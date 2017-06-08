كيف توزع المساحة في مطبخك بشكل سليم؟

إذا كان مطبخك مربع الشكل كما هو واضح في النموذج المعروض -سواء كان يتمتع بمساحة كبيرة أو متوسطة-، يعتبر حرف U هو أفضل وأنسب تصميم في هذه الحالة.

مع هذا التصميم سيكون كل شئ في متناول يديك وذلك بفضل وجود سطح رخامي كبير يمكنك استخدامه في وضع العديد من الأغراض والأدوات بشكل واضح ومرئي. يتميز هذا التصميم أيضًا بأنه يتيح للمستخدمين الحركة بمرونة وأريحية أثناء ممارسة الأعمال المنزلية للمطبخ أو حتى أثناء الطهي لأن المساحة المتبقية من دون وحدات تخزينية تكن كافية لذلك وهو ما يجب مراعاته عند تصميم مطبخك.