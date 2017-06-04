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9 أفكار مبتكرة لمطبخ أكثر تميزاً وحيوية

shereen gouda shereen gouda
High Gloss Open Plan Kitchen, Schmidt Kitchens Barnet Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF Beige
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تصميم المطبخ له بعض القواعد التي يجب أن تتبع وقد أوجد الخبراء معايير عالمية لكي يصبح المطبخ عملي في استخدامه مع توفر مساحات كافية للتخزين، وهذه الأسس لا يجب أن نعبث بها على الإطلاق، فما إن كنت نفسك من خبراء التصميم سوف يؤدي هذا العبث إلى نتيجة كارثية، ولكن ذلك لا يعني أن المطبخ فراغ خالي من مساحة للإبداع، بل يعد من أكثر الفراغات التي تمكنك من التعبير عن شخصيتك، لما فيها من عوامل مرنة من السهل الابتكار من خلالها.

فإذا كنت تبحث عن التميز والأفكار المبدعة، المطبخ هو فرصتك الكبيرة، لذا لا تتردد في اتخاذ القرار والتخلي عن القيود والأفكار التقليدي، ولكي لا تبحث كثيرا عن بعض الامثلة والتصاميم التي عرضت الأفكار الحديثة جئنا لك بمجموعة من 9 مطابخ ذو فكر مبتكر لكي يكون كتاب الأفكار هذا هو مصدر إلهام لك طوال رحلة الإبداع.

1- ملصقات الحائط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مثل هذه الفكرة تلائم الذوق الشبابي العصري لما فيها من عفوية وإبداع، وإن أقدمت على مثل هذه الفكرة فسوف تجد أشكال لا حصر لها، فعليك أن تقوم باختيار ما يلائم ذوق المطبخ ويعكس شخصيتك الفريدة.

2- خامة لامعة وعاكسة في وحدات متكاملة

High Gloss Open Plan Kitchen Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF Beige ​Modern Contemporary design High Gloss Kitchen Design
Schmidt Kitchens Barnet

High Gloss Open Plan Kitchen

Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet

من الأفكار المبتكرة التي طرحتها التكنولوجيا والتطور في الخامات هو القشرة اللامعة التي تغطي الألواح الخشبية، وقد أدرجت هذه الخامة الفاخرة في جميع المجالات والغرف، وصولا إلى أوجه المطبخ، واستخدامها يتيح لك مجالا واسعا للإبداع، لأن هذا المسطح لا يحكمك في ألوان محددة، وكما نلاحظ هنا فإن اختيار المصمم كان موفق في الخامة واللون.

3- بلاطات الموزاييك العريقة

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

لقد اعتدنا  رؤية الموزاييك في الحمامات، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة في حوائط المطبخ، وأشكاله المتعددة دائما ما تعطي طابع مختلف، فإن كنت ترغب في ترك بصمة أنيقة في مطبخك مع إتجاه جريء عليك أن تقبل نحو هذا الاختيار.

4- إطلالة حلابة من خلال الفاصل الزجاجي

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

إذا كان منزلك في الطابق الأرضي أو تتمتع بإطلالة خلابة حول المنزل، تخلى عن مبدأ الحوائط المغلقة واستبدالها بالزجاج، فمن الرائع ان تستمتع بهذا المشهد الجميل من مطبخك، فلم لا تقدم على مثل هذه الفكرة الذكية حتى تجعل عملية الطهي مهمة مبدعة وممتعة؟

5- ورق الحائط الفينيل لحائط ضد الرطوبة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام ورق الحائط أصبح متاحا في حوائط المطبخ حين بدأت صناعة خامات محددة تتحمل الرطوبة الشديدة، وهذا يعني أن بمقدورك الاختيار من ضمن مجموعة لا حصر لها حتى تجد النقوشات الأكثر تميزا.

6- مطبخ من الخشب مدمج بين الكمرات والأعمدة

LOFT PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali مطبخ
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

لا تجعل التحديات والمشاكل المعمارية تعيقك عن الإبداع بل اتبع مثل هذا التصميم وحول العائق إلى وسيلة للإبداع، فقد اختفت الكمرة والأعمدة وراء كسوة الخشب المذهلة لكي يصبح المطبخ قمة في الأناقة والتألق.

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7- حائط أم سبورة؟

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design مطبخ
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

هل ترغب في ترك انطباع مذهل للجميع  ويترك انطباع مبهر جريء؟ إذن اختيار حائط رئيسي في المطبخ لكي يصبح سبورة هو قرار سوف يحقق هدفك، فلن يمر أحد أمام مثل هذه الفكرة دون إبداء الإعجاب، ذلك بجانب أن الحائط سوف يكون إضافة عملية لك ولجميع أفراد الأسرة، تمكنك من إطلاق العنان لمخيلتك.

8- دمج متنوع بين البلاطات المختلفة

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

من قال أن عليك الالتزام بنوع واحد من بلاطات الحائط؟ هذا فكر ومبدأ يناسب من يبحثون عن التصميم التقليدي ويفضلون اتباع القواعد الرئيسية، ولمن يبحث عن تصميم مطبخ خارج عن المألوف فإن مبدأ الدمج بين البلاطات ذات الألوان والنقوشات المختلفة ولكن مع مراعاة أن تكون الأبعاد متطابقة.

9- دمج بين البلاطات لتصميم فريد

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

أطلق العنان لابداعك من خلال اختيار توزيع مميز للبلاطات بشكل يناسب تصميم المطبخ ويعكس ذوقك الجريء، فيوجد أساليب عديدة من الممكن أن تدمج بها بين البلاطات المختلفة، لكي تصل إلى الإنطباع المثالي الذي تبحث عنه.

تابع تصميمات تلهمك لتحقيق مطبخ مودرن لمزيد من الأفكار الملهمة.

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