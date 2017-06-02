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12 شيء يجب الانتباه إليه في ديكور منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
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بعض الاتجاهات الزخرفية تسعى للخروج عن المألوف والاتجاة إلى أشياء حديثة وتدوم لفترة أطول في منزلك دون تغيير، ولكن من المؤكد أن هناك بعض الأخطاء التي يجب الانتباه إليها أثناء التخطيط لإعادة تنظيم ديكور منزلك، وذلك حتى لا تقع فيها بشكل يجعل الأمر مزعج للغاية ويشوه المشهد الخارجي للمكان، ولذلك يقدم لك هوميفاي اليوم في هذا المقال 12 شيء يجب الانتباه إليه في ديكور منزلك.

1. تربية الحيوانات الأليفة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

إذا كنت تحب تربية الحيوانات الأليفة مثل القطط، عليك ان تنتبه وتعرف انه سيكون لديك الكثير من الخدوش في الأثاث من حولك ولن تستطيع الحفاظ على نظافته، بالإضافة إلى ذلك سيكون عليك التنظيف بإستمرار للقضاء على الشعر الذي يخلفه القط.

2. أبيض جدًا

The Long Brick House, Földes Architects Földes Architects غرفة المعيشةرفوف
Földes Architects

The Long Brick House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

الأبيض هو حليف جيد لإنشاء التصميم المعاصر، ولكن إساءة استعمال هذا الظل يخلق بيئة باردة وغير شخصية، واختيار الديكور الذي يجمع بين خفة الأبيض ودفء الخشب هو اختيار مناسب للتوازن في كاف ديكور المنزل.

3. الألوان الزاهية

homify غرفة السفرةكراسي ومقاعد
homify

homify
homify
homify

 فكر جيدا قبل اختيار الأثاث والألوان. في بعض الأحيان لمسة من لون مشرق يوفر ميزة حقيقية، ولكن يجب علينا أن نعرف كيفية تحقيق التوازن بين لوحة الألوان دون التعرض لخطر التناقضات الزائدة ولخبطة الألوان.

4. رعاية الحديقة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

إذا كنت لا تريد أن تنفق الكثير من وقتك في رعاية الحديقة، فاختيار الأثاث في الهواء الطلق والحديقة أسهل، وبالتالي تجنب عدم استخدام الكثير من الطاقة للنباتات ولتنظيف الحديقة.

5. تجنب التقليدية

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

استبدل العناصر الزخرفية الشائعة جدًا التي لن تعطيك سوى بضعة اشهر من الأناقة التقليدية، وخصوصًا في مناطق مثل المطبخ أو الحمام التي لا يمكن أن تتغير في كثير من الأحيان.

6. الاستثمار في أثاث الأطفال

Silversparkle Children's High Hut Bed Cuckooland غرفة الأطفالأسرة نوم
Cuckooland

Silversparkle Children's High Hut Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

هناك ميل إلى الرغبة في تلبية جميع رغبات أطفالنا. ومع ذلك، قبل شراء قطعة غالية من الأثاث، عليك أن أتسأل عما إذا كانت ستنع طفلك بعد سنة واحدة من الشراء؟.. فربما من الأفضل أن تركز الاهتمام على الأشياء التي سوف تكون مفيدة لها الاّن وفيما بعد بالتأكيد.

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7. الأدوات

Family Living homify مطبخالأجهزة الكهربائية
homify

Family Living

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي التكنولوجيا، وتأكد من أنك لا تملأ منزلك، وخصوصًا في المطبخ، بالأدوات عديمة الفائدة التي تخلق الفوضى في المكان.

8. عدم كفاية الأثاث

Pudding Sofa Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Loaf

Pudding Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

أن أريكة جميلة رأيتها في نافذة متجر الأثاث قد لا يكون لها نفس التأثير داخل جدران منزلك، وربما بسبب لون أو خطوط معينة، والحقيقة هي أن لديك دافع لشرائها دون الانتباه لملائمتها في المكان.

9. قديمة جدا الأثاث

Antique Reproduction Oval Desk Parklane Furniture مكاتب العمل والدراسةمكتب
Parklane Furniture

Antique Reproduction Oval Desk

Parklane Furniture
Parklane Furniture
Parklane Furniture

في السنوات الأخيرة، انتشرت فكرة اقتناء قطعة اثاث كلاسيكية جدًا، ولكن يجب الانتباه والتفريق بين القطعة الكلاسيكية أو التي عفى عليها الزمن.

10. الأقمشة

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild شبابيك و أبوابستائر
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

الأقمشة تحقيق مزايا لا يمكن إنكارها عندما تريد إنشاء غرفة دافئة ورقيقة.. ولكن لا تسيء استغلال ذلك لأنك في نهاية المطاف تخلق بيئة يبدو متجانسة لا متجر أقمشة.. على سبيل المثال، الخيام الحديثة التي تعيد تعريف خلق الفضاء في المكان..

11. لا ينبغي الاستهانة بالجدران

Wall Art, Ria Rich Creative Ria Rich Creative فن تشكيليصور ولوحات
Ria Rich Creative

Wall Art

Ria Rich Creative
Ria Rich Creative
Ria Rich Creative

لا تفرط في الجدران بأعمال غير مكلفة للفن أو رديئة، والذي من شأنه أن يخلق عالم كامل من بيئة رديئة وسيئة.

12. أثاث ضخم جدًا

Brunel Cast Iron Bath Aston Matthews حمام دوش وأحواض إستحمام
Aston Matthews

Brunel Cast Iron Bath

Aston Matthews
Aston Matthews
Aston Matthews

في كثير من الأحيان في مساحات صغيرة الأثاث يكون ضخم ويجعل هناك تأثير مختلف جدًا وربما يهدر الفضاء.. فإذا احتل حوض الاستحمام أغلب مساحة حمامك فلن يكون عنصر ديكور في هذا الوقت، ولكن يكون الشكل مرهق ويأكل المساحة المتوفرة بأكملها.

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