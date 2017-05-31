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8 تصاميم للحائط الحجري ستجعلك تريد مثلها

shereen gouda shereen gouda
Miner's Cottage I, design storey design storey مطبخ
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هل تبحث على أسلوب بسيط وغير مكلف لإبراز جمال منزلك وتغيير الديكور؟ هل أنت على شرف تصميم منزل الاحلام وتسعى لإيجاد أفكار مبتكرة تجعل فراغ بسيط إلى آخر انيق؟ أم تريد أن تعرف أكثر الصيحات تألقاً لتتمكن من اتباعها؟هناك أفكار بلا شك لا حصر لها، ولكن التصميم الأكثر استدامة هو الذي يضمن دوام الانطباع الأنيق الذي لا يعفى عليه الزمن، وأحد أبرز هذه الأفكار هو الاستعانة بكسوة الحجر على الحوائط الرئيسية، وسر استدامته هو أن مصدره من الطبيعة الخلابة، فكل ما هو طبيعي دائما ما يضيف جمال وروح حيوية في أي فراغ.

لكي تتجه نحو استخدام الحجر في كسوة الحوائط عليك أن تدرك أولاً أن هذا الاختيار فيه مجال واسع من التنوع، في الأشكال والألوان، ولكل شكل طابع خاص وتأثير فريد على الفراغ، فبين الشكل الخام وآخر معالج سوف تواجه صعوبة الاختيار، لذا جئنا بمجموعة من  التطبيقات المختلفة لكسوة الحجر وأشكاله المتعددة، مع التأثير المميز لدى كل شكل، لنتعرف عليهم سوياً.

1- مطبخ عصري يتسم بالدفء

Miner's Cottage I Kitchen design storey مطبخ exposed stone wall
design storey

Miner's Cottage I Kitchen

design storey
design storey
design storey

المصمم  أراد هنا أن يبرز جمال المطبخ العصري، بفكرغير تقليدي، دون التغيير في عناصر ووحدات المطبخ، ومع جلب إضفاء قليل لمسة دافئة تزيد من تألق المطبخ، وكان الحل الأمثل هو الاستعانة بكسوة الحائط الحجرية، ولكي لا تطغى على التصميم كان اختيار لون هادئ ومحايد مثل اللون الرمادي أمر ضروري، والشكل العتيق دائماً ما يجلب روح دافئة في الغرفة.

2- جزء من مكتبة أم عنصر ديكور؟

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

من الممكن أن تجعل من المكتبة التقليدية ركن تجميلي للفراغ وليس وظيفي فقط، والحجر يمكن أن يتدخل لكي يحقق هذا الهدف، ولكي تلفت الأنظار دون إحداث انزعاج يجب أن يكون الالتصميم متناسق تماماً مع ألوان ونمط الغرفة، فمثل هذا التصميم يتكامل مع المحيط بأسلوب مثالي.

3- خلفية فريدة في فراغ هادئ

Casa P, Estudio PM Estudio PM جدران
Estudio PM

Estudio PM
Estudio PM
Estudio PM

نفتقد في الفراغات التي تتبع الطابع الحداثي والألوان الأحادية بعضاً من اللمسات الجريئة التي تظهر جمال البساطة، ويكون الحل البسيط أيضاً هو تجليد الحائط الأساسي بالحجر، ويفضل أن يكون النمط عشوائي وذو لون جريء متباين مع الفراغ المحيط.

4- مدخل أكثر رحابة

Residencial Liberdade, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções جدران
SET Arquitetura e Construções

SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

لا يوجد اجمل من ان تكون احد عناصر الطبيعة هي أول ما يكون في استقبالك، فهي بطبيعة الحال تبعث طاقة إيجابية وتجلب الدفء.

5- كسوة تتحمل عوامل المناخ المختلفة

Shoreditch Project, The Wood Galleries The Wood Galleries جدران
The Wood Galleries

Shoreditch Project

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

الحجر تفشى في جميع عناصر المنزل وصولا الى غرفة الحمام، لما فيها من إمكانية تحمل الرطوبة والماء مع جلب بعد انيق وإضفاء لمسة من التميز.

6- تحويل فراغ مهدر إلى آخر نمطي

沐光│事茶, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 جدران
墐桐空間美學

墐桐空間美學
墐桐空間美學
墐桐空間美學

بعض المنازل قد تواجه مشكلة الفراغ المنبوذ، الذي لا يوجد وظيفة محددة له، وهو فراغ مع الوقت يتحول إلى مكان مهمل يتجنب استخدامه الجميع، والحل دائماً هو اختيار ديكور مناسب يخلق فراغ حيوي، ولا يوجد أجمل من هذا الشكل الجريء لإتمام المهمة.

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7- إظهار جمال العناصر المعمارية

Pietraelite , Pietraelite srl Bio Italian Stone Unipersonale Pietraelite srl Bio Italian Stone Unipersonale سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Pietraelite srl Bio Italian Stone Unipersonale

Pietraelite srl Bio Italian Stone Unipersonale
Pietraelite srl Bio Italian Stone Unipersonale
Pietraelite srl Bio Italian Stone Unipersonale

السلم قد يتحول من عامل وظيفي الى جمالي ان قمت بإظهار تفاصيله بأسلوب مبدع، وأحد أبرز هذه الأساليب هو الاستعانة بالكسوة الحجرية، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون نوع مائل إلى الألوان الهادئة المحايدة حتى لا يجعل البهو يبدو أصغر، ويفضل تجنب المسطحات الخام هنا حتى يحافظ السلم على رحابته إلا إذا كان الطراز المحيط ريفي.

8- خلفية أنيقة لأثاث بسيط

Apartamento Mansão Imperial, ArchDuo Arquitetura ArchDuo Arquitetura غرفة السفرة حجر Yellow
ArchDuo Arquitetura

ArchDuo Arquitetura
ArchDuo Arquitetura
ArchDuo Arquitetura

الحجر من الممكن أن يحل محل ورق الحائط الفاخر، والسر في نجاح هذه المهمة هو أن يكون النمط مثل الموزاييك في حجمه مما يضمن نتيجة مبهرة تحول حائط ممل إلى لوحة فنية.

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