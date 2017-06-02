بعض الاتجاهات الزخرفية تسعى للخروج عن المألوف والاتجاة إلى أشياء حديثة وتدوم لفترة أطول في منزلك دون تغيير، ولكن من المؤكد أن هناك بعض الأخطاء التي يجب الانتباه إليها أثناء التخطيط لإعادة تنظيم ديكور منزلك، وذلك حتى لا تقع فيها بشكل يجعل الأمر مزعج للغاية ويشوه المشهد الخارجي للمكان، ولذلك يقدم لك هوميفاي اليوم في هذا المقال 12 شيء يجب الانتباه إليه في ديكور منزلك.