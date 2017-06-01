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10 نصائح مهمة لك عند تصميم غرفة طفلك

آية منير آية منير
universe series, wie ein KINO wie ein KINO غرفة الاطفال
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غرفة طفلك هي مملكته الصغيرة، وعالمه الخاص وجزء من أحلامه التي بإمكانه تحقيقها بمساعدتك، ويقضي بها أغلب أوقاته، لـ اللعب والنوم والمذاكرة.. لذا فالاهتمام بتصميمها وكل تفاصيلها ضروري جدا لراحة طفلك وسعادته ، الاهتمام بالألوان والترتيب والتهوية وحتى اختيار الأثاث.. وأشياء أخرى كثيرة يجب أن لا ينساها الاّباء أثناء تصميم غرفة نوم أطفالهم، لذلك نقدم لك اليوم 10 نصائح مهمة عند تصميم غرفة طفلك..

1. أضف أرضيات مخصصة للأطفال لحمايتهم ..

Línea Pisos y Cubiertas Eternit, ramiro.amarante ramiro.amarante غرفة الاطفال
ramiro.amarante

Línea Pisos y Cubiertas Eternit

ramiro.amarante
ramiro.amarante
ramiro.amarante

بعد أن تختار غرفة طفلك داخل منزلك، يمكنك إضافة نوع من الأرضيات المطاطية المؤقتة لتحمي طفلك من الإصابة أثناء حركته الأولي، وبعد ذلك مع مرور الوقت  يمكنك استبدالها بالموكيت أو السجاجيد بكل سهولة ..

2. خزانة محكمة الغلق ..

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

اختر لغرفة طفلك أثاث محكم الغلق كخزانة عملية للأغطية والمفروشات، أو ملابسه النظيفة والمرتبة، هذه الخطوة ستساعدك كثيرا في الحفاظ على ترتيب غرفتك دائما ..

3. مساحة للعب ..

Echo Toddler Bed Room Layout Bebemoda غرفة الاطفال
Bebemoda

Echo Toddler Bed Room Layout

Bebemoda
Bebemoda
Bebemoda

اترك مساحة مناسبة للعب وللحركة بشكل مريح لطفلك داخل غرفته، لينطلق ويبدع ويحقق كل أحلامه ..

4. مقعد لك ..

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

أضف مقعد مناسب لك إن كانت الغرفة لرضيع، فبالتأكيد ستحتاجه فيما بعد، وقد تحتاجه أيضا فيما بعد مع كبر سنهم، لتتواجد معهم وتشاركهم أوقات لعبهم ومرحهم ودراستهم أيضا ..

5. طاولة مناسبة ..

NaturDesign, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة الاطفال
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

أضف طاولة مناسبة بمقاعد ذات حجم خاص بطفلك، هذه اللمسات تجعله يشعر بملكيته الخاصة لغرفته، وأن كل تفاصيل غرفته تناسبه هو وفقط ..

6. أماكن مناسبة لتخزين ألعابهم ..

universe series, wie ein KINO wie ein KINO غرفة الاطفال
wie ein KINO

wie ein KINO
wie ein KINO
wie ein KINO

أضف أماكن مناسبة لتخزين وترتيب ألعابهم، منها سهل الوصول ليتعامل الطفل بنفسه مع أغراضه، ومنه كما ذكرنا محكم الغلق للحفاظ على ترتيب الغرفة أطول فترة ممكنة ..

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7. تجنب المستويات ..

Dormitório da Bailarina, iost Arquitetura e Interiores iost Arquitetura e Interiores غرفة نوم بنات MDF Pink
iost Arquitetura e Interiores

iost Arquitetura e Interiores
iost Arquitetura e Interiores
iost Arquitetura e Interiores

تجنب إضافة مستويات في غرفة طفلك خاصة في السنوات الأولى له، حتى تتفادى وقوعه وإصابته، 

8. اصنع من أغراضهم قطع ديكورية

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

اصنع من أغراضهم وذكريات طفولتهم وألعابهم قطع ديكورية مميزة تزين غرفتهم، لتترك بصمتهم في كل ركن من أركان التصميم ..

9. ذوقه الخاص ..

Products, Toyno Toyno غرفة الأطفالمخزن
Toyno

Products

Toyno
Toyno
Toyno

استشير طفلك في كل تفاصيل غرفته، واصنع من ذوقه الخاص سمة واضحة في التصميم، وشاركه كل خطوة في التصميم، واستعن بأفكاره الطفولية في تصميم أثاث وتفاصيل غرفته..

10. أثاث يناسب طفلك ..

homify غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات خشب نقي White
homify

homify
homify
homify

اختر أثاث خاص بطفلك يناسب أحلامه وأفكاره، بعيدا عن الجانب الوظيفي للتصميم، ولكن ليتعلم منذ طفولته على التنظيم والترتيب ويتعرف على الأماكن الصحيحة لكل غرض، وليشعر بقدرته على الوصول لكل أغراضه بسهولة ..

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