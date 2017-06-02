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8 ألوان تناسب المساحات الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
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من المعروف أن للون الأبيض مفعول سحري في جعل الغرف الصغيرة تبدو أكبر ولكن اللون الأبيض ليس الإختيار الوحيد كما أنه ليس الإختيار الأمثل أيضاً. هناك عدد من الإختيارات والمحددات والتي تعطيك الفرصة للحصول على الألوان التي تتمنى الحصول عليها في منزلك حتى لو كانت المساحة المتاحة صغيرة.

هناك عدد من الأفكار الأخرى والتي تساهم في جعل منزلك يبدو بشكل أكبر وليس فقط لون الطلاء مثل تقليل عدد الأثاث أو توزيعه بشكل عملي ومناسب كلها عناصر تعمل سوياً في الحصول على تصميم مرحب ودافئ ومعبر عنك وعن شخصيتك. فإليك عدد من الإختيارات التي ستجمل بيتك ذو المساحة الصغيرة بالتأكيد..

​1.ألوان صريحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك طلاء عدد من الحوائط بأكثر من لون مع ترك فراغات لونية بينها لتعطي إحساس للعين بالإتساع والكبر. يمكنك أيضاً استخدام الألوان الصريحة في بعض الأجزاء مثل الأرفف، الباب أو بعض الأثاث والتي تضيف ألوان للغرفة وشخصية بدون خلق إزدحام أو تضيق للمساحة. 

Ensuite Bathroom Markham Stagers غرفة نوم bathroom
Markham Stagers

Ensuite Bathroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

في المساحات الرفيعة ذات الشكل المستطيل يمكنك طلاء جانب بلون مع طلاء الناحية الأخرى بلون مختلف لإعطاء إيحاء أن الغرفة مربعة.

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

في المداخل والطراقات الضيقة قم بطلاء الحوائط بألوان صريحة ومشبعة.

2.ألوان دافئة

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

في المساحات العامة مثل المداخل وغرف المعيشة يراعى إختيار ألوان دافئة حيث أنها تعطي أجواء دافئة ومرحبة  كما يعطيها شخصية خاصة. ألوان مثل الأصفر، الأحمر، البرتقالي والبني، كلها إختيارات تعطي تأثير خاص ومرحب مع لمسات من خامات أخرى طبيعية ذات ملمس مثل الخشب والطوب الأحمر.

3.الألوان الداكنة

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

حتى لو كانت هذه الإضافة لقطعة أثاث أو اكسسوار فهي بدورها تشارك في خلق تباين وإظهار الألوان الأخرى بشكل مميز.

4.إخلق بؤرة بصرية

Floor Lamps II, Herstal A/S Herstal A/S غرفة نومإضاءة
Herstal A/S

Floor Lamps II

Herstal A/S
Herstal A/S
Herstal A/S

خلق بؤرة بصرية هو من أكثر الحيل الملهمة في المساحات الصغيرة حيث أنه يلفت الإنتباة نحو هذا الحائط الواحد حتى لو كان لون داكن وسيعطي تأثير رائع لباقي أجزاء الغرفة.

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5.ألوان مشابهه للأبيض

Modernes Landhausstil Schlafzimmer in Offwhite & Taupe, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة نوم Grey
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

ألوان مثل الكريمي، الأوفوايت أو الرمادى الفاتح هي ألوان لها نفس تأثير اللون الأبيض ولكنها ذات شخصية مميزة وتناسب طرز مثل الكلاسيكي كما أنها تتناسب مع باليتة الألوان الأحادية.

6.ألوان تضيف حجم

【地下天光】打造年輕夫妻的10坪溫暖寓所 Bright Basement, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design غرفة المعيشة
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

طلاء الحوائط والأسقف، النوافذ والأبواب بنفس اللون يسمح للعين بالإنتقال حول الغرفة دون التوقف وبالتالي تعطي المساحة حجم أكبر وخاصة إذا كنت تمتلك سقفاً عالياً فهذا سيعطك فرصة لمضاعفة المساحة.

7.ألوان باستيل

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors مطبخ
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

يمكنك إضافة ألوان هادئة من درجات الباستيل فهي تعد إختيار أفضل من اللون الأبيض والذي يعد خالي من أي شخصية. الألوان الباستيل تأتي بدرجات لا نهائية وتتدرج من البارد في الأزرق والأخضر حتى الدافئ بدرجات الأصفر، الأحمر والبرتقالي.

8.الحوائط ذات الخطوط

Java Plum Purple and Cream Stripe Wallpaperking جدران وأرضياتورق الحائط
Wallpaperking

Java Plum Purple and Cream Stripe

Wallpaperking
Wallpaperking
Wallpaperking

الخطوط تخلق إيحاء بالإتساع ، فيمكنك عمل حائط مخطط بالطول أو بالعرض والذي يضيف للعين تأثير جميل وديناميكي ويعطي للغرفة إحساس بالإتساع والإنفتاح.

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