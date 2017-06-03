مع هذه النصائح.. ستنظف منزلك في أقل من ساعة!

يجب علينا أولًا أن نتذكر أمر شديد الأهمية ألا وهو أننا ننظف منازلنا لأنفسنا وليس للضيوف أو للزيارات المحتمل حدوثها بشكل مفاجئ في أي وقت. فنظافة البيت شئ مقدس ينعكس علينا بلا أدنى شك ويمدنا بمزيد من الطاقة الإيجابية والهدوء والسكينة، فباختصار البيئة النظيفة تساوي حياة صحية لا تشوبها شائبة.

ليس بالضروري أن تستحوذ عملية التنظيف اليومية على الكثير من وقتك، فعشر دقائق معدودة قد تفي بالغرض وليس من الضروري أيضًا أن تكون حملة نظافة شاملة تتخلل كل زاوية، وكل ركن بالمنزل، بل يمكنك فيها الاكتفاء فقط بالأمور السطحية كترتيب الفرش والوسائد مثلًا وإزالة الأتربة عن الأرضيات والأسطح الشفافة وتنسيق الستائر بشكل منمق والتقاط أي شوائب من السجاد وغيرها من المهام البسيطة.

نحن لا نقصد هنا إهمالك لعملية التنظيف التي تتم بشكل يومي ولكننا نعني ضرورة حرصك يوميًا على القيام ببعض الأعمال المنزلية البسيطة التي تحافظ على منزلك مرتبًا ومنمقًا لك ولأسرتك ومهيئًا لاستقبال ضيوفك أيضًا وفي الوقت ذاته ننصحك باللجوء للتنظيف الشامل مرة واحدة أسبوعيًا تخترق فيها كل تفصيلة من تفاصيل المنزل لتسهل المهمة عليك فيما بعد في التنظيف اليومي الذي يتم تباعًا.