شقة مصرية على طراز النيو كلاسيك سترغب في امتلاكها

إن اختيار الطراز المناسب للمنزل هو أمر هام وقد يستغرق وقتًا طويلًا في تحديده، فمن الكلاسيك للمودرن أو العصري يصبح الأمر محيرًا عند التنفيذ، خاصة في مصر حيث الأذواق تتفاوت بين الأشخاص، وقد يفضل الإنسان الطراز الكلاسيكي ولكن يجد به الكثير من التفاصيل الغير عملية، بينما يفضل في المودرن عمليته و سهولته ولكن لا يعجبه فيه افتقاره للتفاصيل الجمالية التي تعطي رونقًا للتصميم.
واليوم لدينا شقة في مصر قد جمعت من مزايا الطرازين في ديكور واحد يتبع طرازًا ذو إسم جديد؛ وهو طراز النيو كلاسيك، فسوف نجد في الشقة مزيج جميل ومدروس من العملية واتباع روح العصر مع التفاصيل الأنيقة المستمدة من الطراز القديم، فهيا بنا لنستكشف كيف تحققت المعادلة في هذه الشقة:
في الفراغ الخارجي الكبير الذي يضم غرفة السفرة مع صالون الاستقبال نجد أن الحوائط قد غلب عليها الطابع الكلاسيكي عن طريق التشكيلات الجبسية المقسمة إلى لوحات مستطيلة و النجف الكريستالي ذو التفاصيل الكثيرة، مع تشكيلات الجبس في السقف والكورنيشة العريضة.
أما الأرضية فقد جاءت على الطراز العصري من السيراميك ذو اللون الرمادي، والصالون الحديث قليل التفاصيل.
لاشك أن الطراز الكلاسيكي هو الأنسب للاستخدام عند المداخل و الاستقبال، فهنا نجد كرسيين من القماش الأبيض ذو الزخارف الذهبية الجميلة، وفي المنتصف نجد الكونسول الزخرفي ذو اللون البني القديم، أما الحائط فنجده قد اكتسى بالتشكيل الجبسي ذو اللون البني الفاتح و عليه مرآة بيضاوية مزخرفة.
أما الصالون الكبير الذي أمامنا فإننا نلاحظ أنه قد اتخد الطابع الحديث من حيث قلة التفاصيل في تشكيله و في القماش المستخدم في أثاثه مع استخدام الزوايا الحادة في تكوينه، كل هذا مع لمسة كلاسيكية من خلال النجف الكريستالي وتشكيلات الجبس على الحوائط.
يعتبر الجمع بين فراغي الطعام والمعيشة في فراغ كبير مفتوح من سمات الطراز العصري، ولكننا هنا نجد أنه قد استخدم بشكل مميز ممتزجًا مع بعض تفاصيل الطراز الكلاسيكي، فطاولة الطعام مع المقاعد الخشبية حولها اتخذت تشكيلات زخرفية كلاسيكية بسيطة و قد استخدم السجاد المنقوش الذي ينتمي للطراز الكلاسيكي أكثر منه للطراز العصري.
أما في الممرات فإننا نجد أن الطراز العصري هو الذي قد سيطر بشكل كامل، فنجد الأرضيات اللامعة من السيراميك ذو اللون الواحد، والحوائط ذات اللون الواحد أيضًا بلا زخارف أو نقوش، أما العنصر الوحيد الذي قد نرجعه للطراز الكلاسيكي وإن كان بسيطًا فهو السقف الذي اتخذ كورنيشة جبسية أنيقة مع الكثير من وحدات الإضاءة والسبوتات ذات الإطارات المذهبة.
في غرفة المعيشة الداخلية نجد أن الطابع الحديث هو الغالب؛ وهو أمر طبيعي حيث يحتاج فراغ المعيشة لأن يكون عمليًا أكثر من كونه أنيقًا ومليًا بالتفاصيل، فنجد أن الحوائط اتخذت الألوان الواحدة مع وجود حائط واحد من اللون البني ذو التشكيلات المربعة، مع أريكة في الزاوية من اللون البيج الفاتح و أمامها مكتبة ذات شكل مبتكرللتلفاز والأغراض المعيشية المتنوعة.
أما السقف فنجده قد شكل بأشكال هندسية حادة الزوايا مع بعض سبوتات النور البسيطة والجميلة.
أما في غرفة النوم فإننا نستطيع أن نجمع بين الراحة المطلوبة فيها مع الشكل الملكي الذي يتمناه كل منا في غرفة نومه، فنجد أن المصمم قد حقق ذلك عن طريق الأثاث الكلاسيكي ذو الزخارف والأشكال المعقدة مع السقف العصري ذو المستطيل المقسم لمربعات جبسية متنوعة من فوقها، وقد أكمل التصميم الرائع بعض سبوتات النور المريحة للعين والألوان الدافئة.
وأخيرًا، فإننا نجد أن معادلة الجمع بين الطرازين ليست بالصعوبة التي كنا نتخيلها، فالأمر كله يعتمد على كيفية توظيف الطرز المختلفة واختيار العناصر اللائقة من كل طراز لتحقيق الراحة والجمال اللذان نرغب فيهما في منازلنا.
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