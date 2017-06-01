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25 فكرة اقتصادية لتجديد غرفة معيشتك

آية منير آية منير
Casa JM (2013), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي نقطة مركزية تتجمع عندها العائلة كل يوم، لتنعم بأجواء دافئة وتمارس كثيرا من الأنشطة معا، كمشاهدة التلفاز وقراءة كتب جميلة وتبادل اطراف الحديث وتناول أشهى المأكولات، ولكن مع مرور الوقت نحتاج للتجديد، قد نمل من التفاصيل ونتمنى أن نرى وجه جديد لاكثر الأماكن حيوية بمنزلنا، ولكن الخوف من التكاليف والميزانية المحدودة تقف عائقا بيننا وبين تحقيق هذا الحلم، ولكن اليوم أتينا لكم ب 25 فكرة اقتصادية مميزة لتجديد غرفة معيشتك بأقل تكاليف ولن تحتاج للاستعانة بخبير..

1. إعادة ترتيب منزلك ..

Ristrutturazione attico in città, AGA Studio AGA Studio غرفة المعيشة
AGA Studio

AGA Studio
AGA Studio
AGA Studio

قم بإعادة ترتيب أثاث منزلك وتغيير أماكن الغرف كنوع من التجديد، وستكتشف أنك كل ما تحتاجه ببساطة هي تلك الخطوة لتشعر بأن هناك شيئا ما أُضيف لمنزلك ..

2. إعادة استغلال كل الأركان ..

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة المعيشة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

قم بإعادة استغلال الأركان وإضافة خزانات مفلقة أو مفتوحة لتسمتع بإضافات بسيطة تجعل المشهد العام مختلف تماما..

3. نجفة أنيقة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أضف نجفة جديدة لغرفة معيشتك واستمتع بلمسة رائعة تجذب الانتباه ..

4. مكتبة تليفزيون ..

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

اختر تصميم بسيط لمكتبة تليفزيون واصنعه بنفسك كإضافة مميزة وتجديد ملحوظ لمنزلك، يساعدك في تنظيم غرفة معيشتك ويجعلها أجمل..

5. زينة وأعياد ..

Christmas Lifestyle, M&S M&S غرفة المعيشة
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

استغل أي مناسبة أو عيد قادم وأضف زينته لغرفة معيشتك، فهي من اجمل وأكثر الأفكار تميزا لتزيين وتجديد غرفة معيشتك ..

6. لمسة من لون جديد ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك تصميم بسيط بألوان محايدة في غرفة معيشتك، أضف لون جديد بلمسة جريئة لتفاصيل صفيرة كوسادات أو لوحة أو زهور أنيقة ..

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7. أعمال يدوية ..

Estilo mediterráneo, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة المعيشة
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

إن كنت من أصحاب المهارات الخاصة وتعشق الاعمال اليديوة، أضف من بعض مصنوعات واستخدمها كقطع ديكورية مميزة وزين بها جدران غرفة معيشتك ..

8. قطع فنية أنيقة .

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

اجعل من اثاث غرفة معيشتك قطع فنية أنيقة، وقم بتجديده باستخدام أقمشة لها طراز خاص، وألوان مميزة ..

9. جدد من طراز غرفة معيشتك ..

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة المعيشة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

إن كنت تبحث عن طريقة لتجديد غرفة معيشتك، فقم بكل بساطة بتغيير النمط الديكوري لها، عن طريق إضافة اكسسوارات خاصة ومميزة على طراز معين طكاولة أو مقعد أو مزهرية ..

10. إضاءة مشرقة ..

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة المعيشة Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

إن كنت لا تسمح بالإضاءة الطبيعة أن تدخل غرفة معيشتك، فأنت ترتكب خطأ كبير في حق نفسك، فتأثيرها يجعل الفراغ متجددا دائما دون الحاجة لتزيينه ..

11. أباليك أنيقة ..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

اختر وحدات إضاءة للجدران الأباليك بأفكار جديدة ومبتكرة وأضف منها زوج مميز في مكان مناسب، لتنجح في إضافة لمسة جديدة للتصميم..

12. سجادة جديدة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اشتر سجادة جديدة على الموضة وأضفها لغرفة معيشتك واستمتع بفارق رائع بين قبل وبعد إضافتها… .

13. مرايا ..

Casa Xaroco, studioarte studioarte غرفة المعيشة
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

أضف وحدات صغيرة من المرايا ذات تصميم فني واستعن بها كقطع ديكورية مميزة ..

14. لوحات أنيقة ..

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

اضف مجموعة من اللوحات الأنيقة لغرفة معيشتك بترتيب عشوائي أو ذو فكر معين، واجعل منها ما هو فني وآخر يحمل ذكرياتك..

15. ستارة جديدة ..

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

اضف ستارة جديدة بألوان مشرقة لغرفة معيشتك وجدد من المشهد ككل بلمسة بسيطة وكن حريص على استخدام خامات تسمح بمرور أشعة الشمس حين الحاجة لها ..

16. تفاصيل صغيرة ..

Casa JM (2013), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

اجمع ما بين تفاصيل كثيرة كقطع ديكورية ووحدات إضاءة ذات تصميم خاص وأقمشة مميزة، واصنع من غرفة معيشتك لوحة فنية متكاملة ..

17. نباتات جميلة ..

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

اختر نباتات مناسبة لتزيين غرفة معيشتك وأضف منها وحدات أنيقة في أماكن بارزة لتصنع ركن جديد داخل الفراغ يضيف لمسة جديدة ..

18. جدار حجري ..

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

ظهر مؤخرا أنواع مناسبة من الأحجار الصناعية والتي تأتيك بأسعار منخفضة لتسمح لنا تجديد جدران منازلنا بتكلفة أقل، استعن بجدار حجري رائع لتجديد غرفة معيشتك ..

20. زهور رائعة ..

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars غرفة المعيشة
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

احرض على إضافة زهور مميزة لغرفة معيشتك بل وكل ركن في منزلك، واعتن بها جيدا وحافظ على صحتها وإشراقها ..

20. اختر لون مميز للجدران ..

Tocqueville, HiCeBeNe HiCeBeNe غرفة المعيشة
HiCeBeNe

HiCeBeNe
HiCeBeNe
HiCeBeNe

وفي النهاية مع الحل الأكثر شيوعا وهو اختيار لون مميز وجديد لجدران غرفة معيشتك وقم بطلائها وتجديدها، بأقل تكلفة وبنفسك ولا تسمح للملل أن يدق بابك أبدا ..

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