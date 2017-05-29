منزل رائع بمساحة صغيرة وتصميم ملهم

هل تريد الحصول على تصميم مناسب لمساحة منزلك الصغيرة ولا يجعلك تشعر بضيق تلك المساحة؟ في هذا المقال نقدم لك مثال لمنزل صغير في منتهى الأناقة نرجو أن ينال إعجابك. لنبدأ جولتنا.
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نبدأ بمدخل المنزل الذي لا يوجد فيه أي أثاث باستثناء مقعد بسيط في نهايته. ثم تبدأ غرف المنزل المصممة بشكل مفتوح يجمع بين غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ.
هذه هي غرفة المعيشة التي ظهرت بدايتها في الصورة السابقة للمدخل. الحائط مصمم من بعض الأرفف للكتب والأغراض وصناديق التنظيم وأسفله طاولة تليفزيون عريضة فيها أماكن تخزينية ويظهر النمط الصناعي للتصميم في النجفة الفريدة من نوعها والطاولة المصنوعة من بالتة قديمة بعجلات لسهولة تحريكها. أضافت السجادة المخططة شكلًا أكثر حيوية للتصميم كسرت به النمط.
من هذا المنظور لغرفة المعيشة نجد نافذة كبيرة بستائر سوداء كأنها امتداد للحائط وعلى الجانب الآخر لوحة متباينة من بالأبيض والأسود. ويظهر أيضًا حوض زرع صغير مصنوع أيضًا من بالتة.
المطبخ بتصميم مينيمالي ويحتوي على بار خشبي يعمل كطاولة سفرة لثلاثة أفراد وتتدلى من السقف نجفتين فوقه لتركيز الضوء بشكل أفضل.
السرير مصمم أيضًا من البالتات وفي خلفيته يوجد ديكور مرسوم باستخدام الإضاءة.
منظور آخر لغرفة النوم حيث تظهر المرآة الطويلة.
الحمام حوائطه بلون داكن تتباين مع الخشب المستخدم في الأرفف وفي باقي الحائط.
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حائط الدش مصمم من الطوب الأبيض واستخدم المصمم فاصل زجاجي للدش وهو من الحيل المميزة التي تجعل الحمام يبدو أوسع لعدم وجود ما يحجز الرؤية.
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