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منزل رائع بمساحة صغيرة وتصميم ملهم

ريم عوض ريم عوض
PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci غرفة المعيشة
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هل تريد الحصول على تصميم مناسب لمساحة منزلك الصغيرة ولا يجعلك تشعر بضيق تلك المساحة؟ في هذا المقال نقدم لك مثال لمنزل صغير في منتهى الأناقة نرجو أن ينال إعجابك. لنبدأ جولتنا.

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مدخل المنزل

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

نبدأ بمدخل المنزل الذي لا يوجد فيه أي أثاث باستثناء مقعد بسيط في نهايته. ثم تبدأ غرف المنزل المصممة بشكل مفتوح يجمع بين غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ.

غرفة المعيشة

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci غرفة المعيشة
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

هذه هي غرفة المعيشة التي ظهرت بدايتها في الصورة السابقة للمدخل. الحائط مصمم من بعض الأرفف للكتب والأغراض وصناديق التنظيم وأسفله طاولة تليفزيون عريضة فيها أماكن تخزينية ويظهر النمط الصناعي للتصميم في النجفة الفريدة من نوعها والطاولة المصنوعة من بالتة قديمة بعجلات لسهولة تحريكها. أضافت السجادة المخططة شكلًا أكثر حيوية للتصميم كسرت به النمط.

نافذة كبيرة

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci غرفة المعيشة
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

من هذا المنظور لغرفة المعيشة نجد نافذة كبيرة بستائر سوداء كأنها امتداد للحائط وعلى الجانب الآخر لوحة متباينة من بالأبيض والأسود. ويظهر أيضًا حوض زرع صغير مصنوع أيضًا من بالتة.

المطبخ

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci مطبخ
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

المطبخ بتصميم مينيمالي ويحتوي على بار خشبي يعمل كطاولة سفرة لثلاثة أفراد وتتدلى من السقف نجفتين فوقه لتركيز الضوء بشكل أفضل.

غرفة النوم

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci غرفة نوم
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

السرير مصمم أيضًا من البالتات وفي خلفيته يوجد ديكور مرسوم باستخدام الإضاءة.

مرآة مميزة

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci غرفة نوم
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

منظور آخر لغرفة النوم حيث تظهر المرآة الطويلة.

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الحمام

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

الحمام حوائطه بلون داكن تتباين مع الخشب المستخدم في الأرفف وفي باقي الحائط.

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الدش

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

حائط الدش مصمم من الطوب الأبيض واستخدم المصمم فاصل زجاجي للدش وهو من الحيل المميزة التي تجعل الحمام يبدو أوسع لعدم وجود ما يحجز الرؤية.

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