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16 تصميم رائع للأبواب المنزلقة يناسب كل الأذواق

Marwa Hasan Marwa Hasan
West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
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الأبواب المنزلقة هي طريقة رائعة لخلق فواصل وخصوصية بدون التضحية بالمساحة، فتناسب المساحات الصغيرة وخاصة أنها تتميز بالمرونة في التصميم، فإذا تم عملها من الزجاج تعمل على إدخال الضوء كما أنها تساهم في الحفاظ على الاستمرارية أيضاً. يمكن عمل الأبواب المنزلقة من الحديد، البلاستيك أو الخشب ويمكن التحكم في تصميمها بحيث تأخذ أقل المساحة المسموح بها.

اليوم جئنا لكم بعدد من الأبواب المنزلقة والتي أثبتت أناقتها. والتي تعطيك إلهام لعمل أبواب خاصة بك ومناسبة لتصميم بيتك حسب ذوقك الخاص.

1.هذا التصميم مناسب للمنزل ذات الطراز الريفي أو الكلاسيكي ليكون فاصل مثالي في الشكل والوظيفة أيضاً

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

هذا التصميم مناسب للمنزل ذات الطراز الريفي أو الكلاسيكي ليكون فاصل مثالي في الشكل والوظيفة أيضاً.

2.الباب المنزلق هو إختيار مثالي للشرفات حيث تتيح لك الاستمتاع بالضوء بحيث يدخل من خلال الزجاج الغالب على التصميم البسيط

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura الغرف
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

3.يعد الباب المنزلق إختيار مثالي لغلق حمام الغرفة بدون إحداث الكثير من الإزدحام أو شغل المساحة الصغيرة

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio شبابيك خشب Grey
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

3.في الشقق الاستوديو أو المساحات المفتوحة تعد الأبواب المنزلقة مناسبة لخلق خصوصية لغرفة النوم ثم فتح الغرفة فيما بعد لإعطاء المساحة اتساع وإنفتاح

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

4.مثل الحالة السابقة ولكن هذه المرة التصميم مختلف، فقد تم عمل باب مصمت ذو نقوشات ديكورية تضيف لأناقة المساحة

PARIS 17 29m², blackStones blackStones أبواب منزلقة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

5.لا يوجد ما يمنع من استغلال الأبواب المنزلقة لإضافة لمسة جمالية أو ألوان على منزلك

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

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6.هذه الأبواب المصممة من الحديد المجلفن تعطي أجواء صناعية مبهرة

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

7.تغطية سطح الباب المنزلق بالمرايا سيعمل على خلق اتساع للمساحات الضيقة كما يضيف مرآة لاستخدامها بشكل وظيفي

MIESZKANIE 72 M2, KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ الممر والمدخل
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ

KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ

8.لون رقيق مع تصميم بسيط أضاف للغرفة إنتعاش وأناقة

Park Avenue North - Crouch End, London, A2studio A2studio غرفة السفرة
A2studio

Park Avenue North – Crouch End, London

A2studio
A2studio
A2studio

9.هذا التصميم البسيط للباب شارك في فصل مساحة الطعام عن باقي مساحات المنزل باستخدام الزجاج كخامة طاغية على الباب للحفاظ على الاستمرارية ولدخول الضوء

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

10.أنظر لهذا الباب الرائع والذي لم يتم إضافة إطار له، فقط لوح زجاجي رائع مناسب للمنازل ذات الطراز لمينمال

UN CUBO DI VETRO: LA CUCINA, T+T ARCHITETTURA T+T ARCHITETTURA غرفة السفرة
T+T ARCHITETTURA

T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA

11.الباب في هذه الحالة يأخذك من داخل البيت إلى خارجه لكنه مثالي حيث أنه سيشعرك أنك جلبت الخارج إلى الداخل

Winchmore Hill, London Maxlight شبابيك
Maxlight

Winchmore Hill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

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12.باب الخزانة لا يجب أن يكون باب تقليدي ولكن يمكن أن يكون باب منزلق، لاستخدام مثالي وأقصى توفير للمساحة

FINA SLIDING DOOR WARDROBE IQ Furniture غرفة نومخزانة الملابس
IQ Furniture

FINA SLIDING DOOR WARDROBE

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

13.قد لا يحب الكثير شكل الباب المنزلق ولكن يمكن للباب المنزلق أن يدخل بين طيات الحائط ويختفي بشكل يعطي بيتك أناقة لا مثيل لها

Hallway Janine Stone Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب Brown Luxury Hallway
Janine Stone Design

Hallway

Janine Stone Design
Janine Stone Design
Janine Stone Design

14.تصميم مثالي لفصل المطبخ عن باقي الغرف بأناقة مع الحفاظ على الخصوصية

UN INTÉRIEUR RÉINVENTÉ, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON مطبخ
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

15.في هذا التصميم تم استخدام 3 دلفات من الباب المنزلق لغلق هذه المساحة الكبيرة بدون شغل الكثير من المساحة

homify الممر والمدخل ألمنيوم/ زنك Grey
homify

homify
homify
homify

16.هذا الباب المنزلق مصمم ببراعة بحيث يبدو مثل حائط عند غلقة ولكن عندما يفتح يقوم بدور باب للأرفف الكتب المجاورة له

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects أبواب منزلقة
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
15 من أكثر الأخطاء الديكورية شيوعاً في تصميم المنازل يجب تجنبها
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