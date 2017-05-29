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شقة 50 م² بالرسم الهندسي ستبهرك أناقتها

ريم عوض ريم عوض
REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة السفرة
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في ظل الظروف الاقتصادية التي بمر بها معظم الناس قد تضطر للسكن في منزل مساحته صغيرة، ولكن هذا ليس معناه أن تتخلى عن رغبتك في الحصول على ديكور رائع وجذاب وبيت مريح يوجد به كل ما تتمنى. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة مساحتها حوالي 50 م² نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم.

المدخل

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

عند الدخول إلى المنزل أول ما نقابله يدل على تصميم سهل ممتنع، وكما يقال أن البساطة هي قمة التعديد. مرآة بيضاوية بإطار أسود، وكونسول بتصميم تبسيطي (مينيمالي) رقيق للغاية.

مساحات مفتوحة

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة السفرة
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

الشقة مساحتها لا تتجاوز الـ 50 م² ومع ذلك لن تصدق ذلك من خلال النظر للصور حيث أن التصميم مرتب وعملي للغاية فلا يظهر أي تكدس  أو ألوان قاتمة تجعلك تشعر بضيق المساحة. في الصالة نجد بعض التفاصيل التي تضفي الدفئ مثل المصابيح المعلقة فوق السفرة والأرضية الخشبية والطوب المستخدم في الحائط على جوانب النافذة. 

إنعكاس الضوء

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة السفرة
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

استخدام الألوان الفاتحة وخاصة الأبيض وبالتعاون مع النوافذ الضخمة والستائر الشيفونية التي تسمج بمرور الضوء، كل ذلك جعل المساحة تبدو أكبر بسبب إنعكاسه.

المطبخ

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos مطبخ
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

من هذا المنظور يظهر المطبخ  الذي ينبني تصميمه على تباين واضح بين الأبيض والأسود ونجد الثلاجة موضوعة داخل مكان مخصص له حتى لا تبدو بارزة عن باقي المطبخ وتحجز النظر وانسيابية التصميم.

الحمام

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos حمام
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

تصميم الحمام يميل إلى الكلاسيكية التقليدية من حيث استخدام السيراميك في الحوائط والتحديد باللون الأسود. اللوحات الأبيض والأسود المعلقة على الحائط بإطار أسود رقيق يعكس أناقة وجاذبية للتصميم. ومن الحيل الذكية امتداد الرف من أمام الحوض إلى نهاية الحائط للحصول على مكان إضافي لوضع الأغراض والتخزين دون المساس بمساحة الحمام.

غرفة النوم

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة نوم
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

بالرغم من أن  صغر مساحة المنزل  إلا أن غرفة النوم وضعت في آخر الشقة في ركن صغير يعزلها عن باقي المنزل  للحصول على بعض الخصوصية.

الرسم الهندسي

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

ولأننا نهتم براحتك فهذا هو الرسم الهندسي لتصميم المنزل نرجو أن يسهل عليك تصميم بيتك ويساعدك للحصول على ما تريد.

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