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4 أفكار لتصميم حمام حديث ووظيفي

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Privilege Apartments, PROJECT AB PROJECT AB حمام
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دومًا ما يشغلنا فكرة ديكور الحمام، والحصول على حمام رائع ووظيفي في نفس الوقت.. وقد قررنا أن نقدم لك في هذا المقال 4 أفكار رائعة لتلهمك كيف تحصل على حمام وظيفي ومميز وجديد، ذلك ضمن أفكار هوميفاي التي يسعى فريقها دومًا لقديم كل جديد ومميز في عالم الديكور.

الحوض والمغسلة

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. حماممغاسل
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

كم عدد المرات التي كنت قد فكرتفيها لإعداد الحمام بشكل منظم ومثالي، بحيث يحوي منطقة للغسيل مع ارتفاع الحوض بشكل مناسب خاصة إذا كان لديك أطفال.

ولكن الحل موجود، نعرضه لك في هذا النموذج، حمام فكرة تصميمه أولا وقبل كل شيء أن يكون وظيفي ومريح. والحوض نراه في الواقع عميق لـ 24 سم، ومثالي مع الأرفف والأدراج للتخزين، إلى جانب الألوان الفاتحة مع المغسلة في الجانب ويعلوها دواليب للتخزين.

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. حماممغاسل
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

ومن الواضح أن هذا التقسيم هو الحل الأمثل حتى للحمامات الصغيرة للغاية، حتى التي أقل من 2 متر.

منطقة الاستحمام

Box doccia scorrevole , SILVERPLAT SILVERPLAT حمام دوش وأحواض إستحمام
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

فكرة أخرى إذا كنت تعاني من نقص المساحة في الحمام ولا تعرف كيف تصنع منطقة للدش

هذه الفكرة تلهمك لعمل منطقة للدش رائعة، من صندوق زجاجي بسيط ومصرف للمياه بدخله، مع دش معدني أنيق وبالتالي من السهل جدًا تنظيفه، وهذا يجعله وظيفي ومميز.

الحمام على مستوى الأرضية

Box doccia scorrevole , SILVERPLAT SILVERPLAT حمام دوش وأحواض إستحمام
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

الزجاج هنا يضمن قوة وثبات كبيرة، بحيث أنه من الممكن إدراج أبواب منزلقة مباشرة في الأرض.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل وسائل القضاء على جميع المفاصل والهياكل التي يمكن أن تكون غالية، فإن استخدام الزجاج خيار أمثل لفصل منطقة الاستحمام عن الخارج.

اللون على الجدران المتناقضة مع الأبيض

Privilege Apartments, PROJECT AB PROJECT AB حمام
PROJECT AB

PROJECT AB
PROJECT AB
PROJECT AB

أحدث فكرة لنظرة أكثر جمالية وهي أيضًا بسيطة جدًا اذا صح التعبير، ولكن تذكر أنها تستحق الجهد ألا وهي اختيار لون مشرق للبلاط ووضعه في مقارنة مع الأبيض والذي يمكن أن يعطي نتائج رائعة، كما هو الحال في هذا العمل مشروع.

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