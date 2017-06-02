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تجنب 12 خطأ للوليمة المثالية في رمضان

Marwa Hasan Marwa Hasan
Fancy Flamingo Plate set, Yvonne Ellen Yvonne Ellen غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
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في كل بيت هناك من يستضيف بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء في رمضان والذي يتيح الفرصة لطبخ الطعام والتجمع بالجميع. ولكن يصيبنا القلق حيث يجب الإهتمام بكل التفاصيل للحصول على تجمع رمضاني مثالي. فالإهتمام لا يجب أن ينصب على اعداد الطعام فقط ولكن كل التفاصيل، بداية من تهيئة الأجواء العامة لضيوفك بحيث يشعرون بالراحة والترحاب في بيتك، إبقاء بيتك نظيف في أثناء تواجدهم والذي يشمل تنظيف الصحون بين وجبة الإفطار وفقرة الحلويات وبالطبع بعض التفاصيل التي ستساعد ضيوفك على الحصول على ما يحتاجوه، الخ.

هناك بعض الأخطاء التي يفعلها الكثير منا بدون إدراك، ولذلك جمعناها لكم هنا لتجنبها للحصول على ولائم مثالية في هذا الشهر، فتابعونا..

1.عدم التخطيط الجيد

Comedor , Idea Interior Idea Interior غرفة السفرةطاولات ألواح خشب مضغوط Black
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

ينبغي عليك التخطيط الجيد لمائدة الطعام على حسب عدد المدعوين، ميزانيتك، ما تستطيع أن تنفذه، ما يجب شراؤه ومن أين يمكنك الحصول عليه. كلها تفاصيل يجب التخطيط لها قبل دعوة أصدقاؤك

2.عدم الإهتمام باعداد طاولة الطعام

MIx & Match, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH مطبخأدوات المطبخ
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

يجب وضع مناديل السفرة، توزيع الأطباق، وضع الملح والفلفل على طاولة الطعام حتى إذا كنت متأكد أن الطعام قد لا يحتاج، فكل شخص له ذوق خاص محبب لديه

3.عمل صنف لأول مرة

House Oranjezicht, ATTIK Design ATTIK Design غرفة السفرة
ATTIK Design

ATTIK Design
ATTIK Design
ATTIK Design

لا يمكنك ضمان أن تحصل على حظ المبدئين عند طبخ صنف لأول مرة في حياتك، ولكن يفضل أن تقوم بطبخ أطباق تمرست عليها لتبهر ضيوفك بطبخك.

4.طبخ جميع الأصناف في وقت واحد

Lifestyle, Eva Solo Eva Solo مطبخ
Eva Solo

Lifestyle

Eva Solo
Eva Solo
Eva Solo

يجب أن تراعي تقسيم الوقت بحكمة قبل الوليمة وإعطاء كل طبق وقته لتجنب الإندفاع والتسرع والشعور بعدم الراحة عند استقبال ضيوفك، أو تأخير الطعام عليهم.

5.عدم الإنتباة للتعليمات الغذائية للمدعوين

Plates, (None) (None) مطبخأدوات المطبخ سيراميك
(None)

Plates

(None)
(None)
(None)

قد يكون ضيوفك يعانون من حساسية من نوع معين في الطعام، أو متبعين لحمية خاصة، فمن المهم إعطائهم فرصة ليشعروا أنهم في بيتهم.

6.إغفال أصناف الحلويات

Fancy Flamingo Plate Set Yvonne Ellen غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
Yvonne Ellen

Fancy Flamingo Plate Set

Yvonne Ellen
Yvonne Ellen
Yvonne Ellen

يجب الإهتمام بالحلويات حتى إذا لم يسعك الوقت لعمل شئ فقم بشراء بعض الحلويات أو الفاكهة فهي طريقة رائعة لإنهاء اليوم.

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7.السماح لضيوفك بغسل الصحون

Kitchen Sink Johnny Grey مطبخرفوف وأدراج
Johnny Grey

Kitchen Sink

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

لا تسمح لضيوفك بغسيل الصحون إلا إذا كانوا من الأهل أو الأصدقاء المقربين، وقم بالإصرار على الرفض.

8.الإصرار على عمل كل شئ بنفسك

Dinner room homify غرفة السفرة
homify

Dinner room

homify
homify
homify

لا تصر أن تفعل كل شئ بنفسك فلا ترفض المساعدة من ضيوفك أو أفراد عائلتك، حتى إذا كان في تنظيف طاولة الطعام بعد تناول الطعام إذا لم يكن من اللائق أن يساعدوك في المطبخ.

9.الإلحاح الشديد على ضيوفك لتناول الطعام

Sophie Allport's Runner Duck Tableware homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات قطن Blue duck,blue,table,kitchen,dining,spring,easter,summer,tableware
homify

Sophie Allport's Runner Duck Tableware

homify
homify
homify

يعد هذا التصرف جاف وغير لائق، فربما يكون لديهم أسبابهم والتي لا يردون الإفصاح عنها، ربما تكون أسباب شخصية أو ربما يكونوا لا يفضلون هذا النوع من الطعام.

10.إهمال تهيئة الأجواء

Middle Eastern, Moorish, Asian designer candles Parable Designs Ltd المنزلديكورات واكسسوارات
Parable Designs Ltd

Middle Eastern, Moorish, Asian designer candles

Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd

قم بإشعال بعض الشموع وتوزيعها حول غرفة الطعام لإضفاء جو دافئ ومرحب.

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات نحاس/برونز Multicolored
homify

homify
homify
homify

قم بتزين بيتك بزينات رمضانية تشعر ضيوفك بالأجواء المميزة وتعطيهم ليلة لا يمكن نسيانها.

11.تأجيل تنظيف البيت

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

قم ببدئ التنظيف قبل الذهاب للنوم حيث أن البقع ستصبح أسوء في اليوم التالي.

12.إظهار القلق والتوتر لضيوفك

Herfst / Winter 2015-2016, Pomax Pomax غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
Pomax

Pomax
Pomax
Pomax

لا تنسى أن تستمتع بهذا اليوم الرائع وبتجميع ضيوفك وتكافئ نفسك على العمل الشاق بالإسترخاء والاستمتاع بصحبتهم.

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اي من هذه الأخطاء ترتكب عادة؟

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