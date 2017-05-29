شقة 50 م² بالرسم الهندسي ستبهرك أناقتها

في ظل الظروف الاقتصادية التي بمر بها معظم الناس قد تضطر للسكن في منزل مساحته صغيرة، ولكن هذا ليس معناه أن تتخلى عن رغبتك في الحصول على ديكور رائع وجذاب وبيت مريح يوجد به كل ما تتمنى. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة مساحتها حوالي 50 م² نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم.