في المطبخ أم الحمام، ما هو المكان المناسب لوضع غسالة الملابس؟

هل تسألت من قبل عن المكان المناسب لغسالة الملابس؟ يبقى هذا الموضوع محير، فهل يجب وضعها في الحمام أم في المطبخ؟ ما هي الأسباب أو الدوافع؟ هذا ما سنعرفه في هذا المقال.
بداية يجب أن نعرف أن المكان الصحيح لوضع الغسالة يحدده 4 عوامل:
- مصدر المياة
- طرد المياة
- مصدر الكهرباء
- مساحة تكفي للغسالة واستخدامها
بعد التعرف على هذه العوامل دعونا نكتشف المكان الصحيح سوياً..
يقال أنه من المنطقي وضع الغسالة في الحمام، ففي الحمام يتم خلع الملابس. فلا يوجد داعي لنقل الملابس المتسخة بين الغرف، لذلك فإن الحمام هو أفضل غرفة لوضع الغسالة.
لكن إذا أردت وضع الغسالة في الحمام يجب أن تتجنب وضعها بالقرب من مصدر لرذاذ المياة والذي يعرض هيكل الغسالة للخطر، فيجب تغطيتها أو وضعها في خزانة خاصة للحفاظ عليها بالإضافة للحفاظ على الشكل العام.
من أين بدأ وضع الغسالة في المطبخ؟ في الماضى كان المطبخ مصدر للمياة الساخنة حيث أنهم كانوا يقومون بتسخين المياة على المواقد واستخدامها في المطبخ لغسل الملابس شديدة الاتساخ، حيث لم يكن من المنطقى نقل المياة الساخنة بين الغرف.
هذه الأيام وبعد ابتكار الوصلات الساخنة والغسلات الكهربية هناك عدد من الدول والتي تمنع وجود مقابس كهرباء في المطابخ لذلك أصبح من الصعب وضع الغسالة في الحمام.
لوضع الغسالة في المطبخ بعض العيوب مثل أنها تأخذ من المساحة التخزينية في المطبخ، كما أن أبعاد الخزانة تختلف عن أبعاد الغسالة لذلك ستضر أن تصنع وحدة خاصة بها. أيضاً الكثير عبروا عن استيائهم من مزج الغسيل النظيف مع الفضلات في المطبخ بالإضافة لوجود الغسيل المتسخ مع الطعام.
يبقى وجود الغسالة في المطبخ عائق وخاصة في حالة المطبخ ذو التصميم المفتوح وخاصة أن الغسالات تصدر أصوات مزعجة. لا سيما أنك عند وضع الغسالة في المطبخ فإنك تحمل سلال الغسيل من وإلى المطبخ كما ستجد أطفالك يخلعون ملابسهم في المطبخ والذي يعد تصرف غير لائق أو نظيف بنقل الملابس المتسخة في مكان إعداد الطعام.
لكن إذا لم يكن لديك المساحة الكافية في الحمام فيمكنك وضعها في المطبخ.
إذا توافرت لديك المساحة يمكنك إقتطاع مساحة لتكون غرفة غسيل، فيمكنك تحويل حمام صغير زائد في منزلك لغرفة غسيل مع توفير كل ما تحتاجه في هذه الغرفة من منظفات، مجفف، مساحة لتعليق الملابس، منشر، مكواة، سلة أو أكثر لوضع الغسيل المتسخ أو النظيف.
إذا أردت الحصول على حل وسط فيمكنك وضع الغسالة في مساحة تحددها في الممر بإقنطاع جزء من الغرفة، بحيث تكون في مساحة متوسطة من المطبخ والحمام مع غلفها بباب ليخفيها في حالة عدم الحاجة لها. كما يمكنك أيضاً استغلال هذه المساحة المقتطعة لعمل مساحة لتخزين الملابس الموسمية أو المفروشات أيضاً.
في أمريكا وكندا يوجد وفرة في المساحة فتوضع في غرفة الغسيل أو في الحمام أو البدروم، مع شرط (قانوناً) إذا تم وضعها في الحمام الإبتعاد عن مناطق وجود المياة (حول الدوش أو البانيو، فوق الحوض وبجانب المرحاض)
في بريطانيا يوجد قانون ينص على تجنب وضع أي مقابس للكهرباء في الحمام لذلك وجب إزالة الغسالات الكهربية من الحمامات ووضعها في المطابخ.
أما في ألمانيا فيتم وضع الغسالة في الحمام، أما في السويد فغالباً ما يشارك ساكني المبنى في غرفة مشتركة للغسيل.
من المنطقي وضع الغسالة في الحمام لكن يمكنك وضع الغسالة حسب حاجتك وظروفك، فبعض الحمامات قد لا تتسع لوجود الغسالات وبعض المنازل قد لا يوجد بها مساحة لا في المطبخ أو الحمام. فمكان الغسالة يجب أن يكون حسب تفضيلك الشخصي وظروفك الخاصة