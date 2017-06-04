شقة بمساحة 130م² تم إعادة هيكلتها

موضوع اليوم عن شقة مساحتها 130م² تم تجديدها بعد أن كانت أغلب مساحتها مُهدرة، لكن بلمسات من الخبراء الإيطاليين، لتصبح مساحة مثالية جدًا لقضاء أوقات ممتعة ومريحة مع أفراد العائلة والأصدقاء، دعونا نرى الشقة بتفاصيلها مع الصور.