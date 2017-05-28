بعد التجربة أدرك أصحاب المنازل الكبيرة ليست هي الأفضل دائمًا، ففي الواقع هناك العديد من الفوائد والمميزات لامتلاك شقق صغيرة الحجم . وسواء كان ذلك باختيارك أم ميزانيتك لا تسمح بذلك أو لا يوجد خيار آخر أمامك، فكن مطمئنًا، فهناك مميزات كثيرة ستنعم بها داخل منزلك الصغيرة. إذا كنت تبحث عن توفير المال، والطاقة، والموارد، والتمتع بتوفير الوقت الذي نستخدمه في التنظيف والترتيب فلا سبيل أمامك غير اختيار الشقة الصغيرة، سنقدم إليك 10 مميزات رائعة لشقتك الصغيرة وللعيش والاستمتاع بـ حياة مريحة ودافئة بين أركانها ..