شقة في مصر منسقة بعناية مبهرة

في باقي التفاصيل التي على أرض الواقع نلاحظ أن المكونات الرئيسية في تصميم المنزل صممت من ألوان أقرب للذهبي و البني و السفرة و الانترية خير دليل على ذلك و من باب الفخامة و التألق نلاحظ استخدام الحجر في الأعمدة و اللمعان في الإكسسوارات في الشمعدانات و البراويز ، و من الناحية العملية نلاحظ مستوى تقسيم الغرف عن طريق ترك مساحة كافية بين كل غرفة و الأخرى ساهمت في عدم الشعور بأي ضيق .