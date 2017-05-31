6 غرف معيشة تصلح لتكون ريسبشن أنيق

الريسبشن هو المكان الرئيسي لاستقبال الضيوف و ينبغي علينا أن نصممه بطريقة جمالية حتى يجذب انتباه الجميع و يليق باستضافة الجميع كما نطمح دائماً، و لكن في بعض الأحيان قد يكون عائق المساحة أو الميزانية كفيل بأن تستغني عن مساحتين منفصلتين بين غرفة المعيشة و غرفة الاستقبال (الريسبشن ) كما هو مألوف بصالون استقبال و ديكور رسمي في كل مكوناته .. اليوم مع هوميفاي سنتطرق لتلك الحالة و سنظهر لكم 6 نماذج رائعة جمعت بين غرفة المعيشة و الريسبشن في مكان واحد يصلح لنقضي فيه أوقاتاً أسرية سعيدة و أيضاً استقبال الضيوف بكل أناقة و جمال ..