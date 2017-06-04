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شقة بمساحة 130م² تم إعادة هيكلتها

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة المعيشة خشب Multicolored
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موضوع اليوم عن شقة مساحتها 130م² تم تجديدها بعد أن كانت أغلب مساحتها مُهدرة، لكن بلمسات من الخبراء الإيطاليين، لتصبح مساحة مثالية جدًا لقضاء أوقات ممتعة ومريحة مع أفراد العائلة والأصدقاء، دعونا نرى الشقة بتفاصيلها مع الصور. 

مساحة المعيشة

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة المعيشة خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

مساحة المعيشة لها نصيب الأسد من المساحة الكلية للشقة ومقسمة بعناية ملونة بألوان زاهية.

غرفة الطعام

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة السفرة خشب معالج Multicolored
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

غرفة تناول الطعام هادئة جدًا وبسيطة الخشب هو العنصر المسيطر على الديكور بداية من الأرضية الخشبية والأثاث من الخشب الداكن، المصابيح المنسدلة من السقف بتصميم فريد جدًا جمع بين لون الأرضية ولون الأثاث. 

حيوية اللون الأخضر

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة المعيشة خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

اللمسات الخضراء في المساحة اعطت لها حيوية، واستخدمت درجات مختلفة من اللون الأخضر في المساحة بداية من السجادة مرورًا بالكراسي انتهاءًا بالنباتات الخضراء في الخلفية. 

باب منزلق شفاف

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello مطبخطاولات وكراسي زجاج Red
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello شبابيك زجاج Red
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

المطبخ

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello مطبخ خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

لازال الخشب مسيطر في الديكور، الخزانات من الخشب الفاتح بأسطح سوداء مثل الأرضية، النافذة مدّت المطبخ بالضوء وجعلته يبدو مشرق جدًا. 

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جدار أسود للمدفأة

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب حجر اردواز Black
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

جدار المدفأة الأسود يتناقض مع الجدران البيضاء للمساحة أنيق ويبرزجمال الألوان المحيطة به.

غرفة النوم

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة نوم خشب Beige
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

اللون الأبيض مسيطر على ديكور غرفة النوم ليضمن لك الراحة والنوم الصافي، المرايا الكبيرة في الغرفة جعلتها تبدو أكبر مما هي عليه. 

غرفة الاستحمام

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello حمام زجاج Red
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

فسيفساء

Ristrutturazione appartamento 130 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello حمام زجاج Red
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

الفسيفساء الحمراء جعلت الحمام مبهجة جدًا، مساحة الحمام واسعة جدًا بالنسبة للمساحة الكلية للشقة، لم يخلو ديكور الحمام من الخشب أيضًا. 

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