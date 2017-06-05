12 حيلة لجعل منزلك يبدو أكثر ترحاباً

إذا كان هناك شئ يمكننا الإجماع بأهميته في منازلنا، فيمكننا القول أنه بعد الأناقة، الراحة والشعور بالدفئ والترحاب. لذلك فقد جمعنا لكم اليوم 12 حيلة لتحويل منازلكم بشكل ملهم ببعض الأفكار البسيطة.
للحصول على واجهة مرحبة فأهم شئ هو إختار ألوان ترابية مثل اللون البيج والبني بدرجاتهم فهي ألوان مثالية. أيضاً إضافة ملمس للواجهة تعطيه رونق خاص.
في الأغلب تكون الأحجار ذات لون داكن مثل الرمادي الداكن أو البني ولكن يبقى العامل الطبيعي عامل مسيطر على الحجارة والذي يعطيها لمسة رائعة وفريدة من نوعها على واجهة منزلك.
سواء كان استخدام الخشب في التصميم الداخلي أو الخارجي فهي خامة مميزة ولا تعبأ بعامل الزمن. فهي لها سحر طبيعي خاص وتعطي دفئ مميز وخاصة بنقوشها الرائعة ومظهرها الذي يتحدى الزمن.
في الغرف ذات الألوان البسيطة والهادئة فإن إضافة لون من خلال اللوحات الفنية، الاكسسوارات والوسائد يعطي للغرفة لمسات حيوية وساحرة.
بينما كان اللون المسيطر على المشهد هنا هو اللون الأبيض لكن تم إضافة عدد من الألوان على الخزانات العلوية والكراسي والتي أضافت بهجة وحيوية مع الحفاظ على الطراز المراد الوصول إليه والذي بدوره يعطي المطبخ حيوية خاصة وشخصية مميزة.
الطوب الأحمر معروف بأثره الخاص والذي يضيف للفراغات أجواء دافئة ومميزة. فلا يجب استخدامه على الحائط بالكامل ولكن في بعض الأجزاء، عمود أو جزء من الحائط مثل هذا المثال، فقد تم إضافة الطوب على جزء فقط بينما حافظ الحمام على باقي أجزائه على الطراز المودرن ليعطي مزيج فريد من نوعه.
إذا كان لديك حمام بألوان مثل الأبيض أو الرمادي فيمكنك إضفاء بعض اللمسات الدافئة عليه باستخدام الخشب. فالخشب يرجعك إلى الطبيعة ويجعلك تشعر أنك في منتجع خاص بك. لا يجب أن ننسى أهمية توزيع الإضاءة بحكمة في أرجاء الحمام.
مرة أخرى مع الخشب، فهنا هو يملئ أرجاء غرفة النوم ليعطي أثر ناعم وطبيعي. فالغرفة تظهر بشكل رومانسي وخاصة في وجود الألوان الباسيل والنباتات الخضراء الجميلة.
الحائط من الطوب او الحجارة يمكن أن يطلى بألوان ترابية خاصة لتعطي الغرفة لمسة مرحبة وأجواء شبيهة بالمنازل على طراز البحر المتوسط.
النباتات والزهور هي عامل مهم في أي بيت فهي تضيف للغرف لمسات رومانسية، كما تنعش الهواء وتعطره بروائح من الطبيعة وتجعل بيتك مرحب لكل ضيوفه.
هناك صيحة جديدة في عالم الديكور في هذه الأعوام تعتمد على إعادة استغلال باليتات نقل البضائع أو الصناديق الخشبية واستخدامها بشكل وظيفي في منازلنا. يمكنك ببعض من هذه العناصر عمل مكتبة رائعة ورخيصة أيضاً.