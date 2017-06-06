تصميم إيطالي لمنزل مساحته 50 متر فقط

في مدينة روما الإيطالية حيث الجو العليل و الهواء الطلق تم تصميم منزل يتفاعل مع كل هذا السحر في الطبيعية بالرغم من أن مساحته 50 متراً فقط بكل ما فيه من غرف و مساحات مشتركة فقط هي 50 متر مربع، و نتبين من خلال جولتنا مع هوميفاي في هذا المنزل أنه تم اقتطاع جزء كبير منها لتكون شرفة مربعة الشكل و متباعدة الأطراف و تم تخصيصها بالمقاعد و السفرة الخاصة بتناول الطعام و الشراب في الهواء الطلق كوسيلة إضافية للهروب من ضيق المساحة والتحايل عليها باستغلال المساحات المكشوفة المحيطة بالمنزل ..

إليكم تفاصيل أكثر في السطور القليلة المقبلة ..