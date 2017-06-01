أفضل 5 طرق لتنظيم اثاث البيت بطريقة عملية

كيف تنسق الأثاث الخاص بمنزلك دون أخطاء، هوميفاي سوف يقدم لنا في كتاب الأفكار هذا 5 أشكال لتنسيق مثالي للأثاث في منزلك دون أي أخطاء، في تلك النماذج المأخوذة من تصميم منزل واحد متوسط المساحة ستلاحظ الحفاظ على المساحة المحيطة بمجموعة الغرف التي ينسق فيها هذا الأثاث كعامل أساسي من ضوابط الديكور فيها ، و من أبرز الأشياء التي سنلاحظها أيضاً تنسيق الألوان و أحجام كل قطعة أثاث و الاخرى في تلك المساحات التي بعضها ضيق و الآخر متسع ومريح باختلاف الغرف و أغراضها ..

إليكم التفاصيل ..