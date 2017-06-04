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كيف تنظم أحذيتك بطريقة مبدعة؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier سلالم وأروقة رفوف وأدراج
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الأحذية جزء مهم من حياتنا اليومية لكن بمجرد دخولنا إلى المنزل نتخلى عنها في أقرب فرصة لذا في بعض الأحيان لا نستطيع العثور على زوج معين منهم، عند الخروج من المنزل مثلًا، إذا اردت التغلب على ذلك يمكنك قراءة هذا المقال ستجد فيه أفكار من منازل الدول الأسيوية لتخزين الأحذية بطريقة مبتكرة. 

من أجل الحفاظ على أحذيتك نظيفة ومرتبة ولا تجد في منزلك مكان تتراكم فيه الأحذية بشكل عشوائي، اعتمد على قطع الأثاث المجمعة من تصميمات خبراء هوميفاي التي سنعرضها عليك في هذا الموضوع من أجل منزل منظم.  

أثاث متعدد الأغراض

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

قاعة المنزل من أهم المساحات التي يجب أن يتوافر فيها كل شيء ليعطي شعور بالرحابة، هذه الخزانة تمكنك من تعليق المعاطف على الشماعات والأحذية على الأرفف العلوية، ووضع مجموعة أشياء للزينة في الأسفل، ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة فهي مصممة بأسلوب المينمالية. 

ديكور متعدد الألوان

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

إذا كنت تريد أن تعطي نظرة حديثة إلى منزلك فأنك تحتاج إلى هذا النوع من الأثاث وهي متعددة الاستخدام مثل التصميم السابق، بالإضافة إلى أنها يمكنك نقلها من مكان إلى آخر بكل سهولة، وهي مثالية لغرف الأطفال الصغار يمكنك طباعة الصور الملونة المضحكة على هذه الخزانة. 

سلال

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة رفوف وأدراج
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

نظام يضمن لك تخزين الأحذية بسرية ألوانها مريحة جدًا للمراهقين والأطفال أيضًا، بالإضافة إلى ذلك يمكنك علامة مميزة على كل سلة لتوضيح أي واحدة تخص أي فرد من الأسرة. 

تحت الأدراج

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

أسفل الدرج هناك مساحة شاسعة غالبًا ما تترك فارغة لكن يمكنك استغلالها في تخزين الحقائب، الأحذية، او الكتب والمجلات. 

خزانة مزدوجة

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

أبسط الأفكار غالبًا ماتكون الأفضل لأنها تساعد على تزيين منزلنا وجعله أكثر راحة بسهولة، يمكنك تعليق المعاطف، ووضع الأحذية على الرف. 

البساطة والأناقة

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL سلالم وأروقة رفوف وأدراج
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

إذا كنت تريد ديكور ريفي فمن الأفضل الاعتماد على خزانة واحدة مع بعض النباتات البسيطة كافية للقيام بمهمتها في تخزين أحذيتك. 

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وراء المرآة

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

استخدام المرايا في المساحات الصغيرة حل ممتاز، وفكرة جميلة لإخفاء خزانة أحذية صغيرة خلفها. 

ريفي

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

إذا كان لديك جذع خشبي قديم آو قطعة أثاث ترى أن لاقيمة لها لأنها تبدو قديمة جدًا ولا تعرف كيف تستفيد بها، يمكنك فقط منحها طبقة جديدة من الطلاء وستمتلك خزانة للأحذية على الطراز الريفي جميلة وعملية. 

غرف الأطفال

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN المنزلمخزن
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

بقاء غرفة الأطفال منظمة أمر شبه مستحيل ولذلك يمكنك الاعتماد على هذه الخزانات على شكل لعبة المكعبات مما يساعدهم على الحرص على وضع الأحذية بها. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 12 حيلة تجعل غرفة نومك دائمًا مريحة

منزل على النمط الريفي المعاصر

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