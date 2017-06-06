10 مطابخ بتفاصيل ستعشقها

بعض اللمسات الصغيرة قد تكون هي العلامة الأبرز في تصميمك لمطبخك أو تجديده، لذا سوف نحاول أن نصل سوياً لبعض اللمسات التي من شأنها أن تزيدك من أدوات التغيير في شكل و روح التصميم لمطبخك الخاص بكل بساطة، حيث سيقدم لنا هوميفاي نحو 10 أفكار لتصميمات مطابخ يبدو في كل منها علامة مميزة ستدهشك و تبهر كل ضيوفك ..