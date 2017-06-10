14 حمام من الحجر لابد أن تشاهدهم قبل أن تنفذ حمامك

إن من أفضل مميزات الحمامات الحديثة هو اتسام تصميمها بالرفاهية، حتى وإن كانت منفذة بميزانية بسيطة ولكن تنوع المواد المستخدمة الطبيعية والصناعية واستخدام الألوان المختلفة يضفي عليها الكثير من التميز والرفاهية.
ومن يستطيع أن ينكرالتمتع بحمام عصري وفاخر هي تجربة رائعة ومثيرة؟ لذلك، لا تدع حمامك يبدو قديمًا بعد الآن بينما يمكنك أن تضيف إليه لمسة عصرية شيئًا فشيئًا، على سبيل المثال… يمكنك تزيينه بالحجارة!
في هذا الحمام نجد أن المصمم قد اختار الحجر ذو الشكل الموحد واللون الوردي في الحائط فوق الأحواض وقد أعطت للحمام لمسة أناقة ورقي في التصميم.
لا تخاف من شكل الحجر الطبيعي عندما يوضع في حمامك، فأمامك هذا الحمام الذي اعتمد في أحد جدرانه على الحجر الطبيعي ذو اللون الرمادي ونرى كيف أعطاه الكثير من السحر في التصميم، كما أن خصائصة الحيوية يمكن التغلب عليها والتعامل معها بسهولة.
إن وجود الحجر في الحمام بشكل عام يعطيه لمسة من الطبيعية والأناقة لا يستهان بها، خاصة وإن كان الجدار الحجري ممتد من الأرض إلى السقف كما نرى في هذا الحمام الذي لانستطيع تحديد امتداد الجدار فيه نظرًا لاختفاءه خلف الكمرة الأمامية لوحدة الأحواض بشكل جذاب.
جدار كبير من الحجر وأمامه وحدة أحواض خشبية فريدة الشكل، هذا هو كل ما تحتاجه حتى تضيف لمسة من الريفية على حمامك العصري مع الاحتفاظ بجمال التصميم ورونقه الخاص.
هل هناك أفضل وأجمل حالًا للاستجمام من بانيو استحمام على شكل حجرة كبيرة محفورة و مميزة في هذا الحمام العصري المختلف؟ بالطبع لا و قد أضاف إلى جماله هذا الجمال المحيط في الحمام والذي يظهر من خلال اللوح الزجاجي.
استخدام الحجر في الحمام ليس مقتصرًا على الحوائط فقط وإنما يمكننا استخدامه بشكل جديد ومختلف في الأرضيات كما نرى هنا، فقد استخدم الحجر تمامًا كما يستخدم في المساحات الخارجية للاند سكيب مما أعطى انطباعًا عن حوض الاستحمام وكأنه حمام سباحة.
هنا نجد اللون الأبيض كخلفية للجدار الحجري قد أعطى تباينًا محببًا للديكور مما جعل الحجر يبرز جماله أكثر، ومع السجادة البيضاء الصغيرة فوق الأرضية الخشبية نجد أن التحام المواد الطبيعية مع المواد الصناعية قد أكمل التصميم الخاص بالحمام وجعله مثالي.
اعتمد المصمم في هذا الحمام الأنيق على التجانس بين المواد الطبيعية ذات الألوان الدافئة والمواد الصناعية ذات الألوان الباردة، فنجد الحجر الطبيعي الأبيض الذي يعطي إحساسًا بالدفء والطبيعية مع الخشب الطبيعي في السقف وقد تجانسا مع السيراميك ذو اللون الأبيض والملمس البارد.
تأكد أن استخدام الحجر بشكل موسع في الحمام لن يسلبه الجمال بل على العكس سوف يضيف إليه الكثير من الأناقة والجمال إذا استخدمناه بطريقة مثالية، فهنا نجد أن الحجر قد استخدم في الحوائط باللون الرمادي بكامل الجدار وقد اكتمل الجمال بإضافة الحجر لأرضية الحمام ومع الرخام في وحدة الأحواض.
يوفر الحجر كمادة خام للجدران سواء كانت خارجية أو داخلية القوة في التصميم، ولا يمكن لمظهره أن يمر مرور الكرام أمام نظرنا، لذلك لا تتردد في وضعه على جدران حمامك فهو يكسب الحمام ذوقًا عال ويولد التوازن والانسجام مع الأثاث والأكسسوارات.
الآن يمكننا أن نتحدث عن الحجر المقلد، فهنا نجد نوعًا من الطلاء المميز الذي يماثل شكل الحجر الطبيعي ويعطي نفس تأثيره، وهو عبارة عن مادة راتنجات البوليستر المقوي بالألياف الزجاجية، ونرى كيف أعطت نفس الشعور الجيد بالطبيعية والأناقة في الحمام دون الحاجة إلى استعمال حجر حقيقي وهي بديل جيد.
يمكننا الحصول على تأثير ثلاثي الأبعاد للحجر عن طريق تسليط الضوء عليه وعن طريق استخدام الأنواع التي تحتوي على تأثيرات أقوى تظهر النتوءات التي يحتوي عليها بشكل أكبر.
يعتمد الطراز الحديث في الحمامات على ألوان معينة تجذب النظر وتعطي أناقة خاصة له، ويعتبر اللون الأسود هو اللون المتربع على عرش الأناقة حتى في الحمامات، فنجده هنا مستخدمًا في الحجر بشكل جميل وجرئ و لم يضف على الحمام القتامة بل على العكس أعطاه لمسة من السحر والغموض والعصرية.
إن مزج الطرز المختلفة للتصميم غالبًا ما ينتج تصميمًا مميزًا، فعلى سبيل المثال نجد هنا مزجًا بين الطراز الريفي عن طريق الحجر الطبيعي ولكن بأبعاد متساوية متداخلة مع الطلاء الوردي العصري مما أنتج حمامًا أنيقًا ومريحًا.
وهنا تجد 4 أفكار لتصميم حمام حديث ووظيفي