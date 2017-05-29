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9 أمثلة للحوائط والأرفف الجبسية

ريم عوض ريم عوض
PROYECTO SAYAVEDRA, AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
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الحوائط والأرفف الجبسية من أفضل الحلول التي يمكنك استخدامها في غرفة المعيشة وتعطيك الفرصة لتشكيلها حسب رغبتك ووضع العدد الذي تريده من الأرفف حسب المساحة واستغلالها أفضل استغلال. في هذا المقال نقدك لكم محموعة من الأمثلة للحصول على حائط أو أرفف جبسية مناسبة لكل الأذواق.

الطريقة

Pinheiro Chagas, Rita Salgueiro Rita Salgueiro غرفة المعيشة
Rita Salgueiro

Rita Salgueiro
Rita Salgueiro
Rita Salgueiro

هذه صورة لعملية تركيب حوائط وأرفف من الجبس لتوضح لك كيفية فعل ذلك من الأساس. تبدأ العملية بخطة واضحة تضع في الاعتبار العناصر التي سيتضمنها المشروع الذي تريد إنشاؤه، كالمكتبة مثلا تحدد عدد الأرفف وأماكنها وسُمك كل رف. بعد ذلك تقوم بإنشاء هيكل من الصلب والذي سيتم تثبيت عليه الألواح الجبسية.

1- النتيجة

Pinheiro Chagas, Rita Salgueiro Rita Salgueiro غرفة المعيشة
Rita Salgueiro

Rita Salgueiro
Rita Salgueiro
Rita Salgueiro

الآن أصبحت المكتبة أو المركز الترفيهي جاهز للاستخدام! مع إضافة بعض اللمسات كوحدات الإضاءة الداخلية التي تضيف عمقًا للأبعاد وتؤثر في الديكور بشكل كبير. هذا الحل مناسب لتوفير المال ويغنيك عن شراء مكتبة جاهزة ويوفر لك المساحة أيضًا كأنه جز من الحائط.

الآن نعرض عليكم بعض الأمثلة المختلفة للحوائط الجبسية.

2- بعض الإلهام

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في هذا المثال نجد استخدام الجبس بطريقة مختلفة بمنحنى أضاف ديناميكية للتصميم وتم تثبيت مدفأة فيه أضافت للديكور أيضًا.

3- بار فاصل

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

هذا البار مصمم بشكل مختلف كأنه حائط تم قطعه وتفريغه، كالنوافذ مثلا، يمكنك استخدام هذا الحل للفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة له أو لإضافة سطح جديد للعمل ويمكنك إضافة بعض الكراسي العالية أمامه ليكون بار متكامل.

4- اختيار راديكالي

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

جانب كامل من حائط غرفة المعيشة تم تصميمه بالعديد من الأرفف من الأرض للسقف.

5- نيش معلق

Luxury Home, Studio Ferlenda Studio Ferlenda غرفة المعيشة
Studio Ferlenda

Studio Ferlenda
Studio Ferlenda
Studio Ferlenda

ليس من الضروري أن يغطي الجيبسوم بورج (الحائط الجبس) الحائط بالكامل، كالأمثلة السابقة، ولكن يمكنك تشكيله حسب الرغبة للحصول على نيش معلّق مثلا كهذه الصورة!

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6- للأركان والمنحنيات والأسقف

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة خشب White
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

بالإضافة لإنشاء أرفف على الحوائط يمكنك أيضًا استغلال الأركان لوصل الأرفف على الحائطتين المتعامدين، كما أن الجيبسوم بورد في السقف يعطي منظرًا جميلًا سواء كبيت نور أو لإضافة كشافات إضاءة موظعة بشكل جيد.

7- مزيج من المواد

PROYECTO SAYAVEDRA, AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-

AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-

في هذا المثال نجد مزيج من المواد في الحائط الجبسي الذي يوجد بداخله أرفف خشبية معلقة ليتكامل التصميم مع باقي الأثاث.

8- اللمسات النهائية

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكنك طلاء الحائط باللون الذي تريده وهذا من أهم مميزاته.

ديكور خيالي بالإضاءة

TREE, PECORAMELLOarchitetti PECORAMELLOarchitetti غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
PECORAMELLOarchitetti

PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti

سهولة التشكيل حسب ما تطمح إليه هو من أهم مميزات الجبس فيمكنك استخدامه مع الإضاءة للحصول على شكل ديكوري رائع كهذا.

شقة 50 م² بالرسم الهندسي ستبهرك أناقتها
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