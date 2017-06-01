أفضل 5 طرق لتنظيم اثاث البيت بطريقة عملية

كيف تنسق الأثاث الخاص بمنزلك دون أخطاء، هوميفاي سوف يقدم لنا في كتاب الأفكار هذا 5 أشكال لتنسيق مثالي للأثاث في منزلك دون أي أخطاء، في تلك النماذج المأخوذة من تصميم منزل واحد متوسط المساحة ستلاحظ الحفاظ على المساحة المحيطة بمجموعة الغرف التي ينسق فيها هذا الأثاث كعامل أساسي من ضوابط الديكور فيها ، و من أبرز الأشياء التي سنلاحظها أيضاً تنسيق الألوان و أحجام كل قطعة أثاث و الاخرى في تلك المساحات التي بعضها ضيق و الآخر متسع ومريح باختلاف الغرف و أغراضها ..
إليكم التفاصيل ..
المنزل بالكامل من تلك الزاوية يظهر لنا الفكرة الرئيسية للتنسيق و هي التنسيق بواسطة الأثاث و ليس الجدران و الفكرة الرئيسية تلك ملخصة في اتجاه الجلسات بين كل غرفة و الأخرى و نلاحظ من الأعلى ترك مساحة كبيرة بين كل قطعة أثاث تمثل غرفة مستقلة
في الصالة عن قرب نلاحظ انغلاق الجلسة باتجاه متقابل على شكل حرف L بالرغم من أنها عبارة عن مجموعة كراسي أمام المدفأة التي أخذت نفسي الألوان من الأثاث ذو اللون الخشبي و الأبيض مثل كل المكونات في المنزل التي اتخذت من تلك الألوان خطاً محدداً لا يخرج عنه
المدفأة و الجلسة حولها تشعرك بالدفء خصوصاً مع نوعية الكراسي الملهمة و المبطنة من كل الجهات ، و من ناحية أخرى نلاحظ الفن الرائع و اللمسة الطبيعية في السقف المصمم من الخشب الطبيعي و الإبداع الهندسي المخروطي
في المطبخ تلاحظ التنسيق المثالي للمقاعد حول الجزيرة الرخامية و من جهة أخرى يبرز الديكور الرقيق في الخزانات و اللون الأبيض الهاديء في كل الجدران تقريباً مع التطعيمات الخشبية في السقف كما في باقي المنزل
غرفة النوم بالخشب واللون الأبيض و تنسيق الأثاث ببساطة في مساحات متباعدة بين كل قطعة و الأخرى حتى تضمن حرية الحركة في سائر الغرفة كما تمت مراعاتها في الغرف السابقة
الحمام نسق بأثاث خشبي و بدون فواصل مع ترك المساحة الوسطى و تضمين السقف بنافذة كبيرة لتمرير الضوء و الهواء النقي لكل أرجاء الحمام، و لم يغفل المصمم العامل الجمالي في الأرضيات أيضاً حيث جعلها بإطارات من الزلط الزخرفي الأبيض و الأسود .