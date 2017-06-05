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شقة مليئة بالأفكار ستلهمك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 غرفة المعيشة
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أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام ومثيرة للدهشة من جولة افتراضية في homify هو أنها توفر القدرة على رسم رؤى مفيدة من كل ركن من أركان العالم. اليوم على سبيل المثال، فإننا سوف نطير إلى كوريا الجنوبية، لاكتشاف منزل حديث من سحر عظيم، وهو مشروع من قبل الخبراء دراسة MID المنظمة، والمتخصصة في التصميم الداخلي ، الذين عالجوا تأثيث وتجهيز كل ركن فيها، واختيار الحلول الوظيفية والمناسبة للسكن من قبل الأسرة. 

والنتيجة هي شقة غنية من الأفكار التي من شأنها أن تكون مصدر إلهام كبير لك أثناء تصميم منزلك.

مدخل أنيق

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 الممر الحديث، المدخل و الدرج
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

نبدأ زيارتنا من مدخل بأسلوب معتدل ومساحة أنيقة للغاية، في بساطه الشديدة بتأثير كبير في اختيار الإجمالي من اللون الأبيض، مما يساعد على إعطاء سطوع والشعور بالفضاء الفسيح، وملاحظة نسخ الطلاء مع الطوب الأبيض، والذي يعطي تركيبة جديدة وحديثة.

الفضاء المفتوح

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 الممر الحديث، المدخل و الدرج
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

نحن هنا في قلب الشقة ومساحة كبيرة مفتوحة للمعيشة، حيث تم دمج المجالات الوظيفية المختلفة إلى منطقة واحدة. ونظرًا لعدم وجود جدران فإن مصمم الديكور الداخلي الذي أشرف على المشروع أختار تحديد هوية المساحات من خلال الأرضيات الباركيه الدافئة في منطقة المعيشة، في حين أن سيراميك المطبخ أبيض، وسهل التنظيف ومقاومة الخدوش والصدمات والرطوبة.

الضوء الطبيعي

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 غرفة المعيشة
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

إذا بقينا قليلا من بعيد، يمكننا أن نرى كيف أن المصممين قد خلقوا الكثير من الضوء الطبيعي.

بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي تحيط الغرفة، ويضمن سطوع أيضًا مع مناور مفتوحة في السقف ولمسة من تأثير الدرجة اللونية الفاتحة، مما يساعد على جعلها أكثر رحابة،والأثاث أنيق وأساسي في أسلوب الحد الأدنى.

منطقة لتناول الطعام

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 مطبخ
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

على الجانب الأيمن من المعيشة، واجهتنا مساحة صغيرة لتناول الطعام وهي مجهزة بأثاث غامق وتصميم الثريا المعلقة بشكل رائع، والذي بني على نفس ظلال طاولة البني والكراسي.

هذه الألوان الدافئة خلقت النقيض من تأثير كبير مع الأبيض الذي يميز المطبخ، وإعطاء شخصية للمكان، وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى الشاشة الزجاج والفولاذ التي ضعت على الجدار للتقسيم من المطبخ وفكرة للنسخ حتى لا تثقل كاهل البيئة بجدران مرتفعة للغاية.

المطبخ أبيض ومصقول

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 مطبخ
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

البساطة تميز هذا المطبخ الأنيق في أسلوب الحد الأدنى، مع أسطح العمل الواسعة وأثاث واسع.

ونسخ نظام الإضاءة لراحة في السقف تهدف إلى توفير الإضاءة على نطاق واسع في المكان، ناهيك عن اللعب في الضوء والأسطح اللامعة.

غرفة نوم الأطفال

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 غرفة نوم
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

نظرة إلى غرفة النوم والتي تزخر بالخزائن والرفوف، للحفاظ على كل شيء في النظام.

الاستراتيجية هي قرار التركيز على الألوان المحايدة، لخلق أجواء خالدة، وكمال، مع تغيرات طفيفة، لمراحل مختلفة من سن الأولاد

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غرفة متعددة الوظائف

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 غرفة نوم
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

نحن الآن نتوجه بالدخول إلى غرفة النوم الرئيسية.. وهي غرفة متعددة الوظائف، وفي الوقت نفسه غنية في الشخصية، حيث تم استغلال كل زاوية فيها على أكمل وجه، لتقديم أقصى قدر من الراحة، بالإضافة إلى السرير والأدراج والتي كانت في الواقع قد شملت أيضًا وحدات تخزيين كبيرة وظيفية للمنزل.

حمام صغير مع خزائن واسعة

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 حمام
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

عندما يكون الحمام صغيرة، فمن المهم لتنظيمه أن يحتوي على الأثاث والحاويات الكبيرة، لمنع الاضطراب ان يسود في واجهة المساحة الصغيرة.

لهذا السبب فإنه من المثير للاهتمام بشكل خاص الحل الذي نراه في هذه الصورة وهو خزانات موجودة ولكن مخفية وراء المرايا، ولا تسبب زحام او خلل في الديكور وذلك بفضل المرايا.

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