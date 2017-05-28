8 أفكار ملهمة لتجديد غرفة معيشتك بأقل التكاليف

نقضي أغلب أوقاتنا في غرفة المعيشة فهي الغرفة التي نستقبل فيها الضيوف، نسترخي في المساء ونشاهد التلفاز، فنقضى أغلب اليوم فيها بل وأحياناً نتناول الطعام فيها. ولكن قد يصيبنا الملل منها بسرعة ولكن يبقى عبئ التكاليف الزائدة حمل علينا فلا يمكننا عمل تغيرات كبيرة، فقط كل ما نستطيع عمله هو تغير بعض اللمسات البسيطة التي يسمح بها وقتنا وإمكانياتنا المادية.
هذا ما سنعرضه لكم اليوم، حيث جئنا لكم ببعض الأفكار الرائعة و السهلة والتي تتيح لكم إحداث بعض التغيرات البسيطة حتى لا يمكنكم التخلص من الملل وتجديد غرف المعيشة الخاصة بكم.
عند تصميم وتأثيث منازلنا يقع أغلبا في فخ التقليد والذي ينتج عنه الحصول على بيت تقليدي بدون شخصية. لكن من المهم إضافة لمستك الشخصية والسماح لبيتك وغرفة معيشتك أن يعبرا عنك من خلال بعض اللمسات الشخصية. فيمكنك إضافة بعض الصور الفوتوغرافة لأفراد عائلتك أو بعض الصور المفضلة لديك.
ليس من السهل الوصول لمظهر أنيق باستخدام الأرفف ولكن يمكنك تنسيق بعض الأغراض بشكل إبداعي على الأرفف للحصول على مظهر أنيق في النهاية. فيمكنك تنسيق الكتب الملونة أو عرض مقتنياتك التي تجمعها بشكل يجذب الإنتباة مثل هذا المثال.
إذا مللت الشكل القديم لأثاثك يمكنك إعادة تجميلة وتوظيفه بشكل يسمح لك بالحصول على شكل جديد لأثاثك القديم. فطاولة القهوة القديمة يمكن طلاؤها، وحدة التخزين يمكن وضع بعض الملصقات عليها واستخدامها في غرفة أخرى وهكذا.
لا يوجد مثيل للنباتات كعناصر ديكورية لغرفة المعيشة فهي إختيار رائع ويساهم بشكل كبير في إنعاش منزلك وغمره بالحيوية كما أن لها فوائد صحية أيضاً، ولا تنسى أنها لن تكلفك الكثير من الأموال.
إضافة ألوان صريحة من شأنها أن تنعش غرفك بطريقة غير عادية، فيمكنك إضافة لون في صورة وسائد ملونة أو اكسسوارات مثل المزهريات، كما يمكنك أيضاً إضافة لون من خلال طلاء أحد الحوائط أو جزء منها بألوان صريحة فهي أسهل وأكثر الطرق فاعلية.
أسهل الطرق للحصول على انتعاش لغرفة المعيشة هي باتباع القاعدة المعمارية بخلق نقطة بصرية في الغرفة لتلفت النظر عن باقي الغرفة وتظهرها بشكل جديد ومنتعش. يمكنك إضافة لوحة فنية ملفتة للأنظار بألوانها، أو إضافة ورق حائط على هذا الحائط أو فقط على جزء منه، كما يمكنك تكسية الحائط ببلاطات ملونة أو حجارة ذات ملمس.
لا يوجد ما يمنع من إضافة لمسة جريئة بإعادة تنجيد أحد الكراسي بقماش جرئ والذي بدوره سيؤدي لإنعاش باقي الغرفة.
أحياناً يكون كل ما تحتاجه ببساطة هو إعادة ترتيب الأثاث بشكل أفضل للحصول على وضع أكثر راحة ومنعش للغرفة تعرف أكثر من هذا المقال على طرقة ترتيب الأثاث بشكل صحيح.