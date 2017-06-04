كيف تنظم أحذيتك بطريقة مبدعة؟

الأحذية جزء مهم من حياتنا اليومية لكن بمجرد دخولنا إلى المنزل نتخلى عنها في أقرب فرصة لذا في بعض الأحيان لا نستطيع العثور على زوج معين منهم، عند الخروج من المنزل مثلًا، إذا اردت التغلب على ذلك يمكنك قراءة هذا المقال ستجد فيه أفكار من منازل الدول الأسيوية لتخزين الأحذية بطريقة مبتكرة.
من أجل الحفاظ على أحذيتك نظيفة ومرتبة ولا تجد في منزلك مكان تتراكم فيه الأحذية بشكل عشوائي، اعتمد على قطع الأثاث المجمعة من تصميمات خبراء هوميفاي التي سنعرضها عليك في هذا الموضوع من أجل منزل منظم.
قاعة المنزل من أهم المساحات التي يجب أن يتوافر فيها كل شيء ليعطي شعور بالرحابة، هذه الخزانة تمكنك من تعليق المعاطف على الشماعات والأحذية على الأرفف العلوية، ووضع مجموعة أشياء للزينة في الأسفل، ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة فهي مصممة بأسلوب المينمالية.
إذا كنت تريد أن تعطي نظرة حديثة إلى منزلك فأنك تحتاج إلى هذا النوع من الأثاث وهي متعددة الاستخدام مثل التصميم السابق، بالإضافة إلى أنها يمكنك نقلها من مكان إلى آخر بكل سهولة، وهي مثالية لغرف الأطفال الصغار يمكنك طباعة الصور الملونة المضحكة على هذه الخزانة.
نظام يضمن لك تخزين الأحذية بسرية ألوانها مريحة جدًا للمراهقين والأطفال أيضًا، بالإضافة إلى ذلك يمكنك علامة مميزة على كل سلة لتوضيح أي واحدة تخص أي فرد من الأسرة.
أسفل الدرج هناك مساحة شاسعة غالبًا ما تترك فارغة لكن يمكنك استغلالها في تخزين الحقائب، الأحذية، او الكتب والمجلات.
أبسط الأفكار غالبًا ماتكون الأفضل لأنها تساعد على تزيين منزلنا وجعله أكثر راحة بسهولة، يمكنك تعليق المعاطف، ووضع الأحذية على الرف.
إذا كنت تريد ديكور ريفي فمن الأفضل الاعتماد على خزانة واحدة مع بعض النباتات البسيطة كافية للقيام بمهمتها في تخزين أحذيتك.
استخدام المرايا في المساحات الصغيرة حل ممتاز، وفكرة جميلة لإخفاء خزانة أحذية صغيرة خلفها.
إذا كان لديك جذع خشبي قديم آو قطعة أثاث ترى أن لاقيمة لها لأنها تبدو قديمة جدًا ولا تعرف كيف تستفيد بها، يمكنك فقط منحها طبقة جديدة من الطلاء وستمتلك خزانة للأحذية على الطراز الريفي جميلة وعملية.
بقاء غرفة الأطفال منظمة أمر شبه مستحيل ولذلك يمكنك الاعتماد على هذه الخزانات على شكل لعبة المكعبات مما يساعدهم على الحرص على وضع الأحذية بها.
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