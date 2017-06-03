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8 أشياء تجذب الطاقة السلبية لمنزلك

ريم عوض ريم عوض
PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
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هل تشعر أن منزلك دائمًا ينقصه شيء أو يجعلك كئيًبا ولا تعرف السبب؟ هل فكرت أن ربما بعض التفاصيل الصغيرة قد تكون سببًا في جلب الطاقة السلبية التي تشعرك بتلك الأحاسيس السيئة؟ في هذا المقال نقدم لك 8 أشياء تجذب الطاقة السلبية لمنزلك وأنت لا تشعر!

1- مقتنيات وتحف أشخاص رحلوا

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

من منا لم يستقبل هدية أو تحفة من شخص كان في يوم من الأيام عزيز وفريب منا ولكنه لم يعد كذلك، سواء كان هذا الرحيل باختيارهم أو فرق بينكم الموت، الاختفاظ بهذه الأشياء في النيش والأرفف لتظهر لك دائمًا يمكنه أن يعيد لك ذكريات وحزن أنت في غنى عنه وعن طاقته السلبية.

إذا كنت تريد الاحتفاظ بها فليكن في أماكن غير ظاهرة كالبدروم أو خزانة ما، أو تخلص منها إذا كانت لديك ذكريات أليمة مع هذا الشخص.

2- الورود والنباتات الصناعية والمجففة

Jardins I, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos غرفة المعيشة
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

وجود النباتات والورود من العناصر الأساسية والتي تغير كثيرًا من الديكور ولكن احذر! استخدام النباتات والورود الصناعية والمجففة لا يضيف انتعاشًا للديكور كما تفعل الورود الطبيعية بل يحدث العكس فتشعر بالكآبة والطاقة السلبية لوجود نباتات لم تعد حيّة!

3- الصبار والنباتات ذات الأشواك

Estantes de metal para decorar, Tôle - Diseño en metal Tôle - Diseño en metal المنزلأغراض منزلية
Tôle – Diseño en metal

Tôle - Diseño en metal
Tôle – Diseño en metal
Tôle - Diseño en metal

قد تكون أنيقة ومختلفة ولكنها تضيف جمودًا على الديكور بسبب الأشواك التي تحيط بها وملمسها القوي. استبدلها بنباتات ظل مناسبة للمنزل من الداخل.

4- المرايا المتسخة والمكسورة

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

المرايا هي من العناصر التي لا يتخلى عنها أي منزل ولكن إذا كنت تحتفظ بمرآة مكسورة وتريد إصلاحها في يوم من الأيام فننصحك بإصلاحها في الحال بسبب ما تجلبه تلك المرايا المكسورة والتي لا تعكس الضوء بشكل جيد من طاقة سلبية.

5- تعليق المكنسة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

صحيح أن المكنسة اليدوية من الأشياء التي تستخدم بشكل متكرر خلال اليوم ولكن يجب أن يكون لها مكان مخصص ومن الأفضل أن تكون معلقة عن الأرض.

6- أدوات المطبخ المكسورة

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

من منا لم يحتفظ يومًا بطبق به كسر بسيط أو كوب به شرخ أو حلة يدها مكسورة؟ ننصحك بالتخلص من كل تلك الأشياء المكسورة حتى وإذا كانت تصلح للاستخدام وقم بتحديد ميزانية لاستبدالها بالجديد للتخلص من الطاقة السلبية التي تجلبها.

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7- أجزاء من حيوانات نافقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

احتفاظك بأجزاء من حيوانات نافقة يجلب طاقة سلبية وبرود داخل المنزل لن تشعر بمدى تأثيره إلا عند التخلص منها! تخلص من الجلود الطبيعية التي تستخدمها كسجاد أو الفرو والقرون المعلقة على الحائط وستشعر حتمًا بالفرق.

8- الملابس القديمة والمرقعة

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

تخلص من كل الملابس التي بعا قطع ولو كان بسيطًا خاصة تلك التي لا تظهر لعامة الناس كملابس المنزل والملابس الداخلية! فهي تعكس طاقة سلبية عليك أنت شخصيًا ولو لم يراها أحد.

منزل يبهر كل من يراه

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