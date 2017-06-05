شقة مليئة بالأفكار ستلهمك

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام ومثيرة للدهشة من جولة افتراضية في homify هو أنها توفر القدرة على رسم رؤى مفيدة من كل ركن من أركان العالم. اليوم على سبيل المثال، فإننا سوف نطير إلى كوريا الجنوبية، لاكتشاف منزل حديث من سحر عظيم، وهو مشروع من قبل الخبراء دراسة MID المنظمة، والمتخصصة في التصميم الداخلي ، الذين عالجوا تأثيث وتجهيز كل ركن فيها، واختيار الحلول الوظيفية والمناسبة للسكن من قبل الأسرة.
والنتيجة هي شقة غنية من الأفكار التي من شأنها أن تكون مصدر إلهام كبير لك أثناء تصميم منزلك.
نبدأ زيارتنا من مدخل بأسلوب معتدل ومساحة أنيقة للغاية، في بساطه الشديدة بتأثير كبير في اختيار الإجمالي من اللون الأبيض، مما يساعد على إعطاء سطوع والشعور بالفضاء الفسيح، وملاحظة نسخ الطلاء مع الطوب الأبيض، والذي يعطي تركيبة جديدة وحديثة.
نحن هنا في قلب الشقة ومساحة كبيرة مفتوحة للمعيشة، حيث تم دمج المجالات الوظيفية المختلفة إلى منطقة واحدة. ونظرًا لعدم وجود جدران فإن مصمم الديكور الداخلي الذي أشرف على المشروع أختار تحديد هوية المساحات من خلال الأرضيات الباركيه الدافئة في منطقة المعيشة، في حين أن سيراميك المطبخ أبيض، وسهل التنظيف ومقاومة الخدوش والصدمات والرطوبة.
إذا بقينا قليلا من بعيد، يمكننا أن نرى كيف أن المصممين قد خلقوا الكثير من الضوء الطبيعي.
بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي تحيط الغرفة، ويضمن سطوع أيضًا مع مناور مفتوحة في السقف ولمسة من تأثير الدرجة اللونية الفاتحة، مما يساعد على جعلها أكثر رحابة،والأثاث أنيق وأساسي في أسلوب الحد الأدنى.
على الجانب الأيمن من المعيشة، واجهتنا مساحة صغيرة لتناول الطعام وهي مجهزة بأثاث غامق وتصميم الثريا المعلقة بشكل رائع، والذي بني على نفس ظلال طاولة البني والكراسي.
هذه الألوان الدافئة خلقت النقيض من تأثير كبير مع الأبيض الذي يميز المطبخ، وإعطاء شخصية للمكان، وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى الشاشة الزجاج والفولاذ التي ضعت على الجدار للتقسيم من المطبخ وفكرة للنسخ حتى لا تثقل كاهل البيئة بجدران مرتفعة للغاية.
البساطة تميز هذا المطبخ الأنيق في أسلوب الحد الأدنى، مع أسطح العمل الواسعة وأثاث واسع.
ونسخ نظام الإضاءة لراحة في السقف تهدف إلى توفير الإضاءة على نطاق واسع في المكان، ناهيك عن اللعب في الضوء والأسطح اللامعة.
نظرة إلى غرفة النوم والتي تزخر بالخزائن والرفوف، للحفاظ على كل شيء في النظام.
الاستراتيجية هي قرار التركيز على الألوان المحايدة، لخلق أجواء خالدة، وكمال، مع تغيرات طفيفة، لمراحل مختلفة من سن الأولاد
نحن الآن نتوجه بالدخول إلى غرفة النوم الرئيسية.. وهي غرفة متعددة الوظائف، وفي الوقت نفسه غنية في الشخصية، حيث تم استغلال كل زاوية فيها على أكمل وجه، لتقديم أقصى قدر من الراحة، بالإضافة إلى السرير والأدراج والتي كانت في الواقع قد شملت أيضًا وحدات تخزيين كبيرة وظيفية للمنزل.
عندما يكون الحمام صغيرة، فمن المهم لتنظيمه أن يحتوي على الأثاث والحاويات الكبيرة، لمنع الاضطراب ان يسود في واجهة المساحة الصغيرة.
لهذا السبب فإنه من المثير للاهتمام بشكل خاص الحل الذي نراه في هذه الصورة وهو خزانات موجودة ولكن مخفية وراء المرايا، ولا تسبب زحام او خلل في الديكور وذلك بفضل المرايا.
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