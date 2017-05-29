9 أمثلة للحوائط والأرفف الجبسية

هذه صورة لعملية تركيب حوائط وأرفف من الجبس لتوضح لك كيفية فعل ذلك من الأساس. تبدأ العملية بخطة واضحة تضع في الاعتبار العناصر التي سيتضمنها المشروع الذي تريد إنشاؤه، كالمكتبة مثلا تحدد عدد الأرفف وأماكنها وسُمك كل رف. بعد ذلك تقوم بإنشاء هيكل من الصلب والذي سيتم تثبيت عليه الألواح الجبسية.