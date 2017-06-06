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تصميم كلاسيكي مميز لمنزل في لندن

Mohammed Awad Mohammed Awad
LITTLE VENICE, Landmass London Landmass London مطبخ
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منزل كلاسيكي بسحر خاص صمم في لندن باحترافية شديدة لحسن استغلال المساحات و فخامة الإكسسوارات و الكماليات الرائعة في الجدران و المفروشات و الحلى في أبسط الأشياء مثل سوء السلم و حول باب المنزل، اليوم هوميفاي سوف يقوم بزيارة خاصة لهذا التصميم الرائع الذي من  شأنه أن يزيدنا إلهاماً في تصميم منازلنا بشيء من سحر الروح الكلاسيكية الرائعة و الفخمة التي ستبهر جميع ضيوفنا ..

المدخل

ENTRANCE Landmass London راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Landmass London

ENTRANCE

Landmass London
Landmass London
Landmass London

صمم المدخل بمساحة كبيرة من الأرضيات الشطرنجية بالأبيض و الأسود و تنوعت الزخارف المتبعة في الجدران مابين الصور الفوتوغرافية الكلاسيكية و الشمعدانات النحاسية و السلم المزين بالسور الخشبي و الحديدي الفاخر في تصميمه و لمعانه، و بالمجمل المدخل مصمم بشكل رسمي للغاية حتى في ألوانه مما يستوعب كل الضيوف باختلاف درجات رسميتهم 

المساحات الداخلية

RECEPTION ROOM Landmass London غرفة المعيشة
Landmass London

RECEPTION ROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

نلاحظ وجود مساحة كبرى متروكة في وسط المنزل و لكن الأرضيات اكتفى أن يكون الباركية هو مكونها الرئيسي بالاختلاف عن الأرضيات التي في المدخل التي اختصرت نفسها في الأبيض و الأسود من البلاط .

لمسات كلاسيكية

RECEPTION ROOM Landmass London غرفة المعيشة
Landmass London

RECEPTION ROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

النجفة و مستوى الإضاءة فيها مثالي للطراز الكلاسيكي بالنظر للمعدن الذي صممت منه، أما اللوحة الفنية و الصور الفوتوغرافية و المدفأة فهي لمسات أخرى من علامات الكلاسيكية في هذا المنزل الرائع و الهاديء في تفاصيله

الألوان تظهر

RECEPTION ROOM Landmass London غرفة المعيشة
Landmass London

RECEPTION ROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

بعد كثير من الحيادية في الألوان بالمدخل و في غرفة الاستقبال نلاحظ ظهور الألوان الأكثر جرأة مثل الأزرق و البرتقالي و الإكسسوارات الطبيعية من النبات ، و المنضدة الزرقاء الشفافة من الزجاج و هي استخدام عصري في وسط عالم كلاسيكي متكامل فيما حولها

مكتبة رائعة

FAMILY ROOM Landmass London غرفة المعيشة
Landmass London

FAMILY ROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

من أروع التصميمات في تلك الشقة كانت تلك المكتبة المليئة بالفتحات و الغوائر في الحائط مع تسليط رهيب للضوء في داخل كل فتحة منها مما ضاعف من جمالها بالإضافة لتصميمها الذكي بين خزانات سفلية و رفوف مربعة علوية أكثر من رائعة 

سفرة صغيرة بجوار المطبخ

KITCHEN Landmass London مطبخ
Landmass London

KITCHEN

Landmass London
Landmass London
Landmass London

السفرة الصغيرة ذات شكل أنيق و مميز بجوار الجزيرة الخاصة بالمطبخ و لعل أبرز ما يميزها هي المساحة الصغيرة التي تشغلها و لونها الأبيض الصافي و كراسيها المريحة هذا بالإضافة لجمال المطبخ الأبيض الذي صمم بنكهة كلاسيكية خالصة تظهر في الخزانات و المصابيح و الجدران .

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غرفة نوم كالقصور

MASTER BEDROOM Landmass London غرفة نوم
Landmass London

MASTER BEDROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

غرفة النوم بلونها الأبيض و خزاناتها الكلاسيكية تبدو كالقصور و تمت مراعاة المساحة فيها خير مراعاة، مع الاهتمام بالدولاب و تثبيته في الجدران مع الحفاظ على المسافة بين الجدارين ليكون كالممر فيما يشبه غرفة للملابس تظهر لنا في الأمام بجزيرة وسطى يوضع فوقها الزهور

حمام كلاسيكي

MASTER BATHROOM Landmass London حمام
Landmass London

MASTER BATHROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

الفكرة الرئيسية في تصميم الحمام هي الكلاسيكية في كل المكونات من المرايات و براويزها و الشمعدانات و ضوئها الخافت الجميل و الخزانات المقسمة بعناية و الأدراج المحلاة بالمقابض المعدنية

حمام أكثر عصرية

BATHROOM Landmass London حمام
Landmass London

BATHROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

و هناك في المنزل حمام آخر به اللمسة العصرية من بانيو بيضاوي و تقسيم مكان للاستحمام بباب زجاجي شفاف  مع مرايات كبيرة الحجم و حوض محفور في سطح رخامي رائع أسفله خزانات مريحة تستطيع استيعاب العديد من المخزونات مما لا يسبب أي فوضى خارجها

غرفة نوم الأطفال

KIDS BEDROOM Landmass London غرفة الاطفال
Landmass London

KIDS BEDROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

ما أرق هذه الغرفة و تصميمها بين الرفوف و لونها الأبيض الصافي و سرائرها الأنيقة ذات الأطراف الناعمة و المساند المبطنة ، و باختصار فإن النمط الكلاسيكي السائد في كل الغرف كان مناسباً ببعض التطعيمات العصرية مثلما نلاحظ هنا في السرير و في الغرف الأخرى في المفروشات و الأثاث و هو ما جعل المنزل ملائماً للغاية ليكون بين الكلاسيكية و المودرن في كل التفاصيل 

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