كيف توزع المساحة في مطبخك بشكل سليم؟

قبل تصميم أي مطبخ يجب الرد على عدة تساؤلات هامة ستسهل الكثير في الخطوات اللاحقة.. على رأسها: ما هي مساحة المطبخ الفعلية؟، ما هو شكل المطبخ أي مربع أو مستطيل وهكذا؟ وكم عدد الأشخاص المتوقع استخدامهم إياه؟ بعد الإجابة على تلك الأسئلة سيصبح من السهل توزيع المساحة في مطبخك بشكل سليم ومثالي.. اقرأ معنا هذه التوصيات من أجل تحسين مساحة مطبخك!
إذا كان مطبخك مربع الشكل كما هو واضح في النموذج المعروض -سواء كان يتمتع بمساحة كبيرة أو متوسطة-، يعتبر حرف U هو أفضل وأنسب تصميم في هذه الحالة.
مع هذا التصميم سيكون كل شئ في متناول يديك وذلك بفضل وجود سطح رخامي كبير يمكنك استخدامه في وضع العديد من الأغراض والأدوات بشكل واضح ومرئي. يتميز هذا التصميم أيضًا بأنه يتيح للمستخدمين الحركة بمرونة وأريحية أثناء ممارسة الأعمال المنزلية للمطبخ أو حتى أثناء الطهي لأن المساحة المتبقية من دون وحدات تخزينية تكن كافية لذلك وهو ما يجب مراعاته عند تصميم مطبخك.
إقامة مائدة جزيرة بأي مطبخ يتطلب مساحة كبيرة وفضاء واسع يستوعب حجمها حتى يسهل عليك التحرك بسهولة دون أن يعيقك شئ! هنا لجأ المهندس المعماري إلى مائدة جزيرة صغيرة بحجم معقول تتناسب مع مساحة المطبخ وتشكل بار يمكن استخدامه في تناول الطعام حوله أو حتى احتساء مشروب سريع.
تكون مائدة الجزيرة أكثر عملية ووظيفية عندما تتضمن بداخلها بعض الأجهزة الكهربية كالموقد مثلًا، أو حتى الحوض ومجموعة أدراج تخلق مساحة تخزينية إضافية وهنا يبدو أن المصمم اكتفى بالمظهر الجمالي لها فقط لدرجة أنه طغى على عنصر العملية.
وبما أن تصميم U هو الانسب للمطابخ المربعة، فهذا يعني أن تصميم L هو الأنسب للمطابخ المستطيلة.. فهذا الأخير شديد العملية رغم أنه يتضمن عدد محدود من الخزانات مقارنة بتصميم U ولكنه يلائم أي مطبخ مهما كانت مساحته صغيرة.
مع هذا التصميم يمكنك أن تحقق الاستفادة القصوى من مساحة مطبخك، فهو من ناحية يستوعب أكبر قدر من أغراض الطهي وأدوات المطبخ بشكل عام نظرًا لتصميمه على حرف U، وفي الوقت ذاته يتضمن مساحة خارجية لتناول الطعام تغنيك عن فكرة وجود غرفة طعام من الأساس.
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إذا كان مطبخك محدود المساحة وممتد لمترين على الأقل، فالتصميم الخطي هو الخيار الأفضل لك لزيادة السعة التخزينية. فكما نرى هنا بهذا النموذج قد نجح المصمم في دمج مائدة الجزيرة من السفرة في تصميم واحد طولي مع اللجوء لخزانات عملية تصل بارتفاعها إلى السقف.
لا تترك أي مساحة بمطبخك غير مستغلة، فاحرص على تصميم وحدات تخزينية علوية حتى ولو في المساحة العليا للثلاجة، ضع أرفف في المساحة العلوية للحوض ثبت عليها بعض المقالي والمغارف وغيرهم من الاغراض الرفيعة، واستغل أيضًا المساحة السفلية من المطبخ في تنسيق كافة الأجهزة الكهربية ولا تنسى ترك مساحة كافية تسمح لك بالتحرك بأريحية وسط كل هذا.