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20 غرفة معيشة صغيرة ولكن مثالية

آية علم الدين آية علم الدين
Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
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ومن منا لا يحلم بغرفة معيشة جميلة وأنيقة ومريحة؟ بالطبع نحن جميعًا نحب أن نمتلك هذه الغرفة التي تشجعنا على الاسترخاء ومشاركة اللحظات الجميلة مع أفراد العائلة والأصدقاء، ولكن أحيانًا تواجهنا مشكلة لم نكن نتوقعها وهي ضيق المساحة المخصصة لغرفة النوم نظرًا لقلة مساحة الشقة ككل أو لصعوبة إمكانية خلق فراغ للمعيشة والمفاضلة بينها وبين غرفة الطعام.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم 20 صورة لغرف معيشة ذات مساحات صغيرة جدًا ولكن استطاع الخبراء تحقيق الراحة فيها والمتعة دون الحاجة لبذل الكثير من المجهود ووضع الكثير من الأثاث، وقد تم استغلال كل ركن فيها عن طريق عناصر الديكور المختلفة.

ونلاحظ أن هذه الغرف متنوعة في الأنماط والأشكال بالقدر الذي يجعلنا نتخذ منها أمثلة جيدة عند الحاجة لابتكار غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بنا:

1. غرفة المعيشة ذات المساحة الصغيرة مع الإضاءة الجيدة سوف تنسى أبعادها الصغيرة

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة المعيشة Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

2. هناك خيارات أخرى للمقاعد بخلاف المقعد الكلاسيكي المسند على الحائط والتي تستطيع أن تتغلب على مشكلة المساحة

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos غرفة المعيشة
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

3. الكراسي المعلقة هي اختيار ممتاز في المساحات الصغيرة ويمكنها توفير أماكن جيدة للاستمتاع

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

4. في الفراغات الكبيرة المفتوحة؛ واحدة من طرق تحديد الفراغات هي استخدام السجاجيد

Country style Interior for an appartment kitchen and living room Inspiria Interiors غرفة المعيشة open space kitchen,living room,small,dining,kitchen,country
Inspiria Interiors

Country style Interior for an appartment kitchen and living room

Inspiria Interiors
Inspiria Interiors
Inspiria Interiors

5. الأبيض هو واحد من أفضل الخيارات والأكثرها أناقة لضمان فراغ لطيف ومريح

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio غرفة المعيشة
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

6. بالطبع يمكننا أيضًا أن نجمع بين النغمات المحايدة للألوان

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai مكاتب العمل والدراسةStorage
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

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7. المرايا هي حليف جيد جدًا للاستخدام في الديكور لأنها تعطي انطباعًا باتساع المساحة

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

8. الرمادي هو واحد من الألوان الأكثر استخداما في المساحات الصغيرة، لكونه مريح بصريًا وأنيق بالإضافة إلى عمله كقاعدة تزيد الألوان الأخرى وضوحًا على الوسائد أو التفاصيل الأخرى النغمات.

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

9. استغلال الزوايا يعطينا إمكانية وضع كراسي أكبر والحصول على مزيد من المتعة في الفراغ

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS غرفة المعيشة
SAS

SAS
SAS
SAS

10. الكراسي المستقلة ذات الأذرع الوثيرة العالية مثالية لأنها تعطي لمسة من الأناقة، يكفي أن تكون في حد ذاتها مساحة للقراءة المريحة ويمكنها أيضًا أن تضفي المزيد من الأناقة على الفراغ إذا اخترنا مقعدًا أنيقة

Mobiliario clásico., MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

11- استخدام الأثاث ذو الحجم الصغير المتناسب مع المساحة الصغيرة و مع ضعه على الحائط مباشرة يعطي الفرصة لاستغلال بقية المساحة في الديكورات وتجميل الغرفة

Rénovation Appartement Paris 75003, Grazia Architecture Grazia Architecture غرفة المعيشة
Grazia Architecture

Grazia Architecture
Grazia Architecture
Grazia Architecture

12. كرسي المعيشة المنفوخ هو أفضل وسيلة لشغل الزاوية

Los puff blandos, complemento imprescindible en el hogar, latiendawapa latiendawapa غرفة نوم Blue
latiendawapa

latiendawapa
latiendawapa
latiendawapa

13. إضافة الكراسي المريحة للكراسي الكلاسيكية يوفر الراحة والاستمتاع لجميع أفراد الأسرة وللزائرين أيضًا

Casa Gallo de la Torre , Guadalajara , DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

14. استغلال كامل الارتفاع عن طريق إضافة عناصر الديكور والزينة هي وسيلة ذكية لتحسين الفراغ

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

15. لتقسيم الفراغات بشكل أنيق يمكننا استخدام فواصل الزجاج الجميلة مثل هذه

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

16. اثنين من المناضد الصغيرة هما أفضل طريقة لتقسيم الفراغات عندما تكون المساحة غير محددة المعالم ، والأفضل فيهما أنهما قابلتين للتحريك

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco مطبخ
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

17. الأرفف المبنية في الحائط هي أحد الوسائل الجيدة والتي تتيح تخزين الأغراض دون المساس بمساحة الأثاث الأصلية

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

18. طاولة كبيرة من الزجاج التي على الرغم من حجمها إلا أنها تكاد لا تلاحظ لأنها من الزجاج الشفاف الذي يعطي للغرفة أناقة وعصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

19. فاصل خشبي منخفض الارتفاع لتحديد الفراغ يعتبر وسيلة عملية وعصرية لمزيد من الراحة البصرية في الفراغ

Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

20. أما إذا كنت لا ترغب في إضافة الرفوف أو الطاولات فإن الفينيل هو دائمًا خيار جيد

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في الاطلاع على المزيد من أفكار غرف المعيشة يمكنك الاطلاع على هذا الموضوع

أفكار بسيطة تجعل ديكور منزلك جذابًا على طراز النيو كلاسيك
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