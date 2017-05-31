6 غرف معيشة تصلح لتكون ريسبشن أنيق

الريسبشن هو المكان الرئيسي لاستقبال الضيوف و ينبغي علينا أن نصممه بطريقة جمالية حتى يجذب انتباه الجميع و يليق باستضافة الجميع كما نطمح دائماً، و لكن في بعض الأحيان قد يكون عائق المساحة أو الميزانية كفيل بأن تستغني عن مساحتين منفصلتين بين غرفة المعيشة و غرفة الاستقبال (الريسبشن ) كما هو مألوف بصالون استقبال و ديكور رسمي في كل مكوناته .. اليوم مع هوميفاي سنتطرق لتلك الحالة و سنظهر لكم 6 نماذج رائعة جمعت بين غرفة المعيشة و الريسبشن في مكان واحد يصلح لنقضي فيه أوقاتاً أسرية سعيدة و أيضاً استقبال الضيوف بكل أناقة و جمال ..
الألوان الداكنة تحتاج مهارة خاصة لضبط مدى تمازجها و توازنها مع بعضها في المساحات المغلقة و خصوصاً غرفة المعيشة أو مكان استقبال الضيوف، هنا مثلاً تم استخدام اللون الأبيض في مخدات الكنبة المصممة على شكل حرف L بطول الجلسة و التي نسجت مفروشاتها باللون الأخضر مع وجود ألوان أخرى في الغرفة مثل البني و النبيتي كل ذلك لم نشعر منه بأي نشاز بسبب التدرج في استخدامه و هو ما تحقق بواسطة الضوء الذي جذب انتباهنا بجوار العمود الحجري و البراويز المنتشرة على باقي الجدران مما عزز تشتيت الانتباه عن أي شيء بشكل محدد و جعل كل الغرفة تبدو لوحة فنية واحدة .
الفخامة تظهر في غرفة المعيشة أو الاستقبال في مكوناتهما من حيث قيمة الأثاث و مستوى تنجيده و فرشه و كذلك المكونات الأخرى التي توجد في الغرفة مثل السجاد و نظام الإضاءة و النجف ، و لكننا سوف نلاحظ أن الفخامة هنا تتنوع بين التوازن الكبير في التنسيق بين السفرة و المعيشة و مكان التليفزيون و مستوى الرسمية في الأثاث و الرخام في الأرضيات جعلا منها قابلة لاستقبال الضيوف الرسميين بمنتهي الاحترافية و في الوقت ذاته تساعد تحقيق الأريحية في مشاهدة التلفاز بين العائلة و الأصدقاء
غرفة الاستقبال في مسطح كبير يمكن أن يظهرها التقسيم بشكل لائق عن طريق تحديد اتجاه الجلسة بطريقة مغلقة في اتجاهات متقابلة بحيث تكون الجلسة لا يكون فيها أي جهة إلا و تنظر للجهة الأخرى منها مثل المربع و هي طريقة رائعة للفصل و تحقيق الخصوصية حتى لو كان المكان مزدحماً في حالة الحفلات مثلاً و لتحديد أهمية اتجاه الجلسات عليك التفكر قليلاً في ديكور المطاعم الذي يكون عبارة عن جلسات مغلقة لتحقيق الخصوصية كما أسلفنا
اللجوء للطراز الكلاسيكي يغنيك عن الحيرة لقرب التشابة بين تصميم غرفة المعيشة و الريسبشن فيه، لاحظ نوع الأنترية يصلح تماماً لأن يكون بمفرده في غرفة للريسبشن و يصلح أيضاً كما هو موجود في غرفة تليفزيون و الستائر أيضاً و النجف و التفاصيل الاخرى الأنيقة كلها تصلح في الحالتين
تلك الصورة من أعلى لغرفة معيشة مقسيمة بشكل مربع منقوص من ضلع و هي رائعة في حالة التقسيم في غرفة كبيرة تضمن غرفاً أخرى مثل السفرة أو مطبخ مفتوح، و نلاحظ مدى الهدوء في التفاصيل بالمقارنة بالنماذج الأخرى التي رأيناها و الإجابة هنا تكمن في سبب المساحة الصغيرة فكلما كانت المساحة صغيرة لتصميم غرفة معيشة أو ريسبشن فإنا لتفاصيل لابد أن تكون أقل و الألوان أكثر بهجة و تفتحاً
الاهتمام بالتفاصيل و مدى غزارتها و تأثيرها في التصميم تضمن لك نموذجاً خالياً من أي عيوب أو نواقص، لاحظ في هذا التصميم الكم الكبير من المكونات الضرورية مثل الستائر و الطقم الفخم للأنترية و النقوش في الأرضيات و النجف و درجات السقف و المصابيح الليد و التلفزيون و نقوش الجدران و المنضدة الوسطى و الإكسسوارات كل هذا مندمج لأقصى درجات التناغم و بالفعل وصل لنا رسالة أن هذا البيت من أروع ما يكون في تصميمه