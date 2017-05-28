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10 مميزات رائعة لشقتك الصغيرة

آية منير آية منير
Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة نوم
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بعد التجربة أدرك أصحاب المنازل الكبيرة ليست هي الأفضل دائمًا، ففي الواقع هناك العديد من الفوائد والمميزات لامتلاك شقق صغيرة الحجم. وسواء كان ذلك باختيارك أم ميزانيتك لا تسمح بذلك أو لا يوجد خيار آخر أمامك، فكن مطمئنًا، فهناك مميزات كثيرة ستنعم بها داخل منزلك الصغيرة. إذا كنت تبحث عن توفير المال، والطاقة، والموارد، والتمتع بتوفير الوقت الذي نستخدمه في التنظيف والترتيب فلا سبيل أمامك غير اختيار الشقة الصغيرة، سنقدم إليك 10 مميزات رائعة لشقتك الصغيرة وللعيش والاستمتاع بـ حياة مريحة ودافئة بين أركانها ..

1. ميزانية محدودة .

pokój nastolatki - Kraków, Grzegórzecka - wizualizacja, MIRAI STUDIO MIRAI STUDIO غرفة الاطفال
MIRAI STUDIO

MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO

لن تحتاج للميزانية كبيرة لتصميم شقتك الصغيرة، فقط تصميمات بسيطة دون تفاصيل كثيرة، عدد جدران أقل ومساحة أرضيات وأسقف أقل، وأثاث ذو حجم صغير، إذن فسيتم توفير المواد التشطيبية والوقت والمجهود للعمالة مما سيقلل التكلفة بشكل كامل..

2. سهولة التنظيف ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اجهزة كهربائية صغيرة ومطبخ صغير وبسيط يسهل عليك تنظيفه وإعادة ترتيبه بسرعة، المساحات الصغيرة تتيح لك توفير كل احتياجاتك في مساحة صغيرة وتفتح لعقلك أبواب الابتكار لتلبية ما نحتاجه من كل سنتيمتر في الفراغ ..

3. سهولة الانتقال بين الغرف ..

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

المساحات الصغيرة تتيح لك الإنتقال بسهولة بين الفراغات، حيث ممرات صغرة واتصال مباشر بين الغرف وبعضها، فلن تبذل وقت ومجهود كالمساحات الكبيرة ..

4. توفير احتياجاتك بأقل الامكانيات ..

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة نوم
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

تفرض عليك المساحات الصغيرة ابتكار أفضل الطرق والبحث عن أفضل الأفكار لتلبية الاحتياجات في أضيق المساحات وبأقل الامكانيات ..

5. لا فوضى بعد اليوم ..

Heijmans ONE, MoodBuilders MoodBuilders غرفة المعيشة
MoodBuilders

MoodBuilders
MoodBuilders
MoodBuilders

المنازل الصغيرة قليلا ما تجدها غير مرتبة أو نظيفة، فستودع الفوضى للأبد لسهولة التنظيف والترتيب وإعادة الفراغات كما كانت بعد كل استخدام ..

6. إشراق وحيوية دائما .

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

الفراغات الصغيرة دائما مشرقة ومبهجة ومليئة بالحيوية وتنبض بالحياة، فالإضاءة الطبيعة تقوم بدورها بشكل قوي وفعال وتتوزع على مساحة صغيرة جدا مما يجعلها تؤثر بشكل أكثر فعالية..

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7. تصميم الأحلام يصبح حقيقة ..

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

إن كانت لك أحلام سابقة واعتقدت أنه من الصعب تنفيها لتكلفتها الباهظة، المساحات الصغيرة تتيح لك الفرصة من جديد، لتنجح في تنفيذها كما تحب بنموذج يكاد يكون مصغر، ولكن فعال ومميز ..

8. إمكانية إضافة ابتكارات ..

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

بما أن المساحات الصغيرة توفر لك ميزانية إضافية، فستأتي لك الفرصة لتمتلك اتبكارات وأفكار جديدة داخل تصميمك وفي كل ركن في منزلك ..

9. يبدو منزلك ذو تكلفة باهظة ..

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design غرفة المعيشة Turquoise
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

رغم ضيق المساحة وقلة التكلفة إلا أن وبشكل دائك سيظهر منزلك غني ومصمم بشكل فخم وأنيق، وهو اكثر ما يميز المساحات الصغيرة أن كل إضافة تقوم باختيارها لمنزلك، تظهر بقوة وتتألق بين مثيلاتها ..

10. لا توتر بعد اليوم

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista مطبخ
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

لن تتوتر بعد اليوم خوفا من الصيانة أو إعادة التجديد، فالتصميم منذ البداية لا يحتاج لميزانيات ضخمة، فما بالك بمجرد تجديد بسيط أو صيانة، فالأمر سيكون في منتهى السهولة واليسر ويمكنك القيام به بنفسك ..

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