12 حيلة لجعل منزلك يبدو أكثر ترحاباً

الطوب الأحمر معروف بأثره الخاص والذي يضيف للفراغات أجواء دافئة ومميزة. فلا يجب استخدامه على الحائط بالكامل ولكن في بعض الأجزاء، عمود أو جزء من الحائط مثل هذا المثال، فقد تم إضافة الطوب على جزء فقط بينما حافظ الحمام على باقي أجزائه على الطراز المودرن ليعطي مزيج فريد من نوعه.