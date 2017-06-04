شقة بمساحة 130م² تم إعادة هيكلتها

موضوع اليوم عن شقة مساحتها 130م² تم تجديدها بعد أن كانت أغلب مساحتها مُهدرة، لكن بلمسات من الخبراء الإيطاليين، لتصبح مساحة مثالية جدًا لقضاء أوقات ممتعة ومريحة مع أفراد العائلة والأصدقاء، دعونا نرى الشقة بتفاصيلها مع الصور.
مساحة المعيشة لها نصيب الأسد من المساحة الكلية للشقة ومقسمة بعناية ملونة بألوان زاهية.
غرفة تناول الطعام هادئة جدًا وبسيطة الخشب هو العنصر المسيطر على الديكور بداية من الأرضية الخشبية والأثاث من الخشب الداكن، المصابيح المنسدلة من السقف بتصميم فريد جدًا جمع بين لون الأرضية ولون الأثاث.
اللمسات الخضراء في المساحة اعطت لها حيوية، واستخدمت درجات مختلفة من اللون الأخضر في المساحة بداية من السجادة مرورًا بالكراسي انتهاءًا بالنباتات الخضراء في الخلفية.
لازال الخشب مسيطر في الديكور، الخزانات من الخشب الفاتح بأسطح سوداء مثل الأرضية، النافذة مدّت المطبخ بالضوء وجعلته يبدو مشرق جدًا.
جدار المدفأة الأسود يتناقض مع الجدران البيضاء للمساحة أنيق ويبرزجمال الألوان المحيطة به.
اللون الأبيض مسيطر على ديكور غرفة النوم ليضمن لك الراحة والنوم الصافي، المرايا الكبيرة في الغرفة جعلتها تبدو أكبر مما هي عليه.
الفسيفساء الحمراء جعلت الحمام مبهجة جدًا، مساحة الحمام واسعة جدًا بالنسبة للمساحة الكلية للشقة، لم يخلو ديكور الحمام من الخشب أيضًا.
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