10 أشياء ستعطي بيتك جمالاً غير عادي

قد يظن البعض أن الإكسسوارات ما هي إلا مجموعة من الأشكال و التحف و التماثيل التي لا تؤدي أي دور عملي ولا تكون إلا تكاليف زائدة على ميزانيتك الضرورية، و لكن الحقيقة يبدو أنها ستكون شيء آخر بعد متابعتك لتلك الجولة مع هوميفاي التي ترصد قائمة بأبرز الأشكال الزخرفية التي صممت بالفعل في منازل بدون أي تكاليف إضافية و أدت دوراً عملياً عظيماً فيها إلى جانب شكلها التجميلي ..
إليكم التفاصيل ..
يمكنك استخدام تلك الفكرة من خلال قطع إحدى الجذوع من حديقة منزلك أو من البستاني في منطقتك بأقل التكاليف الممكنة و بتلك الطريقة سيكون مدخل منزلك مميزاً بأبسط الطرق
يمكنك استخدامه في غرف البدروم أو المخازن أو الحديقة أو مكان لعب الأطفال و سيكون مفيداً من الناحية العملية و أفضل في تنسيق الغرفة بدلاً من الفوضى لو كانت كل تلك الأغراض في الأرض بالتأكيد
كم سيوفر عليك الطلاء بشكل مبدع في ديكور منزلك لو أحسنت استغلاله، ففي هذا النموذج نلاحظ وجود صورة الشجرة و أغصانها الممتدة التي ثبتت في أطرافها ثمل الثمرات البراويز الخاصة بأفراد العائلة في تصرف ذكي للغاية لم يكلفنا أي شيء
يمكنك الاستعانة بنجار لو فكرت في طريقة تثبيت الأرجل الخاصة بها و تنظيفها من الخشب الصغير الذي ربما يكون مؤذياً
و يمكنك أيضاً حشوها بالزلط الديكوري ذو الألوان المبهجة
مع مراعاة التقفيل الجيد للكسوة الخارجية للكرسي و ازالة أي بقع من حولها جراء الرسم والتلوين
و لكن احرص على تثبيتها جيداً حتى لا تتأذى منها كونها من المعدن و تتميز بثقل وزنها
كل تلك الأفكار سيكون من الرائع تطبيق واحدة منها في منزلك لما فيها من خيال خصب و تكلفة لا تكاد تذكر و شكل جمالي مميز يستحق التجربة