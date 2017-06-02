تجنب 12 خطأ للوليمة المثالية في رمضان

في كل بيت هناك من يستضيف بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء في رمضان والذي يتيح الفرصة لطبخ الطعام والتجمع بالجميع. ولكن يصيبنا القلق حيث يجب الإهتمام بكل التفاصيل للحصول على تجمع رمضاني مثالي. فالإهتمام لا يجب أن ينصب على اعداد الطعام فقط ولكن كل التفاصيل، بداية من تهيئة الأجواء العامة لضيوفك بحيث يشعرون بالراحة والترحاب في بيتك، إبقاء بيتك نظيف في أثناء تواجدهم والذي يشمل تنظيف الصحون بين وجبة الإفطار وفقرة الحلويات وبالطبع بعض التفاصيل التي ستساعد ضيوفك على الحصول على ما يحتاجوه، الخ.

هناك بعض الأخطاء التي يفعلها الكثير منا بدون إدراك، ولذلك جمعناها لكم هنا لتجنبها للحصول على ولائم مثالية في هذا الشهر، فتابعونا..