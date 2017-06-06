تصميم كلاسيكي مميز لمنزل في لندن

ما أرق هذه الغرفة و تصميمها بين الرفوف و لونها الأبيض الصافي و سرائرها الأنيقة ذات الأطراف الناعمة و المساند المبطنة ، و باختصار فإن النمط الكلاسيكي السائد في كل الغرف كان مناسباً ببعض التطعيمات العصرية مثلما نلاحظ هنا في السرير و في الغرف الأخرى في المفروشات و الأثاث و هو ما جعل المنزل ملائماً للغاية ليكون بين الكلاسيكية و المودرن في كل التفاصيل

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