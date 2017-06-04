20 حمام عصري بأفكار مبدعة للمساحات الصغيرة

إن كنت تواجه تحدي وصعوبة في حمام منزلك بسبب المساحة الصغيرة، إن كان الرئيس أو حمام الضيوف فلا داعي للقلق، فهناك بعض الأساليب والأفكار المبتكرة التي من شأنهاأن تحول الحمام الصغير إلى مكان يبهر الجميع ويترك بصمة في الأذهان، لنتعرف معاً على هذه التصاميم المميزة.
لا يجرؤ الكثير على مثل هذه الدرجات الداكنة سوى القليل، ولكن من يقدم على هذه الخطوة بذكاء سوف ينعم بفراغ مميز ويبدو أكثر اتساعاً، ولكن في واقع الأمر الدرجات الداكنة دائماً ما تحتاج إلى التعامل بدقة، فعليك مراعاة تحقق الموازنة بين اللون الداكن مع آخر يجلب الدفء، مثل اندماج الرمادي مع الخشب هنا، وقد تدخل الأبيض في المعدات والإكسسوارات أيضاً لفراغ أكثر اتزاناً.
في الحمام الصغير يمكن دائماً اللجوء إلى المعدات الأصغر في الحجم والأبعاد.
أحياناً يكون الحل الأمثل في المساحات الصغيرة هو الإعتماد على الخطوط الانسيابية التي تخفي العيوب وتبعد الأنظار عن المساحة الحقيقية.
المصمم هنا انحاز إلى الألوان الترابية الهادئة لكي تتخفى ملامح الفراغ وراء هذا الانسجام.
استعان المصمم المبدع هنا برسمة ثلاثية الأبعاد لكي تعطي عمق إضافي للفراغ، ولكن لاحظ أن الباليت أحادية اللون ساعدت في توصيل هذا الانطباع لدينا، ذلك وأن اللون الرمادي الهادئ يعطي طابع عصري وأنيق في الفراغ ويترك الحمام أكثر اتساعاً.
الألوان الترابية دائمة ما تترك الفراغ أكثر دفئاً وأناقة ومع استخدام الدرجات المتباينة سوف تكون النتيجة فراغ أكثر تألقاً.
امتداد الأرضية المميزة في الحمام هنا خلقت ترابط رائع بين المساحتين لكي تتغلب على المساحة الصغيرة، وقد جاء نمط الأرضيات بأبعاده الصغيرة لكي يجلب مزيد من العمق في الحمام.
إن لزم الأمر، من الممكن أن تستخدم حائط واحد لتضع عليه كل معدات الحمام الأساسية لتوفير المساحة.
جاء هذا الترابط من خلال توحيد الخامة على جميع العناصر المعمارية لكي يتحول حمام تقليدي إلى آخر إستوائي ودافئ.
ظهر مبدأ التباين هنا باسلوب راقي ومميز بحيث يكون الحائط بمثابة لوحة فنية متكاملة بين الأبيض والأسود، وهو ما قام بإلغاء حدود الحمام بصرياً.
عند استخدام درجات الباستيل في الديكور بجميع ألوانه دائماً ما تترك الفراغ أكثر هدوئاً وراحة، وهو الأمر الذي يجعل استغلاله في المساحات الصغيرة قرار صائب، ولكن قم بمزجه مع الألوان المحايدة لضمان نتيجة أنيقة.
وسط مساحة شاسعة من الأبيض جاء تصميم الحائط بتصميم مميز وكأنها لوحة فنية، وهذا الدمج بين بلاطات بألوان مختلفة مع نهاية الجدار أعطى عمق ملحوظ للفراغ.
ترابط لون الأكسسوارات أمر هام للغاية في الحمام بالتحديد فهذا الترابط يعطي انسجام، وتجاهله يترك الحمام أكثر فوضوية في أعين الجميع.
تجاليد الحائط الخشبية في حمام الضيوف أصبح من الصيحات الحديثة، ولكن مع ترك ثلث الحائط الأخير بدون تجاليد.
تطغى هذه الجدارية المميزة من الموزاييك على عناصر الحمام الأخرى، وامتدادها إلى داخل وحدة الاستحمام أعطى اتساع للمساحة.
ادخال لون جريء في عنصر مميز بجانب ألوان هادئة يلفت الأنظار على الفور.
استغنى المصمم هنا عن وحدة الحوض التقليدية وقام باسبدالها برف خشبي خام يعطي دفء واتساع للفراغ..
الحوض المضيء أصبح من الصيحات الجديدة والجريئة التي يستعين بها البعض في الحمامات الصغيرة.
وحدة الحود تظهر بتصميم جذاب، حيث أن الألواح الخشبية الممتدة تشعرك أنها قطعة واحدة مستمرة.