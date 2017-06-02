لم تعد مضطر للحصول على غرفة ملابس كبيرة وأثاث ضخم في منزلك، فبالرغم من صغر المساحة لديك يمكنك الحصول على خزانة ملابس وركن خاص بها، وذلك عن طرق أفكار هوميفاي التي تلهمك بالحلول في أضيق الحدود والامكانيات، ونحن اليوم نعرض لك في هذا المقال 10 أفكار لغرف ملابس رخيصة جدًا ستبهرك.