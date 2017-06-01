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10 أشياء ستعطي بيتك جمالاً غير عادي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Wandtattoos mit Platz für Fotos, K&L Wall Art K&L Wall Art جدران وأرضياتديكورات الجدران
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قد يظن البعض أن الإكسسوارات ما هي إلا مجموعة من الأشكال و التحف و التماثيل التي لا تؤدي أي دور عملي ولا تكون إلا تكاليف زائدة على ميزانيتك الضرورية، و لكن الحقيقة يبدو أنها ستكون شيء آخر بعد متابعتك لتلك الجولة مع هوميفاي التي ترصد قائمة بأبرز الأشكال الزخرفية التي صممت بالفعل في منازل بدون أي تكاليف إضافية و أدت دوراً عملياً عظيماً فيها إلى جانب شكلها التجميلي ..

إليكم التفاصيل ..

1- استخدام جذع شجرة معالج بالصنفرة و الطلاء في مدخل منزلك ليبدو طبيعياً و ليعمل كمكان لتعليق المعاطف و الساعات و القبعات لك و لضيوفك و يبدو ذو مظهر جذاب

"countree"_appendiabiti, Mighali_Faggiano studio Mighali_Faggiano studio سلالم وأروقة شماعة ملابس
Mighali_Faggiano studio

Mighali_Faggiano studio
Mighali_Faggiano studio
Mighali_Faggiano studio

يمكنك استخدام تلك الفكرة من خلال قطع إحدى الجذوع من حديقة منزلك أو من البستاني في منطقتك بأقل التكاليف الممكنة و بتلك الطريقة سيكون مدخل منزلك مميزاً بأبسط الطرق

2- الإتيان بصندوق خشبي قديم و إعادة طلائه و تنظيفه ليكون ناعماً ثم تجميعه بشكل مهيأ مثل الدرج أو صندوق الذكريات تماماً

MIMOSA revistero cajas fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلديكورات واكسسوارات
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

يمكنك استخدامه في غرف البدروم أو المخازن أو الحديقة أو مكان لعب الأطفال و سيكون مفيداً من الناحية العملية و أفضل في تنسيق الغرفة بدلاً من الفوضى لو كانت كل تلك الأغراض في الأرض بالتأكيد

3- استخدام ابر التريكو و طبق قديم ثم تملؤه بالتربة الصالحة للزراعة و تقوم بزراعة نبات محبب إليك مثل هذا الصبار الرائع

COLECCION CACTUS, CURADORAS CURADORAS بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
CURADORAS

CURADORAS
CURADORAS
CURADORAS

4- لو كان لديك برطمانات فارغة قم بعمل مثل النموذج السابق في مسألة الزراعة و أيضاً لو كان لديك رفوفاً خشبية مهملة يمكنك طلائها و اعادة استخدامها في الواجهة كما نلاحظ

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison حدائقديكورات واكسسوارات
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

5- الطلاء المبدع

Wandtattoos mit Platz für Fotos, K&L Wall Art K&L Wall Art جدران وأرضياتديكورات الجدران
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

كم سيوفر عليك الطلاء بشكل مبدع في ديكور منزلك لو أحسنت استغلاله، ففي هذا النموذج نلاحظ وجود صورة الشجرة و أغصانها الممتدة التي ثبتت في أطرافها ثمل الثمرات البراويز الخاصة بأفراد العائلة في تصرف ذكي للغاية لم يكلفنا أي شيء 

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6- استخدام الخشب القديم المهمل و تنظيفه و نصمم به منضدة صغيرة مستطيلة الشكل تصلح لنكون بها جلسة في الخارج أوفي الشرفات بكل سهولة

Diseño de Mobiliario, Arquitecto Ariel Ramírez Arquitecto Ariel Ramírez غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني خشب نقي Wood effect
Arquitecto Ariel Ramírez

Arquitecto Ariel Ramírez
Arquitecto Ariel Ramírez
Arquitecto Ariel Ramírez

يمكنك الاستعانة بنجار لو فكرت في طريقة تثبيت الأرجل الخاصة بها و تنظيفها من الخشب الصغير الذي ربما يكون مؤذياً

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7- بنفس فكرة البرطمانات يمكنك استخدامها في اظهار و تخزين الحبوب المعطرة و المستخدمة في الديكور كما نلاحظ في الأواني الشفافة

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات خشب White
homify

homify
homify
homify

و يمكنك أيضاً حشوها بالزلط الديكوري ذو الألوان المبهجة

8- مقاعد الكراسي يمكن أن تكون لوحتك الخاصة التي تدون و ترسم عليها الشخصيات الأقرب لقلبك

Sillas Tapizadas, Ornatto Ornatto غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Ornatto

Ornatto
Ornatto
Ornatto

مع مراعاة التقفيل الجيد للكسوة الخارجية للكرسي و ازالة أي بقع من حولها جراء الرسم والتلوين

9- استخدام القطعات القديمة من الحديقة في تصميم رفوف معلقة في غرفة النوم أو المعيشة سيكون من الأمور الجريئة و غير المعتادة في تزيين الغرف الداخلية

Cabeceros palet, EnKaja EnKaja غرفة نومأسرة نوم
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

و لكن احرص على تثبيتها جيداً حتى لا تتأذى منها كونها من المعدن و تتميز بثقل وزنها 

10- المكعبات الخشبية التي تثبت فيها مشابك الأوراق و من ثم تثبت فيها الصور كما نرى فوق المكاتب أو على الرفوف في غرفة المعيشة أو المدخل أو الممر

OBJETOS, EssE deconcreto EssE deconcreto المنزلديكورات واكسسوارات
EssE deconcreto

EssE deconcreto
EssE deconcreto
EssE deconcreto

كل تلك الأفكار سيكون من الرائع تطبيق واحدة منها في منزلك لما فيها من خيال خصب و تكلفة لا تكاد تذكر و شكل جمالي مميز يستحق التجربة 

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