شقة 50 م² بالرسم الهندسي ستبهرك أناقتها

في ظل الظروف الاقتصادية التي بمر بها معظم الناس قد تضطر للسكن في منزل مساحته صغيرة، ولكن هذا ليس معناه أن تتخلى عن رغبتك في الحصول على ديكور رائع وجذاب وبيت مريح يوجد به كل ما تتمنى. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة مساحتها حوالي 50 م² نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم.
عند الدخول إلى المنزل أول ما نقابله يدل على تصميم سهل ممتنع، وكما يقال أن البساطة هي قمة التعديد. مرآة بيضاوية بإطار أسود، وكونسول بتصميم تبسيطي (مينيمالي) رقيق للغاية.
الشقة مساحتها لا تتجاوز الـ 50 م² ومع ذلك لن تصدق ذلك من خلال النظر للصور حيث أن التصميم مرتب وعملي للغاية فلا يظهر أي تكدس أو ألوان قاتمة تجعلك تشعر بضيق المساحة. في الصالة نجد بعض التفاصيل التي تضفي الدفئ مثل المصابيح المعلقة فوق السفرة والأرضية الخشبية والطوب المستخدم في الحائط على جوانب النافذة.
استخدام الألوان الفاتحة وخاصة الأبيض وبالتعاون مع النوافذ الضخمة والستائر الشيفونية التي تسمج بمرور الضوء، كل ذلك جعل المساحة تبدو أكبر بسبب إنعكاسه.
من هذا المنظور يظهر المطبخ الذي ينبني تصميمه على تباين واضح بين الأبيض والأسود ونجد الثلاجة موضوعة داخل مكان مخصص له حتى لا تبدو بارزة عن باقي المطبخ وتحجز النظر وانسيابية التصميم.
تصميم الحمام يميل إلى الكلاسيكية التقليدية من حيث استخدام السيراميك في الحوائط والتحديد باللون الأسود. اللوحات الأبيض والأسود المعلقة على الحائط بإطار أسود رقيق يعكس أناقة وجاذبية للتصميم. ومن الحيل الذكية امتداد الرف من أمام الحوض إلى نهاية الحائط للحصول على مكان إضافي لوضع الأغراض والتخزين دون المساس بمساحة الحمام.
بالرغم من أن صغر مساحة المنزل إلا أن غرفة النوم وضعت في آخر الشقة في ركن صغير يعزلها عن باقي المنزل للحصول على بعض الخصوصية.
ولأننا نهتم براحتك فهذا هو الرسم الهندسي لتصميم المنزل نرجو أن يسهل عليك تصميم بيتك ويساعدك للحصول على ما تريد.