16 تصميم رائع للأبواب المنزلقة يناسب كل الأذواق

الأبواب المنزلقة هي طريقة رائعة لخلق فواصل وخصوصية بدون التضحية بالمساحة، فتناسب المساحات الصغيرة وخاصة أنها تتميز بالمرونة في التصميم، فإذا تم عملها من الزجاج تعمل على إدخال الضوء كما أنها تساهم في الحفاظ على الاستمرارية أيضاً. يمكن عمل الأبواب المنزلقة من الحديد، البلاستيك أو الخشب ويمكن التحكم في تصميمها بحيث تأخذ أقل المساحة المسموح بها.

اليوم جئنا لكم بعدد من الأبواب المنزلقة والتي أثبتت أناقتها. والتي تعطيك إلهام لعمل أبواب خاصة بك ومناسبة لتصميم بيتك حسب ذوقك الخاص.