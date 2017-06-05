24 خطأ ديكوري قد تحول منزلك إلى معرض للرعب

أصبح لدينا الكثير لنراه في كل موضوع نريد البحث عنه هذه الأيام؛ والفضل يرجع إلى الانترنت، ومن هذه الموضوعات بالطبع الديكور، فأصبحنا نجد الكثير من الصور على شبكة الانترنت توضح الطرز والتصميمات المختلفة للمنازل و الابتكارات المبهرة التي تساعدنا في تصميم منزل مثالي.
ولكن؛ هناك بعض الصور التي نطالعها تستحوذ على إنبهارنا ليس لأنها جميلة لهذا الحد وإنما لأنها غريبة ومرعبة، وفي هذا الموضوع جمعنا لكم بعض الأخطاء الديكورية التي يجب عليكم تجنبها أثناء تنفيذ ديكورات منازلكم حتى لا تكون مرعبة وسيئة:
مزيج الألوان في هذا المطبخ هو حالة عامة من الفوضى، فهذا الفراغ ليس لديه أي تباين لطيف في الألوان، ومن ناحية أخرى فهو ممل وباهت.
هذا المثال هو الإرهاب الحقيقي، فأول شئ ملفت للنظر هو عدم ملائمة نسب الديكور للفراغ بالإضافة إلى الإضاءة السيئة. فنجد النتيجة بدلاً من أن تكون غرفة نوم رومانسية لفتاة صغيرة تحلم بأميرها، يبدو أننا في قاعة رقص ذات ذوق سيء.
عندما نريد أن نعطي نمطًا من الأصالة للديكور فإننا يجب أن نكون حذرين في كمية العناصر التي سوف نضعها وكيفية استخدامها، فهنا نجد لوحة جدارية ذات ألوان فاقعة مثيرة للعين لا تبعث الراحة ولكنها تزعج أكثر منها تلفت النظر، وسواءًا الآن أم بعد مدة قصيرة سوف يضطر أصحاب المنزل لنزعها لما تسببه من إزعاج.
طلاء الجدران في المنزل له الكثير من البدائل والحلول الجميلة والمواد المناسبة ومنها الأقمشة أيضًا، ولكن القطيفة ليس خيارًا مناسبًا على الإطلاق وهذه الصورة هي الدليل.
النمط الكلاسيكي يمكن أن يكون أنيقًا عند تنفيذه بالجرعات الصحيحة، لأنه كلما تجاوزنا في إظهار التفاصيل في الفراغ كلما كان هذا مضرًا للشكل العام للغرفة، وهنا لدينا البرهان: في هذه الغرفة نجد الزخارف في كل شئ بداية من السرير إلى السجاد إلى الحوائط مما جعل الغرفة مزعجة للنظر وغير مريحة في الاستخدام.
اختيار الألوان في الديكور أمر في غاية الأهمية، فبواسطتها يمكننا تغيير الشعور بالبعد المكاني، وبإضاءتها يمكننا تغييرالمزاج العام للغرفة. الألوان مثل البنفسجي تميل إلى جعل المنزل أكثر قتامة، ولكنها قوية جدًا، كما أن الألوان النابضة بالحياة مثل البرتقال والأخضر لا تبدو جيدة في كل غرفة.
أحيانا نتجاهل السقف عندما عمل ديكورات المنزل، ولكن هذا لا يعني أن نتطرف في ديكوراته عندما نتذكره، فسقف مثل الذي في هذه الصورة يفتقر للجمال والانسجام والحيوية.
فكرة استغلال كل مساحة الغرفة الاستغلال الأمثل من ناحية التأثيث هي فكرة جيدة ولكن لابد أن تتم بطريقة مناسبة مع استخدام الألوان المتباينة بشكل جميل ومع قطع الأثاث المميزة التي تعطي للغرفة طابعًا جيدًا، هنا لانجد أيًا من ذلك فقد استغل المصمم المساحة في وضع الأثاث بشكل قديم واعتيادي جدًا بالإضافة إلى افتقار الألوان للتميز و تصميم قطع الأثاث نفسها للاختلاف.
وما رأيك في هذا؟ غرفة مشبعة بالألوان، وأنماط مختلفة في مكان واحد مما صنع خطأ تاريخيًا، إذا كنت تريد أن تعطي غرفتك لمسة انتقائية فعليك باختيار نمط واختيار العناصر المستخدمة بعناية والتي تدل على الأسلوب المنتقى.
مزيج من الأسود والأبيض الكلاسيكي أنيق وخالد. ولكن كيف بدا هنا سيئًا للغاية؟ فكرة توليد نماذج مكررة مثيرة جدًا للاهتمام لأنها يمكن أن تساعدنا على إعطاء عمق في الفراغ، ولكن عندما يتم وضع هذه النماذج داخل أشكال غير منتظمة فإن كل ما نحصل عليه في المقابل هو الصداع.
اللون الأخضر هو لون الانتعاش والطبيعية وهو خيار جيد لتزيين المطابخ، ولكن الخطأ هنا هو درجات اللون المختارة والجمع بينها وبين الأصفر.
الخطأ المتكرر في العديد من الصور والملاحظ بشدة هو ازدحام الجدران بالطلاء الكثير والألوان المزعجة، وهنا نجد الخطأ الكبير هو سيراميك الحمام ذو التصميم المزعج الغير متناسب مع مساحة الحمام الصغيرة.
أهم ما ينبغي مراعاته في غرفة النوم هو توافر الراحة والاسترخاء، وهنا لانجد هذا الشرط موفرًا فنجد استخدام الألوان الحادة بلا تصميم واضح أو أسلوب محدد مع استخدام الزخارف أعلى السرير بلا هوية واضحة أيضًا.
التفاصيل تصنع الفرق دون شك، ولكن ليس دائمًا بشكل جيد، وهذا مثال على ذلك.
فالحديقة الصناعية هنا قد وضعت في مكان غير ملائم كما أنها عرضة لجلب الأتربة وبسبب الفروع الكثيرة الرفيعة فيها.
الزخارف النباتية على بعض قطع الأثاث قد تحقق لمسة جمالية ولكنها بالتأكيد ستكون مزعجة للعين إذا وضعت على جميع أجزاء الأثاث وبشكل مفرط كما نرى هنا.
في هذه الأريكة لا يوجد أي تجانس أو جمال ذلك أنه قد استخدم فيها أكثر من نمط ولكن بلا تجانس ولا مراعاة للتناسب بينهم.
غرفة المعيشة في المنزل هي الفراغ المثالي للجمع بين أفراد العائلة والاستمتاع بجلسات المساء، ولذلك فإن وضع شاشة التلفزيون هنا قد جاء غير مناسب على الإطلاق، على الرغم من أن اختيار القطعة نفسها كان جميلًا إلا أنه غير متناسب مع المساحة الكبيرة للفراغ مما جعل الفراغ يبدو باردًا وغير حميمي.
السجاد والمفروشات المصنوعين من جلود الحيوانات أحيانًا تكون اختيارًا جميلًا، ولكن يجب أن لا نبقيها على شكل الحيوان، فإن ذلك يجعلها تبدو وكأننا نحتفظ بجثة الحيوان في منازلنا، وهو شئ مرعب!
لا أعتقد أن هناك أسوأ من أن يتم تصميم منضدة غرفة المعيشة وكأنها قد دهست حيوانًا غريبًا تحتها بسبب شكل الحيوان المحدد في هذه السجادة تحتها.
في قاعة الاستقبال يجب أن نحصل على أجواء ودية للترحيب، لأنها عنوان منزلنا، لذا يجب علينا تجنب وضع الكراسي لن تُستخدم، فمن الأفضل أن نضع قطعة أثاث جميلة الشكل عوضًا عن هذا الازدحام الذي بلا جدوى.
فور أن تقع عينك على هذه المقاعد سوف تتسائل فورًا: لماذا هذه السلاسل؟ ولم يجب أن يرى الإنسان هذا المنظر؟! والحقيقة أنك ستكون محقًا فهذا التصميم هو تصميم غير مناسب بالمرة كما أنه مفتقد للذوق وراحة العين.
فكرة الديكور تتحقق من خلال استخدام الألوان والتجانس والأشياء التي نضعها داخل منزلنا، إذا لم نكن على يقين من كيفية تزيين الفراغ فمن الأفضل عدم فعل أي شيء، لأننا لا نستطيع الحصول على أفضل النتائج في جو ملئ بعناصر لا فائدة لها إلا تحقيق الفوضى في المنزل.
النسبة وتحقيق التوازن هي الشروط الأساسية لزخرفة ناجحة، وإذا لم نأخذها في الاعتبارفسوف يحدث ما نراه في هذه الصورة. لوحة جدارية مبالغ فيها غير متناسبة مع غطاء السريروالستائر والوسائد وغير مريحة على الإطلاق.
هناك بعض العناصر واللوحات الجدارية التي إن وضعت في الحائط فإنه لابد أن يكون فارغًا تمامًا إلا منها وإلا سوف يخلق تشوهًا في التصميم لا يمكن تقبله، وهنا نجد مثالًا واضحًا لذلك، فلم يكن مقبولًا أن نضع هذه القطع من الأثاث بعد رسم الجدار.
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