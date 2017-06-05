شقة مصرية على طراز النيو كلاسيك سترغب في امتلاكها

إن اختيار الطراز المناسب للمنزل هو أمر هام وقد يستغرق وقتًا طويلًا في تحديده، فمن الكلاسيك للمودرن أو العصري يصبح الأمر محيرًا عند التنفيذ، خاصة في مصر حيث الأذواق تتفاوت بين الأشخاص، وقد يفضل الإنسان الطراز الكلاسيكي ولكن يجد به الكثير من التفاصيل الغير عملية، بينما يفضل في المودرن عمليته و سهولته ولكن لا يعجبه فيه افتقاره للتفاصيل الجمالية التي تعطي رونقًا للتصميم.

واليوم لدينا شقة في مصر قد جمعت من مزايا الطرازين في ديكور واحد يتبع طرازًا ذو إسم جديد؛ وهو طراز النيو كلاسيك، فسوف نجد في الشقة مزيج جميل ومدروس من العملية واتباع روح العصر مع التفاصيل الأنيقة المستمدة من الطراز القديم، فهيا بنا لنستكشف كيف تحققت المعادلة في هذه الشقة: