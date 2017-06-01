10 حيل اقتصادية لتجميل مطبخك

هل فكرت يوماً في تجديد مطبخك بإضافة بعض اللمسات غير المكلفة إلى تصميمه و وجدت صعوبة في تحديد مجموعة من الأفكار المناسبة لمطبخك ؟!، لن يوجد صعوبة بعد الان فقد وضع لك هوميفاي مجموعة مكونة من 10 أفكار متنوعة يمكنها أن تشعرك بالتجديد و الاختلاف في مطبخك بدون أي مصاريف إضافية أو تكسير أو فوضى .
إليكم التفاصيل ..
لإضافة عنصر التنظيم في مطبخك يمكنك تصميم أدراج مقسمة من الداخل بهذا الشكل بحيث تستوعب السكاكين و الملاعق و الأدوات الرفيعة الأخرى دون أي فوضى، و من جهة أخرى ستضمن لك العثور على أي قطعة فيهم بمنتهى السهولة
اضف عبارات الطاقة الإيجابية و السعادة و البهجة في جدران مطبخك سواء عن طريق البراويز أو ورق الحائط الذي يحتوي على عبارات محفزة
استخدام نباتات بشكل متوازي فوق تعريشات رأسية في المطبخ يجمل الجدران و من ناحية أخرى يعد من الاساليب الزخرفية غير المكلفة
التموية في الألوان في الخزانات و استخدام تباين في بعض الأجزاء يضمن لمطبخك الظهور بشكل عصري ، لاحظ اللون السماوي في وسط اللون الأبيض المنتشر في سائر المطبخ .
استخدام إعادة التدوير في تصميم الأثاث الخاص بالمطبخ يعد من أبسط التصرفات التي يمكن أن تجعل مطبخك يبدو مختلفاً و ذو نكهة عتيقة في الشكل و التصميم
يمكن ان تتخلى عن البلاط تماماً في جدران مطبخك خروجاً عن المعتاد، و تستبدل ذلك بطلاء لامع بألوان بلاستيكية ذات جاذبية خاصة مثل التريكواز الذي جعل المطبخ الذي أمامنا مفعماً بالحيوية
لا تهمل أبداً الضوء ولا توزيعه بالشكل المطلوب في كل زوايا مطبخك لأنه سيساعدك على الخروج من أي احساس بالضيق و العتمة بأقل التكاليف
الجدران المختلفة من الموزاييك أو الفسيفساء من السيراميك مما تسببه من تداخل و تباين في الجدران تخلق مساحات معنوية عديدة تكون أكثر من رائعة في حالة المساحات الضيقة
ألوان جريئة و غير معتادة على أسطح تقبل الطلاء مثل الخشب من شأنها تجعل مطبخك يبدو جميلاً في كل اللحظات و تمكنك من إعادة الطلاء بعد كل فترة حتى يتسنى لك التجديد و عدم الشعور بالملل في كل الأوقات
الأطباق الخزفية و التي تحتوي على رسومات طبيعية بألوان حية و طبيعية من شانها أن تجعل ديكور مطبخك أقرب للأناقة فبدلاً من اهمال تلك الأطباق الخزفية في الرفوف يمكنك اظهارها لتجعل شكل المطبخ مختلفاً و قوياً