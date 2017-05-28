بعد التجربة أدرك أصحاب المنازل الكبيرة ليست هي الأفضل دائمًا، ففي الواقع هناك العديد من الفوائد والمميزات لامتلاك شقق صغيرة الحجم. وسواء كان ذلك باختيارك أم ميزانيتك لا تسمح بذلك أو لا يوجد خيار آخر أمامك، فكن مطمئنًا، فهناك مميزات كثيرة ستنعم بها داخل منزلك الصغيرة. إذا كنت تبحث عن توفير المال، والطاقة، والموارد، والتمتع بتوفير الوقت الذي نستخدمه في التنظيف والترتيب فلا سبيل أمامك غير اختيار الشقة الصغيرة، سنقدم إليك 10 مميزات رائعة لشقتك الصغيرة وللعيش والاستمتاع بـ
حياة مريحة ودافئة بين أركانها ..
لن تحتاج للميزانية كبيرة لتصميم شقتك الصغيرة، فقط تصميمات بسيطة دون تفاصيل كثيرة، عدد جدران أقل ومساحة أرضيات وأسقف أقل، وأثاث ذو حجم صغير، إذن فسيتم توفير المواد التشطيبية والوقت والمجهود للعمالة مما سيقلل التكلفة بشكل كامل..
اجهزة كهربائية صغيرة ومطبخ صغير وبسيط يسهل عليك تنظيفه وإعادة ترتيبه بسرعة، المساحات الصغيرة تتيح لك توفير كل احتياجاتك في مساحة صغيرة وتفتح لعقلك أبواب الابتكار لتلبية ما نحتاجه من كل سنتيمتر في الفراغ ..
المساحات الصغيرة تتيح لك الإنتقال بسهولة بين الفراغات، حيث ممرات صغرة واتصال مباشر بين الغرف وبعضها، فلن تبذل وقت ومجهود كالمساحات الكبيرة ..
تفرض عليك المساحات الصغيرة ابتكار أفضل الطرق والبحث عن أفضل الأفكار لتلبية الاحتياجات في أضيق المساحات وبأقل الامكانيات ..
المنازل الصغيرة قليلا ما تجدها غير مرتبة أو نظيفة، فستودع الفوضى للأبد لسهولة التنظيف والترتيب وإعادة الفراغات كما كانت بعد كل استخدام ..
الفراغات الصغيرة دائما مشرقة ومبهجة ومليئة بالحيوية وتنبض بالحياة، فالإضاءة الطبيعة تقوم بدورها بشكل قوي وفعال وتتوزع على مساحة صغيرة جدا مما يجعلها تؤثر بشكل أكثر فعالية..
إن كانت لك أحلام سابقة واعتقدت أنه من الصعب تنفيها لتكلفتها الباهظة، المساحات الصغيرة تتيح لك الفرصة من جديد، لتنجح في تنفيذها كما تحب بنموذج يكاد يكون مصغر، ولكن فعال ومميز ..
بما أن المساحات الصغيرة توفر لك ميزانية إضافية، فستأتي لك الفرصة لتمتلك اتبكارات وأفكار جديدة داخل تصميمك وفي كل ركن في منزلك ..
رغم ضيق المساحة وقلة التكلفة إلا أن وبشكل دائك سيظهر منزلك غني ومصمم بشكل فخم وأنيق، وهو اكثر ما يميز المساحات الصغيرة أن كل إضافة تقوم باختيارها لمنزلك، تظهر بقوة وتتألق بين مثيلاتها ..
لن تتوتر بعد اليوم خوفا من الصيانة أو إعادة التجديد، فالتصميم منذ البداية لا يحتاج لميزانيات ضخمة، فما بالك بمجرد تجديد بسيط أو صيانة، فالأمر سيكون في منتهى السهولة واليسر ويمكنك القيام به بنفسك ..
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