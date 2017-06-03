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تصميم رائع لمنزل بأقل التكاليف

ريم عوض ريم عوض
Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
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الحصول على تصميم جميل للمنزل لا يعني أنك عليك أن تتكلف في الأثاث والديكور وشراء أكثر الأشياء تعقيدًا ولفتًا للانتباه، ولكن كما تقول الحكمة أن البساطة هي قمة التعقيد! في نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل يشع بالبساطة الرائعة تم تجديد تصميمه بالكامل. نترككم مع الصور.

المدخل

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

أول ما يقابلك عند الدخول إلى المنزل هو مدخل واسع ومنظم يعطيك شعورًا بذوق وترتيب بقية المنزل الذي يبدأ بخزانة أحذية وتستخدم كمقعد في نفس الوقت. الأرضية الصخرية تزيد من الإحساس بالطبيعة بالإضافة لاستخدام الخشب الذي سنراه في الصور القادمة.

البهو

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

هذا هو الجزء الآخر من المدخل حيث يوجد كونسول لوضع الأغراض عند الدخول. الشعور الذي يطغى عليك عند رؤية تصميم المنزل هو شعور حميمي وهادئ بسبب الإضاءة الدافئة المستخدمة والخشب الذي يكسو الأرضية.

تصميم دافئ

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

في هذه الصورة نرى أول ما يقابلنا بعد العبور بالمدخل وهي عبارة عن مساحة مفتوحة تحتوي على المطبخ وغرفة المعيش ونافذة كبيرة مطلة على حديقة فسيحة، كل ذلك بلمسات ريفية دافئة للغاية.

غرفة المعيشة

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

تظهر بساطة غرفة المعيشة في الألوان الهادئة والخوص المستخدم في الكراسي والذي يتماشى كثيرًا مع الأرضية الخشبية ويضاعف الإحساس بالدفئ والحميمية.

المطبخ

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الإضاءة في تصميم المطبخ هي البطل بلا منازع فقد ساهمت كثيرًا في إخراج تصميم رائع كهذا بسبب توزيعها بشكل جيد فوق سطح المطبخ والمصباح الفينتاج فوق طاولة السفرة الريفية.

غرفة النوم

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

هذه هي غرفة النوم الأولى البسيطة للغاية بسرير مزدوج كبير وأباجورتين صغيرتين وكومود بدون أدراج.

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غرفة النوم الأخرى

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

غرفة النوم الأخرى تعكس نفس البساطة بالإضافة لوجود مقعد مصنوع من الخوص أيضًا كمقاعد غرفة المعيشة. من الملفت للنظر في هذا التصميم هو السقف المائل بلا سبب معماري حقيقي ولكن لإضافة لمسة من الديكور والأناقة.

الحمام

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الحمام مصمم كله بألوان محايدة وهادئة مثل باقي المنزل ولكن ما يجعله مبهجًا ومريحًا حقًا هو وجود نوافذ تسمج للشمس بإضاءة المكان وتعكس شعورًا باتساع المساحة، وتضيف إطلالة جيدة خاصة مع وجود خصوصية.

صورة للحمام من الجهة الأخرى

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الحديقة

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حديقة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

حديقة غاية في البساطة عبارة عن دكة على شكل حرف L من الخشب والبلاط وطاولة مكعبة كبيرة للاستمتاع بالشمس والجو الجميل.

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