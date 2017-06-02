8 ألوان تناسب المساحات الصغيرة

من المعروف أن للون الأبيض مفعول سحري في جعل الغرف الصغيرة تبدو أكبر ولكن اللون الأبيض ليس الإختيار الوحيد كما أنه ليس الإختيار الأمثل أيضاً. هناك عدد من الإختيارات والمحددات والتي تعطيك الفرصة للحصول على الألوان التي تتمنى الحصول عليها في منزلك حتى لو كانت المساحة المتاحة صغيرة.
هناك عدد من الأفكار الأخرى والتي تساهم في جعل منزلك يبدو بشكل أكبر وليس فقط لون الطلاء مثل تقليل عدد الأثاث أو توزيعه بشكل عملي ومناسب كلها عناصر تعمل سوياً في الحصول على تصميم مرحب ودافئ ومعبر عنك وعن شخصيتك. فإليك عدد من الإختيارات التي ستجمل بيتك ذو المساحة الصغيرة بالتأكيد..
يمكنك طلاء عدد من الحوائط بأكثر من لون مع ترك فراغات لونية بينها لتعطي إحساس للعين بالإتساع والكبر. يمكنك أيضاً استخدام الألوان الصريحة في بعض الأجزاء مثل الأرفف، الباب أو بعض الأثاث والتي تضيف ألوان للغرفة وشخصية بدون خلق إزدحام أو تضيق للمساحة.
في المساحات الرفيعة ذات الشكل المستطيل يمكنك طلاء جانب بلون مع طلاء الناحية الأخرى بلون مختلف لإعطاء إيحاء أن الغرفة مربعة.
في المداخل والطراقات الضيقة قم بطلاء الحوائط بألوان صريحة ومشبعة.
في المساحات العامة مثل المداخل وغرف المعيشة يراعى إختيار ألوان دافئة حيث أنها تعطي أجواء دافئة ومرحبة كما يعطيها شخصية خاصة. ألوان مثل الأصفر، الأحمر، البرتقالي والبني، كلها إختيارات تعطي تأثير خاص ومرحب مع لمسات من خامات أخرى طبيعية ذات ملمس مثل الخشب والطوب الأحمر.
حتى لو كانت هذه الإضافة لقطعة أثاث أو اكسسوار فهي بدورها تشارك في خلق تباين وإظهار الألوان الأخرى بشكل مميز.
خلق بؤرة بصرية هو من أكثر الحيل الملهمة في المساحات الصغيرة حيث أنه يلفت الإنتباة نحو هذا الحائط الواحد حتى لو كان لون داكن وسيعطي تأثير رائع لباقي أجزاء الغرفة.
ألوان مثل الكريمي، الأوفوايت أو الرمادى الفاتح هي ألوان لها نفس تأثير اللون الأبيض ولكنها ذات شخصية مميزة وتناسب طرز مثل الكلاسيكي كما أنها تتناسب مع باليتة الألوان الأحادية.
طلاء الحوائط والأسقف، النوافذ والأبواب بنفس اللون يسمح للعين بالإنتقال حول الغرفة دون التوقف وبالتالي تعطي المساحة حجم أكبر وخاصة إذا كنت تمتلك سقفاً عالياً فهذا سيعطك فرصة لمضاعفة المساحة.
يمكنك إضافة ألوان هادئة من درجات الباستيل فهي تعد إختيار أفضل من اللون الأبيض والذي يعد خالي من أي شخصية. الألوان الباستيل تأتي بدرجات لا نهائية وتتدرج من البارد في الأزرق والأخضر حتى الدافئ بدرجات الأصفر، الأحمر والبرتقالي.
الخطوط تخلق إيحاء بالإتساع ، فيمكنك عمل حائط مخطط بالطول أو بالعرض والذي يضيف للعين تأثير جميل وديناميكي ويعطي للغرفة إحساس بالإتساع والإنفتاح.