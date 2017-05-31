8 تصاميم للحائط الحجري ستجعلك تريد مثلها

هل تبحث على أسلوب بسيط وغير مكلف لإبراز جمال منزلك وتغيير الديكور؟ هل أنت على شرف تصميم منزل الاحلام وتسعى لإيجاد أفكار مبتكرة تجعل فراغ بسيط إلى آخر انيق؟ أم تريد أن تعرف أكثر الصيحات تألقاً لتتمكن من اتباعها؟هناك أفكار بلا شك لا حصر لها، ولكن التصميم الأكثر استدامة هو الذي يضمن دوام الانطباع الأنيق الذي لا يعفى عليه الزمن، وأحد أبرز هذه الأفكار هو الاستعانة بكسوة الحجر على الحوائط الرئيسية، وسر استدامته هو أن مصدره من الطبيعة الخلابة، فكل ما هو طبيعي دائما ما يضيف جمال وروح حيوية في أي فراغ.

لكي تتجه نحو استخدام الحجر في كسوة الحوائط عليك أن تدرك أولاً أن هذا الاختيار فيه مجال واسع من التنوع، في الأشكال والألوان، ولكل شكل طابع خاص وتأثير فريد على الفراغ، فبين الشكل الخام وآخر معالج سوف تواجه صعوبة الاختيار، لذا جئنا بمجموعة من التطبيقات المختلفة لكسوة الحجر وأشكاله المتعددة، مع التأثير المميز لدى كل شكل، لنتعرف عليهم سوياً.