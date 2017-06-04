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قبل وبعد: تحول شقة بسيطة لتواكب أحدث الصيحات

shereen gouda shereen gouda
Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
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لمن على وشك البدء في عملية تجهيز أول منزل أو على شرف تأجير منزل للسكن، لا بد انك تظن أن الميزانية الضخمة هي أحد أهم الوسائل لكي تضمن مستوى جيد تسكن فيه، أم أن عليك التضحية بميزة السكن في مناخ أنيق، ولكن لا تفقد الأمل بعد، ففي واقع الأمر  يوضح خبراء التصميم الداخلي أن المنزل المثالي لا يجب أن يتضمن ديكورات ذات تفاصيل كثيرة، بل من الممكن جدا الاكتفاء بانتقاء اثاث متناسق وقيم لكي تصل إلى البيئة الأنيقة التي تحلم بها، وقد جئنا بتصميم منزل أنيق ليكون البرهان على هذا المبدأ.

إمكانيات جيدة

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

فراغ ذو إضاءة رائعة مع إطلالة جميلة، ولكن يفتقد في المساحة الداخلية بعضا من الدفء.

استغلال رائع

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

حافظ المصمم هنا على مصدر الإضاءة الطبيعية من خلال ستائر رقيقة وبسيطة لا تحجب الرؤية، وتخطي مشكلة الفراغ النمطي باستخدام درجة البيج الهادئ، مع الأثاث العصري الأنيق تحول الفراغ إلى تصميم ينافس المستوى العالمي.

فراغ غير عملي

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

أن يكون المدخل ضمن فراغ غرفة المعيشة الأساسي هو أمر يجعل مهمة توزيع الأثاث أكثر تعقيدا.

ذكاء في توزيع العناصر

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

قام المصمم بتوزيع الاثاث بصورة قمة في الذكاء لكي لا يعيق الحركة، هذا ومع تفانيه في اختيار أثاث واكسسوارات متناسقة تربط كل ركن في الغرفة.

مدفأة جميلة ولكن..

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تواجدها يجلب بعد انيق بلا شك ولكن هي تحدد مرونة اختيار الأثاث وموضعه.

تحول العوائق إلى إمكانيات

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تحولت المدفأة إلى فاصل بين غرفة المعيشة والسفرة، ونجد أمامها جلسة للاسترخاء.

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فراغ يبدو صغيراً

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تظهر الغرفة من هذه الزاوية انها صغيرة في المساحة، ترى كيف تغلب المصمم على هذا العيب؟

اختيار أثاث موفق

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

لم يقع المصمم في فخ زيادة اضافات كثيرة لكي يخفي ملامح الفراغ، بل اتجه نحو أثاث عصري يعد أيقونة في المساحة، والسر هو بساطة الأثاث وأن جميع العناصر تحتوي على هيكل مفرغ حتى تعطي امتداد بصري.

إضاءة كئيبة رغم الإمكانيات

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

احيانا تكون النوافذ والإضاءة الطبيعية غير كافية لجلب الدفء إلى الفراغ الداخلي.

اندماج رائع بين العناصر الدافئة

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

اجتمعت العناصر، من إضاءات وخامات، على مبدأ واحد، وهو أن تتسم جميعها بالدفء والبساطة دون أن تطغى على الإضاءة الخارجية.

فراغ المطبخ الصغير

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

في رأيك كيف سيتمكن المصمم من تنفيذ مطبخ  في هذه المساحة الصغيرة دون الوصول إلى مساحة مزعجة فوضوية؟ لنرى معا..

البساطة والعصرية

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

ما جعل المهمة تتم بنجاح هو بساطة الوحدات ورقيها وأن الأجهزة كلها مدمجة فيها.

مساحة ممتدة

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

ترى كيف استغل المصمم هذه المساحة الممتدة بجوار المطبخ؟ لنتحقق منها..

ركن الإفطار

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

يعد الفراغ هنا ركن مستقل لتناول الوجبات السريعة، وهو اختيار موفق لكونه يحافظ على رونق المنزل ونظامه.

حمام بسيط ولكن..

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تصميم جيد ولكن يفتقد إلى لمسات تجميلية.

تغيير بسيط لكن مؤثر

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الإضاءة الدافئة جلبت الدفء على الفور في الحمام، ومع وجود المرايا و السلم الخشبي لتعليق المناشف تحول الحمام التقليدي الى اخر متميز وأنيق.

شرفة بإطلالة رائعة

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تصميم مثالي للشرفة يبهر الجميع، وكل ما يحتاجه هو تأثيث أنيق متناسق معه.

أناقة وعملية

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

اكتفى المصمم بوضع كراسي مع بعض أواني النباتات الخلابة للاسترخاء والاستمتاع بالهواء المنعش، هذا ومع الاحتفاظ بخصوصية الشرفة بوضع فاصل انيق كخلفية للأثاث.

إضاءة غير كافية

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

السلم يجب ان يتسم بإضاءة قوية لتجنب أي حوادث

بديل قوي

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الإضاءة الدافئة دائما ما تكون ذو كفاءة أعلى في جميع الفراغات.

تحديات في المساحة

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

مساحة الغرفة لا تعطي مرونة كبيرة في اختيار الأثاث ووضعيته، لنرى كيف تعامل المصمم مع هذا الوصع.

غرفة نوم ثانوية شبابية

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

جاء اختيار السرير ليكون عملي وتبسيطي ويصبح ذو وظيفة مزدوجة بين السرير والكنبة لكي يترك مساحة كافية تتحمل مكتبة الدراسة والعمل.

غرفة جانبية صغيرة

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

امتلاك مساحة اضافية هي من المميزات الرائعة، ولكن كيف استغلت هنا؟

مكتبة تشجع على العمل

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

من منا لا يحلم بمساحة مستقلة للعمل أو الدراسة؟ تحققت هذه الأمنية في هذا البيت من خلال أثاث مكتبي مميز وإضاءة قوية مبهجة.

غرفة الملابس

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

مساحة لا بأس بها لكي يتحقق فيها أي تصميم لغرفة الملابس.

غرفة ملابس غير تقليدية

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تخلت الغرفة عن القواعد التقليدية لتظهر بشكل تبسيطي وحداثي رائع.

غرفة النوم الرئيسية

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

امكانيات جبيدة لخلق غرفة نوم جذابة وعملية

أناقة وبساطة

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

أثاث بسيط وعصري يترك انطباع أنيق ويعكس الذوق العصري لدى المصمم.

حمام نمطي

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

يفتقد هذا الحمام الكثير من الأناقة بالرغم من حنائه على مساحة وتصميم لا بأس بهما.

حمام عصري دافء بتفاصيل إستوائية

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

إضافة الإكسوارات المستوحاة من الطبيعة جذب الكثير من الدفء والأناقة وجعلت الحمام النمطي يبدو حيوي لطابعه الإستوائي.

إذا كنت ترغب في مزيد من التصاميم المبهرة وقدرة الأفكار البسيطة في تغيير واقع إلى الأروع تابع هذا المقال: قبل وبعد: نحول منزل للأروع بتكاليف لا تذكر.

20 حمام عصري بأفكار مبدعة للمساحات الصغيرة
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