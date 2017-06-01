25 فكرة اقتصادية لتجديد غرفة معيشتك

غرفة المعيشة هي نقطة مركزية تتجمع عندها العائلة كل يوم، لتنعم بأجواء دافئة وتمارس كثيرا من الأنشطة معا، كمشاهدة التلفاز وقراءة كتب جميلة وتبادل اطراف الحديث وتناول أشهى المأكولات، ولكن مع مرور الوقت نحتاج للتجديد، قد نمل من التفاصيل ونتمنى أن نرى وجه جديد لاكثر الأماكن حيوية بمنزلنا، ولكن الخوف من التكاليف والميزانية المحدودة تقف عائقا بيننا وبين تحقيق هذا الحلم، ولكن اليوم أتينا لكم ب 25 فكرة اقتصادية مميزة لتجديد غرفة معيشتك بأقل تكاليف ولن تحتاج للاستعانة بخبير..
قم بإعادة ترتيب أثاث منزلك وتغيير أماكن الغرف كنوع من التجديد، وستكتشف أنك كل ما تحتاجه ببساطة هي تلك الخطوة لتشعر بأن هناك شيئا ما أُضيف لمنزلك ..
قم بإعادة استغلال الأركان وإضافة خزانات مفلقة أو مفتوحة لتسمتع بإضافات بسيطة تجعل المشهد العام مختلف تماما..
أضف نجفة جديدة لغرفة معيشتك واستمتع بلمسة رائعة تجذب الانتباه ..
اختر تصميم بسيط لمكتبة تليفزيون واصنعه بنفسك كإضافة مميزة وتجديد ملحوظ لمنزلك، يساعدك في تنظيم غرفة معيشتك ويجعلها أجمل..
استغل أي مناسبة أو عيد قادم وأضف زينته لغرفة معيشتك، فهي من اجمل وأكثر الأفكار تميزا لتزيين وتجديد غرفة معيشتك ..
إن كنت تمتلك تصميم بسيط بألوان محايدة في غرفة معيشتك، أضف لون جديد بلمسة جريئة لتفاصيل صفيرة كوسادات أو لوحة أو زهور أنيقة ..
إن كنت من أصحاب المهارات الخاصة وتعشق الاعمال اليديوة، أضف من بعض مصنوعات واستخدمها كقطع ديكورية مميزة وزين بها جدران غرفة معيشتك ..
اجعل من اثاث غرفة معيشتك قطع فنية أنيقة، وقم بتجديده باستخدام أقمشة لها طراز خاص، وألوان مميزة ..
إن كنت تبحث عن طريقة لتجديد غرفة معيشتك، فقم بكل بساطة بتغيير النمط الديكوري لها، عن طريق إضافة اكسسوارات خاصة ومميزة على طراز معين طكاولة أو مقعد أو مزهرية ..
إن كنت لا تسمح بالإضاءة الطبيعة أن تدخل غرفة معيشتك، فأنت ترتكب خطأ كبير في حق نفسك، فتأثيرها يجعل الفراغ متجددا دائما دون الحاجة لتزيينه ..
اختر وحدات إضاءة للجدران
الأباليك بأفكار جديدة ومبتكرة وأضف منها زوج مميز في مكان مناسب، لتنجح في إضافة لمسة جديدة للتصميم..
اشتر سجادة جديدة على الموضة وأضفها لغرفة معيشتك واستمتع بفارق رائع بين قبل وبعد إضافتها… .
أضف وحدات صغيرة من المرايا ذات تصميم فني واستعن بها كقطع ديكورية مميزة ..
اضف مجموعة من اللوحات الأنيقة لغرفة معيشتك بترتيب عشوائي أو ذو فكر معين، واجعل منها ما هو فني وآخر يحمل ذكرياتك..
اضف ستارة جديدة بألوان مشرقة لغرفة معيشتك وجدد من المشهد ككل بلمسة بسيطة وكن حريص على استخدام خامات تسمح بمرور أشعة الشمس حين الحاجة لها ..
اجمع ما بين تفاصيل كثيرة كقطع ديكورية ووحدات إضاءة ذات تصميم خاص وأقمشة مميزة، واصنع من غرفة معيشتك لوحة فنية متكاملة ..
اختر نباتات مناسبة لتزيين غرفة معيشتك وأضف منها وحدات أنيقة في أماكن بارزة لتصنع ركن جديد داخل الفراغ يضيف لمسة جديدة ..
ظهر مؤخرا أنواع مناسبة من الأحجار الصناعية والتي تأتيك بأسعار منخفضة لتسمح لنا تجديد جدران منازلنا بتكلفة أقل، استعن بجدار حجري رائع لتجديد غرفة معيشتك ..
احرض على إضافة زهور مميزة لغرفة معيشتك بل وكل ركن في منزلك، واعتن بها جيدا وحافظ على صحتها وإشراقها ..
وفي النهاية مع الحل الأكثر شيوعا وهو اختيار لون مميز وجديد لجدران غرفة معيشتك وقم بطلائها وتجديدها، بأقل تكلفة وبنفسك ولا تسمح للملل أن يدق بابك أبدا ..
يمكنك قراءة .. 8 تصميمات للحمامات الصغيرة