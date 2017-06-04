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10 أفكار تخزينية لغرف نوم عملية ومتكاملة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
ARMARIOS EMPOTRADOS, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة نوم
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جميعنا لدينا الكثير من الملابس التي لا نستخدمها وفي نفس الوقت لا نريد التخلي عنها، مما يجعل هذه الملابس متراكمة في الغرفة، ولذلك لابد أن تكون هناك أماكن للتخزين في غرف النوم ليست فقط لتخزين الملابس بل لابد أن يكون هناك مساحة مخصصة للأحذية والحقائب، البطانيات والمناشف، في هذا الموضوع سنعرض عليكم أفكارخبراء هوميفاي للتخزين عملية ومناسبة لكل غرف النوم. 

خزانة عالية بجانب السرير

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

خزانة بجانب السرير عالية نوعًا ما مليئة بالأدراج لها استخدامات كثيرة مثل تخزين الملابس الداخلية لتكون قريبة من سريرك. 

خزانة الملابس الكلاسيكية

ARMARIOS EMPOTRADOS, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة نوم
MUEBLES RABANAL SL

MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL

جدارغرفة نوم كامل مخصص لخزانة، وعادة ما يتم اختيار حجم الخزانة بناءًا على أبعاد الجدار وميزانيتنا، خزانة بأبواب منزلقة فكرة مثيرة للاهتمام، ويمكن تنفيذها بمواد وتصاميم وألوان مختلفة تتكامل مع ديكور الغرفة، في الواقع الخزانة أنيقة جدًا وعنصر بارز في الغرفة.    

خزائن

Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] غرفة نوم
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

ثمة خيار آخر لأحد غرف النوم يمكنك من خلاله تحقيق مظهر خارجي يتلائم مع جو الغرفة، ولا يقتصر دورها على إعطاء مظهر جمالي للغرفة فقط بل هي عملية جدًا من الداخل ومرتبة جدًا. 

في غرف ذات سقوف عالية

спальные комнаты, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

غرفة مساحتها ضيقة إلا أنها ذات سقف مرتفع يجب علينا استغلالها جيدًا والاعتماد على خزانة محدودة لكن مرتفعة، تصميم عملي ومفيد جدًا للأفراد أكثر من الأسر.

بارعة و مريحة

Квартира в Москве 106 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO غرفة نوم Grey
MM-STUDIO

MM-STUDIO
MM-STUDIO
MM-STUDIO

قطعة الأثاث التي توجد في مقابل السرير شائعة في معظم غرف النوم الكلاسيكية، على وجه التحديد، وفي أغلب الأحيان هذه التصاميم تستحضر أسلوب الفن ديكو أو الأثاث الاستعماري، مظهرها مريح جدًا ومفيد في تخزين الملابس في غرفة النوم، والسطح العلوي لها يصلح لوضع الأشياء التي تستخدمها كل يوم . 

عند سفح السرير

CASA PAULIN, Cambio De Plano Cambio De Plano غرفة نوم
Cambio De Plano

Cambio De Plano
Cambio De Plano
Cambio De Plano

جذع صغير عند سفح السرير للحفاظ على ملابسنا في غرفة النوم، وعادة ما نخزن فيها البياضات والمناشف، هذه القطعة مفيدة جدًا أيضًا كمقعد لنا عند لبس الحذاء. 

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الأدراج تحت السرير

Nischen-Einbau-Bett, BL Möbelwerk BL Möbelwerk غرفة نومأسرة نوم
BL Möbelwerk

BL Möbelwerk
BL Möbelwerk
BL Möbelwerk

غالبًا مانخشى تخزين أي شيء تحت السرير حتى وإن كانت مجرد أحذية خوفًا من الغبار، لكن هذه الفكرة تتيح لنا تخزين أي شيء ويبقى في متناول أيدينا أي وقت مع الأدراج ذات المقابض يمكننا فعل ذلك بكل سهولة. 

استغلال المنصات الخشبية للسرير

L'atelier d'Adri - Et pourquoi pas un lit ? - Bois de palettes, l'atelier d'adri l'atelier d'adri غرفة نومأسرة نوم
l&#39;atelier d&#39;adri

l'atelier d'adri
l&#39;atelier d&#39;adri
l'atelier d'adri

هذا السرير يقدم لنا فرصة أخرى للتخزين مثل السابق، لكن لا توجد أدراج هنا مجرد فتحة كبيرة تحت السرير معزولة عن الأرض يمكن من خلالها تخزين الملابس والأشياء التي تريدها.

حقيبة عملاقة تحت السرير

Au Lit, ECUS ECUS غرفة نومأسرة نوم
ECUS

ECUS
ECUS
ECUS

في حالة أننا لدينا غرفة نوم صغيرة نوعًا ما فـهذه الفكرة مناسبة جدًا لنا، المساحة تحت السرير تبدو وكأنها حقيبة كبيرة مفتوحة، يمكنك تخزين الملابس والأحذية وأشياء أخرى ووضعها في حقائب في هذه المساحة، وهي ملائمة جدًا للأشياء القابلة للكسر أيضًا. 

في حالة امتلاكك لملابس كثيرة

Inloopkast, slaap/Badkamer, Hoogerheide, Leonardus interieurarchitect Leonardus interieurarchitect غرفة نوم
Leonardus interieurarchitect

Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect

إذا كان لديك الكثير والكثير من الملابس ولدينا ميزانية مفتوحة ومنزل كبير أفضل  حل لهذه الحالة هو استخدام فرقة مرافقة لغرفة النوم وتخصيصها لتخزين الملابس. 

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