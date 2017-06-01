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أفضل 5 طرق لتنظيم اثاث البيت بطريقة عملية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
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كيف تنسق الأثاث الخاص بمنزلك دون أخطاء، هوميفاي سوف يقدم لنا في كتاب الأفكار هذا 5 أشكال لتنسيق مثالي للأثاث في منزلك دون أي أخطاء، في تلك النماذج المأخوذة من تصميم منزل واحد متوسط المساحة  ستلاحظ الحفاظ على المساحة المحيطة بمجموعة الغرف التي ينسق فيها هذا الأثاث كعامل أساسي من ضوابط الديكور فيها ، و من أبرز الأشياء التي سنلاحظها أيضاً تنسيق الألوان و أحجام كل قطعة أثاث و الاخرى في تلك المساحات التي بعضها ضيق و الآخر متسع ومريح  باختلاف الغرف و أغراضها ..

إليكم التفاصيل ..

شقة كاملة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des يخوت وطائرات
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

المنزل بالكامل من تلك الزاوية يظهر لنا الفكرة الرئيسية للتنسيق و هي التنسيق بواسطة الأثاث و ليس الجدران و الفكرة الرئيسية تلك ملخصة في اتجاه الجلسات بين كل غرفة و الأخرى و نلاحظ من الأعلى ترك مساحة كبيرة بين كل قطعة أثاث تمثل غرفة مستقلة 

الصالة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في الصالة عن قرب نلاحظ انغلاق الجلسة باتجاه متقابل على شكل حرف L  بالرغم من أنها عبارة عن مجموعة كراسي أمام المدفأة التي أخذت نفسي الألوان من الأثاث ذو اللون الخشبي و الأبيض مثل كل المكونات في المنزل التي اتخذت من تلك الألوان خطاً محدداً لا يخرج عنه

مدفأة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

المدفأة و الجلسة حولها  تشعرك بالدفء خصوصاً مع نوعية الكراسي الملهمة و المبطنة من كل الجهات ، و من ناحية أخرى نلاحظ الفن الرائع و اللمسة الطبيعية في السقف المصمم من الخشب الطبيعي و الإبداع الهندسي المخروطي 

المطبخ

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في المطبخ تلاحظ التنسيق المثالي للمقاعد حول الجزيرة الرخامية و من جهة أخرى يبرز الديكور الرقيق في الخزانات و اللون الأبيض الهاديء في كل الجدران تقريباً مع التطعيمات الخشبية في السقف كما في باقي المنزل 

غرفة النوم

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

غرفة النوم بالخشب واللون الأبيض و تنسيق الأثاث ببساطة في مساحات متباعدة بين كل قطعة و الأخرى حتى تضمن حرية الحركة في سائر الغرفة كما تمت مراعاتها في الغرف السابقة 

الحمام

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الحمام نسق بأثاث خشبي و بدون فواصل مع ترك المساحة الوسطى و تضمين السقف بنافذة كبيرة لتمرير الضوء و الهواء النقي لكل أرجاء الحمام، و لم يغفل المصمم العامل الجمالي في الأرضيات أيضاً حيث جعلها بإطارات من الزلط الزخرفي الأبيض و الأسود .

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