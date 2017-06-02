بعض الاتجاهات الزخرفية تسعى للخروج عن المألوف والاتجاة إلى أشياء حديثة وتدوم لفترة أطول في منزلك دون تغيير، ولكن من المؤكد أن هناك بعض الأخطاء التي يجب الانتباه إليها أثناء التخطيط لإعادة تنظيم ديكور منزلك، وذلك حتى لا تقع فيها بشكل يجعل الأمر مزعج للغاية ويشوه المشهد الخارجي للمكان، ولذلك يقدم لك هوميفاي اليوم في هذا المقال 12 شيء يجب الانتباه إليه في ديكور منزلك.
إذا كنت تحب تربية الحيوانات الأليفة مثل القطط، عليك ان تنتبه وتعرف انه سيكون لديك الكثير من الخدوش في الأثاث من حولك ولن تستطيع الحفاظ على نظافته، بالإضافة إلى ذلك سيكون عليك التنظيف بإستمرار للقضاء على الشعر الذي يخلفه القط.
الأبيض هو حليف جيد لإنشاء التصميم المعاصر، ولكن إساءة استعمال هذا الظل يخلق بيئة باردة وغير شخصية، واختيار الديكور الذي يجمع بين خفة الأبيض ودفء الخشب هو اختيار مناسب للتوازن في كاف ديكور المنزل.
فكر جيدا قبل اختيار الأثاث والألوان. في بعض الأحيان لمسة من لون مشرق يوفر ميزة حقيقية، ولكن يجب علينا أن نعرف كيفية تحقيق التوازن بين لوحة الألوان دون التعرض لخطر التناقضات الزائدة ولخبطة الألوان.
إذا كنت لا تريد أن تنفق الكثير من وقتك في رعاية الحديقة، فاختيار الأثاث في الهواء الطلق والحديقة أسهل، وبالتالي تجنب عدم استخدام الكثير من الطاقة للنباتات ولتنظيف الحديقة.
استبدل العناصر الزخرفية الشائعة جدًا التي لن تعطيك سوى بضعة اشهر من الأناقة التقليدية، وخصوصًا في مناطق مثل المطبخ أو الحمام التي لا يمكن أن تتغير في كثير من الأحيان.
هناك ميل إلى الرغبة في تلبية جميع رغبات أطفالنا. ومع ذلك، قبل شراء قطعة غالية من الأثاث، عليك أن أتسأل عما إذا كانت ستنع طفلك بعد سنة واحدة من الشراء؟.. فربما من الأفضل أن تركز الاهتمام على الأشياء التي سوف تكون مفيدة لها الاّن وفيما بعد بالتأكيد.
إذا كنت من محبي التكنولوجيا، وتأكد من أنك لا تملأ منزلك، وخصوصًا في المطبخ، بالأدوات عديمة الفائدة التي تخلق الفوضى في المكان.
أن أريكة جميلة رأيتها في نافذة متجر الأثاث قد لا يكون لها نفس التأثير داخل جدران منزلك، وربما بسبب لون أو خطوط معينة، والحقيقة هي أن لديك دافع لشرائها دون الانتباه لملائمتها في المكان.
في السنوات الأخيرة، انتشرت فكرة اقتناء قطعة اثاث كلاسيكية جدًا، ولكن يجب الانتباه والتفريق بين القطعة الكلاسيكية أو التي عفى عليها الزمن.
الأقمشة تحقيق مزايا لا يمكن إنكارها عندما تريد إنشاء غرفة دافئة ورقيقة.. ولكن لا تسيء استغلال ذلك لأنك في نهاية المطاف تخلق بيئة يبدو متجانسة لا متجر أقمشة.. على سبيل المثال، الخيام الحديثة التي تعيد تعريف خلق الفضاء في المكان..
لا تفرط في الجدران بأعمال غير مكلفة للفن أو رديئة، والذي من شأنه أن يخلق عالم كامل من بيئة رديئة وسيئة.
في كثير من الأحيان في مساحات صغيرة الأثاث يكون ضخم ويجعل هناك تأثير مختلف جدًا وربما يهدر الفضاء.. فإذا احتل حوض الاستحمام أغلب مساحة حمامك فلن يكون عنصر ديكور في هذا الوقت، ولكن يكون الشكل مرهق ويأكل المساحة المتوفرة بأكملها.