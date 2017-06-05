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شقة مصرية على طراز النيو كلاسيك سترغب في امتلاكها

آية علم الدين آية علم الدين
شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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إن اختيار الطراز المناسب للمنزل هو أمر هام وقد يستغرق وقتًا طويلًا في تحديده، فمن الكلاسيك للمودرن أو العصري يصبح الأمر محيرًا عند التنفيذ، خاصة في مصر حيث الأذواق تتفاوت بين الأشخاص، وقد يفضل الإنسان الطراز الكلاسيكي ولكن يجد به الكثير من التفاصيل الغير عملية، بينما يفضل في المودرن عمليته و سهولته ولكن لا يعجبه فيه افتقاره للتفاصيل الجمالية التي تعطي رونقًا للتصميم.

واليوم لدينا شقة في مصر قد جمعت من مزايا الطرازين في ديكور واحد يتبع طرازًا ذو إسم جديد؛ وهو طراز النيو كلاسيك، فسوف نجد في الشقة مزيج جميل ومدروس من العملية واتباع روح العصر مع التفاصيل الأنيقة المستمدة من الطراز القديم، فهيا بنا لنستكشف كيف تحققت المعادلة في هذه الشقة:

غرفة السفرة الكلاسيكية

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

في الفراغ الخارجي الكبير الذي يضم غرفة السفرة مع صالون الاستقبال نجد أن الحوائط قد غلب عليها الطابع الكلاسيكي عن طريق التشكيلات الجبسية المقسمة إلى لوحات مستطيلة و النجف الكريستالي ذو التفاصيل الكثيرة، مع تشكيلات الجبس في السقف والكورنيشة العريضة.

أما الأرضية فقد جاءت على الطراز العصري من السيراميك ذو اللون الرمادي، والصالون الحديث قليل التفاصيل.

الاستقبال كلاسيكي بالطبع

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

لاشك أن الطراز الكلاسيكي هو الأنسب للاستخدام عند المداخل و الاستقبال، فهنا نجد كرسيين من القماش الأبيض ذو الزخارف الذهبية الجميلة، وفي المنتصف نجد الكونسول الزخرفي ذو اللون البني القديم، أما الحائط فنجده قد اكتسى بالتشكيل الجبسي ذو اللون البني الفاتح و عليه مرآة بيضاوية مزخرفة.

الصالون على الطراز الحديث

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

أما الصالون الكبير الذي أمامنا فإننا نلاحظ أنه قد اتخد الطابع الحديث من حيث قلة التفاصيل في تشكيله و في القماش المستخدم في أثاثه مع استخدام الزوايا الحادة في تكوينه، كل هذا مع لمسة كلاسيكية من خلال النجف الكريستالي وتشكيلات الجبس على الحوائط.

فراغ كبير للطعام والمعيشة

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

يعتبر الجمع بين فراغي الطعام والمعيشة في فراغ كبير مفتوح من سمات الطراز العصري، ولكننا هنا نجد أنه قد استخدم بشكل مميز ممتزجًا مع بعض تفاصيل الطراز الكلاسيكي، فطاولة الطعام مع المقاعد الخشبية حولها اتخذت تشكيلات زخرفية كلاسيكية بسيطة و قد استخدم السجاد المنقوش الذي ينتمي للطراز الكلاسيكي أكثر منه للطراز العصري.

الممر عصري جدًا

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

أما في الممرات فإننا نجد أن الطراز العصري هو الذي قد سيطر بشكل كامل، فنجد الأرضيات اللامعة من السيراميك ذو اللون الواحد، والحوائط ذات اللون الواحد أيضًا بلا زخارف أو نقوش، أما العنصر الوحيد الذي قد نرجعه للطراز الكلاسيكي وإن كان بسيطًا فهو السقف الذي اتخذ كورنيشة جبسية أنيقة مع الكثير من وحدات الإضاءة والسبوتات ذات الإطارات المذهبة.

غرفة المعيشة الداخلية ذات الطابع العصري

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

في غرفة المعيشة الداخلية نجد أن الطابع الحديث هو الغالب؛ وهو أمر طبيعي حيث يحتاج فراغ المعيشة لأن يكون عمليًا أكثر من كونه أنيقًا ومليًا بالتفاصيل، فنجد أن الحوائط اتخذت الألوان الواحدة مع وجود حائط واحد من اللون البني ذو التشكيلات المربعة، مع أريكة في الزاوية من اللون البيج الفاتح و أمامها مكتبة ذات شكل مبتكرللتلفاز والأغراض المعيشية المتنوعة.

أما السقف فنجده قد شكل بأشكال هندسية حادة الزوايا مع بعض سبوتات النور البسيطة والجميلة.

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غرفة نوم مزيج من البساطة والأصالة

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة نومديكورات واكسسوارات
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

أما في غرفة النوم فإننا نستطيع أن نجمع بين الراحة المطلوبة فيها مع الشكل الملكي الذي يتمناه كل منا في غرفة نومه، فنجد أن المصمم قد حقق ذلك عن طريق الأثاث الكلاسيكي ذو الزخارف والأشكال المعقدة مع السقف العصري ذو المستطيل المقسم لمربعات جبسية متنوعة من فوقها، وقد أكمل التصميم الرائع بعض سبوتات النور المريحة للعين والألوان الدافئة.

المعادلة ليست مستحيلة التنفيذ

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة مصرية بتصميم بين الكلاسيك والمودرن

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

وأخيرًا، فإننا نجد أن معادلة الجمع بين الطرازين ليست بالصعوبة التي كنا نتخيلها، فالأمر كله يعتمد على كيفية توظيف الطرز المختلفة واختيار العناصر اللائقة من كل طراز لتحقيق الراحة والجمال اللذان نرغب فيهما في منازلنا.

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