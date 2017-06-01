كيف تتغلب على ضيق ممرات منزلك الداخلية?

الممرات الداخلية هي شريان الحياة للبيت، وعلى الرغم من دورها الرئيسي إلا أنها منسية ودائما ما تُهمل ولا تأخذ قدر كبير من الاهتمام، ولكن على عكس المتوقع فهي مساحة ذهبية للإبداع وترك لمسات جمالية هنا وهناك في كل أركانها، ولكن دائما ما نجد عقبة أمامنا وهي ضيق مساحتها، لأن في الأغلب المصممين الهندسيين يفضلون إعطاء الأولولية للغرف وتأتي الممرات في المقام الثاني، لذا نجدها أغلبها ضيق وصغير ولا يساع لكل أفكارنا ولكن معا اليوم سنقدم لك مجموعة نصائح بسيطة للتغلب على ضيق ممرات منزلك الداخلية ..