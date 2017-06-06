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10 مطابخ بتفاصيل ستعشقها

Mohammed Awad Mohammed Awad
Fienile in Toscana, Studio Sarpi Studio Sarpi مطبخ
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بعض اللمسات الصغيرة قد تكون هي العلامة الأبرز في تصميمك لمطبخك أو تجديده، لذا سوف نحاول أن نصل سوياً لبعض اللمسات التي من شأنها أن تزيدك من أدوات التغيير في شكل و روح التصميم لمطبخك الخاص بكل بساطة، حيث سيقدم لنا هوميفاي نحو 10 أفكار لتصميمات مطابخ يبدو في كل منها علامة مميزة ستدهشك و تبهر كل ضيوفك ..

1- ألوان ساخنة

PROJETO COZINHA COLORIDA, Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo وحدات مطبخ
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

استخدام الألوان الجريئة و الساخنة في المطبخ يضمن لك تنوعاً و ثراءاً في المساحة المخصصة لتصميم المطبخ لاسيما في الجدران التي يمكن أن تأخذ من تلك الألوان لمسات خاصة مثل اللمسات البرتقالية التي زينت الجدار و توجت السقف من خلال النجف الجميل الذي نشاهده و بالرغم من قلة استخدام ذلك اللون في منطقتين فقط إلا أنه ساد المشهد بأكمله كما نلاحظ 

2- تخزين الزجاج في الجدار

Living room CAFElab studio مطبخ
CAFElab studio

Living room

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

من الأفكار المميزة هي تخزين الزجاجات و العصائر و المشروبات في الحوائط و هي رائعة و ذات شكل عصري خصوصاً لتلك السوائل التي تقبل الوجود و التخزين بخارج الثلاجة 

3- خزانات متعددة

VIAGGIO ATTRAVERSO IL COLORE, Amodo Amodo مطبخ
Amodo

Amodo
Amodo
Amodo

الخزانات المتنوعة في الشكل و الحجم و الاستخدام تضمن لك تنسيق كامل في المطبخ و انتشارها في الأعلى و الأسفل يضمن لك عدم وجود أي فوضى في مطبخك

4- منتهى الإبداع و العملية

Appartamento Privato, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI مطبخ خشب White
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

الإبداع في تضمين المطبخ بالكامل في نصف جدار كما نلاحظ و بدون أن ينقصه أي شيء، الخزانات في الأعلى و الأسفل و الحوض في المنتصف بدون أي تقصير و لكن باستغلال كامل و عملي للمساحة المتوفرة 

5- شماعات شبكية

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

لو كان لديك بعض الشبكات المعدنية من حديقتك أو من بقايا التشطيب يمكنك تجميعها بهذا الشكل و تثبتها في جدار مطبخك و تعمل بها كأنها شماعة للأواني و بشكل عملي للغاية 

6- جدار اسطواني

Fienile in Toscana, Studio Sarpi Studio Sarpi مطبخ
Studio Sarpi

Studio Sarpi
Studio Sarpi
Studio Sarpi

الجدار الإسطواني من المعدن أو الخشب و نراه هنا باللون الزيتي ، يحمل فوقه رفاً طويلاً لتخزين كل ما ترغب في مطبخك مع تخصيص لتصميم المطبخ في جهة واحدة دون تكدس 

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7- فواصل زجاجية

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

الفواصل الزجاجية الشفافة مناسبة للغاية في المساحات الضيقة و تكون أكثر عملية و جمالاً من الخرسانة أو الخشب 

8- رسومات

Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

في مطبخك الراقي عليك باستخدام بعض التفاصيل الإضافية التي تحمل حساً فنياً و ذوقياً بجانب الناحية العملية و من ضمن تلك الإضافات البسيطة هي الجدران بما فيها من جماليات يمكن أن تضاف عن طريق البلاط أو السيراميك أو الخشب و الرسم عليها و الطباعة عليها بكل سهولة 

9- جدار حجري

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مطبخ
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

استخدام المواد الطبيعية لا يزال يحمل سحراً غامضاً في أي مكان يستخدم فيه و لعل استخدام الاحجار في جدار مطبخك يحمل شيئاً من الطبيعة الساحرة في كل تفاصيل المطبخ 

10- فرن من الطوب

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

الفرن من الطوب من أساسيات بعض التصميمات الريفية العتيقة و التي تستخدم الفرن كمحور التصميم الخاص بالمطبخ و بالفعل يمكنك تزيينه كما باقي الجدران بواسطة الطوب مما يضفي عليه لمسة بسيطة من الريفية 

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