الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 حيلة لجعل منزلك يبدو أكثر ترحاباً

Marwa Hasan Marwa Hasan
Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn غرفة المعيشة
Loading admin actions …

إذا كان هناك شئ يمكننا الإجماع بأهميته في منازلنا، فيمكننا القول أنه بعد الأناقة، الراحة والشعور بالدفئ والترحاب. لذلك فقد جمعنا لكم اليوم 12 حيلة لتحويل منازلكم بشكل ملهم ببعض الأفكار البسيطة.

​1.واجهة كلاسيكية

Realizzazioni, DBIOSTUDIO DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO

DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO
DBIOSTUDIO

للحصول على واجهة مرحبة فأهم شئ هو إختار ألوان ترابية مثل اللون البيج والبني بدرجاتهم فهي ألوان مثالية. أيضاً إضافة ملمس للواجهة تعطيه رونق خاص.

​2.واجهة حجرية

Casa prefabricada rústica en Huesca, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

في الأغلب تكون الأحجار ذات لون داكن مثل الرمادي الداكن أو البني ولكن يبقى العامل الطبيعي عامل مسيطر على الحجارة والذي يعطيها لمسة رائعة وفريدة من نوعها على واجهة منزلك.

​3.الخشب

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri غرفة المعيشة
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

سواء كان استخدام الخشب في التصميم الداخلي أو الخارجي فهي خامة مميزة ولا تعبأ بعامل الزمن. فهي لها سحر طبيعي خاص وتعطي دفئ مميز وخاصة بنقوشها الرائعة ومظهرها الذي يتحدى الزمن.

​4.بساطة وألوان

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn غرفة المعيشة
Mandalin Dizayn

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

في الغرف ذات الألوان البسيطة والهادئة فإن إضافة لون من خلال اللوحات الفنية، الاكسسوارات والوسائد يعطي للغرفة لمسات حيوية وساحرة.

​5.باليتة ألوان

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture مطبخ خشب White
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

بينما كان اللون المسيطر على المشهد هنا هو اللون الأبيض لكن تم إضافة عدد من الألوان على الخزانات العلوية والكراسي والتي أضافت بهجة وحيوية مع الحفاظ على الطراز المراد الوصول إليه والذي بدوره يعطي المطبخ حيوية خاصة وشخصية مميزة.

​6.مودرن ودافئ

Banyo Dekorasyonu , Ysk Tadilat Ysk Tadilat حمام
Ysk Tadilat

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

الطوب الأحمر معروف بأثره الخاص والذي يضيف للفراغات أجواء دافئة ومميزة. فلا يجب استخدامه على الحائط بالكامل ولكن في بعض الأجزاء، عمود أو جزء من الحائط مثل هذا المثال، فقد تم إضافة الطوب على جزء فقط بينما حافظ الحمام على باقي أجزائه على الطراز المودرن ليعطي مزيج فريد من نوعه.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​7.حمام باللون الرمادي

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners حمام
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

إذا كان لديك حمام بألوان مثل الأبيض أو الرمادي فيمكنك إضفاء بعض اللمسات الدافئة عليه باستخدام الخشب. فالخشب يرجعك إلى الطبيعة ويجعلك تشعر أنك في منتجع خاص بك. لا يجب أن ننسى أهمية توزيع الإضاءة بحكمة في أرجاء الحمام.

​8.غرفة نوم للحالمين

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

مرة أخرى مع الخشب، فهنا هو يملئ أرجاء غرفة النوم ليعطي أثر ناعم وطبيعي. فالغرفة تظهر بشكل رومانسي وخاصة في وجود الألوان الباسيل والنباتات الخضراء الجميلة.

​9.حائط ذو ملمس

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte غرفة نوم طوب Amber/Gold
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

الحائط من الطوب او الحجارة يمكن أن يطلى بألوان ترابية خاصة لتعطي الغرفة لمسة مرحبة وأجواء شبيهة بالمنازل على طراز البحر المتوسط.

​10.لمسة حيوية

Klasyka na nowo, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

النباتات والزهور هي عامل مهم في أي بيت فهي تضيف للغرف لمسات رومانسية، كما تنعش الهواء وتعطره بروائح من الطبيعة وتجعل بيتك مرحب لكل ضيوفه.

​11.تدوير

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

هناك صيحة جديدة في عالم الديكور في هذه الأعوام تعتمد على إعادة استغلال باليتات نقل البضائع أو الصناديق الخشبية واستخدامها بشكل وظيفي في منازلنا. يمكنك ببعض من هذه العناصر عمل مكتبة رائعة ورخيصة أيضاً.

​12.أضف شخصيتك الخاصة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هنا تم استخدام الباليتات في التراس للحصول على جلسة رائعة مع تزينها ببعض النباتات، الوسائد وأثاث مكمل له لمساحة مثالية.

شقة بمساحة 130م² تم إعادة هيكلتها
أي من هذه الحيل جربت من قبل؟ شاركنا تجربتك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً