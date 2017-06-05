أفكار بسيطة تجعل ديكور منزلك جذابًا على طراز النيو كلاسيك

من الطرز المستحدثة في الآونة الأخيرة والتي يفضلها الكثيرون خاصة في مصر: طراز النيو كلاسيك، وهو طراز يجمع بين الكلاسيكية والعصرية ولكن بشكل جمبل وأنيق وعملي في الاستخدام، فنجده قد اقتبس من الكلاسيكية تفاصيلها وزخارفها التي تضفي رونقًا وجاذبية على المنزل، ومن العصرية سهولة استخدام الأثاث وراحة العين.

واليوم جمعنا لكم بعض الشقق التي نفذت في مصر والتي تحققت فيها معادلة النيو كلاسيك بشكل جذاب، فهيا بنا لنرى الأفكار التي اعتمد عليها الخبراء في تصميم هذه الشقق حتى تصل إلى الديكور الجميل الذي وصلت إليه: