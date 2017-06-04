قبل وبعد: تحول شقة بسيطة لتواكب أحدث الصيحات

لمن على وشك البدء في عملية تجهيز أول منزل أو على شرف تأجير منزل للسكن، لا بد انك تظن أن الميزانية الضخمة هي أحد أهم الوسائل لكي تضمن مستوى جيد تسكن فيه، أم أن عليك التضحية بميزة السكن في مناخ أنيق، ولكن لا تفقد الأمل بعد، ففي واقع الأمر يوضح خبراء التصميم الداخلي أن المنزل المثالي لا يجب أن يتضمن ديكورات ذات تفاصيل كثيرة، بل من الممكن جدا الاكتفاء بانتقاء اثاث متناسق وقيم لكي تصل إلى البيئة الأنيقة التي تحلم بها، وقد جئنا بتصميم منزل أنيق ليكون البرهان على هذا المبدأ.
فراغ ذو إضاءة رائعة مع إطلالة جميلة، ولكن يفتقد في المساحة الداخلية بعضا من الدفء.
حافظ المصمم هنا على مصدر الإضاءة الطبيعية من خلال ستائر رقيقة وبسيطة لا تحجب الرؤية، وتخطي مشكلة الفراغ النمطي باستخدام درجة البيج الهادئ، مع الأثاث العصري الأنيق تحول الفراغ إلى تصميم ينافس المستوى العالمي.
أن يكون المدخل ضمن فراغ غرفة المعيشة الأساسي هو أمر يجعل مهمة توزيع الأثاث أكثر تعقيدا.
قام المصمم بتوزيع الاثاث بصورة قمة في الذكاء لكي لا يعيق الحركة، هذا ومع تفانيه في اختيار أثاث واكسسوارات متناسقة تربط كل ركن في الغرفة.
تواجدها يجلب بعد انيق بلا شك ولكن هي تحدد مرونة اختيار الأثاث وموضعه.
تحولت المدفأة إلى فاصل بين غرفة المعيشة والسفرة، ونجد أمامها جلسة للاسترخاء.
تظهر الغرفة من هذه الزاوية انها صغيرة في المساحة، ترى كيف تغلب المصمم على هذا العيب؟
لم يقع المصمم في فخ زيادة اضافات كثيرة لكي يخفي ملامح الفراغ، بل اتجه نحو أثاث عصري يعد أيقونة في المساحة، والسر هو بساطة الأثاث وأن جميع العناصر تحتوي على هيكل مفرغ حتى تعطي امتداد بصري.
احيانا تكون النوافذ والإضاءة الطبيعية غير كافية لجلب الدفء إلى الفراغ الداخلي.
اجتمعت العناصر، من إضاءات وخامات، على مبدأ واحد، وهو أن تتسم جميعها بالدفء والبساطة دون أن تطغى على الإضاءة الخارجية.
في رأيك كيف سيتمكن المصمم من تنفيذ مطبخ في هذه المساحة الصغيرة دون الوصول إلى مساحة مزعجة فوضوية؟ لنرى معا..
ما جعل المهمة تتم بنجاح هو بساطة الوحدات ورقيها وأن الأجهزة كلها مدمجة فيها.
ترى كيف استغل المصمم هذه المساحة الممتدة بجوار المطبخ؟ لنتحقق منها..
يعد الفراغ هنا ركن مستقل لتناول الوجبات السريعة، وهو اختيار موفق لكونه يحافظ على رونق المنزل ونظامه.
تصميم جيد ولكن يفتقد إلى لمسات تجميلية.
الإضاءة الدافئة جلبت الدفء على الفور في الحمام، ومع وجود المرايا و السلم الخشبي لتعليق المناشف تحول الحمام التقليدي الى اخر متميز وأنيق.
تصميم مثالي للشرفة يبهر الجميع، وكل ما يحتاجه هو تأثيث أنيق متناسق معه.
اكتفى المصمم بوضع كراسي مع بعض أواني النباتات الخلابة للاسترخاء والاستمتاع بالهواء المنعش، هذا ومع الاحتفاظ بخصوصية الشرفة بوضع فاصل انيق كخلفية للأثاث.
السلم يجب ان يتسم بإضاءة قوية لتجنب أي حوادث
الإضاءة الدافئة دائما ما تكون ذو كفاءة أعلى في جميع الفراغات.
مساحة الغرفة لا تعطي مرونة كبيرة في اختيار الأثاث ووضعيته، لنرى كيف تعامل المصمم مع هذا الوصع.
جاء اختيار السرير ليكون عملي وتبسيطي ويصبح ذو وظيفة مزدوجة بين السرير والكنبة لكي يترك مساحة كافية تتحمل مكتبة الدراسة والعمل.
امتلاك مساحة اضافية هي من المميزات الرائعة، ولكن كيف استغلت هنا؟
من منا لا يحلم بمساحة مستقلة للعمل أو الدراسة؟ تحققت هذه الأمنية في هذا البيت من خلال أثاث مكتبي مميز وإضاءة قوية مبهجة.
مساحة لا بأس بها لكي يتحقق فيها أي تصميم لغرفة الملابس.
تخلت الغرفة عن القواعد التقليدية لتظهر بشكل تبسيطي وحداثي رائع.
امكانيات جبيدة لخلق غرفة نوم جذابة وعملية
أثاث بسيط وعصري يترك انطباع أنيق ويعكس الذوق العصري لدى المصمم.
يفتقد هذا الحمام الكثير من الأناقة بالرغم من حنائه على مساحة وتصميم لا بأس بهما.
إضافة الإكسوارات المستوحاة من الطبيعة جذب الكثير من الدفء والأناقة وجعلت الحمام النمطي يبدو حيوي لطابعه الإستوائي.
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