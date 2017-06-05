أفكار بسيطة تجعل ديكور منزلك جذابًا على طراز النيو كلاسيك

من الطرز المستحدثة في الآونة الأخيرة والتي يفضلها الكثيرون خاصة في مصر: طراز النيو كلاسيك، وهو طراز يجمع بين الكلاسيكية والعصرية ولكن بشكل جمبل وأنيق وعملي في الاستخدام، فنجده قد اقتبس من الكلاسيكية تفاصيلها وزخارفها التي تضفي رونقًا وجاذبية على المنزل، ومن العصرية سهولة استخدام الأثاث وراحة العين.
واليوم جمعنا لكم بعض الشقق التي نفذت في مصر والتي تحققت فيها معادلة النيو كلاسيك بشكل جذاب، فهيا بنا لنرى الأفكار التي اعتمد عليها الخبراء في تصميم هذه الشقق حتى تصل إلى الديكور الجميل الذي وصلت إليه:
من المعروف أن الطراز الكلاسيكي يعتمد على الألوان الدافئة أكثر من اعتماده على الألوان الباردة مثل الأزرق، ولكن هنا نجد أن المصمم قد استخدم اللون الأزرق البترولي الذي يتميز بالجمع بين دفء الكلاسيكية وبرودة الطراز العصري مما جعل المزج بين الطرازين يبدو مريحًا للعين.
للمزج بين الكلاسيكية والعصرية يمكننا ببساطة أن نتبع هذا المثال، فنجد أن الحوائط والسقف وجميع العناصر قد اتبعت الطراز العصري ما عدا حائط واحد قد كساه ورق الحائط المزخرف بشكل مميز، وقد أكملته اللوحة الجمالية وحولها اثنين من وحدات إضاءة الحوائط ذات الشكل المخروطي المميز.
في غرفة النوم هذه نجد أنها قد جمعت بين الروح العصرية عن طريق استخدام الألوان البراقة مثل الأخضر الفاتح و البنفسجي و الأرفف العصرية فوق السرير، أما من روح الكلاسيكية فنجد الزخارف في الوسائد و المفارش مع الستائر و ظهر السرير، كل هذا مع ورق الحائط الذي مزج بين الطابعين عن طريق استخدامه للألوان العصرية في نقشته.
أما هنا فنجد الأثاث ذو الزخارف والتفاصيل الدقيقة هو المعبرعن لمسة الكلاسيكية، أما وحدات الإضاءة المربعة وحولها سبوتات النور في السقف فهي لمسات عصرية بامتياز مع الأرضية الرخامية اللامعة، وقد امتزجت جميع العناصر بشكل مثالي.
يعتبر استخدام اللون الرمادي في خلفية الفراغات من الاختيارات الممتازة، فهو اللون الذي يتماشي مع الطراز العصري ويعبر عنه وإذا امتزج باللون البيج الفاتح في شكل خطوط مثل هذه التي في الستائر فإنه يعطي انطباعًا رائعًا من العصرية يتماشى تمامًا مع درجات البيج المستخدمة في الأثاث والحوائط الكلاسيكية.
أما هنا فقد تميز الفراغ عن طريق لوحة حائط كبيرة ذات نقشة مختلفة تضم داخلها بعض الألوان الممتزجة بين الكلاسيكية والعصرية، وقد استخدمت نفس هذه الألوان في جميع عناصر الديكور بشكل منفرد وأحادي مما جعل الفراغ يظهر كأنه وحدة واحدة لا تتجزأ عن بعضها البعض.
أحيانًا لا نحتاج في الفراغ العصري المستخدم فيه ألوان هادئة إلا أن نضيف بعض وحدات الإضاءة الكلاسكية مثل هذه النجفة الكبيرة المزخرفة ومن حولها سبوتات النور الصغيرة، أما حول الأثاث فنجد الأباجورات الكلاسيكية ذات الشكل المخروطي ليكتمل الديكور النيو كلاسيكي.
ولا يكتمل الديكور إلا ببعض العناصر الديكورية التي تزين الفراغ وتعطيه لمسة كلاسيكية تكمل العناصر العصرية فيه، فنجد هنا الشمعدان المذهب ذو الشموع الزرقاء و المزهرية الذهبية و الأباليك المخروطية على الحائط.
للمسة من العصرية مع الأثاث الكلاسيكي الذي نراه في هذا المنزل، نجد المصمم قد لجأ لأرضية من الرخام اللامع وقد أكمل اللمعان في التصميم هذه المرآة ذات التشكيل المميز.
للمزيد من أفكار التصميم الداخلي يمكنك هنا الاطلاع على 23 تصميم داخلي مميز على الطراز الحديث