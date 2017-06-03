هل تشعر أن منزلك دائمًا ينقصه شيء أو يجعلك كئيًبا ولا تعرف السبب؟ هل فكرت أن ربما بعض التفاصيل الصغيرة قد تكون سببًا في جلب الطاقة السلبية التي تشعرك بتلك الأحاسيس السيئة؟ في هذا المقال نقدم لك 8 أشياء تجذب الطاقة السلبية لمنزلك وأنت لا تشعر!
من منا لم يستقبل هدية أو تحفة من شخص كان في يوم من الأيام عزيز وفريب منا ولكنه لم يعد كذلك، سواء كان هذا الرحيل باختيارهم أو فرق بينكم الموت، الاختفاظ بهذه الأشياء في النيش والأرفف لتظهر لك دائمًا يمكنه أن يعيد لك ذكريات وحزن أنت في غنى عنه وعن طاقته السلبية.
إذا كنت تريد الاحتفاظ بها فليكن في أماكن غير ظاهرة كالبدروم أو خزانة ما، أو تخلص منها إذا كانت لديك ذكريات أليمة مع هذا الشخص.
وجود النباتات والورود من العناصر الأساسية والتي تغير كثيرًا من الديكور ولكن احذر! استخدام النباتات والورود الصناعية والمجففة لا يضيف انتعاشًا للديكور كما تفعل الورود الطبيعية بل يحدث العكس فتشعر بالكآبة والطاقة السلبية لوجود نباتات لم تعد حيّة!
قد تكون أنيقة ومختلفة ولكنها تضيف جمودًا على الديكور بسبب الأشواك التي تحيط بها وملمسها القوي. استبدلها بنباتات ظل مناسبة للمنزل من الداخل.
المرايا هي من العناصر التي لا يتخلى عنها أي منزل ولكن إذا كنت تحتفظ بمرآة مكسورة وتريد إصلاحها في يوم من الأيام فننصحك بإصلاحها في الحال بسبب ما تجلبه تلك المرايا المكسورة والتي لا تعكس الضوء بشكل جيد من طاقة سلبية.
صحيح أن المكنسة اليدوية من الأشياء التي تستخدم بشكل متكرر خلال اليوم ولكن يجب أن يكون لها مكان مخصص ومن الأفضل أن تكون معلقة عن الأرض.
من منا لم يحتفظ يومًا بطبق به كسر بسيط أو كوب به شرخ أو حلة يدها مكسورة؟ ننصحك بالتخلص من كل تلك الأشياء المكسورة حتى وإذا كانت تصلح للاستخدام وقم بتحديد ميزانية لاستبدالها بالجديد للتخلص من الطاقة السلبية التي تجلبها.
احتفاظك بأجزاء من حيوانات نافقة يجلب طاقة سلبية وبرود داخل المنزل لن تشعر بمدى تأثيره إلا عند التخلص منها! تخلص من الجلود الطبيعية التي تستخدمها كسجاد أو الفرو والقرون المعلقة على الحائط وستشعر حتمًا بالفرق.
تخلص من كل الملابس التي بعا قطع ولو كان بسيطًا خاصة تلك التي لا تظهر لعامة الناس كملابس المنزل والملابس الداخلية! فهي تعكس طاقة سلبية عليك أنت شخصيًا ولو لم يراها أحد.