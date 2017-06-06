10 مطابخ بتفاصيل ستعشقها

بعض اللمسات الصغيرة قد تكون هي العلامة الأبرز في تصميمك لمطبخك أو تجديده، لذا سوف نحاول أن نصل سوياً لبعض اللمسات التي من شأنها أن تزيدك من أدوات التغيير في شكل و روح التصميم لمطبخك الخاص بكل بساطة، حيث سيقدم لنا هوميفاي نحو 10 أفكار لتصميمات مطابخ يبدو في كل منها علامة مميزة ستدهشك و تبهر كل ضيوفك ..
استخدام الألوان الجريئة و الساخنة في المطبخ يضمن لك تنوعاً و ثراءاً في المساحة المخصصة لتصميم المطبخ لاسيما في الجدران التي يمكن أن تأخذ من تلك الألوان لمسات خاصة مثل اللمسات البرتقالية التي زينت الجدار و توجت السقف من خلال النجف الجميل الذي نشاهده و بالرغم من قلة استخدام ذلك اللون في منطقتين فقط إلا أنه ساد المشهد بأكمله كما نلاحظ
من الأفكار المميزة هي تخزين الزجاجات و العصائر و المشروبات في الحوائط و هي رائعة و ذات شكل عصري خصوصاً لتلك السوائل التي تقبل الوجود و التخزين بخارج الثلاجة
الخزانات المتنوعة في الشكل و الحجم و الاستخدام تضمن لك تنسيق كامل في المطبخ و انتشارها في الأعلى و الأسفل يضمن لك عدم وجود أي فوضى في مطبخك
الإبداع في تضمين المطبخ بالكامل في نصف جدار كما نلاحظ و بدون أن ينقصه أي شيء، الخزانات في الأعلى و الأسفل و الحوض في المنتصف بدون أي تقصير و لكن باستغلال كامل و عملي للمساحة المتوفرة
لو كان لديك بعض الشبكات المعدنية من حديقتك أو من بقايا التشطيب يمكنك تجميعها بهذا الشكل و تثبتها في جدار مطبخك و تعمل بها كأنها شماعة للأواني و بشكل عملي للغاية
الجدار الإسطواني من المعدن أو الخشب و نراه هنا باللون الزيتي ، يحمل فوقه رفاً طويلاً لتخزين كل ما ترغب في مطبخك مع تخصيص لتصميم المطبخ في جهة واحدة دون تكدس
الفواصل الزجاجية الشفافة مناسبة للغاية في المساحات الضيقة و تكون أكثر عملية و جمالاً من الخرسانة أو الخشب
في مطبخك الراقي عليك باستخدام بعض التفاصيل الإضافية التي تحمل حساً فنياً و ذوقياً بجانب الناحية العملية و من ضمن تلك الإضافات البسيطة هي الجدران بما فيها من جماليات يمكن أن تضاف عن طريق البلاط أو السيراميك أو الخشب و الرسم عليها و الطباعة عليها بكل سهولة
استخدام المواد الطبيعية لا يزال يحمل سحراً غامضاً في أي مكان يستخدم فيه و لعل استخدام الاحجار في جدار مطبخك يحمل شيئاً من الطبيعة الساحرة في كل تفاصيل المطبخ
الفرن من الطوب من أساسيات بعض التصميمات الريفية العتيقة و التي تستخدم الفرن كمحور التصميم الخاص بالمطبخ و بالفعل يمكنك تزيينه كما باقي الجدران بواسطة الطوب مما يضفي عليه لمسة بسيطة من الريفية
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