شقة صغيرة حققت الاناقة والعملية بتكاليف قليلة

قد ينتابك شعور إما بالهدوء أو بالراحة فور رؤيتك هذه الغرفة، فبالرغم من عناصرها البسيطة واختيار الأثاث المتواضع، يوجد سر يجعل منه مكاناً مريح ولا يختلف عليه أحد في كفاءة الجانب العملي، وهذا السر في الواقع هو الاهتمام الزائد بالنسب المثالية لكل عنصر في الفراغ مع اختيار ألوان محايدة بدرجات هادئة حتى لا تستنزف الكثير من مساحة الفراغ البصرية.

من الاختيارات التي أيضاً أدت إلى أن تصبح غرفة المعيشة هنا منعشة لكل الناظرين هو التوصل إلى أسلوب تبسيطي في عملية انتقاء الأثاث والإكسسوارات، حتى تصل إلى كل ما هو ضروري فقط، وهو الأمر الذي يجب علينا اتباعه في جميع المنازل العصرية الحديثة.