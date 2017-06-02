تجنب 12 خطأ للوليمة المثالية في رمضان

في كل بيت هناك من يستضيف بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء في رمضان والذي يتيح الفرصة لطبخ الطعام والتجمع بالجميع. ولكن يصيبنا القلق حيث يجب الإهتمام بكل التفاصيل للحصول على تجمع رمضاني مثالي. فالإهتمام لا يجب أن ينصب على اعداد الطعام فقط ولكن كل التفاصيل، بداية من تهيئة الأجواء العامة لضيوفك بحيث يشعرون بالراحة والترحاب في بيتك، إبقاء بيتك نظيف في أثناء تواجدهم والذي يشمل تنظيف الصحون بين وجبة الإفطار وفقرة الحلويات وبالطبع بعض التفاصيل التي ستساعد ضيوفك على الحصول على ما يحتاجوه، الخ.
هناك بعض الأخطاء التي يفعلها الكثير منا بدون إدراك، ولذلك جمعناها لكم هنا لتجنبها للحصول على ولائم مثالية في هذا الشهر، فتابعونا..
ينبغي عليك التخطيط الجيد لمائدة الطعام على حسب عدد المدعوين، ميزانيتك، ما تستطيع أن تنفذه، ما يجب شراؤه ومن أين يمكنك الحصول عليه. كلها تفاصيل يجب التخطيط لها قبل دعوة أصدقاؤك
يجب وضع مناديل السفرة، توزيع الأطباق، وضع الملح والفلفل على طاولة الطعام حتى إذا كنت متأكد أن الطعام قد لا يحتاج، فكل شخص له ذوق خاص محبب لديه
لا يمكنك ضمان أن تحصل على حظ المبدئين عند طبخ صنف لأول مرة في حياتك، ولكن يفضل أن تقوم بطبخ أطباق تمرست عليها لتبهر ضيوفك بطبخك.
يجب أن تراعي تقسيم الوقت بحكمة قبل الوليمة وإعطاء كل طبق وقته لتجنب الإندفاع والتسرع والشعور بعدم الراحة عند استقبال ضيوفك، أو تأخير الطعام عليهم.
قد يكون ضيوفك يعانون من حساسية من نوع معين في الطعام، أو متبعين لحمية خاصة، فمن المهم إعطائهم فرصة ليشعروا أنهم في بيتهم.
يجب الإهتمام بالحلويات حتى إذا لم يسعك الوقت لعمل شئ فقم بشراء بعض الحلويات أو الفاكهة فهي طريقة رائعة لإنهاء اليوم.
لا تسمح لضيوفك بغسيل الصحون إلا إذا كانوا من الأهل أو الأصدقاء المقربين، وقم بالإصرار على الرفض.
لا تصر أن تفعل كل شئ بنفسك فلا ترفض المساعدة من ضيوفك أو أفراد عائلتك، حتى إذا كان في تنظيف طاولة الطعام بعد تناول الطعام إذا لم يكن من اللائق أن يساعدوك في المطبخ.
يعد هذا التصرف جاف وغير لائق، فربما يكون لديهم أسبابهم والتي لا يردون الإفصاح عنها، ربما تكون أسباب شخصية أو ربما يكونوا لا يفضلون هذا النوع من الطعام.
قم بإشعال بعض الشموع وتوزيعها حول غرفة الطعام لإضفاء جو دافئ ومرحب.
قم بتزين بيتك بزينات رمضانية تشعر ضيوفك بالأجواء المميزة وتعطيهم ليلة لا يمكن نسيانها.
قم ببدئ التنظيف قبل الذهاب للنوم حيث أن البقع ستصبح أسوء في اليوم التالي.