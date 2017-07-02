في المطبخ أم الحمام، ما هو المكان المناسب لوضع غسالة الملابس؟

هل تسألت من قبل عن المكان المناسب لغسالة الملابس؟ يبقى هذا الموضوع محير، فهل يجب وضعها في الحمام أم في المطبخ؟ ما هي الأسباب أو الدوافع؟ هذا ما سنعرفه في هذا المقال.

بداية يجب أن نعرف أن المكان الصحيح لوضع الغسالة يحدده 4 عوامل:

- مصدر المياة

- طرد المياة

- مصدر الكهرباء

- مساحة تكفي للغسالة واستخدامها

بعد التعرف على هذه العوامل دعونا نكتشف المكان الصحيح سوياً..