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شقة صغيرة حققت الاناقة والعملية بتكاليف قليلة

shereen gouda shereen gouda
Reforma integral y de mobiliario en Travessera de les Cort de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة أسمنت Grey
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هل تبحث عن بريق من الامل لتحول استوديو او شقة صغيرة الى منزل يعكس الذوق الشبابي؟ ام تريد ان تطلع على أساليب المصممين العالميين في تحويل منزل صغير الى مساحة لا يشوبها عيب؟ في جميع الأحوال اليوم سوف تتوصل إلى ما كنت تبحث عنه، فاليوم سوف نعرض منزل مساحته كانت أكبر التحديات التي تواجه المصمم العالمي، ولكن بقليل من الخيارات الذكية، مع إتباع أسس وخطوات التصميم العالمي، توصل إلى النتيجة المطلوبة، منزل يجمع بين الأناقة والعملية، مع ظهور الذوق الشبابي الحديث والذي يتسم بالبساطة والرقي معا.قد تظن بعد هذه المقدمة أن المنزل في الواقع هو حلم صعب المنال ويحتاج إلى تكاليف طائلة لكي تحقق هذه المعايير العالمية ، ولكن هذا المشروع بالتحديد كان تنفيذه بالحد الأدنى من التكاليف، والحفاظ على البساطة واختيار الاساسيات فقط، مما يجعل أسلوبه يناسب الجميع. من خلال هذا المشروع سوف نطلع على أساليب المصممين المحترفين في الوصول الى المعادل المثالية بين الأناقة والعملية دون احتياج الى اموال طائلة او التنازل عن جمال الفراغ.لنرى معا تفاصيل هذا المنزل العصري.

غرفة المعيشة المنعشة

Reforma integral y de mobiliario en Travessera de les Cort de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة أسمنت Grey
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

قد ينتابك شعور إما بالهدوء أو بالراحة فور رؤيتك هذه الغرفة، فبالرغم من عناصرها البسيطة واختيار الأثاث المتواضع، يوجد سر يجعل منه مكاناً مريح ولا يختلف عليه أحد في كفاءة الجانب العملي، وهذا السر في الواقع هو الاهتمام الزائد بالنسب المثالية لكل عنصر في الفراغ مع اختيار ألوان محايدة بدرجات هادئة حتى لا تستنزف الكثير من مساحة الفراغ البصرية.

من الاختيارات التي أيضاً أدت إلى أن تصبح غرفة المعيشة هنا منعشة لكل الناظرين هو التوصل إلى أسلوب تبسيطي في عملية انتقاء الأثاث والإكسسوارات، حتى تصل إلى كل ما هو ضروري فقط، وهو الأمر الذي يجب علينا اتباعه في جميع المنازل العصرية الحديثة.

الفراغ المفتوح

Reforma integral y de mobiliario en Travessera de les Cort de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة السفرة خشب Wood effect
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

الشقق الحديثة التي يتجه لشرائها الشباب دائما ما تتسم بمساحات محدودة، لذا يتدخل المصمم بكل ما في مقدوره من أفكار تستغل المساحة على أكمل وجه، واحد أهم هذه الحيل هو ان تكون الغرف مزدوجة الوظائف حتى تستوعب الشقة أكبر عدد من الوظائف الأساسية المطلوبة، وهو القرار الذي اتخذه معظمنا في هذه الحالة، ولكن اختيار المصمم هنا لهذا الفراغ من تناسق أثاث الفراغ هو أكثر ما يميزه…  فهو لم يقوم باختيار أسلوب التطابق بل فضل التجانس بين أسلوبين مختلفين، بين الأثاث المريح والتقليدي في غرفة المعيشة والسفرة الأكثر عصرية، لكي تكون النتيجة أكثر أناقة وإبداع.

اتخاذ قرار أن تكون المساحة مفتوحة ليس فقط ما يميز هذا الفراغ، بل ايضا الترابط الرائع بين الألوان المحايدة البسيطة مع اختيار  خامات طبيعية من شانها ان تجلب الدفء في أي فراغ.

المطبخ الابيض

Reforma integral y de mobiliario en Travessera de les Cort de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

أحيانا كثيرة لا يتصدر اللون الابيض قائمة الألوان المفضلة عند اختيار باليت ألوان المطبخ، لأنه يشكل مجازفة إما تردي إلى مطبخ يفتقد الرقي أم تكون النتيجة مثالية، وهي المخاطرة التي لا يجرؤ عليها سوى القليل، منهم مصمم هذا المنزل المحترف، حيث تمكن من تحقيق المطبخ الانيق ناصع البياض، والفضل يعود إلى حداثة الوحدات وبساطتها، وان مسطح الخشب ليس لامع بشدة حتى لا يفقد رونقه و يسبب الانزعاج، هذا ومع دمج المطبخ بأجهزة ومعدات تطابق الأبيض أيضاً ودمجهم مع بعض مسطحات الاستانلس حتى يضفي لمسة من الأناقة والعصرية.

العملية في تصميم غرفة النوم

Reforma integral y de mobiliario en Travessera de les Cort de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة نوم أسمنت White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

لا يجب أن تكون غرفة النوم ذات تصميم فاخر لكي تلقي الإعجاب وتناسب معايير التصميم الداخلي، بل عليها أن تتسم فقط بالعملية وتحقيق الراحة في الوظائف الأساسية، حتى وان كانت جميع العناصر أقرب إلى النمط التبسيطي.

حمام انيق في مساحة صغيرة

Reforma integral y de mobiliario en Travessera de les Cort de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام بلاط White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

استطاع المصمم أن يحقق أعلى مستوى من الكفاءة والعملية في مساحة صغيرة للغاية، وذلك من خلال اختيار مناسب لأبعاد الحوض والوحدة الاستحمام.

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