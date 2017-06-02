منزل رائع حلم كل عائلة

اليوم نعرض منزل إيطالي رائع مكون من طابقين بتصميمات مميزة وأجواء غاية في الأناقة والبساطة، يتكون من غرفة معيشة مفتوحة على المطبخ وغرفتي نوم وأثاث بسيط وغير متكلف، مع ترك مسافات ومساحات فارغة تنشر البراح والاتساع.. وحرصًا من فريق هوميفاي على تقديم كل جديد فإننا جمعنا لك مجموعة صور تسمح لك بمشاهدة تفاصيل هذا المنزل وتعطيك فرصة لاقتناء مثله.
مدخل أنيق من باب أسود كبير أمام سلم الدور الثاني، لمنزل من طابقين يتكون من مطبخ وغرفة معيشة مفتوحة وغرفتي نوم، ومصمم على النمط التبسيطي ليبدو غاية في الأناقة.
أبيض ناصع البياض بترتيب ذكي وأنيق على مساحة كبيرة، وذلك نظرًا لاتساع المكان الذي مكن المصممون من اختيار الأثاث والتفاصيل براحة تامة.
هذا المطبخ يرتبط مباشرة مع غرفة المعيشة من خلال نافذة زجاجية تسمح بدمج المساحات بشكل مودرن وأنيق.
هذا الخيار ذكي جدًا لأنه يحافظ على الرغبة في خلق فضاء مفتوح مع تجنب انتشار روائح الطعام المطبوخ في الغرفة.
مازلنا في منطقة المطبخ ونرى طاولة كبيرة تمثل منطقة للموقد ومنطقة عمل مع بار صغير بكرسي أمامه، وجانب للأجهزة الكهربائية.
على الرغم من أن معظم الأثاث حديث، وبعض العناصر القديمة جدًا، لكن الأجواء تبدو عائلة ودافئة للغاية.. الجو جيد التهوية ومؤثث بعناية، بحيث أن كل شيء في مكانه وغاية في النظام.
الألوان التي نواجهها بشكل رئيسي داخل هذه الشقة هي البيج والأبيض والخشب، ولكن من السهل أن تجد بعض الظل الأزرق الذي يعطي لمسة شخصية إلى أي منطقة المعيشة.
حزم الضوء العظيمة التي تندمج مع الوحدات الخرسانية الطولية، دافئة وحميمة للاسترخاء تمامًا. الأثاث نادرًا مع تفاصيل أنيقة وديكورات بسيطة جدًا، وترك فضاء كبير يسمح بحرية الحركة والبراح.
كانت الغرفة كبيرة بما يكفي للعب مع الأثاث واختيار وضع السرير في المركز مناسب جدًا مع وضع طاولتين في الجوانب.
وكما قلنا في المقدمة، بيت ينتمي لعائلة لديها طفل صغير، هنا الغرفة كبيرة بما يكفي للسماح للطفل بالعب في مساحة كافية لتفريغ طاقتهم مرحهم.
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