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منزل يبهر كل من يراه

ريم عوض ريم عوض
Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
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قبل البدأ في جولتنا داخل هذا المنزل الرائع نعدك أنك ستحفظه للمستقبل ﻷنه سيمثل منزل الأحلام  الذي تذهب إليه بخيالك بين الحين والآخر! في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل منزل بغرفة نوم واحدة وصالة بمساحة مفتوحة، وساحة منزل مبهرة!

واجهة أنيقة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

نبدأ جولتنا بواجهة المنزل التي تعكس فخامة أصحابها بالرغم من بساطتها وتقليديتها. ولكن مع بساطة وقلة التفاصيل إلا أن داخل المنزل سيبهرك أكثر من الواجهة بكثير.

مساحة مفتوحة ومتكاملة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

المساحات المفتوحة تجمع بين فصل الغرف ولكن مع الحفاظ على تكاملها. في هذا التصميم نجد مساحة مفتوحة تجمع بين غرفة المعيشة والسفرة ومطبخ مفتوح. جميع الحوائط طلائها باللون الأبيض الذي يجعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه في الحقيقة ولكن لم يغفل المصمم إضافة تفاصيل من الألوان التي تضفي بهجة على التصميم.

ألوان

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أرضية الصالة من أوائل الأشياء التي تلفت انتباهك عند دخولك للمنزل للونها المختلف اللامع والجذاب. لون أخضر زيتوني تكاملت معه الألوان المساخدمة في باقي الغرفة بين الخدديات الصفراء ودرجات الأزرق في اللوحة المعلفة.الأثاث الأسكندينافي البسيط أعطى فرصة للشعور بالمساحات الفارغة والاستمتاع بالمنظر الذي تطل عليه النافذة الزجاجية الكبيرة. 

مطبخ مبهج

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

المطبخ تصميمه مبهج للغاية ويفتح شهيتك للطعام وتحضيره! كله باللون الأبيض وكسره قليلًا لون الحائط السيمون في المنتصف. المطبخ لا يوجد به الكثير من الخزانات وبه رف واحد، وبار يفصل بين السفرة والمطبخ ووضع فيه كراسي بألوان متباينة بين الأبيض والأسود ولم ينس المصمم الاهتمام بتفاصيل الإضاءة فاستخدم إضاءات متدلية بأشكال مختلفة فوق المطبخ وفوق البار.

غرفة النوم

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

غرفة نوم تشع بالبساطة وعدم التعقيد، لا يوجد بها أية خزانات حتى الكومود عبارة عن هيكل مفتوح، وبدلًا من وضع سجادة أسفل السرير استخدم المصمم السيراميك الفيروزي لتحديد مساحة السرير والكومود.

الحمام

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

حمام بسيط للغاية بأرفف وفاعدة حوض جبسية ومرآة دائرية، ما يميزه حقًا هو الأرضية الفيروزية التي تماشى معها ذلك المقعد القديم!

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ساحة منزل رائعة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

مسبح صغير في ساحة المنزل التي اهتم المصمم فيها بالإضاءة على السور الحجري التي أظهرت جمال المساحة والنباتات. يظهر في هذه الصورة النافذة الزجاجية الكبيرة الجرارة التي رأيناها في غرفة المعيشة والتي تسمح لك بالاتصال بساحة المنزل الخارجية بمجرد فتحها.

حمام الحديقة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لا تحتاج للدخول إلى المنزل لتستخدم الحمام، هذا الحمام في جانب حديقة المنزل ولكنه يفتقر للخصوصية التي ليس من الضروري أن تكون مشكلة إذا كان المنزل لك وحدك وشريك حياتك!

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