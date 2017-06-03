مع هذه النصائح.. ستنظف منزلك في أقل من ساعة!

في كتاب الأفكار هذا لن نتحدث عن عملية التنظيف الشاملة التي تستغرق منا ساعات طوال وربما تصل لأيام، بل نحن نتحدث اليوم عن التنظيف اليومي الذي يحافظ على منازلنا منظمة ومرتبة ومهيئة لاستقبال الزوار في أي وقت. سنعرض لكم في هذا المقال خطة مذهلة لإدارة الوقت تساعدك في تنظيف بيتك بحرفية في أقل من ساعة!
يجب علينا أولًا أن نتذكر أمر شديد الأهمية ألا وهو أننا ننظف منازلنا لأنفسنا وليس للضيوف أو للزيارات المحتمل حدوثها بشكل مفاجئ في أي وقت. فنظافة البيت شئ مقدس ينعكس علينا بلا أدنى شك ويمدنا بمزيد من الطاقة الإيجابية والهدوء والسكينة، فباختصار البيئة النظيفة تساوي حياة صحية لا تشوبها شائبة.
ليس بالضروري أن تستحوذ عملية التنظيف اليومية على الكثير من وقتك، فعشر دقائق معدودة قد تفي بالغرض وليس من الضروري أيضًا أن تكون حملة نظافة شاملة تتخلل كل زاوية، وكل ركن بالمنزل، بل يمكنك فيها الاكتفاء فقط بالأمور السطحية كترتيب الفرش والوسائد مثلًا وإزالة الأتربة عن الأرضيات والأسطح الشفافة وتنسيق الستائر بشكل منمق والتقاط أي شوائب من السجاد وغيرها من المهام البسيطة.
نحن لا نقصد هنا إهمالك لعملية التنظيف التي تتم بشكل يومي ولكننا نعني ضرورة حرصك يوميًا على القيام ببعض الأعمال المنزلية البسيطة التي تحافظ على منزلك مرتبًا ومنمقًا لك ولأسرتك ومهيئًا لاستقبال ضيوفك أيضًا وفي الوقت ذاته ننصحك باللجوء للتنظيف الشامل مرة واحدة أسبوعيًا تخترق فيها كل تفصيلة من تفاصيل المنزل لتسهل المهمة عليك فيما بعد في التنظيف اليومي الذي يتم تباعًا.
مع إشراقة شمس كل يوم جديد يجب عليك ترتيب أغراض كل غرفة من الغرف بشكل صحيح، والبدء تحديدًا بغرفة المعيشة باعتبارها أكثر الغرف تعرضًا للفوضى بسبب قضاء الأسرة لمعظم أوقاتها بها لأنه بمجرد انتهاؤك من تنظيفها لن يتبق لك سوى القليل من المهام بالغرف الأخرى.. الوقت المخصص لها 10 دقائق.
عليك أولًا ترتيب الكتب الموجودة على الأرفف أو المكتبة الخاصة بك ويفضل وضع أكثرهم أهمية بالنسبة لك بشكل مرئي وواضح بحيث تكون في متناول يديك، ثم احرص على وضع أي شائبة تصادفك على الأرضية أو السجاد أو الطاولات في سلة المهملات مباشرة، نسق فرش الأنتريه أو الركنة ورتب ما يزينهم من وسائد.
جمّع كافة الأطباق والأكواب المتسخة مرة واحدة من أرجاء الغرفة المختلفة ثم ضعها في مكانها الصحيح وهو حوض المطبخ أو غسالة الصحون.
5 دقائق إضافية: بعدما تنتهي مما سبق الإشارة إليه في غرفة المعيشة يمكنك اختتام حملة نظافتها بأمرين أولًا: مسح كافة الطاولات والأسطح الزجاجية منها والخشبية باستخدام منشفة صغيرة تكون مبللة في حالة تنظيف الزجاج والمعدن وتكون جافة إن كنت ستنظف الخشب -وفي هذه الحالة يفضل اللجوء لمنظف الخشب بعينه لتحظى على النتيجة المطلوبة-. من المتوقع خلال قيامك بذلك سقوط أي فتات طعام أو شوائب على الأرضيات ولذلك عليك القيام بالمهمة رقم 2
ثانيًا: لإزالة الفتات والغبار عن الأرضيات والستائر وقطع الأثاث الهامة بالغرفة -وهنا نقصد الأرائك والمقاعد تحديدًا- عليك اللجوء إلى
المكنسة بما تضمه من معدات الكترونية متنوعة منها ما يناسب الأرضيات ومنها ما يناسب الزوايا الصغيرة ومنها ما يناسب الفرش من ستائر وغيرها.
غرفة النومهي ملجئنا الوحيد بعد قضاء يوم شاق خارج المنزل حيث نستعيد من خلالها طاقتنا من جديد بعد نيل قسطًا من الراحة وهذا ما يجعل الأمر ضروري لتكون دائمًا نظيفة ومرتبة، وبالتالي ننصحك بترتيبها بعد غرفة المعيشة مباشرة.. الوقت المخصص لها فقط 10 دقائق.
نصيحتنا لك اليوم تتلخص في ضرورة الاهتمام بتهوية الغرفة يوميًا وضرورة تعرضها للشمس وهذا من أجل تطهيرها وتجديد الهواء بها، بل أنه يفضل أيضًا تهوية السرير من وقت إلى آخر. بعد الانتهاء من ذلك، يمكنك إعادة كل شئ لوضعه الطبيعي بغلق النوافذ وتنسيق فرش السرير وكذلك الوسائد والستائر بشكل سريع وترتيب الملابس وإعادتها إلى الخزانة منسقة، وبذلك تكون قد انتهيت من تنظيف أهم غرفتين بالمنزل بمنتهى السهولة وفي أسرع وقت ممكن!
ولأن نظافة البيت لن تكتمل إلا بنظافة المطبخ خصوصًا إن كان ذو تصميم مفتوح على المعيشة أو السفرة مثلًا، عليك أن تخصص من 10 لـ 15 دقيقة للقيام بالآتي.. في حال وجود غسالة صحون ضع بها كافة الأغراض التي تحتاج للتنظيف أما في حال إن لم تكن متاحة فعليك بإخلاء الحوض تمامًا وغسله جيدًا بإحدى المنظفات ثم البدء في غسل الأكواب جميعها مثلًا ويليها الأطباق، وأخيرًا الملاعق والقطاعات وغيرهم.
قم بمسح كافة الأسطح الرخامية أو الخشبية التي تعتلي الوحدات التخزينية، ثم اصنع خليطًا من الخل وزيت الزيتون وبلل به طرف منشفة وقم بتنظيف كافة الخزانات من الخارج إن كانت خشبية الخامة تحديدًا وستدهشك النتيجة.
بعد كافة عمليات النظافة السابقة، بالطبع سيكون هناك فتات طعام وشوائب على الأرضيات، قم بإزالتها فورًا حتى لا تلتصق بها ثم ضع إحدى المنظفات على الأرضية وامسحها جيدًا وافرش سجادة صغيرة بالمساحة الفارغة من أرضية المطبخ.
فقط 10 دقائق يمكنك تنسيق الحمام فيها بحيث تقوم أولًا بتحريك الفرشاه داخل المرحاض جيدًا يمينًا ويسارًا وتغيير مياهه بعد الانتهاء من تنظيفه، مسح الحوض بإحدى المناشف المبللة بمنظف الحمام وإزالة أي بقع عليه، قم مسح أية قطرات مياه متساقطة على الأرضية، وكذلك تنسيق أدوات الاستحمام في عُجالة لتكون في متناول يديك بسهولة.
من دقيقة لدقيقتين.. يمكنك استخدام
الدُش في غسل منطقة الاستحمام سريعًا وخصوصًا الجدران مع استخدام منشفة صغيرة لتجفيف كل مساحة تغسلها بالماء ليصبح السيراميك براقًا ولامعًا في ثوانٍ معدودة!
اقرأ أيضًا: 5 عناصر من المهم توافرها في غرفة طفلك