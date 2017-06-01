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16 تصميم مميز لمطابخ رائعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخ
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سنقدم لكم اليوم أفكاراً رائعة قابلة للتنفيذ و الاقتباس لو أردت أن تقوم بتجديد مطبخك أو تصميمه من البداية تختص بحسن استغلال المساحة وتحقيق التوازن بين كل المكونات ، 16 نموذجاً يوضحها لنا هوميفاي في السطور القليلة المقبلة بين العصري  و التبسيطي و الواسع المساحة و الذي يعاني من الضيق، كل تلك النماذج سنوضح لكم فيها فكرة مميزة للتصميم حتى تجد ما يتلائم مع مطبخك و مع ذوقك و تصميم منزلك ..

إليكم التفاصيل ..

1- تصميم المطبخ بحوض بيضاوي من الخزف في بعض الحالات يكون أفضل من الاستانلس خصوصاً في المطابخ الصغيرة في مساحتها و التي تحتاج لرف حوض أكبر من الحوض ذاته

Small utility sink AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Small utility sink

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

2- الخزانات و الرفوف المنتشرة في جدار واحد تخصص فيه كل المكونات اللازمة للمطبخ من حوض و بوتوجاز فيه جعل هناك مساحة مناسبة في باقي المطبخ تصلح لعمل جزيرة رائعة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

3- تصميم الرفوف المتوازية المتساوية في الشكل و المساحة في جهة واحدة من المطبخ في الأعلى تترك مساحة كبرى في باقي الأسطح و الخزانات لمخزونات أخرى بالإضافة لشكلها الرائع

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

4- تعدد الأفكار في تصميم الخزانات يضمن لك تخزين كل ما تريد من أغراض فقط عليك الاهتمام بطريقة فتح تلك الخزانات و تصميمها من الداخل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

5- السفرة غير المثبتة في الجدران أو الأرض يمكنها أن تترك الكثير من الفراغ حولها و أسفل منها مما يتيح لك تخزين كمية أكبر من الكراسي بالمقارنة بالسفرة الثابتة الرخامية أو الخرسانية

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк مطبخ
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

6- الاهتمام بالضوء قد يعتبر أكثر من نصف قوة تصميم مطبخك فقط اهتم بقوة الضوء و نظم الإضاءة في الأركان و حول البوتوجاز و الحوض و خلف الخزانات سيكون أكثر من ممتاز حينها

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

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7- اللجوء لأفكار مثل تلك الشباك المعدنية على الحائط يعني أنك استنفذت كل حيلك لتخزين الأدوات في الخزانات الداخلية لذا احرص أن تقوم بتنسيق الأدوات بمهارة في تلك الحالة دون فوضى

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

8- بالعودة للتصميمات القديمة يمكنك تصميم مكتبة من الرفوف لتي تصلح لحمل الأطباق بعد الغسيل و تخزين الأواني مع السماح بتصفيتها من المياة و هي رائعة من الناحية العملية

Mighty Plate rack The Plate Rack مطبخرفوف وأدراج
The Plate Rack

Mighty Plate rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

9- اصنع مكاناً للبوتوجاز في وسط الخزانات بحيث لا يكون شاذا عنها مما يجعل كل مطبخك و كأنه تصميم واحد و ليس مجمعاً من مكونات مختلفة

Kitchen Space Alchemy Ltd مطبخ
Space Alchemy Ltd

Kitchen

Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd

10- غسالة الأطباق و الغسالة الكهربية للملابس في المطبخ وجودهما اضطراري لضيق المساحة فلا تحاول أن تبرز شكلهم أكثر من اللازم فقط اجعل لهما مكاناً في الخزانات السفلى فقط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

11- الفيو حول المطبخ من الخارج قد يكون سلاحك الأقوى في تصميم مطبخك فلا تغلق الجدران المطلة عليه بالخرسانة و استبدلها بالزجاج الشفاف دون حواجز

House Auriga, Swart & Associates Architects Swart & Associates Architects مطبخ
Swart &amp; Associates Architects

Swart & Associates Architects
Swart &amp; Associates Architects
Swart & Associates Architects

12- جزيرة المطبخ تخلق فراغاً حولها و تساعدك على التجديد من روح مطبخك أمام الضيوف و عائلتك لذا لا تحاول أن تصمم جزيرة إلا إذا كانت حاجتك لها ضرورية و المساحة تسمح بها

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors مطبخ
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

13- ما أروع استخدام ألوان جريئة في المطبخ برفقة تزيين الخزانات بالأضواء الشاعرية

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

لاحظ اللون الأصفر اللامع في الخزانات و لمعان الأسود في الرخام و سيطرة الضوء على الجمال السائد في كل المطبخ، تصميم أكثر من ممتاز

14- يمكنك تحديد شكل مطبخك بما يلائم المساحة فلا يوجد ضوابط تحدد لك أماكن معينة للجزيرة أو لرف الحوض أو البوتوجاز فقط عليك اختيار المساحة الأكبر للحوض ثم الأقل استخدام

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

15- استخدام اكسسوارات عملية مثل رشاقة الأطباق المعروفة للمصريين عامل إضافي في تحقيق الجمال لمطبخك و التنسيق المثالي له

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

16- لو لديك أكثر من غسالة أو جهاز و تحتار في المساحة فما عليك سوى الجمع بينهما في فراغ واحد في الخزانات بدون أي فواصل و تعاملهما و كأنهما جهاز واحد

Orange and Silver Niemann Kitchen with Cesar Stone Work Tops., Expert Kitchens and Interiors Expert Kitchens and Interiors مطبخ
Expert Kitchens and Interiors

Expert Kitchens and Interiors
Expert Kitchens and Interiors
Expert Kitchens and Interiors

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