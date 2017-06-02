لم تعد مضطر للحصول على غرفة ملابس كبيرة وأثاث ضخم في منزلك، فبالرغم من صغر المساحة لديك يمكنك الحصول على خزانة ملابس وركن خاص بها، وذلك عن طرق أفكار هوميفاي التي تلهمك بالحلول في أضيق الحدود والامكانيات، ونحن اليوم نعرض لك في هذا المقال 10 أفكار لغرف ملابس رخيصة جدًا ستبهرك.
ألواح خشبية مثبت عليها علاقات صغيرة لحمل الملابس ولوحات خشبية بالعرض لتصبح أرفف تخزين رائعة، تصميم غاية في البساطة، يمنحك فرصة لتخزيين ملابسك والحصول على غرفة ملابس صغيرة، حيث أنك لن تحتاج إلى غرفة كاملة، بل يمكنك اقتناء قطعة كهذه في أحد جوانب غرفة نومك مع تزيينها بوحدات الإضاءة الصغيرة.
إذا كان لديك مساحة صغيرة وتود عمل غرفة ملابس مختلفة فإن هذا التصميم يبدو مثالي للغاية ويفيدك تمامًا، رف معدني تتدلى منه العلاقات مع مساحة مناسبة فوقه للتخزين، ودرج كبير أسفلة يبدو مناسبًا للإكسسورات.
تصميم لمجموعة ارفف خشبية رائعة على شكل حرف L، وأرفف وأدراج مثبته على وحدات معدنية معلقة على الحائط.. هذا التنوع الرائع في وحدات التخزين يوفر لك خزانة ملابس رائعة يمكن انه تغنيك عن غرفة بأكملها.
لست مضطر إلى شراء دولاب تخزيني كبير لعمل غرفة ملابس كاملة، فبعض قطع الأثاث القديمة يمكنك اعادة إحيائها مرة أخرى عن طريق تلميعها وترتيب كل شيء فيها فتحصل في النهاية عل دولاب للتخزين كهذا مع بعض الصناديق الخوص المغلقة، وأرفف خشبية صغيرة لحمل الأحذية والملابس.
البساطة عنوان هذه الغرفة، والتي استخدمت علاقة معدنية بسيطة لتعليق الملابس مع قطعتين فوتيه رائع للجلوس ومساحة كبيرة في الغرفة فارغة للشعور بالبراح والتهوية، إلى جانب ذلك تأتي المراّة كقطعة أنيقة للنظر فيها قبل التوجه للخارج.
مساحة ضيقة للغاية تم اقتطاعها من غرفة النوم، ولكنها زينت بوحدات الضوء الصفراء وقسمت بطريقة ذكية لتوفير كافة الوسائل التخزينية للملابس من علاقات وأرفف وأدراج.
قطعة أثاث خشبية صغيرة أضافت لافتة رائعة لغرفة النوم ووفرت ركن خاص رائع للملابس، لن يؤثر تمامًا على مساحة غرفتك، فبإمكانك اقتناء مثلها مهما كانت مساحة غرفتك.
اقتطاع جزء صغير بجانب الحمام أمرًا رائعًا يوفر لك مساحة مثالية لعمل غرفة ملابس بإستغلال الجدران لعمل أرفف تخزين رائعة، ومراّة كبيرة لا غنى عنها مع طاولة بأدراج تخزين مثالية.. انها خيار مناسب إذا كنت لا تملك مساحة كافية لغرفة ملابس في منزلك.
بيضاء من الخارج والوردي في الداخل لإطلالة رائعة لخزانة ملابس بسيطة تحمل أرفف بسيطة داخلها، مع أرضية من الباركيه ولمسات خضراء جميلة للحصول على ركن لغرفة ملابس رائعة.
إذا كنت لا تملك غرفة كاملة فارغة لعمل غرفة ملابس، فيمكنك استغلال الممرات الواسعة في منزلك لعمل غرفة ملابس كهذه، الخزانات داخل الجدار، ورف خارجي مع علاقات صغيرة.
شاهد أيضًا 13 تصميم لغرف ملابس غير عادية