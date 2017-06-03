تصميم رائع لمنزل بأقل التكاليف

الحصول على تصميم جميل للمنزل لا يعني أنك عليك أن تتكلف في الأثاث والديكور وشراء أكثر الأشياء تعقيدًا ولفتًا للانتباه، ولكن كما تقول الحكمة أن البساطة هي قمة التعقيد! في نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل يشع بالبساطة الرائعة تم تجديد تصميمه بالكامل. نترككم مع الصور.
أول ما يقابلك عند الدخول إلى المنزل هو مدخل واسع ومنظم يعطيك شعورًا بذوق وترتيب بقية المنزل الذي يبدأ بخزانة أحذية وتستخدم كمقعد في نفس الوقت. الأرضية الصخرية تزيد من الإحساس بالطبيعة بالإضافة لاستخدام الخشب الذي سنراه في الصور القادمة.
هذا هو الجزء الآخر من المدخل حيث يوجد كونسول لوضع الأغراض عند الدخول. الشعور الذي يطغى عليك عند رؤية تصميم المنزل هو شعور حميمي وهادئ بسبب الإضاءة الدافئة المستخدمة والخشب الذي يكسو الأرضية.
في هذه الصورة نرى أول ما يقابلنا بعد العبور بالمدخل وهي عبارة عن مساحة مفتوحة تحتوي على المطبخ وغرفة المعيش ونافذة كبيرة مطلة على حديقة فسيحة، كل ذلك بلمسات ريفية دافئة للغاية.
تظهر بساطة غرفة المعيشة في الألوان الهادئة والخوص المستخدم في الكراسي والذي يتماشى كثيرًا مع الأرضية الخشبية ويضاعف الإحساس بالدفئ والحميمية.
الإضاءة في تصميم المطبخ هي البطل بلا منازع فقد ساهمت كثيرًا في إخراج تصميم رائع كهذا بسبب توزيعها بشكل جيد فوق سطح المطبخ والمصباح الفينتاج فوق طاولة السفرة الريفية.
هذه هي غرفة النوم الأولى البسيطة للغاية بسرير مزدوج كبير وأباجورتين صغيرتين وكومود بدون أدراج.
غرفة النوم الأخرى تعكس نفس البساطة بالإضافة لوجود مقعد مصنوع من الخوص أيضًا كمقاعد غرفة المعيشة. من الملفت للنظر في هذا التصميم هو السقف المائل بلا سبب معماري حقيقي ولكن لإضافة لمسة من الديكور والأناقة.
الحمام مصمم كله بألوان محايدة وهادئة مثل باقي المنزل ولكن ما يجعله مبهجًا ومريحًا حقًا هو وجود نوافذ تسمج للشمس بإضاءة المكان وتعكس شعورًا باتساع المساحة، وتضيف إطلالة جيدة خاصة مع وجود خصوصية.
حديقة غاية في البساطة عبارة عن دكة على شكل حرف L من الخشب والبلاط وطاولة مكعبة كبيرة للاستمتاع بالشمس والجو الجميل.