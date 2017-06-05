20 غرفة معيشة صغيرة ولكن مثالية

ومن منا لا يحلم بغرفة معيشة جميلة وأنيقة ومريحة؟ بالطبع نحن جميعًا نحب أن نمتلك هذه الغرفة التي تشجعنا على الاسترخاء ومشاركة اللحظات الجميلة مع أفراد العائلة والأصدقاء، ولكن أحيانًا تواجهنا مشكلة لم نكن نتوقعها وهي ضيق المساحة المخصصة لغرفة النوم نظرًا لقلة مساحة الشقة ككل أو لصعوبة إمكانية خلق فراغ للمعيشة والمفاضلة بينها وبين غرفة الطعام.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم 20 صورة لغرف معيشة ذات مساحات صغيرة جدًا ولكن استطاع الخبراء تحقيق الراحة فيها والمتعة دون الحاجة لبذل الكثير من المجهود ووضع الكثير من الأثاث، وقد تم استغلال كل ركن فيها عن طريق عناصر الديكور المختلفة.

ونلاحظ أن هذه الغرف متنوعة في الأنماط والأشكال بالقدر الذي يجعلنا نتخذ منها أمثلة جيدة عند الحاجة لابتكار غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بنا: