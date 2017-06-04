10 أفكار تخزينية لغرف نوم عملية ومتكاملة

جميعنا لدينا الكثير من الملابس التي لا نستخدمها وفي نفس الوقت لا نريد التخلي عنها، مما يجعل هذه الملابس متراكمة في الغرفة، ولذلك لابد أن تكون هناك أماكن للتخزين في غرف النوم ليست فقط لتخزين الملابس بل لابد أن يكون هناك مساحة مخصصة للأحذية والحقائب، البطانيات والمناشف، في هذا الموضوع سنعرض عليكم أفكارخبراء هوميفاي للتخزين عملية ومناسبة لكل غرف النوم.
خزانة بجانب السرير عالية نوعًا ما مليئة بالأدراج لها استخدامات كثيرة مثل تخزين الملابس الداخلية لتكون قريبة من سريرك.
جدارغرفة نوم كامل مخصص لخزانة، وعادة ما يتم اختيار حجم الخزانة بناءًا على أبعاد الجدار وميزانيتنا، خزانة بأبواب منزلقة فكرة مثيرة للاهتمام، ويمكن تنفيذها بمواد وتصاميم وألوان مختلفة تتكامل مع ديكور الغرفة، في الواقع الخزانة أنيقة جدًا وعنصر بارز في الغرفة.
ثمة خيار آخر لأحد غرف النوم يمكنك من خلاله تحقيق مظهر خارجي يتلائم مع جو الغرفة، ولا يقتصر دورها على إعطاء مظهر جمالي للغرفة فقط بل هي عملية جدًا من الداخل ومرتبة جدًا.
غرفة مساحتها ضيقة إلا أنها ذات سقف مرتفع يجب علينا استغلالها جيدًا والاعتماد على خزانة محدودة لكن مرتفعة، تصميم عملي ومفيد جدًا للأفراد أكثر من الأسر.
قطعة الأثاث التي توجد في مقابل السرير شائعة في معظم غرف النوم الكلاسيكية، على وجه التحديد، وفي أغلب الأحيان هذه التصاميم تستحضر أسلوب الفن ديكو أو الأثاث الاستعماري، مظهرها مريح جدًا ومفيد في تخزين الملابس في غرفة النوم، والسطح العلوي لها يصلح لوضع الأشياء التي تستخدمها كل يوم .
جذع صغير عند سفح السرير للحفاظ على ملابسنا في غرفة النوم، وعادة ما نخزن فيها البياضات والمناشف، هذه القطعة مفيدة جدًا أيضًا كمقعد لنا عند لبس الحذاء.
غالبًا مانخشى تخزين أي شيء تحت السرير حتى وإن كانت مجرد أحذية خوفًا من الغبار، لكن هذه الفكرة تتيح لنا تخزين أي شيء ويبقى في متناول أيدينا أي وقت مع الأدراج ذات المقابض يمكننا فعل ذلك بكل سهولة.
هذا السرير يقدم لنا فرصة أخرى للتخزين مثل السابق، لكن لا توجد أدراج هنا مجرد فتحة كبيرة تحت السرير معزولة عن الأرض يمكن من خلالها تخزين الملابس والأشياء التي تريدها.
في حالة أننا لدينا غرفة نوم صغيرة نوعًا ما فـهذه الفكرة مناسبة جدًا لنا، المساحة تحت السرير تبدو وكأنها حقيبة كبيرة مفتوحة، يمكنك تخزين الملابس والأحذية وأشياء أخرى ووضعها في حقائب في هذه المساحة، وهي ملائمة جدًا للأشياء القابلة للكسر أيضًا.
إذا كان لديك الكثير والكثير من الملابس ولدينا ميزانية مفتوحة ومنزل كبير أفضل حل لهذه الحالة هو استخدام فرقة مرافقة لغرفة النوم وتخصيصها لتخزين الملابس.
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