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13 شيئاً يجب التخلص منه في مطبخك

Marwa Hasan Marwa Hasan
ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
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زجاجات المياة المعدنية، صناديق وفوط المسح كلها أشياء تتبعثر حول أرجاء الكثير من المطابخ وتجعلها في حالة يرثى لها. إذا كان هذا الوصف مطابق لمطبخك فإحرص على قراءة هذا المقال والذي سيساعدك ببعض الحيل والأفكار على التخلص من أي عناصر وأشياء لا حاجة لها والذي بالتالي سيخلصك من الفوضى كما أنه سيفسح المجال لمساحة تخزينية جديدة. فتعالى معنا لنتعلم ما هي العناصر التي يمكنك التخلص منها في مطبخك..

1.كتب الطبخ التي لا حاجة لها

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

وجود كتاب طبخ في مطبخك له أهمية كبيرة لما له من عملية كما أنه يضيف قيمة للديكور. لكن إذا لم تكن تستخدم هذه الكتب باستمرار فإحرص على التخلص منها لإفساح المجال لمساحة إضافية لإعداد الطعام.

​2.الأكواب

Jane Foster Range MAKE International مطبخأدوات المطبخ
MAKE International

Jane Foster Range

MAKE International
MAKE International
MAKE International

تعد الأكواب عملية ومفيدة في مطبخك ولكن أحياناً يكون لدينا الكثير من الأكواب والتي لا داعي لها، هي فقط تشغل الكثير من المساحة على الرف والذي بدوره قد يكون مناسباً لأشياء قد تكون مستخدمة بصورة دورية.

​3.الأكياس البلاستيكية

Aequorea Home Collection - Apples&Beige, Aequorea Aequorea المنزلمخزن قطن
Aequorea

Aequorea
Aequorea
Aequorea

ترجع لبيوتنا بعد التسوق بكثير من الأكياس البلاستيكية ومع الوقت نلاحظ تكوم هذه الأكياس بشكل مزعج. فبالطبع نحتاج هذه الأكياس لأي استخدام حول المنزل ولكننا بالطبع لن نحتاج كل هذه الكمية الهائلة، فقط إبقى ما تحتاج وقم بالتخلص من الباقي.

4.مرفقات الطعام الجاهز

La revolución gastronómica del street food: envases para take away, Klimer Klimer مطبخأدوات المطبخ
Klimer

Klimer
Klimer
Klimer

عندما لا يسعنا الوقت للطبخ في المنزل نتجه لشراء الطعام الجاهز والذي يأتي ببعض المرفقات مثل أكياس الكاتشب والملاعق البلاستيكية والمناديل والتي لا حاجة لها في أدراج مطبخك فعلى الأغلب لن تستخدمها.

5.الفوط القديمة

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

قم بالتخلص من كل الفوط القديمة والبالية في مطبخك، فكل ما تحتاجه هو 3-4 فوط على الأكثر.

6.البرطمانات القديمة

Mason Jars: de meest populaire glazen potten uit Amerika om o.a. uit te drinken en te eten!, Mason Jar Kitchen Mason Jar Kitchen مطبخأدوات المطبخ
Mason Jar Kitchen

Mason Jar Kitchen
Mason Jar Kitchen
Mason Jar Kitchen

جميعنا يحتفظ بالبرطمات والزجاجات التي تتخلف بعد استخدام المربى أو الصلصة وفي أغلب الأحوال لا نستخدم كل هذة البرطمانات.

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​7.أدوات ليس لها حاجة

prodotti, KitchenAid KitchenAid مطبخالأجهزة الكهربائية
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

من منا ليس لديه أدوات لا يستخدمها أو يحتاجها على الرغم من وجودها على الرخامة تنتظر اليوم الذي ستستخدمها فيه. غالباً لن يأتي هذا اليوم، فقم بالتخلص فوراً من هذه الأدوات ووفر على نفسك المساحة لاستخدام أمثل لمساحة سطح العمل.

​8.السكاكين الزائدة عن الحاجة

Large Rustic Olive Wood Serving Board, The Rustic Dish The Rustic Dish مطبخأواني المطبخ
The Rustic Dish

Large Rustic Olive Wood Serving Board

The Rustic Dish
The Rustic Dish
The Rustic Dish

مثل الأدوات الأخرى فقد نظن أننا سنحتاج هذه السكاكسن يوماً ما ولكن لا نستخدمها، لذلك قم بالتخلص مما لا تحتاج إليه أو إعطه لصديق لك قد يكون في حاجة لهم أكثر منك.

​9.أطعمة منتهية الصلاحية

Surrey kitchen Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

أحياناً ننسى الطعام في الثلاجة أو في الخزانة حتى تنتهي صلاحيته ويصبح غير صالح للاستخدام، لذلك من المهم أن نكشف عن الأطعمة باستمرار لتجنب هذه المشكلة.

​10.أوعية بلاستيكية

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids Dotcomgiftshop مطبخمخزن
Dotcomgiftshop

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

الأوعية البلاستيكية وأغطيتها المخفية هو سر يطاردنا باستمرار. لذلك من المهم أن ننظم الأوعية بشكل صحيح يجنبنا الوقت المهدر في البحث.

​11.المغناطيس على الثلاجة

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en masse bespoke

Felsted – Essex

en masse bespoke
en masse bespoke
en masse bespoke

أحياناً تشارك المغنطيسات على باب الثلاجة في جعل مطبخك يبدو بشكل غير منظم لذلك من الأفضل التخلص من الزوائد وفقط إبقاء ما لا تحتاج.

​12.الورقيات المختلفة

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

أحياناً نقوم بتجميع الوقيات من قائمة مطاعم، فواتير أو وصفات والتي لا تكون صالحة للاستخدام بسبب الفوضى الشديدة. لذلك من الأفضل إختيار ما تحتاج وتتخلص من الباقي.

​13.زجاجات المياة

Vöslauer , POLKA POLKA غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
POLKA

Vöslauer

POLKA
POLKA
POLKA

لا حاجة لتخزين زجاجات المياة بشكل دوري فقم بالتخلص من زجاجات المياة البلاستيكية والتي يشكل استخدامها خطورة عند الإستخدام المتكرر.

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