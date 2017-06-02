8 ألوان تناسب المساحات الصغيرة

من المعروف أن للون الأبيض مفعول سحري في جعل الغرف الصغيرة تبدو أكبر ولكن اللون الأبيض ليس الإختيار الوحيد كما أنه ليس الإختيار الأمثل أيضاً. هناك عدد من الإختيارات والمحددات والتي تعطيك الفرصة للحصول على الألوان التي تتمنى الحصول عليها في منزلك حتى لو كانت المساحة المتاحة صغيرة.

هناك عدد من الأفكار الأخرى والتي تساهم في جعل منزلك يبدو بشكل أكبر وليس فقط لون الطلاء مثل تقليل عدد الأثاث أو توزيعه بشكل عملي ومناسب كلها عناصر تعمل سوياً في الحصول على تصميم مرحب ودافئ ومعبر عنك وعن شخصيتك. فإليك عدد من الإختيارات التي ستجمل بيتك ذو المساحة الصغيرة بالتأكيد..