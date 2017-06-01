الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 حيل اقتصادية لتجميل مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
House remodelling in South Bristol, Dittrich Hudson Vasetti Architects Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Loading admin actions …

هل فكرت يوماً في تجديد مطبخك بإضافة بعض اللمسات غير المكلفة إلى تصميمه و وجدت صعوبة في تحديد مجموعة من الأفكار المناسبة لمطبخك  ؟!، لن يوجد صعوبة بعد الان فقد وضع لك هوميفاي مجموعة مكونة من 10 أفكار متنوعة يمكنها أن تشعرك بالتجديد و الاختلاف في مطبخك بدون أي مصاريف إضافية أو تكسير أو فوضى  .

إليكم التفاصيل ..

1- تنظيم الخزانات و الأدراج

Cocinas con frentes de cristal, Aura Cocinas Aura Cocinas مطبخمخزن
Aura Cocinas

Aura Cocinas
Aura Cocinas
Aura Cocinas

لإضافة عنصر التنظيم في مطبخك يمكنك تصميم  أدراج مقسمة من الداخل بهذا الشكل بحيث تستوعب السكاكين و الملاعق و الأدوات الرفيعة الأخرى دون أي فوضى، و من جهة أخرى ستضمن لك العثور على أي قطعة فيهم بمنتهى السهولة

2- مزاج جيد

Ilustrações, Maria Tigela Maria Tigela مطبخديكورات واكسسوارات
Maria Tigela

Maria Tigela
Maria Tigela
Maria Tigela

اضف عبارات الطاقة الإيجابية و السعادة و البهجة في جدران مطبخك سواء عن طريق البراويز أو ورق الحائط الذي يحتوي على عبارات محفزة 

3- حديقة في المطبخ

Cocina, Nordic Muebles Nordic Muebles
Nordic Muebles

Nordic Muebles
Nordic Muebles
Nordic Muebles

استخدام نباتات بشكل متوازي فوق تعريشات رأسية في المطبخ يجمل الجدران و من ناحية أخرى يعد من الاساليب الزخرفية غير المكلفة 

4- تموية

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd مطبخرفوف وأدراج
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

التموية في الألوان في الخزانات و استخدام تباين في بعض الأجزاء يضمن لمطبخك الظهور بشكل عصري ، لاحظ اللون السماوي في وسط اللون الأبيض المنتشر في سائر المطبخ .

5- أفكار عتيقة

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison مطبخطاولات وكراسي
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

استخدام إعادة التدوير في تصميم الأثاث الخاص بالمطبخ يعد من أبسط التصرفات التي يمكن أن تجعل مطبخك يبدو مختلفاً و ذو نكهة عتيقة في الشكل و التصميم 

6- بدون بلاط

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

يمكن ان تتخلى عن البلاط تماماً في جدران مطبخك خروجاً عن المعتاد، و تستبدل ذلك بطلاء لامع بألوان بلاستيكية ذات جاذبية خاصة مثل التريكواز الذي جعل المطبخ الذي أمامنا مفعماً بالحيوية 

اقرأ  : 10 مميزات رائعة لشقتك الصغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الضوء القوي

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda مطبخ
sreda

sreda
sreda
sreda

لا تهمل أبداً الضوء ولا توزيعه بالشكل المطلوب في كل زوايا مطبخك لأنه سيساعدك على الخروج من أي احساس بالضيق و العتمة بأقل التكاليف 

8- خلفية متكسرة

Coleccion Esprit 9, Disbar Papeles Pintados Disbar Papeles Pintados جدران وأرضياتورق الحائط
Disbar Papeles Pintados

Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados

الجدران المختلفة من الموزاييك أو الفسيفساء من السيراميك مما تسببه من تداخل و تباين في الجدران تخلق مساحات معنوية عديدة تكون أكثر من رائعة في حالة المساحات الضيقة 

9- ألوان الحياة

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

ألوان جريئة و غير معتادة على أسطح تقبل الطلاء مثل الخشب من شأنها تجعل مطبخك يبدو جميلاً في كل اللحظات و تمكنك من إعادة الطلاء بعد كل فترة حتى يتسنى لك التجديد و عدم الشعور بالملل في كل الأوقات 

10- أطباق جميلة

Lepidoptera, The New English The New English مطبخأدوات المطبخ
The New English

Lepidoptera

The New English
The New English
The New English

الأطباق الخزفية و التي تحتوي على رسومات طبيعية بألوان حية و طبيعية من شانها أن تجعل ديكور مطبخك أقرب للأناقة فبدلاً من اهمال تلك الأطباق الخزفية في الرفوف يمكنك اظهارها لتجعل شكل المطبخ مختلفاً و قوياً

أفضل 5 طرق لتنظيم اثاث البيت بطريقة عملية
الأفكار البسيطة و النتيجة الكبيرة في مطبخك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً