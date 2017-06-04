قبل وبعد: تحول شقة بسيطة لتواكب أحدث الصيحات

لمن على وشك البدء في عملية تجهيز أول منزل أو على شرف تأجير منزل للسكن، لا بد انك تظن أن الميزانية الضخمة هي أحد أهم الوسائل لكي تضمن مستوى جيد تسكن فيه، أم أن عليك التضحية بميزة السكن في مناخ أنيق، ولكن لا تفقد الأمل بعد، ففي واقع الأمر يوضح خبراء التصميم الداخلي أن المنزل المثالي لا يجب أن يتضمن ديكورات ذات تفاصيل كثيرة، بل من الممكن جدا الاكتفاء بانتقاء اثاث متناسق وقيم لكي تصل إلى البيئة الأنيقة التي تحلم بها، وقد جئنا بتصميم منزل أنيق ليكون البرهان على هذا المبدأ.