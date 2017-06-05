7 أخطاء ترتكبها دون وعي أثناء تأثيث منزلك

دعونا نواجه المشكلات التي نقع فيها أثناء التخطيط لـ ديكور المنزل، لنتجنبها فيما بعد ونحصل على منزل بتأثيث رائع ووظيفي للغاية، ولأن تأثيث شقة ليس امرًا سهلًا.. إلا أن بعض العناصر الهامة التي تقرأها في هذا المقال تساعدك بالتأكيد في التغلب على هذه المشكلة تمامًا واكتشافها وتجنبها فيما بعد، ونحن نقدم لك 7 أخطاء ترتكبها بالفعل دون وعي منك أنها تؤثر سلبًا على ديكور منزلك.
الأريكة هي بلا شك واحدة من أكثر العناصر لطفًا في لغرفة، فهي النجم بلا منازع للحصول على الاسترخاء مع أفراد الأسرة أو دردشات ممتعة مع الأصدقاء المقربين. لكن في بعض الأحيان أننا نقع في خطأ وضع أريكة كبيرة جدًا عن الحجم الفعلي للغرفة، مما يساهم في جعلها تبدو أكثر ضيقًا.
فإذا كانت الغرفة صغيرة، نحن نفضل استخدام أريكة أقل حجما مع مجموعة من الكراسي أفضل بكثير من أريكة واحدة كبيرة تبدو سهلة التحريك اعتمادًا على الاحتياجات المناسبة للغرفة.
كلنا نحب تخصيص منزلنا وفقًا لخياراتنا، ونبحث عن تأثيث الديكور والحلول التي تلبي احتياجاتنا. لكن في بعض الأحيان، في محاولة لترك بصمة لدينا، نتعرض لخطر ملئ الغرف مع الأثاث والاكسسوارات التي تخلق البلبلة وجعله يبدو أصغر مساحة.
ونحن نقترح القضاء على الأثاث الكثير، فقط لجعل الغرف أقل تعقيدا بصريا، واختيار اللون الأبيض للدهانات وهنا الفضاء يبدو أكبر بكثير.
في بعض الاحيان نستغرق القليل جدًا لتصميم الحمام ولا نهتم بديكوره، بالرغم من احتياجه للكثير من الاهتمام.. على سبيل المثال، الجمع بين المنسوجات والألوان وستارة الحمام مع أنماط متباينة مقارنة بالبلاط يمكن أن تولد في الواقع تأثير غير سارة للعين.
والحل هو أن نختار اللون السائد لاستخدامه لجميع الملحقات والمنسوجات بالحمام والمناشف من ستارة الحمام إلى الحصيرة، وبهذه الطريقة، فإن البيئة تبدو لطيفة ومريحة.
أحيانا الأثاث يكون أثمن مزيج يأتي مع ظلال الطلاء خارج الموضة، كما نرى في هذا المثال، فتبدو الأشياء غير متجانسة.
والحل هو تحسين مظهر الغرفة ببساطة عن طريق اللعب مع الأقمشة والألوان ليبدو المظهر مشرق والألوان نابضة بالحياة.
إذا كان ذلك ممكنا، دعونا لا ننسى اهم قطع الأثاث وهي الأرفف التخزينية خاصة بمنطقة مثل المطبخ، فقلة وجود وحدات تخزين يعطي شعور بالإهمال، مما ينشر الفوضى ويجعل المكان مهمل وسيء جدًا.
والحل مرة أخرى أنه ليس من الضروري أن تغير كامل الديكور، ولكن ربما مجرد إعادة رسم العناصر وقطع الأثاث الهامة مع اختيار ألوان فريدة ومشرقة تعطي تجانس رائع بين الأشياء.
يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان أن يكون لدينا عناصر الأثاث دون مراعاة ترتيبها في الغرفة بشكل صحيح، فهو خطأ شائع يمكن أن يجعل الغرفة تبدو أصغر أو حتى جعلها أقل راحة.
والحل هو جعل أشكال أثاث متعددة ومحاولة استخدام مختلف البدائل المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الأحجام والمساحة للمرور.
أن تكون قادرة على تناول الغداء في المطبخ هو راحة لا يستهان بها. ولكن في بعض الأحيان وجود طاولة كبير جدًا يجعل المطبخ ضيق جدًا.
والحل أن نعتمد على طاولة قابلة للطي مع التمديد: بهذه الطريقة الطاولة ستظهر فقط عند الحاجة وفي المطبخ ستتوفر مساحة أكبر لطهي الطعام.