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شقة في مصر منسقة بعناية مبهرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry منازل
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اليوم نحن على موعد مع الفخامة و حسن التنسيق و تنويع استخدام الألوان و التفاصيل في مساحات متوسطة في منزل عائلي صمم في مصر بإبداع كبير بنمط يجمع بين الروح الكلاسيكية في التزيين و بين العصرية في التفاصيل ، حيث سنرى مع هوميفاي  رسماً هندسياً محاكي للطبيعة للشقة من الأعلى مع الاقتراب أكثر من التصميم على أرض الواقع في السطور القليلة المقبلة ..

تقسيم غرفة الأنترية

Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry غرفة المعيشة
Taghred Elmasry

Apartment

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

غرفة المعيشة التي يوجد بها الانترية من الغرف المعروفة في مصر بمكان التليفزيون الرئيسي في المنزل و هو المكان الذي تتجمع فيه العائلة و في هذا النموذج نلاحظ كيفية تصميم الغرفة بحيث تكون بها مقاعد مريحة و كافية لتستوعب الجميع في اتجاه مغلق للجلسة إلا من ناحية واحدة للممر و بالفعل تم تصميم الأنترية بشكل مريح للغاية و قسم بالألوان و السجاد بمنتهى العناية 

تصميم فخم

Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry غرفة السفرة
Taghred Elmasry

Apartment

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

في باقي التفاصيل التي على أرض الواقع نلاحظ أن المكونات الرئيسية في تصميم المنزل صممت من ألوان أقرب للذهبي و البني و السفرة و الانترية خير دليل على ذلك و من باب الفخامة و التألق نلاحظ استخدام الحجر في الأعمدة و اللمعان في الإكسسوارات في الشمعدانات و البراويز ، و من الناحية العملية نلاحظ مستوى تقسيم الغرف عن طريق ترك مساحة كافية بين كل غرفة و الأخرى ساهمت في عدم الشعور بأي ضيق .

فواصل رائعة

Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry غرفة المعيشة
Taghred Elmasry

Apartment

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

الفواصل الجميلة بالخشب المزركش و المطلي باللون الأبيض يساعد على تحقيق التناسق و الفصل بين كل الغرف المشتركة في المساحة المتوفرة لدينا و هو مناسب للطراز الشرقي الذي صممت به الشقة و يظهر في كل تفاصيله 

غرف مشتركة

Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry غرفة السفرة
Taghred Elmasry

Apartment

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

مكان التليفزيون مناسب للغاية بحيث يظهر من غرفة المعيشة و من السفرة و نلاحظ أن الإكسسوارات الرئيسية في تلك المنطقة تنوعت بين الورود و البراويز و الشموع و هو ما خلق هذا الثراء الكبير في التفاصيل في تلك المساحة الصغيرة

الشقة بالكامل

Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry منازل
Taghred Elmasry

Apartment

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

لاحظ التنسيق و التقسيم بالكامل من الأعلى مما يتضح أن المساحة ليست بالضخمة و لكن التقسيم مثالي بحيث صنع لكل غرفة مساحة خاصة و مستوى ثابت من شدة الضوء في كل الجدران مع مراعاة كاملة للمرات بين كل الغرف زادت من جمال المنزل و كبرت مساحته في العيون

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