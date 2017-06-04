9 أفكار مبتكرة لمطبخ أكثر تميزاً وحيوية

تصميم المطبخ له بعض القواعد التي يجب أن تتبع وقد أوجد الخبراء معايير عالمية لكي يصبح المطبخ عملي في استخدامه مع توفر مساحات كافية للتخزين، وهذه الأسس لا يجب أن نعبث بها على الإطلاق، فما إن كنت نفسك من خبراء التصميم سوف يؤدي هذا العبث إلى نتيجة كارثية، ولكن ذلك لا يعني أن المطبخ فراغ خالي من مساحة للإبداع، بل يعد من أكثر الفراغات التي تمكنك من التعبير عن شخصيتك، لما فيها من عوامل مرنة من السهل الابتكار من خلالها.
فإذا كنت تبحث عن التميز والأفكار المبدعة، المطبخ هو فرصتك الكبيرة، لذا لا تتردد في اتخاذ القرار والتخلي عن القيود والأفكار التقليدي، ولكي لا تبحث كثيرا عن بعض الامثلة والتصاميم التي عرضت الأفكار الحديثة جئنا لك بمجموعة من 9 مطابخ ذو فكر مبتكر لكي يكون كتاب الأفكار هذا هو مصدر إلهام لك طوال رحلة الإبداع.
مثل هذه الفكرة تلائم الذوق الشبابي العصري لما فيها من عفوية وإبداع، وإن أقدمت على مثل هذه الفكرة فسوف تجد أشكال لا حصر لها، فعليك أن تقوم باختيار ما يلائم ذوق المطبخ ويعكس شخصيتك الفريدة.
من الأفكار المبتكرة التي طرحتها التكنولوجيا والتطور في الخامات هو القشرة اللامعة التي تغطي الألواح الخشبية، وقد أدرجت هذه الخامة الفاخرة في جميع المجالات والغرف، وصولا إلى أوجه المطبخ، واستخدامها يتيح لك مجالا واسعا للإبداع، لأن هذا المسطح لا يحكمك في ألوان محددة، وكما نلاحظ هنا فإن اختيار المصمم كان موفق في الخامة واللون.
لقد اعتدنا رؤية الموزاييك في الحمامات، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة في حوائط المطبخ، وأشكاله المتعددة دائما ما تعطي طابع مختلف، فإن كنت ترغب في ترك بصمة أنيقة في مطبخك مع إتجاه جريء عليك أن تقبل نحو هذا الاختيار.
إذا كان منزلك في الطابق الأرضي أو تتمتع بإطلالة خلابة حول المنزل، تخلى عن مبدأ الحوائط المغلقة واستبدالها بالزجاج، فمن الرائع ان تستمتع بهذا المشهد الجميل من مطبخك، فلم لا تقدم على مثل هذه الفكرة الذكية حتى تجعل عملية الطهي مهمة مبدعة وممتعة؟
استخدام ورق الحائط أصبح متاحا في حوائط المطبخ حين بدأت صناعة خامات محددة تتحمل الرطوبة الشديدة، وهذا يعني أن بمقدورك الاختيار من ضمن مجموعة لا حصر لها حتى تجد النقوشات الأكثر تميزا.
لا تجعل التحديات والمشاكل المعمارية تعيقك عن الإبداع بل اتبع مثل هذا التصميم وحول العائق إلى وسيلة للإبداع، فقد اختفت الكمرة والأعمدة وراء كسوة الخشب المذهلة لكي يصبح المطبخ قمة في الأناقة والتألق.
هل ترغب في ترك انطباع مذهل للجميع ويترك انطباع مبهر جريء؟ إذن اختيار حائط رئيسي في المطبخ لكي يصبح سبورة هو قرار سوف يحقق هدفك، فلن يمر أحد أمام مثل هذه الفكرة دون إبداء الإعجاب، ذلك بجانب أن الحائط سوف يكون إضافة عملية لك ولجميع أفراد الأسرة، تمكنك من إطلاق العنان لمخيلتك.
من قال أن عليك الالتزام بنوع واحد من بلاطات الحائط؟ هذا فكر ومبدأ يناسب من يبحثون عن التصميم التقليدي ويفضلون اتباع القواعد الرئيسية، ولمن يبحث عن تصميم مطبخ خارج عن المألوف فإن مبدأ الدمج بين البلاطات ذات الألوان والنقوشات المختلفة ولكن مع مراعاة أن تكون الأبعاد متطابقة.
أطلق العنان لابداعك من خلال اختيار توزيع مميز للبلاطات بشكل يناسب تصميم المطبخ ويعكس ذوقك الجريء، فيوجد أساليب عديدة من الممكن أن تدمج بها بين البلاطات المختلفة، لكي تصل إلى الإنطباع المثالي الذي تبحث عنه.
تابع تصميمات تلهمك لتحقيق مطبخ مودرن لمزيد من الأفكار الملهمة.