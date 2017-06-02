منزل رائع حلم كل عائلة

على الرغم من أن معظم الأثاث حديث، وبعض العناصر القديمة جدًا، لكن الأجواء تبدو عائلة ودافئة للغاية.. الجو جيد التهوية ومؤثث بعناية، بحيث أن كل شيء في مكانه وغاية في النظام.

الألوان التي نواجهها بشكل رئيسي داخل هذه الشقة هي البيج والأبيض والخشب، ولكن من السهل أن تجد بعض الظل الأزرق الذي يعطي لمسة شخصية إلى أي منطقة المعيشة.