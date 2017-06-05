7 أخطاء ترتكبها دون وعي أثناء تأثيث منزلك

الأريكة هي بلا شك واحدة من أكثر العناصر لطفًا في لغرفة، فهي النجم بلا منازع للحصول على الاسترخاء مع أفراد الأسرة أو دردشات ممتعة مع الأصدقاء المقربين. لكن في بعض الأحيان أننا نقع في خطأ وضع أريكة كبيرة جدًا عن الحجم الفعلي للغرفة، مما يساهم في جعلها تبدو أكثر ضيقًا.

فإذا كانت الغرفة صغيرة، نحن نفضل استخدام أريكة أقل حجما مع مجموعة من الكراسي أفضل بكثير من أريكة واحدة كبيرة تبدو سهلة التحريك اعتمادًا على الاحتياجات المناسبة للغرفة.