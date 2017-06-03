منزل يبهر كل من يراه

المساحات المفتوحة تجمع بين فصل الغرف ولكن مع الحفاظ على تكاملها. في هذا التصميم نجد مساحة مفتوحة تجمع بين غرفة المعيشة والسفرة ومطبخ مفتوح. جميع الحوائط طلائها باللون الأبيض الذي يجعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه في الحقيقة ولكن لم يغفل المصمم إضافة تفاصيل من الألوان التي تضفي بهجة على التصميم.