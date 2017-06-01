10 نصائح مهمة لك عند تصميم غرفة طفلك

غرفة طفلك هي مملكته الصغيرة، وعالمه الخاص وجزء من أحلامه التي بإمكانه تحقيقها بمساعدتك، ويقضي بها أغلب أوقاته، لـ اللعب والنوم والمذاكرة.. لذا فالاهتمام بتصميمها وكل تفاصيلها ضروري جدا لراحة طفلك وسعادته ، الاهتمام بالألوان والترتيب والتهوية وحتى اختيار الأثاث.. وأشياء أخرى كثيرة يجب أن لا ينساها الاّباء أثناء تصميم غرفة نوم أطفالهم، لذلك نقدم لك اليوم 10 نصائح مهمة عند تصميم غرفة طفلك..
بعد أن تختار غرفة طفلك داخل منزلك، يمكنك إضافة نوع من الأرضيات المطاطية المؤقتة لتحمي طفلك من الإصابة أثناء حركته الأولي، وبعد ذلك مع مرور الوقت يمكنك استبدالها بالموكيت أو السجاجيد بكل سهولة ..
اختر لغرفة طفلك أثاث محكم الغلق كخزانة عملية للأغطية والمفروشات، أو ملابسه النظيفة والمرتبة، هذه الخطوة ستساعدك كثيرا في الحفاظ على ترتيب غرفتك دائما ..
اترك مساحة مناسبة للعب وللحركة بشكل مريح لطفلك داخل غرفته، لينطلق ويبدع ويحقق كل أحلامه ..
أضف مقعد مناسب لك إن كانت الغرفة لرضيع، فبالتأكيد ستحتاجه فيما بعد، وقد تحتاجه أيضا فيما بعد مع كبر سنهم، لتتواجد معهم وتشاركهم أوقات لعبهم ومرحهم ودراستهم أيضا ..
أضف طاولة مناسبة بمقاعد ذات حجم خاص بطفلك، هذه اللمسات تجعله يشعر بملكيته الخاصة لغرفته، وأن كل تفاصيل غرفته تناسبه هو وفقط ..
أضف أماكن مناسبة لتخزين وترتيب ألعابهم، منها سهل الوصول ليتعامل الطفل بنفسه مع أغراضه، ومنه كما ذكرنا محكم الغلق للحفاظ على ترتيب الغرفة أطول فترة ممكنة ..
تجنب إضافة مستويات في غرفة طفلك خاصة في السنوات الأولى له، حتى تتفادى وقوعه وإصابته،
اصنع من أغراضهم وذكريات طفولتهم وألعابهم قطع ديكورية مميزة تزين غرفتهم، لتترك بصمتهم في كل ركن من أركان التصميم ..
استشير طفلك في كل تفاصيل غرفته، واصنع من ذوقه الخاص سمة واضحة في التصميم، وشاركه كل خطوة في التصميم، واستعن بأفكاره الطفولية في تصميم أثاث وتفاصيل غرفته..
اختر أثاث خاص بطفلك يناسب أحلامه وأفكاره، بعيدا عن الجانب الوظيفي للتصميم، ولكن ليتعلم منذ طفولته على التنظيم والترتيب ويتعرف على الأماكن الصحيحة لكل غرض، وليشعر بقدرته على الوصول لكل أغراضه بسهولة ..
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