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تصميم إيطالي لمنزل مساحته 50 متر فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة المعيشة خشب Multicolored
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في مدينة روما الإيطالية حيث الجو العليل و الهواء الطلق تم تصميم منزل يتفاعل مع كل هذا السحر في الطبيعية بالرغم من أن مساحته 50 متراً فقط بكل ما فيه من غرف و مساحات مشتركة فقط هي 50 متر مربع، و نتبين من خلال جولتنا مع هوميفاي في هذا المنزل أنه  تم اقتطاع جزء كبير منها لتكون شرفة مربعة الشكل و متباعدة الأطراف و تم تخصيصها بالمقاعد و السفرة الخاصة بتناول الطعام و الشراب في الهواء الطلق كوسيلة إضافية للهروب من ضيق المساحة والتحايل عليها باستغلال المساحات المكشوفة المحيطة بالمنزل ..

إليكم تفاصيل أكثر في السطور القليلة المقبلة ..

مساحة مقسمة ببساطة

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة المعيشة خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

المساحة الداخلية مقسمة بعناية بين المطبخ و غرفة المعيشة ممثلة في الاريكة و السفرة الصغيرة و مدخل المنزل و من الأفكار الرائعة للتخزين كانت استغلال الجدران بالرفوف المكتبية حول الباب مما ساعد في حفظ الكثير من الكتب و الأغراض دون التعدي على المساحة 

الشمس من كل مكان

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة السفرة خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

فتحت النوافذ و الشرفات في كل الاتجاهات من المنزل و لا يكاد يخلو جدار من وجود نافذة و اثنين ، و السقف لم يكد يخلو متر مربع واحد من دون وجود مصباح ليد في السقف 

جلسة خارجية

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات خشب White
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

في الخارج صمم محيطاً و متنفساً طبيعياً للمنزل في جلسة مناسبة محاطة بالنباتات و الهواء الطلق مع مراعاة المساحة المحيطة بالجلسة و في وسطها .

و في تلك الزاوية من الشرفة الكبيرة تنوعت الجلسات لتكون مكان للسفرة بجوار الجلسة السابقة للجلوس و بالفعل قد وفرت تلك الطريقة من وجود سفرة أخرى في الداخل

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello بلكونة أو شرفة معدن Multicolored
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

و بالتالي لا يوجد أي ضيق تسبب فيه التصميم في الداخل و لايوجد أي مضايقات الخارج بالرغم من وجود جلستين متعددين الأغراض كما رأينا في النموذج السابق و ذلك .

مطبخ مميز

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello مطبخ خشب White
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

المطبخ صمم على شكل حرف U  و في تلك المساحة الصغيرة خصصت الخزانات السفلى لتكون هي الخزانات الرئيسية في المطبخ مع عدم الاعتماد على النصف العلوي في أي خزانات بشكل كبير و لكن تمت مراعاة الضوء القوي الطبيعي من خلال النافذة الكبيرة الرائعة في منتصف المطبخ  

و في هذا الجزء من المطبخ نلاحظ كيفية الاعتماد على المساحة الخارجية و الفيو الرائع لتجميل المطبخ أكثر و جعل الضيق شيئاً لا يذكر بفتح تلك الآفاق في الجدران بتلك الطريقة الرائعة

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello شبابيك و أبوابشبابيك معدن White
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

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غرفة نوم بمرايات

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة نوم خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

في غرفة النوم نلاحظ أهم مميزاتها و هي الدولاب الزجاجي الذي يعمل كالمرآة في سائر الجدار و يضاعف مساحة الغرفة تماماً و كأنها غرفة أخرى كما يظهر لنا في شكل الدولاب و المساحة الكبيرة التي يعكسها

حمام مثالي مقسم بالزجاج

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello حمام أسمنت Grey
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

في هذا الحمام تمت مراعاة المساحة بأحسن الطرق عن طريق الفصل بين المساحات بالزجاج الشفاف الذي لا يتعدى على المساحة كما نرى في كابينة الاستحمام .

الحمام من هنا يظهر التقسيم المثالي للحوض و الرف الخشبي و الخزانة السفلية المفتوحة التي تستوعب المناشف جميعها دون تفريط

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello حمام أسمنت Grey
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

و من جهة أخرى نلاحظ وجود مرايات كبيرة في جهة الحوض بمساحة مستطيلة تغطي كل الحائط مما يسمح بمضاعفة الرؤية والمساحة بشكل معنوي . و قد تم الاعتبار بالضوء القوي الطبيعي عن طريق فتحة كبيرة للنافذة في منتصف الحمام تماماً في الحائط المقابل للباب بمساحة كبيرة ساعدت على الحصول على الهواء المنعش و الضوء القوي اللازمتين لمثل تلك المساحة السغيرة

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