المساحات بذكاء يمكنه أن يعطيك نتائج مذهلة قد تعطيك نتيجة أفضل من المساحات الكبيرة كما أنها لن تكلفك الكثير من الأموال، كل ما عليك هو التفكير بذكاء لاستغلال كل شبر في منزلك والتغلب على مشاكل ضيق المساحات التقليدية، أو دمج المناطق كغرفة المعيشة مع المطبخ أو السفرة.

ونحن في هذا المقال نعرض لك 10 طرق مميزة لاستغلال المساحات خاصة إذا كنت تملك مساحة صغيرة فيمكنك تقسيمها بطريقة مذهلة..