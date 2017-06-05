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24 خطأ ديكوري قد تحول منزلك إلى معرض للرعب

آية علم الدين آية علم الدين
high end house interior, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design غرفة نوم
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أصبح لدينا الكثير لنراه في كل موضوع نريد البحث عنه هذه الأيام؛ والفضل يرجع إلى الانترنت، ومن هذه الموضوعات بالطبع الديكور، فأصبحنا نجد الكثير من الصور على شبكة الانترنت توضح الطرز والتصميمات المختلفة للمنازل و الابتكارات المبهرة التي تساعدنا في تصميم منزل مثالي.

ولكن؛ هناك بعض الصور التي نطالعها تستحوذ على إنبهارنا ليس لأنها جميلة لهذا الحد وإنما لأنها غريبة ومرعبة، وفي هذا الموضوع جمعنا لكم بعض الأخطاء الديكورية التي يجب عليكم تجنبها أثناء تنفيذ ديكورات منازلكم حتى لا تكون مرعبة وسيئة:

1. مطبخ بلا حياة

homify مطبخ أبلكاش
homify

homify
homify
homify

مزيج الألوان في هذا المطبخ هو حالة عامة من الفوضى، فهذا الفراغ ليس لديه أي تباين لطيف في الألوان، ومن ناحية أخرى فهو ممل وباهت.

2. عربة في غرفة النوم؟

high end house interior, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design غرفة نوم
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

هذا المثال هو الإرهاب الحقيقي، فأول شئ ملفت للنظر هو عدم ملائمة نسب الديكور للفراغ بالإضافة إلى الإضاءة السيئة. فنجد النتيجة بدلاً من أن تكون غرفة نوم رومانسية لفتاة صغيرة تحلم بأميرها، يبدو أننا في قاعة رقص ذات ذوق سيء.

3. حذار الديكور الأصيل

Residence., Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates جدران
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

عندما نريد أن نعطي نمطًا من الأصالة للديكور فإننا يجب أن نكون حذرين في كمية العناصر التي سوف نضعها وكيفية استخدامها، فهنا نجد لوحة جدارية ذات ألوان فاقعة مثيرة للعين لا تبعث الراحة ولكنها تزعج أكثر منها تلفت النظر، وسواءًا الآن أم بعد مدة قصيرة سوف يضطر أصحاب المنزل لنزعها لما تسببه من إزعاج.

4. لا لجدارن القطيفة

AYNA , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

طلاء الجدران في المنزل له الكثير من البدائل والحلول الجميلة والمواد المناسبة ومنها الأقمشة أيضًا، ولكن القطيفة ليس خيارًا مناسبًا على الإطلاق وهذه الصورة هي الدليل.

5. الإفراط في السحر غير نافع

ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

النمط الكلاسيكي يمكن أن يكون أنيقًا عند تنفيذه بالجرعات الصحيحة، لأنه كلما  تجاوزنا في إظهار التفاصيل في الفراغ كلما كان هذا مضرًا للشكل العام للغرفة، وهنا لدينا البرهان: في هذه الغرفة نجد الزخارف في كل شئ بداية من السرير إلى السجاد إلى الحوائط مما جعل الغرفة مزعجة للنظر وغير مريحة في الاستخدام.

6. أهمية اللون في الجدران

Interior painting, Abdul Bros Abdul Bros جدران
Abdul Bros

Abdul Bros
Abdul Bros
Abdul Bros

اختيار الألوان في الديكور أمر في غاية الأهمية، فبواسطتها يمكننا تغيير الشعور بالبعد المكاني، وبإضاءتها يمكننا تغييرالمزاج العام للغرفة. الألوان مثل البنفسجي تميل إلى جعل المنزل أكثر قتامة، ولكنها قوية جدًا، كما أن الألوان النابضة بالحياة مثل البرتقال والأخضر لا تبدو جيدة في كل غرفة.

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7. قرار سيء للسقف

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

أحيانا نتجاهل السقف عندما عمل ديكورات المنزل، ولكن هذا لا يعني أن نتطرف في ديكوراته عندما نتذكره، فسقف مثل الذي في هذه الصورة يفتقر للجمال والانسجام والحيوية.

8. غرفة نوم من الطراز القديم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فكرة استغلال كل مساحة الغرفة الاستغلال الأمثل من ناحية التأثيث هي فكرة جيدة ولكن لابد أن تتم بطريقة مناسبة مع استخدام الألوان المتباينة بشكل جميل ومع قطع الأثاث المميزة التي تعطي للغرفة طابعًا جيدًا، هنا لانجد أيًا من ذلك فقد استغل المصمم المساحة في وضع الأثاث بشكل قديم واعتيادي جدًا بالإضافة إلى افتقار الألوان للتميز و تصميم قطع الأثاث نفسها للاختلاف.

9. بلا طراز محدد

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وما رأيك في هذا؟ غرفة مشبعة بالألوان، وأنماط مختلفة في مكان واحد مما صنع خطأ تاريخيًا، إذا كنت تريد أن تعطي غرفتك لمسة انتقائية فعليك باختيار نمط واختيار العناصر المستخدمة بعناية والتي تدل على الأسلوب المنتقى.

10. سوء اختيار النموذج

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

مزيج من الأسود والأبيض الكلاسيكي أنيق وخالد. ولكن كيف بدا هنا سيئًا للغاية؟  فكرة توليد نماذج مكررة مثيرة جدًا للاهتمام لأنها يمكن أن تساعدنا على إعطاء عمق في الفراغ، ولكن عندما يتم وضع هذه النماذج داخل أشكال غير منتظمة فإن كل ما نحصل عليه في المقابل هو الصداع.

11. مزيج سيء من الألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اللون الأخضر هو لون الانتعاش والطبيعية وهو خيار جيد لتزيين المطابخ، ولكن الخطأ هنا هو درجات اللون المختارة  والجمع بينها وبين الأصفر.

12. الكثير من الطلاء

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام حجر
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

الخطأ المتكرر في العديد من الصور والملاحظ بشدة هو ازدحام الجدران بالطلاء الكثير والألوان المزعجة، وهنا نجد الخطأ الكبير هو سيراميك الحمام ذو التصميم المزعج الغير متناسب مع مساحة الحمام الصغيرة.

13. حاد ومفتقد للذوق

Спальня на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA غرفة نوم Multicolored
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

أهم ما ينبغي مراعاته في غرفة النوم هو توافر الراحة والاسترخاء، وهنا لانجد هذا الشرط موفرًا فنجد استخدام الألوان الحادة بلا تصميم واضح أو أسلوب محدد مع استخدام الزخارف أعلى السرير بلا هوية واضحة أيضًا.

14. تفاصيل تصنع الفرق

Prabhadevi , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles الممر والمدخل
Elevate Lifestyles

Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

التفاصيل تصنع الفرق دون شك، ولكن ليس دائمًا بشكل جيد، وهذا مثال على ذلك.

فالحديقة الصناعية هنا قد وضعت في مكان غير ملائم كما أنها عرضة لجلب الأتربة وبسبب الفروع الكثيرة الرفيعة فيها.

15. فكرة سيئة

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors مطبخ أبلكاش Purple/Violet
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

الزخارف النباتية على بعض قطع الأثاث قد تحقق لمسة جمالية ولكنها بالتأكيد ستكون مزعجة للعين إذا وضعت على جميع أجزاء الأثاث وبشكل مفرط كما نرى هنا.

16. بلا تجانس

Subtle Harmony, Sneha Samtani I Interior Design. Sneha Samtani I Interior Design. غرفة المعيشة
Sneha Samtani I Interior Design.

Sneha Samtani I Interior Design.
Sneha Samtani I Interior Design.
Sneha Samtani I Interior Design.

في هذه الأريكة لا يوجد أي تجانس أو جمال ذلك أنه قد استخدم فيها أكثر من نمط ولكن بلا تجانس ولا مراعاة للتناسب بينهم.

17. مساحة باردة وفارغة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة في المنزل هي الفراغ المثالي للجمع بين أفراد العائلة والاستمتاع بجلسات المساء، ولذلك فإن وضع شاشة التلفزيون هنا قد جاء غير مناسب على الإطلاق، على الرغم من أن اختيار القطعة نفسها كان جميلًا إلا أنه غير متناسب مع المساحة الكبيرة للفراغ مما جعل الفراغ يبدو باردًا وغير حميمي.

18. حذار من السجاد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

السجاد والمفروشات المصنوعين من جلود الحيوانات أحيانًا تكون اختيارًا جميلًا، ولكن يجب أن لا نبقيها على شكل الحيوان، فإن ذلك يجعلها تبدو وكأننا نحتفظ بجثة الحيوان في منازلنا، وهو شئ مرعب!

19. هل يمكن أن يكون أسوأ

bungalow on boat club road pune, Mind Studio Mind Studio غرفة المعيشة
Mind Studio

Mind Studio
Mind Studio
Mind Studio

لا أعتقد أن هناك أسوأ من أن يتم تصميم منضدة غرفة المعيشة وكأنها قد دهست حيوانًا غريبًا تحتها بسبب شكل الحيوان المحدد في هذه السجادة تحتها.

20. أثاث بلا معنى

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب Beige
homify

homify
homify
homify

في قاعة الاستقبال يجب أن نحصل على أجواء ودية للترحيب، لأنها عنوان منزلنا، لذا يجب علينا تجنب وضع الكراسي لن تُستخدم، فمن الأفضل أن نضع قطعة أثاث جميلة الشكل عوضًا عن هذا الازدحام الذي بلا جدوى.

21. هل حقًا هذه سلاسل؟َ!

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

فور أن تقع عينك على هذه المقاعد سوف تتسائل فورًا: لماذا هذه السلاسل؟ ولم يجب أن يرى الإنسان هذا المنظر؟! والحقيقة أنك ستكون محقًا فهذا التصميم هو تصميم غير مناسب بالمرة كما أنه مفتقد للذوق وراحة العين.

22. إذا كنت غير متأكد، لا تتركها

House Of Colours, Ansari Architects Ansari Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

فكرة الديكور تتحقق من خلال استخدام الألوان والتجانس والأشياء التي نضعها داخل منزلنا، إذا لم نكن على يقين من كيفية تزيين الفراغ فمن الأفضل عدم فعل أي شيء، لأننا لا نستطيع الحصول على أفضل النتائج في جو ملئ بعناصر لا فائدة لها إلا تحقيق الفوضى في المنزل.

23. عدم التناسب

Residence interiors, Akaar architects Akaar architects غرفة نوم
Akaar architects

Akaar architects
Akaar architects
Akaar architects

النسبة وتحقيق التوازن هي الشروط الأساسية لزخرفة ناجحة، وإذا لم نأخذها في الاعتبارفسوف يحدث ما نراه في هذه الصورة. لوحة جدارية مبالغ فيها غير متناسبة مع غطاء السريروالستائر والوسائد وغير مريحة على الإطلاق.

24. وهذا…

Яркая гостиная на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA غرفة المعيشة White
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

هناك بعض العناصر واللوحات الجدارية التي إن وضعت في الحائط فإنه لابد أن يكون فارغًا تمامًا إلا منها وإلا سوف يخلق تشوهًا في التصميم لا يمكن تقبله، وهنا نجد مثالًا واضحًا لذلك، فلم يكن مقبولًا أن نضع هذه القطع من الأثاث بعد رسم الجدار.

هل أنت بحاجة الى مزيد من النصائح لتجنب الأخطاء في ديكور منزلك؟ ستجدها هنا!

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