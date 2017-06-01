10 نصائح مهمة لك عند تصميم غرفة طفلك

غرفة طفلك هي مملكته الصغيرة، وعالمه الخاص وجزء من أحلامه التي بإمكانه تحقيقها بمساعدتك، ويقضي بها أغلب أوقاته، لـ اللعب والنوم والمذاكرة.. لذا فالاهتمام بتصميمها وكل تفاصيلها ضروري جدا لراحة طفلك وسعادته ، الاهتمام بالألوان والترتيب والتهوية وحتى اختيار الأثاث.. وأشياء أخرى كثيرة يجب أن لا ينساها الاّباء أثناء تصميم غرفة نوم أطفالهم، لذلك نقدم لك اليوم 10 نصائح مهمة عند تصميم غرفة طفلك..