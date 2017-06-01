10 أشياء ستعطي بيتك جمالاً غير عادي

قد يظن البعض أن الإكسسوارات ما هي إلا مجموعة من الأشكال و التحف و التماثيل التي لا تؤدي أي دور عملي ولا تكون إلا تكاليف زائدة على ميزانيتك الضرورية، و لكن الحقيقة يبدو أنها ستكون شيء آخر بعد متابعتك لتلك الجولة مع هوميفاي التي ترصد قائمة بأبرز الأشكال الزخرفية التي صممت بالفعل في منازل بدون أي تكاليف إضافية و أدت دوراً عملياً عظيماً فيها إلى جانب شكلها التجميلي ..

إليكم التفاصيل ..