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20 حمام عصري بأفكار مبدعة للمساحات الصغيرة

shereen gouda shereen gouda
Modern loft transformation , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
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إن كنت تواجه تحدي وصعوبة في حمام  منزلك بسبب المساحة الصغيرة، إن كان الرئيس أو حمام الضيوف فلا داعي للقلق، فهناك بعض الأساليب والأفكار المبتكرة التي من شأنهاأن تحول الحمام الصغير إلى مكان يبهر الجميع ويترك بصمة في الأذهان، لنتعرف معاً على هذه التصاميم المميزة.

1- الألوان الدرامية

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

لا يجرؤ الكثير على مثل هذه الدرجات الداكنة سوى القليل، ولكن من يقدم على هذه الخطوة بذكاء سوف ينعم بفراغ مميز ويبدو أكثر اتساعاً،  ولكن في واقع الأمر الدرجات الداكنة دائماً ما تحتاج إلى التعامل بدقة، فعليك مراعاة تحقق الموازنة بين اللون الداكن مع آخر يجلب الدفء، مثل اندماج الرمادي مع الخشب هنا، وقد تدخل الأبيض في المعدات والإكسسوارات أيضاً لفراغ أكثر اتزاناً.

2- معدات تبسيطية

Muebles de baño b-box de Bath+, Sánchez Plá Sánchez Plá بلكونة أو شرفة
Sánchez Plá

Sánchez Plá
Sánchez Plá
Sánchez Plá

في الحمام الصغير يمكن دائماً اللجوء إلى المعدات الأصغر في الحجم والأبعاد.

3- خطوط انسيابية

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أحياناً يكون الحل الأمثل في المساحات الصغيرة هو الإعتماد على الخطوط الانسيابية التي تخفي العيوب وتبعد الأنظار عن المساحة الحقيقية.

4- ألوان هادئة

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

المصمم هنا انحاز إلى الألوان الترابية الهادئة لكي تتخفى ملامح الفراغ وراء هذا الانسجام.

5- رسومات ثلاثية الأبعاد

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

استعان المصمم المبدع هنا برسمة ثلاثية الأبعاد لكي تعطي عمق إضافي للفراغ، ولكن لاحظ أن الباليت أحادية اللون ساعدت في توصيل هذا الانطباع لدينا، ذلك وأن اللون الرمادي الهادئ يعطي طابع عصري وأنيق في الفراغ ويترك الحمام أكثر اتساعاً.

6- تدرج في درجات البيج

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® حمام
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

الألوان الترابية دائمة ما تترك الفراغ أكثر دفئاً وأناقة ومع استخدام الدرجات المتباينة سوف تكون النتيجة فراغ أكثر تألقاً.

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7- أرضيات ومعدات موفقة

Peponi House STUDIO [D] TALE حمام
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

امتداد الأرضية المميزة في الحمام هنا خلقت ترابط رائع بين المساحتين لكي تتغلب على المساحة الصغيرة، وقد جاء نمط الأرضيات بأبعاده الصغيرة لكي يجلب مزيد من العمق في الحمام.

8-الحائط الذكي

Bathroom WN Interiors + WN Store حمام
WN Interiors + WN Store

Bathroom

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

إن لزم الأمر، من الممكن أن تستخدم حائط واحد لتضع عليه كل معدات الحمام الأساسية لتوفير المساحة.

9- ترابط بين العناصر

Calbourne Road, SW12, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Calbourne Road, SW12

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

جاء هذا الترابط من خلال توحيد الخامة على جميع العناصر المعمارية لكي يتحول حمام تقليدي إلى آخر إستوائي ودافئ.

10- تباين بين الأبيض والأسود

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

ظهر مبدأ التباين هنا باسلوب راقي ومميز بحيث يكون الحائط بمثابة لوحة فنية متكاملة بين الأبيض والأسود، وهو ما قام بإلغاء حدود الحمام بصرياً.

11- تألق الأبيض بجانب الخشب الخام

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حمام طوب White
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

12- الباستيل الناعم

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

عند استخدام درجات الباستيل في الديكور بجميع ألوانه دائماً ما تترك الفراغ أكثر هدوئاً وراحة، وهو الأمر الذي يجعل استغلاله في المساحات الصغيرة قرار صائب، ولكن قم بمزجه مع الألوان المحايدة لضمان نتيجة أنيقة.

13- تداخل مميز وبسيط لإحداث فرق كبير

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

وسط مساحة شاسعة من الأبيض جاء تصميم الحائط بتصميم مميز وكأنها لوحة فنية، وهذا الدمج بين بلاطات بألوان مختلفة مع نهاية الجدار أعطى عمق ملحوظ للفراغ.

14- إكسسوارات تحدث فرقاً

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

ترابط لون الأكسسوارات أمر هام للغاية في الحمام بالتحديد فهذا الترابط يعطي انسجام، وتجاهله يترك الحمام أكثر فوضوية في أعين الجميع.

15- تجاليد أنيقة

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

تجاليد الحائط الخشبية في حمام الضيوف أصبح من الصيحات الحديثة، ولكن مع ترك ثلث الحائط الأخير بدون تجاليد.

16- امتداد الجدارية المبهرة

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

تطغى هذه الجدارية المميزة من الموزاييك على عناصر الحمام الأخرى، وامتدادها إلى داخل وحدة الاستحمام أعطى اتساع للمساحة.

17- لون جريء ومبهح

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ادخال لون جريء في عنصر مميز بجانب ألوان هادئة يلفت الأنظار على الفور.

18- أفكار وخامات غير تقليدية

Casa 1001, studio vtx studio vtx حمام
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

استغنى المصمم هنا عن وحدة الحوض التقليدية وقام باسبدالها برف خشبي خام يعطي دفء واتساع للفراغ..

19- حوض مضيء

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

الحوض المضيء أصبح من الصيحات الجديدة والجريئة التي يستعين بها البعض في الحمامات الصغيرة.

20- تصميم يعكس الحس الفتي

Casa 26, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design حمام
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

وحدة الحود تظهر بتصميم جذاب، حيث أن الألواح الخشبية الممتدة تشعرك أنها قطعة واحدة مستمرة.

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