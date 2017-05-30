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10 طرق مميزة لاستغلال المساحات

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov غرفة المعيشة White
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المساحات بذكاء يمكنه أن يعطيك نتائج مذهلة قد تعطيك نتيجة أفضل من المساحات الكبيرة كما أنها  لن تكلفك الكثير من الأموال، كل ما عليك هو التفكير بذكاء لاستغلال كل شبر في منزلك والتغلب على مشاكل ضيق المساحات التقليدية، أو دمج المناطق كغرفة المعيشة مع المطبخ أو السفرة.

ونحن في هذا المقال نعرض لك 10 طرق مميزة لاستغلال المساحات خاصة إذا كنت تملك مساحة صغيرة فيمكنك تقسيمها بطريقة مذهلة..

1. أكثر من غرفة في مساحة واحدة

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой غرفة المعيشة Beige
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

يمكنك استخدام أكثر من غرفة في نفس المكان مع مراعاه التنظيم والمسافات، ونرى هنا السرير في أول الغرفة مع تخصيص الحوائط بألوان واكسسوارات ضوئية مناسبة مع الخزانات من الأسفل بدلًا من شراء دولاب مخصوص للملابس و للأحذية.. بالإضافة إلى ترك مسافة مناسبة وعمل السفرة الصغيرة مع ألوان اللمبات و الجدران و المفروشات و بجوارهم بمسافة صغيرة مكتب و مساحة للعمل والإبداع بنفس لون الخشب في السرير.

2. تقسيم بصري رائع

Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov غرفة المعيشة White
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

هذا المنزل هو عبارة عن شقة استديو، تم دمج الغرف فيها، مع ترك مساحات مناسبة للحركة، وأيضًا احتفاظ كل غرفة بمساحتها الخاصة، وذلك من خلال التقسيم البصري الذي لا ينتقص من المساحة، ومنح غرفة النوم الخصوصية اللازمة من خلال الجدار الزجاجي، الذي يأتي كحل مثالي مبدع، لمنح الشقة المزيد من الاتساع.

3. جدار أم خزانة؟!

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

عندما يجتمع الذكاء والخيال معًا.. شقة صغيرة ولكنها مازالت أنيقة ومرتبة وتفي بكل احتياجات ساكنها، ونرى الإبداع في تصميم الجدار الفاصل الذي هو في الوقت ذاته خزانة متعددة الأدراج.

4. استغلال المساحات المهملة

Industrial style reading nook Katie Malik Interiors غرفة نوم Industrial seating
Katie Malik Interiors

Industrial style reading nook

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

قم بعمل أريكة على نافذة مميزة في منزلك، أو بار لتناول الافطار. فهذه الفكرة سوف تزيد الغرفة جمالاً كما ستضيف مساحة جلوس وتخزين أسفل الأريكة أو الطاولة الجديدة.

5. استغلال المساحة أسفل السلم

Badezimmer, creativ-moebelwerkstaetten.de creativ-moebelwerkstaetten.de الممر الحديث، المدخل و الدرج
creativ-moebelwerkstaetten.de

Badezimmer

creativ-moebelwerkstaetten.de
creativ-moebelwerkstaetten.de
creativ-moebelwerkstaetten.de

إذا كنت محبًا للكتب فبإمكانك عمل مكتبة رائعة من الخشب أو الخرسانة تحت السلم الداخلي في منزلك، فهذا يجنبك الفوضى التي قد تنتشر في كل مكان عند بعثرة هذه الكتب.

6. المطبخ يحتاج للمزيد من وحدات التخزين

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

يمكنك تصميم الخزائن وخاصة في المطابخ لتصل إلى السقف لخلق مساحة تخزينية إضافية تسمح بحمل كافة الأدوات.

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7. تحويل الجدار لمساحات تخزين مختلفة

Une chambre en plus, Emilie Lagrange Emilie Lagrange غرفة السفرة
Emilie Lagrange

Emilie Lagrange
Emilie Lagrange
Emilie Lagrange

استغلال الجدار بأكملها لعمل الأرفف والدواليب في أي غرفة بمنزلك يعطيك مساحة كبيرة لتجنب الفوضى ولتخزين الأشياء، وهذا من شئنه أن يمنحك مساحة مناسبة أيضًا لوضع الزهور والتزيين.

8. المطبخ داخل خزانة كبيرة

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

الاتجاه الحديث في تقسيم المساحات يكون فيه المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، وظهرت طريقة جديدة لإخفاء المطبخ عن طريق تركيب بابين يسهل غلقهما وفتحهما في أي وقت.

9. مكتب عبقري

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

في مساحة صغيرة جدًا استطاع هذا المكتب الصغير أن يوفر مساحة عمل رائعة، سطح المكتب لا يتعدى حجم صندوق صغير، مُضاء جيدًا بحيث تكون القراءة عليه أو العمل على الحاسوب الخاص بك أمر مريح .

10. سرير مزدوج ومكتبة في اّن واحد

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración غرفة الأطفالأسرة نوم
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

في غرف النوم يمكن أن نهدر مساحة كبيرة في قطع أثاث متفرقة يمكن جمعها لتصير كيان واحد بداخل الغرفة لنترك لأطفالنا مساحة كافية لممارسة الأنشطة المختلفة، وهكذا ما نراه في هذا السرير والمكتب يظهران كوحدة واحدة.

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