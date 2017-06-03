8 أشياء تجذب الطاقة السلبية لمنزلك

من منا لم يستقبل هدية أو تحفة من شخص كان في يوم من الأيام عزيز وفريب منا ولكنه لم يعد كذلك، سواء كان هذا الرحيل باختيارهم أو فرق بينكم الموت، الاختفاظ بهذه الأشياء في النيش والأرفف لتظهر لك دائمًا يمكنه أن يعيد لك ذكريات وحزن أنت في غنى عنه وعن طاقته السلبية.

إذا كنت تريد الاحتفاظ بها فليكن في أماكن غير ظاهرة كالبدروم أو خزانة ما، أو تخلص منها إذا كانت لديك ذكريات أليمة مع هذا الشخص.