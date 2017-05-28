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8 أفكار ملهمة لتجديد غرفة معيشتك بأقل التكاليف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars غرفة المعيشة
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نقضي أغلب أوقاتنا في غرفة المعيشة فهي الغرفة التي نستقبل فيها الضيوف، نسترخي في المساء ونشاهد التلفاز، فنقضى أغلب اليوم فيها بل وأحياناً نتناول الطعام فيها. ولكن قد يصيبنا الملل منها بسرعة ولكن يبقى عبئ التكاليف الزائدة حمل علينا فلا يمكننا عمل تغيرات كبيرة، فقط كل ما نستطيع عمله هو تغير  بعض اللمسات البسيطة التي يسمح بها وقتنا وإمكانياتنا المادية.

هذا ما سنعرضه لكم اليوم، حيث جئنا لكم ببعض الأفكار الرائعة و السهلة والتي تتيح لكم إحداث بعض التغيرات البسيطة حتى لا يمكنكم التخلص من الملل وتجديد غرف المعيشة الخاصة بكم.

1- أضف شخصيتك

Showcase Retreat, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

عند تصميم وتأثيث منازلنا يقع أغلبا في فخ التقليد والذي ينتج عنه الحصول على بيت تقليدي بدون شخصية. لكن من المهم إضافة لمستك الشخصية والسماح لبيتك وغرفة معيشتك أن يعبرا عنك من خلال بعض اللمسات الشخصية. فيمكنك إضافة بعض الصور الفوتوغرافة لأفراد عائلتك أو بعض الصور المفضلة لديك.

2- قم باستخدام الأرفف بحكمة

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

ليس من السهل الوصول لمظهر أنيق باستخدام الأرفف ولكن يمكنك تنسيق بعض الأغراض بشكل إبداعي على الأرفف للحصول على مظهر أنيق  في النهاية. فيمكنك تنسيق الكتب الملونة أو عرض مقتنياتك التي تجمعها بشكل يجذب الإنتباة مثل هذا المثال.

3- اعد استخدام الأثاث

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

إذا مللت الشكل القديم لأثاثك يمكنك إعادة تجميلة وتوظيفه بشكل يسمح لك بالحصول على شكل جديد لأثاثك القديم. فطاولة القهوة القديمة يمكن طلاؤها، وحدة التخزين يمكن وضع بعض الملصقات عليها واستخدامها في غرفة أخرى وهكذا.

4- النباتات

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars غرفة المعيشة
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

لا يوجد مثيل للنباتات كعناصر ديكورية لغرفة المعيشة فهي إختيار رائع ويساهم بشكل كبير في إنعاش منزلك وغمره بالحيوية كما أن لها فوائد صحية أيضاً، ولا تنسى أنها لن تكلفك الكثير من الأموال.

5- لون صريح

Tocqueville, HiCeBeNe HiCeBeNe غرفة المعيشة
HiCeBeNe

HiCeBeNe
HiCeBeNe
HiCeBeNe

إضافة ألوان صريحة من شأنها أن تنعش غرفك بطريقة غير عادية، فيمكنك إضافة لون في صورة وسائد ملونة أو اكسسوارات مثل المزهريات، كما يمكنك أيضاً إضافة لون من خلال طلاء أحد الحوائط أو جزء منها بألوان صريحة فهي أسهل وأكثر الطرق فاعلية.

6- إخلق نقطة بصرية

TR estudio, Hipercubo Arquitectura Hipercubo Arquitectura غرفة المعيشة أسمنت Brown
Hipercubo Arquitectura

Hipercubo Arquitectura
Hipercubo Arquitectura
Hipercubo Arquitectura

أسهل الطرق للحصول على انتعاش لغرفة المعيشة هي باتباع القاعدة المعمارية بخلق نقطة بصرية في الغرفة لتلفت النظر عن باقي الغرفة وتظهرها بشكل جديد ومنتعش. يمكنك إضافة لوحة فنية ملفتة للأنظار بألوانها، أو إضافة ورق حائط على هذا الحائط أو فقط على جزء منه، كما يمكنك تكسية الحائط ببلاطات ملونة أو حجارة ذات ملمس.

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7- لمسة جريئة

Battersea, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

لا يوجد ما يمنع من إضافة لمسة جريئة بإعادة تنجيد أحد الكراسي بقماش جرئ  والذي بدوره سيؤدي لإنعاش باقي الغرفة.

8- إعادة ترتيب الأثاث

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة المعيشة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

أحياناً يكون كل ما تحتاجه ببساطة هو إعادة ترتيب الأثاث بشكل أفضل للحصول على وضع أكثر راحة ومنعش للغرفة تعرف أكثر من هذا المقال على طرقة ترتيب الأثاث بشكل صحيح.

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