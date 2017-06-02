4 أفكار لتصميم حمام حديث ووظيفي

كم عدد المرات التي كنت قد فكرتفيها لإعداد الحمام بشكل منظم ومثالي، بحيث يحوي منطقة للغسيل مع ارتفاع الحوض بشكل مناسب خاصة إذا كان لديك أطفال.

ولكن الحل موجود، نعرضه لك في هذا النموذج، حمام فكرة تصميمه أولا وقبل كل شيء أن يكون وظيفي ومريح. والحوض نراه في الواقع عميق لـ 24 سم، ومثالي مع الأرفف والأدراج للتخزين، إلى جانب الألوان الفاتحة مع المغسلة في الجانب ويعلوها دواليب للتخزين.