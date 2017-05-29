9 أمثلة للحوائط والأرفف الجبسية

الحوائط والأرفف الجبسية من أفضل الحلول التي يمكنك استخدامها في غرفة المعيشة وتعطيك الفرصة لتشكيلها حسب رغبتك ووضع العدد الذي تريده من الأرفف حسب المساحة واستغلالها أفضل استغلال. في هذا المقال نقدك لكم محموعة من الأمثلة للحصول على حائط أو أرفف جبسية مناسبة لكل الأذواق.
هذه صورة لعملية تركيب حوائط وأرفف من الجبس لتوضح لك كيفية فعل ذلك من الأساس. تبدأ العملية بخطة واضحة تضع في الاعتبار العناصر التي سيتضمنها المشروع الذي تريد إنشاؤه، كالمكتبة مثلا تحدد عدد الأرفف وأماكنها وسُمك كل رف. بعد ذلك تقوم بإنشاء هيكل من الصلب والذي سيتم تثبيت عليه الألواح الجبسية.
الآن أصبحت المكتبة أو المركز الترفيهي جاهز للاستخدام! مع إضافة بعض اللمسات كوحدات الإضاءة الداخلية التي تضيف عمقًا للأبعاد وتؤثر في الديكور بشكل كبير. هذا الحل مناسب لتوفير المال ويغنيك عن شراء مكتبة جاهزة ويوفر لك المساحة أيضًا كأنه جز من الحائط.
الآن نعرض عليكم بعض الأمثلة المختلفة للحوائط الجبسية.
في هذا المثال نجد استخدام الجبس بطريقة مختلفة بمنحنى أضاف ديناميكية للتصميم وتم تثبيت مدفأة فيه أضافت للديكور أيضًا.
هذا البار مصمم بشكل مختلف كأنه حائط تم قطعه وتفريغه، كالنوافذ مثلا، يمكنك استخدام هذا الحل للفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة له أو لإضافة سطح جديد للعمل ويمكنك إضافة بعض الكراسي العالية أمامه ليكون بار متكامل.
جانب كامل من حائط غرفة المعيشة تم تصميمه بالعديد من الأرفف من الأرض للسقف.
ليس من الضروري أن يغطي الجيبسوم بورج (الحائط الجبس) الحائط بالكامل، كالأمثلة السابقة، ولكن يمكنك تشكيله حسب الرغبة للحصول على نيش معلّق مثلا كهذه الصورة!
بالإضافة لإنشاء أرفف على الحوائط يمكنك أيضًا استغلال الأركان لوصل الأرفف على الحائطتين المتعامدين، كما أن الجيبسوم بورد في السقف يعطي منظرًا جميلًا سواء كبيت نور أو لإضافة كشافات إضاءة موظعة بشكل جيد.
في هذا المثال نجد مزيج من المواد في الحائط الجبسي الذي يوجد بداخله أرفف خشبية معلقة ليتكامل التصميم مع باقي الأثاث.
يمكنك طلاء الحائط باللون الذي تريده وهذا من أهم مميزاته.
سهولة التشكيل حسب ما تطمح إليه هو من أهم مميزات الجبس فيمكنك استخدامه مع الإضاءة للحصول على شكل ديكوري رائع كهذا.