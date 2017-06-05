24 خطأ ديكوري قد تحول منزلك إلى معرض للرعب

أصبح لدينا الكثير لنراه في كل موضوع نريد البحث عنه هذه الأيام؛ والفضل يرجع إلى الانترنت، ومن هذه الموضوعات بالطبع الديكور، فأصبحنا نجد الكثير من الصور على شبكة الانترنت توضح الطرز والتصميمات المختلفة للمنازل و الابتكارات المبهرة التي تساعدنا في تصميم منزل مثالي.

ولكن؛ هناك بعض الصور التي نطالعها تستحوذ على إنبهارنا ليس لأنها جميلة لهذا الحد وإنما لأنها غريبة ومرعبة، وفي هذا الموضوع جمعنا لكم بعض الأخطاء الديكورية التي يجب عليكم تجنبها أثناء تنفيذ ديكورات منازلكم حتى لا تكون مرعبة وسيئة: