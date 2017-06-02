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10 أفكار لغرف ملابس رخيصة جدًا ستبهرك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
home staging Projekt - vorwiegend Schwarz/weiß Gestaltung - Eigentumswohnung, Münchner home staging Agentur GESCHKA Münchner home staging Agentur GESCHKA غرفة الملابس Black
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لم تعد مضطر للحصول على غرفة ملابس كبيرة وأثاث ضخم في منزلك، فبالرغم من صغر المساحة لديك يمكنك الحصول على خزانة ملابس وركن خاص بها، وذلك عن طرق أفكار هوميفاي التي تلهمك بالحلول في أضيق الحدود والامكانيات، ونحن اليوم نعرض لك في هذا المقال 10 أفكار لغرف ملابس رخيصة جدًا ستبهرك.

1. قطعة خشبية مميزة

homify مكاتب العمل والمحال التجارية
homify

homify
homify
homify

ألواح خشبية مثبت عليها علاقات صغيرة لحمل الملابس ولوحات خشبية بالعرض لتصبح أرفف تخزين رائعة، تصميم غاية في البساطة، يمنحك فرصة لتخزيين ملابسك والحصول على غرفة ملابس صغيرة، حيث أنك لن تحتاج إلى غرفة كاملة، بل يمكنك اقتناء قطعة كهذه في أحد جوانب غرفة نومك مع تزيينها بوحدات الإضاءة الصغيرة.

2. علاقات معدنية ناصعة البياض

LOFT APARTMENT МОСКВА, IK-architects IK-architects غرفة الملابس
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

إذا كان لديك مساحة صغيرة وتود عمل غرفة ملابس مختلفة فإن هذا التصميم يبدو مثالي للغاية ويفيدك تمامًا، رف معدني تتدلى منه العلاقات مع مساحة مناسبة فوقه للتخزين، ودرج كبير أسفلة يبدو مناسبًا للإكسسورات.

3. في إحدى زوايا الغرفة

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado غرفة الملابس
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

تصميم لمجموعة ارفف خشبية رائعة على شكل حرف L، وأرفف وأدراج مثبته على وحدات معدنية معلقة على الحائط.. هذا التنوع الرائع في وحدات التخزين يوفر لك خزانة ملابس رائعة يمكن انه تغنيك عن غرفة بأكملها.

4. استخدام قطع الأثاث القديمة

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة الملابس
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

لست مضطر إلى شراء دولاب تخزيني كبير لعمل غرفة ملابس كاملة، فبعض قطع الأثاث القديمة يمكنك اعادة إحيائها مرة أخرى عن طريق تلميعها وترتيب كل شيء فيها فتحصل في النهاية عل دولاب للتخزين كهذا مع بعض الصناديق الخوص المغلقة، وأرفف خشبية صغيرة لحمل الأحذية والملابس.

5. تفاصيل بسيطة

home staging Projekt - vorwiegend Schwarz/weiß Gestaltung - Eigentumswohnung, Münchner home staging Agentur GESCHKA Münchner home staging Agentur GESCHKA غرفة الملابس Black
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA

البساطة عنوان هذه الغرفة، والتي استخدمت علاقة معدنية بسيطة لتعليق الملابس مع قطعتين فوتيه رائع للجلوس ومساحة كبيرة في الغرفة فارغة للشعور بالبراح والتهوية، إلى جانب ذلك تأتي المراّة كقطعة أنيقة للنظر فيها قبل التوجه للخارج.

6. ترتيب رائع رغم ضيق المساحة

Квартира в ЖК "Артхаус", OBJECT OBJECT غرفة الملابس
OBJECT

OBJECT
OBJECT
OBJECT

مساحة ضيقة للغاية تم اقتطاعها من غرفة النوم، ولكنها زينت بوحدات الضوء الصفراء وقسمت بطريقة ذكية لتوفير كافة الوسائل التخزينية للملابس من علاقات وأرفف وأدراج.

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7. مدهشة

Planter Closet, Katleen Roggeman Katleen Roggeman غرفة الملابسخزانات وادراج
Katleen Roggeman

Katleen Roggeman
Katleen Roggeman
Katleen Roggeman

قطعة أثاث خشبية صغيرة أضافت لافتة رائعة لغرفة النوم ووفرت ركن خاص رائع للملابس، لن يؤثر تمامًا على مساحة غرفتك، فبإمكانك اقتناء مثلها مهما كانت مساحة غرفتك.

8. غرفة متكاملة في أضيق الحدود

Vila Madalena, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores غرفة الملابس
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

اقتطاع جزء صغير بجانب الحمام أمرًا رائعًا يوفر لك مساحة مثالية لعمل غرفة ملابس بإستغلال الجدران لعمل أرفف تخزين رائعة، ومراّة كبيرة لا غنى عنها مع طاولة بأدراج تخزين مثالية.. انها خيار مناسب إذا كنت لا تملك مساحة كافية لغرفة ملابس في منزلك.

9. ألوان زاهية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

بيضاء من الخارج والوردي في الداخل لإطلالة رائعة لخزانة ملابس بسيطة تحمل أرفف بسيطة داخلها، مع أرضية من الباركيه ولمسات خضراء جميلة للحصول على ركن لغرفة ملابس رائعة.

10. استغلال الممرات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إذا كنت لا تملك غرفة كاملة فارغة لعمل غرفة ملابس، فيمكنك استغلال الممرات الواسعة في منزلك لعمل غرفة ملابس كهذه، الخزانات داخل الجدار، ورف خارجي مع علاقات صغيرة.

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