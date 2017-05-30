المساحات بذكاء يمكنه أن يعطيك نتائج مذهلة قد تعطيك نتيجة أفضل من المساحات الكبيرة كما أنها لن تكلفك الكثير من الأموال، كل ما عليك هو التفكير بذكاء لاستغلال كل شبر في منزلك والتغلب على مشاكل ضيق المساحات التقليدية، أو دمج المناطق كغرفة المعيشة مع المطبخ أو السفرة.
ونحن في هذا المقال نعرض لك 10 طرق مميزة لاستغلال المساحات خاصة إذا كنت تملك مساحة صغيرة فيمكنك تقسيمها بطريقة مذهلة..
يمكنك استخدام أكثر من غرفة في نفس المكان مع مراعاه التنظيم والمسافات، ونرى هنا السرير في أول الغرفة مع تخصيص الحوائط بألوان واكسسوارات ضوئية مناسبة مع الخزانات من الأسفل بدلًا من شراء دولاب مخصوص للملابس و للأحذية.. بالإضافة إلى ترك مسافة مناسبة وعمل السفرة الصغيرة مع ألوان اللمبات و الجدران و المفروشات و بجوارهم بمسافة صغيرة مكتب و مساحة للعمل والإبداع بنفس لون الخشب في السرير.
هذا المنزل هو عبارة عن شقة استديو، تم دمج الغرف فيها، مع ترك مساحات مناسبة للحركة، وأيضًا احتفاظ كل غرفة بمساحتها الخاصة، وذلك من خلال التقسيم البصري الذي لا ينتقص من المساحة، ومنح غرفة النوم الخصوصية اللازمة من خلال الجدار الزجاجي، الذي يأتي كحل مثالي مبدع، لمنح الشقة المزيد من الاتساع.
عندما يجتمع الذكاء والخيال معًا.. شقة صغيرة ولكنها مازالت أنيقة ومرتبة وتفي بكل احتياجات ساكنها، ونرى الإبداع في تصميم الجدار الفاصل الذي هو في الوقت ذاته خزانة متعددة الأدراج.
قم بعمل أريكة على نافذة مميزة في منزلك، أو بار لتناول الافطار. فهذه الفكرة سوف تزيد الغرفة جمالاً كما ستضيف مساحة جلوس وتخزين أسفل الأريكة أو الطاولة الجديدة.
إذا كنت محبًا للكتب فبإمكانك عمل مكتبة رائعة من الخشب أو الخرسانة تحت السلم الداخلي في منزلك، فهذا يجنبك الفوضى التي قد تنتشر في كل مكان عند بعثرة هذه الكتب.
يمكنك تصميم الخزائن وخاصة في المطابخ لتصل إلى السقف لخلق مساحة تخزينية إضافية تسمح بحمل كافة الأدوات.
استغلال الجدار بأكملها لعمل الأرفف والدواليب في أي غرفة بمنزلك يعطيك مساحة كبيرة لتجنب الفوضى ولتخزين الأشياء، وهذا من شئنه أن يمنحك مساحة مناسبة أيضًا لوضع الزهور والتزيين.
الاتجاه الحديث في تقسيم المساحات يكون فيه المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، وظهرت طريقة جديدة لإخفاء المطبخ عن طريق تركيب بابين يسهل غلقهما وفتحهما في أي وقت.
في مساحة صغيرة جدًا استطاع هذا المكتب الصغير أن يوفر مساحة عمل رائعة، سطح المكتب لا يتعدى حجم صندوق صغير، مُضاء جيدًا بحيث تكون القراءة عليه أو العمل على الحاسوب الخاص بك أمر مريح .
في غرف النوم يمكن أن نهدر مساحة كبيرة في قطع أثاث متفرقة يمكن جمعها لتصير كيان واحد بداخل الغرفة لنترك لأطفالنا مساحة كافية لممارسة الأنشطة المختلفة، وهكذا ما نراه في هذا السرير والمكتب يظهران كوحدة واحدة.
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