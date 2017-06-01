16 تصميم مميز لمطابخ رائعة

سنقدم لكم اليوم أفكاراً رائعة قابلة للتنفيذ و الاقتباس لو أردت أن تقوم بتجديد مطبخك أو تصميمه من البداية تختص بحسن استغلال المساحة وتحقيق التوازن بين كل المكونات ، 16 نموذجاً يوضحها لنا هوميفاي في السطور القليلة المقبلة بين العصري و التبسيطي و الواسع المساحة و الذي يعاني من الضيق، كل تلك النماذج سنوضح لكم فيها فكرة مميزة للتصميم حتى تجد ما يتلائم مع مطبخك و مع ذوقك و تصميم منزلك ..

إليكم التفاصيل ..