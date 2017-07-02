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في المطبخ أم الحمام، ما هو المكان المناسب لوضع غسالة الملابس؟

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento Lago Norte, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr مطبخ
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هل تسألت من قبل عن المكان المناسب لغسالة الملابس؟ يبقى هذا الموضوع محير، فهل يجب وضعها في الحمام أم في المطبخ؟  ما هي الأسباب أو الدوافع؟ هذا ما سنعرفه في هذا المقال.

بداية يجب أن نعرف أن المكان الصحيح لوضع الغسالة يحدده 4 عوامل:

- مصدر المياة 

- طرد المياة 

- مصدر الكهرباء 

- مساحة تكفي للغسالة واستخدامها

بعد التعرف على هذه العوامل دعونا نكتشف المكان الصحيح سوياً..

الحمام؟

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

يقال أنه من المنطقي وضع الغسالة في الحمام، ففي الحمام يتم خلع الملابس. فلا يوجد داعي لنقل الملابس المتسخة بين الغرف، لذلك فإن الحمام هو أفضل غرفة لوضع الغسالة.

لكن إذا أردت وضع الغسالة في الحمام يجب أن تتجنب وضعها بالقرب من مصدر لرذاذ المياة والذي يعرض هيكل الغسالة للخطر، فيجب تغطيتها أو وضعها في خزانة خاصة للحفاظ عليها بالإضافة للحفاظ على الشكل العام.

المطبخ؟

Apartamento Lago Norte, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr مطبخ
Carpaneda &amp; Nasr

Carpaneda & Nasr
Carpaneda &amp; Nasr
Carpaneda & Nasr

من أين بدأ وضع الغسالة في المطبخ؟ في الماضى كان المطبخ مصدر للمياة الساخنة حيث أنهم كانوا يقومون بتسخين المياة على المواقد واستخدامها في المطبخ لغسل الملابس شديدة الاتساخ، حيث لم يكن من المنطقى نقل المياة الساخنة بين الغرف. 

هذه الأيام  وبعد ابتكار الوصلات الساخنة والغسلات الكهربية هناك عدد من الدول والتي تمنع وجود مقابس كهرباء في المطابخ لذلك أصبح من الصعب وضع الغسالة في الحمام. 

لوضع الغسالة في المطبخ بعض العيوب مثل أنها تأخذ من المساحة التخزينية في المطبخ، كما أن أبعاد الخزانة تختلف عن أبعاد الغسالة لذلك ستضر أن تصنع وحدة خاصة بها. أيضاً الكثير عبروا عن استيائهم من مزج الغسيل النظيف مع الفضلات في المطبخ بالإضافة لوجود الغسيل المتسخ مع الطعام.

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited المنزلأدوات منزلية كبيرة
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

يبقى وجود الغسالة في المطبخ عائق وخاصة في حالة المطبخ ذو التصميم المفتوح وخاصة أن الغسالات تصدر أصوات مزعجة. لا سيما أنك عند وضع الغسالة في المطبخ فإنك تحمل سلال الغسيل من وإلى المطبخ كما ستجد أطفالك يخلعون ملابسهم في المطبخ والذي يعد تصرف غير لائق أو نظيف بنقل الملابس المتسخة في مكان إعداد الطعام.

لكن إذا لم يكن لديك المساحة الكافية في الحمام فيمكنك وضعها في المطبخ.

غرفة الغسيل؟

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

إذا توافرت لديك المساحة يمكنك إقتطاع مساحة لتكون غرفة غسيل، فيمكنك تحويل حمام صغير زائد في منزلك لغرفة غسيل مع توفير كل ما تحتاجه في هذه الغرفة من منظفات، مجفف، مساحة لتعليق الملابس، منشر، مكواة، سلة أو أكثر لوضع الغسيل المتسخ أو النظيف.

حل وسط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا أردت الحصول على حل وسط فيمكنك وضع الغسالة في مساحة تحددها في الممر بإقنطاع جزء من الغرفة، بحيث تكون في مساحة متوسطة من المطبخ والحمام مع غلفها بباب ليخفيها في حالة عدم الحاجة لها. كما يمكنك أيضاً استغلال هذه المساحة المقتطعة لعمل مساحة لتخزين الملابس الموسمية أو المفروشات أيضاً.

أماكن الغسالات حول العالم

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

في أمريكا وكندا يوجد وفرة في المساحة فتوضع في غرفة الغسيل أو في الحمام أو البدروم، مع شرط (قانوناً) إذا تم وضعها في الحمام الإبتعاد عن مناطق وجود المياة (حول الدوش أو البانيو، فوق الحوض وبجانب المرحاض)

في بريطانيا يوجد قانون ينص على تجنب وضع أي مقابس للكهرباء في الحمام لذلك وجب إزالة الغسالات الكهربية من الحمامات ووضعها في المطابخ.

أما في ألمانيا فيتم وضع الغسالة في الحمام، أما في السويد فغالباً ما يشارك ساكني المبنى في غرفة مشتركة للغسيل.

الإستنتاج

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

من المنطقي وضع الغسالة في الحمام لكن يمكنك وضع الغسالة حسب حاجتك وظروفك، فبعض الحمامات قد لا تتسع لوجود الغسالات وبعض المنازل قد لا يوجد بها مساحة لا في المطبخ أو الحمام. فمكان الغسالة يجب أن يكون حسب تفضيلك الشخصي وظروفك الخاصة

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في رأيك ما هو المكان المثالي لوضع الغسالة؟

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