلك وتغيير الديكور؟ هل أنت على شرف تصميم منزل الاحلام وتسعى لإيجاد أفكار مبتكرة تجعل فراغ بسيط إلى آخر انيق؟ أم تريد أن تعرف أكثر الصيحات تألقاً لتتمكن من اتباعها؟هناك أفكار بلا شك لا حصر لها، ولكن التصميم الأكثر استدامة هو الذي يضمن دوام الانطباع الأنيق الذي لا يعفى عليه الزمن، وأحد أبرز هذه الأفكار هو الاستعانة بكسوة الحجر على الحوائط الرئيسية، وسر استدامته هو أن مصدره من الطبيعة الخلابة، فكل ما هو طبيعي دائما ما يضيف جمال وروح حيوية في أي فراغ.
لكي تتجه نحو استخدام الحجر في كسوة الحوائط عليك أن تدرك أولاً أن هذا الاختيار فيه مجال واسع من التنوع، في الأشكال والألوان، ولكل شكل طابع خاص وتأثير فريد على الفراغ، فبين الشكل الخام وآخر معالج سوف تواجه صعوبة الاختيار، لذا جئنا بمجموعة من التطبيقات المختلفة لكسوة الحجر وأشكاله المتعددة، مع التأثير المميز لدى كل شكل، لنتعرف عليهم سوياً.
المصمم أراد هنا أن يبرز جمال المطبخ العصري، بفكرغير تقليدي، دون التغيير في عناصر ووحدات المطبخ، ومع جلب إضفاء قليل لمسة دافئة تزيد من تألق المطبخ، وكان الحل الأمثل هو الاستعانة بكسوة الحائط الحجرية، ولكي لا تطغى على التصميم كان اختيار لون هادئ ومحايد مثل اللون الرمادي أمر ضروري، والشكل العتيق دائماً ما يجلب روح دافئة في الغرفة.
من الممكن أن تجعل من المكتبة التقليدية ركن تجميلي للفراغ وليس وظيفي فقط، والحجر يمكن أن يتدخل لكي يحقق هذا الهدف، ولكي تلفت الأنظار دون إحداث انزعاج يجب أن يكون الالتصميم متناسق تماماً مع ألوان ونمط الغرفة، فمثل هذا التصميم يتكامل مع المحيط بأسلوب مثالي.
نفتقد في الفراغات التي تتبع الطابع الحداثي والألوان الأحادية بعضاً من اللمسات الجريئة التي تظهر جمال البساطة، ويكون الحل البسيط أيضاً هو تجليد الحائط الأساسي بالحجر، ويفضل أن يكون النمط عشوائي وذو لون جريء متباين مع الفراغ المحيط.
لا يوجد اجمل من ان تكون احد عناصر الطبيعة هي أول ما يكون في استقبالك، فهي بطبيعة الحال تبعث طاقة إيجابية وتجلب الدفء.
الحجر تفشى في جميع عناصر المنزل وصولا الى غرفة الحمام، لما فيها من إمكانية تحمل الرطوبة والماء مع جلب بعد انيق وإضفاء لمسة من التميز.
بعض المنازل قد تواجه مشكلة الفراغ المنبوذ، الذي لا يوجد وظيفة محددة له، وهو فراغ مع الوقت يتحول إلى مكان مهمل يتجنب استخدامه الجميع، والحل دائماً هو اختيار ديكور مناسب يخلق فراغ حيوي، ولا يوجد أجمل من هذا الشكل الجريء لإتمام المهمة.
السلم قد يتحول من عامل وظيفي الى جمالي ان قمت بإظهار تفاصيله بأسلوب مبدع، وأحد أبرز هذه الأساليب هو الاستعانة بالكسوة الحجرية، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون نوع مائل إلى الألوان الهادئة المحايدة حتى لا يجعل البهو يبدو أصغر، ويفضل تجنب المسطحات الخام هنا حتى يحافظ السلم على رحابته إلا إذا كان الطراز المحيط ريفي.
الحجر من الممكن أن يحل محل ورق الحائط الفاخر، والسر في نجاح هذه المهمة هو أن يكون النمط مثل الموزاييك في حجمه مما يضمن نتيجة مبهرة تحول حائط ممل إلى لوحة فنية.