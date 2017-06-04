20 حمام عصري بأفكار مبدعة للمساحات الصغيرة

لا يجرؤ الكثير على مثل هذه الدرجات الداكنة سوى القليل، ولكن من يقدم على هذه الخطوة بذكاء سوف ينعم بفراغ مميز ويبدو أكثر اتساعاً، ولكن في واقع الأمر الدرجات الداكنة دائماً ما تحتاج إلى التعامل بدقة، فعليك مراعاة تحقق الموازنة بين اللون الداكن مع آخر يجلب الدفء، مثل اندماج الرمادي مع الخشب هنا، وقد تدخل الأبيض في المعدات والإكسسوارات أيضاً لفراغ أكثر اتزاناً.