13 شيئاً يجب التخلص منه في مطبخك

زجاجات المياة المعدنية، صناديق وفوط المسح كلها أشياء تتبعثر حول أرجاء الكثير من المطابخ وتجعلها في حالة يرثى لها. إذا كان هذا الوصف مطابق لمطبخك فإحرص على قراءة هذا المقال والذي سيساعدك ببعض الحيل والأفكار على التخلص من أي عناصر وأشياء لا حاجة لها والذي بالتالي سيخلصك من الفوضى كما أنه سيفسح المجال لمساحة تخزينية جديدة. فتعالى معنا لنتعلم ما هي العناصر التي يمكنك التخلص منها في مطبخك..
وجود كتاب طبخ في مطبخك له أهمية كبيرة لما له من عملية كما أنه يضيف قيمة للديكور. لكن إذا لم تكن تستخدم هذه الكتب باستمرار فإحرص على التخلص منها لإفساح المجال لمساحة إضافية لإعداد الطعام.
تعد الأكواب عملية ومفيدة في مطبخك ولكن أحياناً يكون لدينا الكثير من الأكواب والتي لا داعي لها، هي فقط تشغل الكثير من المساحة على الرف والذي بدوره قد يكون مناسباً لأشياء قد تكون مستخدمة بصورة دورية.
ترجع لبيوتنا بعد التسوق بكثير من الأكياس البلاستيكية ومع الوقت نلاحظ تكوم هذه الأكياس بشكل مزعج. فبالطبع نحتاج هذه الأكياس لأي استخدام حول المنزل ولكننا بالطبع لن نحتاج كل هذه الكمية الهائلة، فقط إبقى ما تحتاج وقم بالتخلص من الباقي.
عندما لا يسعنا الوقت للطبخ في المنزل نتجه لشراء الطعام الجاهز والذي يأتي ببعض المرفقات مثل أكياس الكاتشب والملاعق البلاستيكية والمناديل والتي لا حاجة لها في أدراج مطبخك فعلى الأغلب لن تستخدمها.
قم بالتخلص من كل الفوط القديمة والبالية في مطبخك، فكل ما تحتاجه هو 3-4 فوط على الأكثر.
جميعنا يحتفظ بالبرطمات والزجاجات التي تتخلف بعد استخدام المربى أو الصلصة وفي أغلب الأحوال لا نستخدم كل هذة البرطمانات.
من منا ليس لديه أدوات لا يستخدمها أو يحتاجها على الرغم من وجودها على الرخامة تنتظر اليوم الذي ستستخدمها فيه. غالباً لن يأتي هذا اليوم، فقم بالتخلص فوراً من هذه الأدوات ووفر على نفسك المساحة لاستخدام أمثل لمساحة سطح العمل.
مثل الأدوات الأخرى فقد نظن أننا سنحتاج هذه السكاكسن يوماً ما ولكن لا نستخدمها، لذلك قم بالتخلص مما لا تحتاج إليه أو إعطه لصديق لك قد يكون في حاجة لهم أكثر منك.
أحياناً ننسى الطعام في الثلاجة أو في الخزانة حتى تنتهي صلاحيته ويصبح غير صالح للاستخدام، لذلك من المهم أن نكشف عن الأطعمة باستمرار لتجنب هذه المشكلة.
الأوعية البلاستيكية وأغطيتها المخفية هو سر يطاردنا باستمرار. لذلك من المهم أن ننظم الأوعية بشكل صحيح يجنبنا الوقت المهدر في البحث.
أحياناً تشارك المغنطيسات على باب الثلاجة في جعل مطبخك يبدو بشكل غير منظم لذلك من الأفضل التخلص من الزوائد وفقط إبقاء ما لا تحتاج.
أحياناً نقوم بتجميع الوقيات من قائمة مطاعم، فواتير أو وصفات والتي لا تكون صالحة للاستخدام بسبب الفوضى الشديدة. لذلك من الأفضل إختيار ما تحتاج وتتخلص من الباقي.