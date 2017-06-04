9 أفكار مبتكرة لمطبخ أكثر تميزاً وحيوية

تصميم المطبخ له بعض القواعد التي يجب أن تتبع وقد أوجد الخبراء معايير عالمية لكي يصبح المطبخ عملي في استخدامه مع توفر مساحات كافية للتخزين، وهذه الأسس لا يجب أن نعبث بها على الإطلاق، فما إن كنت نفسك من خبراء التصميم سوف يؤدي هذا العبث إلى نتيجة كارثية، ولكن ذلك لا يعني أن المطبخ فراغ خالي من مساحة للإبداع، بل يعد من أكثر الفراغات التي تمكنك من التعبير عن شخصيتك، لما فيها من عوامل مرنة من السهل الابتكار من خلالها.

فإذا كنت تبحث عن التميز والأفكار المبدعة، المطبخ هو فرصتك الكبيرة، لذا لا تتردد في اتخاذ القرار والتخلي عن القيود والأفكار التقليدي، ولكي لا تبحث كثيرا عن بعض الامثلة والتصاميم التي عرضت الأفكار الحديثة جئنا لك بمجموعة من 9 مطابخ ذو فكر مبتكر لكي يكون كتاب الأفكار هذا هو مصدر إلهام لك طوال رحلة الإبداع.