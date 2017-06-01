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كيف تتغلب على ضيق ممرات منزلك الداخلية?

آية منير آية منير
Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
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الممرات الداخلية هي شريان الحياة للبيت، وعلى الرغم من دورها الرئيسي إلا أنها منسية ودائما ما تُهمل ولا تأخذ قدر كبير من الاهتمام، ولكن على عكس المتوقع فهي مساحة ذهبية للإبداع وترك لمسات جمالية هنا وهناك في كل أركانها، ولكن دائما ما نجد عقبة أمامنا وهي ضيق مساحتها، لأن في الأغلب المصممين الهندسيين يفضلون إعطاء الأولولية للغرف وتأتي الممرات في المقام الثاني، لذا نجدها أغلبها ضيق وصغير ولا يساع لكل أفكارنا ولكن معا اليوم سنقدم لك مجموعة نصائح بسيطة للتغلب على ضيق ممرات منزلك الداخلية ..

1. تجنب قطع الأثاث الضخمة ..

偶像劇豪宅大曝光, 戎馬整合設計 戎馬整合設計 الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
戎馬整合設計
戎馬整合設計

تجنب اختيار قطع أثاث للمرات ضخمة أو ذات تفاصيل كثيرة، فهي قد تتسبب في انعكاس بصري وشعور بالضيق فيما بعد مع زيادة استخدام الممر، لذا كن حريص على اختيار قطع أثاث واكسسوارات بسيطة تتناسب مع المساحة المتاحة وبألوان فاتحة إن أمكن..

2. اختر مواد تشطيبية مناسبة ..

Studio in loft style, Rubleva Design Rubleva Design الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Rubleva Design
Rubleva Design

اختر مواد تشطيبية مناسبة للممرات وغير مؤثرة على المساحة وبألوان فاتحة وملمس ناعم، لينعكس ذلك على المظهر العام للتصميم..

3. اختيار ألوان جذابة ..

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الألوان لها عامل جذب مهم يخطف العين ويمنعها من ملاحظة السلبيات كضيق المساحة وطول المسافة، لذا اختر ألوان جذابة ومبهجة لتلفت الانتباه لجمال الديكورات ..

4. اللون الأبيض..

Mono Apartment, OFD architects OFD architects الممر والمدخل
OFD architects
OFD architects

وإن بحثت عن اختيار لون يؤثر على المساحة البصرية، فلن تجد أفضل من اللون الأبيض، فله مفعول السحر وتأثير نفسي بالراحة والاتساع ..

5. استغلال أمثل ..

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach درجات وأروقة
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

قم بالاستعانة بأفكار مبتكرة ومناسبة لاستغلال أمثل للممر الداخلي، لتشعر بقيمته داخل منزلك، وتتجنب شعورك بضيق مساحته، فمثلا خطوط طويلة من الأرفف متوازية تسخدم كمكتبة أنيقة لكتبك المفضلة، تضيف تأثير بصري قوي وشعور بالاتساع، وتملأ ممر منزلك بالتفاصيل القوية والتي تساعد على إخفاء العيوب كضيق المساحة أو ضعف الإضاءة مثلا..

6. مرايات لمساحة بصرية أكبر..

homify الممر والمدخل
homify
homify

المرايات لها تأثير بصري قوي معروف، وهو انعكاس بصري يضيف مساحة وهمية تساعد على الشعور بالسعة والراحة، كامتداد مطابق للفراغ يساعد على تأثير نفسي رائعة، إلى جانب جمالها وأناقتها كقطعة ديكورية في منزلك..

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7. إضافات جميلة ..

Mieszkanie z duszą, Perfect Home Perfect Home الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Perfect Home
Perfect Home

أضف لممر منزلك لمسات جميلة كجدار ملون ومقاعد ذات تصميم بسيط، يجعلك تحب ان تمر من خلال هذه المساحة الحيوية بمنزلك، دون ان تشعر بضيق أو عيب يذكر..

8. معرض فني ..

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

أضف لمسات خاصة بك كلوحات فينة أو ذكريات وصورك العائلية لتجعل من ممر منزلك كمعرض فني تحب أن تتأمل تفاصيله ..

9. إضاءة قوية ..

homify الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
homify
homify

حافظ على إضاءة قوية لممرات الداخلية، فهي تساعد كثيرا على التغلب على ضيق المساحة وتضيف شعور بالانتعاش والإشراق والحيوية ..

10. استبدا احد جدرانه ..

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio
aaestudio

غن كان التصميم يسمح، فقم باستبدال أحد جدرانه بفاصل زجاجي أو آخر من النقوش والزخارف فهي حيلة رائعة للتغلب على شعور الضيق ويسمح باستغلاله بشكل رائع ..

يمكنك قراءة .. كيف تختار وحدات الإضاءة الصحيحة لغرف منزلك

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