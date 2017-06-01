كيف تتغلب على ضيق ممرات منزلك الداخلية?

الممرات الداخلية هي شريان الحياة للبيت، وعلى الرغم من دورها الرئيسي إلا أنها منسية ودائما ما تُهمل ولا تأخذ قدر كبير من الاهتمام، ولكن على عكس المتوقع فهي مساحة ذهبية للإبداع وترك لمسات جمالية هنا وهناك في كل أركانها، ولكن دائما ما نجد عقبة أمامنا وهي ضيق مساحتها، لأن في الأغلب المصممين الهندسيين يفضلون إعطاء الأولولية للغرف وتأتي الممرات في المقام الثاني، لذا نجدها أغلبها ضيق وصغير ولا يساع لكل أفكارنا ولكن معا اليوم سنقدم لك مجموعة نصائح بسيطة للتغلب على ضيق ممرات منزلك الداخلية ..
تجنب اختيار قطع أثاث للمرات ضخمة أو ذات تفاصيل كثيرة، فهي قد تتسبب في انعكاس بصري وشعور بالضيق فيما بعد مع زيادة استخدام الممر، لذا كن حريص على اختيار قطع أثاث واكسسوارات بسيطة تتناسب مع المساحة المتاحة وبألوان فاتحة إن أمكن..
اختر مواد تشطيبية مناسبة للممرات وغير مؤثرة على المساحة وبألوان فاتحة وملمس ناعم، لينعكس ذلك على المظهر العام للتصميم..
الألوان لها عامل جذب مهم يخطف العين ويمنعها من ملاحظة السلبيات كضيق المساحة وطول المسافة، لذا اختر ألوان جذابة ومبهجة لتلفت الانتباه لجمال الديكورات ..
وإن بحثت عن اختيار لون يؤثر على المساحة البصرية، فلن تجد أفضل من اللون الأبيض، فله مفعول السحر وتأثير نفسي بالراحة والاتساع ..
قم بالاستعانة بأفكار مبتكرة ومناسبة لاستغلال أمثل للممر الداخلي، لتشعر بقيمته داخل منزلك، وتتجنب شعورك بضيق مساحته، فمثلا خطوط طويلة من الأرفف متوازية تسخدم كمكتبة أنيقة لكتبك المفضلة، تضيف تأثير بصري قوي وشعور بالاتساع، وتملأ ممر منزلك بالتفاصيل القوية والتي تساعد على إخفاء العيوب كضيق المساحة أو ضعف الإضاءة مثلا..
المرايات لها تأثير بصري قوي معروف، وهو انعكاس بصري يضيف مساحة وهمية تساعد على الشعور بالسعة والراحة، كامتداد مطابق للفراغ يساعد على تأثير نفسي رائعة، إلى جانب جمالها وأناقتها كقطعة ديكورية في منزلك..
أضف لممر منزلك لمسات جميلة كجدار ملون ومقاعد ذات تصميم بسيط، يجعلك تحب ان تمر من خلال هذه المساحة الحيوية بمنزلك، دون ان تشعر بضيق أو عيب يذكر..
أضف لمسات خاصة بك كلوحات فينة أو ذكريات وصورك العائلية لتجعل من ممر منزلك كمعرض فني تحب أن تتأمل تفاصيله ..
حافظ على إضاءة قوية لممرات الداخلية، فهي تساعد كثيرا على التغلب على ضيق المساحة وتضيف شعور بالانتعاش والإشراق والحيوية ..
غن كان التصميم يسمح، فقم باستبدال أحد جدرانه بفاصل زجاجي أو آخر من النقوش والزخارف فهي حيلة رائعة للتغلب على شعور الضيق ويسمح باستغلاله بشكل رائع ..
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