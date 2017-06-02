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منزل رائع حلم كل عائلة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
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اليوم نعرض منزل إيطالي رائع مكون من طابقين بتصميمات مميزة وأجواء غاية في الأناقة والبساطة، يتكون من غرفة معيشة مفتوحة على المطبخ وغرفتي نوم وأثاث بسيط وغير متكلف، مع ترك مسافات ومساحات فارغة تنشر البراح والاتساع.. وحرصًا من فريق هوميفاي على تقديم كل جديد فإننا جمعنا لك مجموعة صور تسمح لك بمشاهدة تفاصيل هذا المنزل وتعطيك فرصة لاقتناء مثله.

المدخل

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

مدخل أنيق من باب أسود كبير أمام سلم الدور الثاني، لمنزل من طابقين يتكون من مطبخ وغرفة معيشة مفتوحة وغرفتي نوم، ومصمم على النمط التبسيطي ليبدو غاية في الأناقة.

المطبخ

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

أبيض ناصع البياض بترتيب ذكي وأنيق على مساحة كبيرة، وذلك نظرًا لاتساع المكان الذي مكن المصممون من اختيار الأثاث والتفاصيل براحة تامة.

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

هذا المطبخ يرتبط مباشرة مع غرفة المعيشة من خلال نافذة زجاجية تسمح بدمج المساحات بشكل مودرن وأنيق.

هذا الخيار ذكي جدًا لأنه يحافظ على الرغبة في خلق فضاء مفتوح مع تجنب انتشار روائح الطعام المطبوخ في الغرفة.

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

مازلنا في منطقة المطبخ ونرى طاولة كبيرة تمثل منطقة للموقد ومنطقة عمل مع بار صغير بكرسي أمامه، وجانب للأجهزة الكهربائية.

غرفة المعيشة

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

على الرغم من أن معظم الأثاث حديث، وبعض العناصر القديمة جدًا، لكن الأجواء تبدو عائلة ودافئة للغاية.. الجو جيد التهوية ومؤثث بعناية، بحيث أن كل شيء في مكانه وغاية في النظام.

الألوان التي نواجهها بشكل رئيسي داخل هذه الشقة هي البيج والأبيض والخشب، ولكن من السهل أن تجد بعض الظل الأزرق الذي يعطي لمسة شخصية إلى أي منطقة المعيشة.

غرفة النوم

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة نوم
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

حزم الضوء العظيمة التي تندمج مع الوحدات الخرسانية الطولية، دافئة وحميمة للاسترخاء تمامًا. الأثاث نادرًا مع تفاصيل أنيقة وديكورات بسيطة جدًا، وترك فضاء كبير يسمح بحرية الحركة والبراح.

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La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة نوم
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

كانت الغرفة كبيرة بما يكفي للعب مع الأثاث واختيار وضع السرير في المركز مناسب جدًا مع وضع طاولتين في الجوانب.

غرفة الأطفال

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة نوم
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

وكما قلنا في المقدمة، بيت ينتمي لعائلة لديها طفل صغير، هنا الغرفة كبيرة بما يكفي للسماح للطفل بالعب في مساحة كافية لتفريغ طاقتهم مرحهم.

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