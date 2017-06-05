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أفكار بسيطة تجعل ديكور منزلك جذابًا على طراز النيو كلاسيك

آية علم الدين آية علم الدين
لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة السفرة
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من الطرز المستحدثة في الآونة الأخيرة والتي يفضلها الكثيرون خاصة في مصر: طراز النيو كلاسيك، وهو طراز يجمع بين الكلاسيكية والعصرية ولكن بشكل جمبل وأنيق وعملي في الاستخدام، فنجده قد اقتبس من الكلاسيكية تفاصيلها وزخارفها التي تضفي رونقًا وجاذبية على المنزل، ومن العصرية سهولة استخدام الأثاث وراحة العين.

واليوم جمعنا لكم بعض الشقق التي نفذت في مصر والتي تحققت فيها معادلة النيو كلاسيك بشكل جذاب، فهيا بنا لنرى الأفكار التي اعتمد عليها الخبراء في تصميم هذه الشقق حتى تصل إلى الديكور الجميل الذي وصلت إليه: 

1- استخدام اللون الأزرق في الأثاث

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة السفرة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

من المعروف أن الطراز الكلاسيكي يعتمد على الألوان الدافئة أكثر من اعتماده على الألوان الباردة مثل الأزرق، ولكن هنا نجد أن المصمم قد استخدم اللون الأزرق البترولي الذي يتميز بالجمع بين دفء الكلاسيكية وبرودة الطراز العصري مما جعل المزج بين الطرازين يبدو مريحًا للعين.

2- ورق الحائط

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

للمزج بين الكلاسيكية والعصرية يمكننا ببساطة أن نتبع هذا المثال، فنجد أن الحوائط والسقف وجميع العناصر قد اتبعت الطراز العصري ما عدا حائط واحد قد كساه ورق الحائط المزخرف بشكل مميز، وقد أكملته اللوحة الجمالية وحولها اثنين من وحدات إضاءة الحوائط ذات الشكل المخروطي المميز.

3- الألوان المميزة مع الأرفف المبتكرة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة نوم
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

في غرفة النوم هذه نجد أنها قد جمعت بين الروح العصرية عن طريق استخدام الألوان البراقة مثل الأخضر الفاتح و البنفسجي و الأرفف العصرية فوق السرير، أما من روح الكلاسيكية فنجد الزخارف في الوسائد و المفارش مع الستائر و ظهر السرير، كل هذا مع ورق الحائط الذي مزج بين الطابعين عن طريق استخدامه للألوان العصرية في نقشته.

4- وحدات إضاءة مميزة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers جدران
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

أما هنا فنجد الأثاث ذو الزخارف والتفاصيل الدقيقة هو المعبرعن لمسة الكلاسيكية، أما وحدات الإضاءة المربعة وحولها سبوتات النور في السقف فهي لمسات عصرية بامتياز مع الأرضية الرخامية اللامعة، وقد امتزجت جميع العناصر بشكل مثالي.

5- خطوط الستائر من البيج الفاتح والرمادي

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers جدران
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

يعتبر استخدام اللون الرمادي في خلفية الفراغات من الاختيارات الممتازة، فهو اللون الذي يتماشي مع الطراز العصري ويعبر  عنه وإذا امتزج باللون البيج الفاتح في شكل خطوط مثل هذه التي في الستائر فإنه يعطي انطباعًا رائعًا من العصرية يتماشى تمامًا مع درجات البيج المستخدمة في الأثاث والحوائط الكلاسيكية.

6- لوحة حائط مميزة الشكل

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

أما هنا فقد تميز الفراغ عن طريق لوحة حائط كبيرة ذات نقشة مختلفة تضم داخلها بعض الألوان الممتزجة بين الكلاسيكية والعصرية، وقد استخدمت نفس هذه الألوان في جميع عناصر الديكور بشكل منفرد وأحادي مما جعل الفراغ يظهر كأنه وحدة واحدة لا تتجزأ عن بعضها البعض.

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7- ألوان هادئة مع نجفة كبيرة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

أحيانًا لا نحتاج في الفراغ العصري المستخدم فيه ألوان هادئة إلا أن نضيف بعض وحدات الإضاءة الكلاسكية مثل هذه النجفة الكبيرة المزخرفة ومن حولها سبوتات النور الصغيرة، أما حول الأثاث فنجد الأباجورات الكلاسيكية ذات الشكل المخروطي ليكتمل الديكور النيو كلاسيكي.

8- تكملة الديكور بالتفاصيل الزخرفية الدقيقة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

ولا يكتمل الديكور إلا ببعض العناصر الديكورية التي تزين الفراغ وتعطيه لمسة كلاسيكية تكمل العناصر العصرية فيه، فنجد هنا الشمعدان المذهب ذو الشموع الزرقاء و المزهرية الذهبية و الأباليك المخروطية على الحائط.

9- الأرضية الرخامية اللامعة مع بعض المرايا

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة السفرة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

للمسة من العصرية مع الأثاث الكلاسيكي الذي نراه في هذا المنزل، نجد المصمم قد لجأ لأرضية من الرخام اللامع وقد أكمل اللمعان في التصميم هذه المرآة ذات التشكيل المميز.

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