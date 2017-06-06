شقة في مصر منسقة بعناية مبهرة

اليوم نحن على موعد مع الفخامة و حسن التنسيق و تنويع استخدام الألوان و التفاصيل في مساحات متوسطة في منزل عائلي صمم في مصر بإبداع كبير بنمط يجمع بين الروح الكلاسيكية في التزيين و بين العصرية في التفاصيل ، حيث سنرى مع هوميفاي رسماً هندسياً محاكي للطبيعة للشقة من الأعلى مع الاقتراب أكثر من التصميم على أرض الواقع في السطور القليلة المقبلة ..
غرفة المعيشة التي يوجد بها الانترية من الغرف المعروفة في مصر بمكان التليفزيون الرئيسي في المنزل و هو المكان الذي تتجمع فيه العائلة و في هذا النموذج نلاحظ كيفية تصميم الغرفة بحيث تكون بها مقاعد مريحة و كافية لتستوعب الجميع في اتجاه مغلق للجلسة إلا من ناحية واحدة للممر و بالفعل تم تصميم الأنترية بشكل مريح للغاية و قسم بالألوان و السجاد بمنتهى العناية
في باقي التفاصيل التي على أرض الواقع نلاحظ أن المكونات الرئيسية في تصميم المنزل صممت من ألوان أقرب للذهبي و البني و السفرة و الانترية خير دليل على ذلك و من باب الفخامة و التألق نلاحظ استخدام الحجر في الأعمدة و اللمعان في الإكسسوارات في الشمعدانات و البراويز ، و من الناحية العملية نلاحظ مستوى تقسيم الغرف عن طريق ترك مساحة كافية بين كل غرفة و الأخرى ساهمت في عدم الشعور بأي ضيق .
الفواصل الجميلة بالخشب المزركش و المطلي باللون الأبيض يساعد على تحقيق التناسق و الفصل بين كل الغرف المشتركة في المساحة المتوفرة لدينا و هو مناسب للطراز الشرقي الذي صممت به الشقة و يظهر في كل تفاصيله
مكان التليفزيون مناسب للغاية بحيث يظهر من غرفة المعيشة و من السفرة و نلاحظ أن الإكسسوارات الرئيسية في تلك المنطقة تنوعت بين الورود و البراويز و الشموع و هو ما خلق هذا الثراء الكبير في التفاصيل في تلك المساحة الصغيرة
لاحظ التنسيق و التقسيم بالكامل من الأعلى مما يتضح أن المساحة ليست بالضخمة و لكن التقسيم مثالي بحيث صنع لكل غرفة مساحة خاصة و مستوى ثابت من شدة الضوء في كل الجدران مع مراعاة كاملة للمرات بين كل الغرف زادت من جمال المنزل و كبرت مساحته في العيون