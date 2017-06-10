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14 حمام من الحجر لابد أن تشاهدهم قبل أن تنفذ حمامك

آية علم الدين آية علم الدين
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
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إن من أفضل مميزات الحمامات الحديثة هو اتسام تصميمها بالرفاهية، حتى وإن كانت منفذة بميزانية بسيطة ولكن تنوع المواد المستخدمة الطبيعية والصناعية واستخدام الألوان المختلفة يضفي عليها الكثير من التميز والرفاهية.

ومن يستطيع أن ينكرالتمتع بحمام عصري وفاخر هي تجربة رائعة ومثيرة؟ لذلك، لا تدع حمامك يبدو قديمًا بعد الآن بينما يمكنك أن تضيف إليه لمسة عصرية شيئًا فشيئًا، على سبيل المثال…  يمكنك تزيينه بالحجارة!

1. حجر موحد الشكل أنيق للمسة أنيقة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

في هذا الحمام نجد أن المصمم قد اختار الحجر ذو الشكل الموحد واللون الوردي في الحائط فوق الأحواض وقد أعطت للحمام لمسة أناقة ورقي في التصميم.

2. اترك الحجر على شكله الطبيعي

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

لا تخاف من شكل الحجر الطبيعي عندما يوضع في حمامك، فأمامك هذا الحمام الذي اعتمد في أحد جدرانه على الحجر الطبيعي ذو اللون الرمادي ونرى كيف أعطاه الكثير من السحر في التصميم، كما أن خصائصة الحيوية يمكن التغلب عليها والتعامل معها بسهولة.

3. الحجر حتى السقف

Casa Turquesa, The arkch's Arquitectos The arkch's Arquitectos حمام
The arkch&#39;s Arquitectos

The arkch's Arquitectos
The arkch&#39;s Arquitectos
The arkch's Arquitectos

إن وجود الحجر في الحمام بشكل عام يعطيه لمسة من الطبيعية والأناقة لا يستهان بها، خاصة وإن كان الجدار الحجري ممتد من الأرض إلى السقف كما نرى في هذا الحمام الذي لانستطيع تحديد امتداد الجدار فيه نظرًا لاختفاءه خلف الكمرة الأمامية لوحدة الأحواض بشكل جذاب.

4. يمكن أيضًا أن يكون للحمام الريفي لمسة عصرية

Gäste-WC, Boddenberg Boddenberg حمام
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

جدار كبير من الحجر وأمامه وحدة أحواض خشبية فريدة الشكل، هذا هو كل ما تحتاجه حتى تضيف لمسة من الريفية على حمامك العصري مع الاحتفاظ بجمال التصميم ورونقه الخاص.

5. قطعة حجر أم بانيو للاستحمام؟

Laboratorio Botánico El Humedal, TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO حمام
TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO

TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO
TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO
TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO

هل هناك أفضل وأجمل حالًا للاستجمام من بانيو استحمام على شكل حجرة كبيرة محفورة و مميزة في هذا الحمام العصري المختلف؟ بالطبع لا و قد أضاف إلى جماله هذا الجمال المحيط في الحمام والذي يظهر من خلال اللوح الزجاجي.

6. لماذا لا تستخدم الحجر في الأرضية؟

Casa Taheima, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حمام
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

استخدام الحجر في الحمام ليس مقتصرًا على الحوائط فقط وإنما يمكننا استخدامه بشكل جديد ومختلف في الأرضيات كما نرى هنا، فقد استخدم الحجر تمامًا كما يستخدم في المساحات الخارجية للاند سكيب مما أعطى انطباعًا عن حوض الاستحمام وكأنه حمام سباحة.

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7. حمام مكتمل الأناقة من الحجر واللون الأبيض

Realizzazioni, PietraNova srl PietraNova srl حمام
PietraNova srl

PietraNova srl
PietraNova srl
PietraNova srl

هنا نجد اللون الأبيض كخلفية للجدار الحجري قد أعطى تباينًا محببًا للديكور مما جعل الحجر يبرز جماله أكثر، ومع السجادة البيضاء الصغيرة فوق الأرضية الخشبية نجد أن التحام المواد الطبيعية مع المواد الصناعية قد أكمل التصميم الخاص بالحمام وجعله مثالي.

8. الحجر الأبيض للحصول على تأثير دافئ وأنيق

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حمام
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

اعتمد المصمم في هذا الحمام الأنيق على التجانس بين المواد الطبيعية ذات الألوان الدافئة والمواد الصناعية ذات الألوان الباردة، فنجد الحجر الطبيعي الأبيض الذي يعطي إحساسًا بالدفء والطبيعية مع الخشب الطبيعي في السقف وقد تجانسا مع السيراميك ذو اللون الأبيض والملمس البارد.

9. حمام واسع وأنيق باستخدام واسع للحجر

Contour of Life 廓│生活, CJ INTERIOR 長景國際設計 CJ INTERIOR 長景國際設計 حمام
CJ INTERIOR 長景國際設計

CJ INTERIOR 長景國際設計
CJ INTERIOR 長景國際設計
CJ INTERIOR 長景國際設計

تأكد أن استخدام الحجر بشكل موسع في الحمام لن يسلبه الجمال بل على العكس سوف يضيف إليه الكثير من الأناقة والجمال إذا استخدمناه بطريقة مثالية، فهنا نجد أن الحجر قد استخدم في الحوائط باللون الرمادي بكامل الجدار وقد اكتمل الجمال بإضافة الحجر لأرضية الحمام ومع الرخام في وحدة الأحواض.

10. الحجر كمادة خام للجدران

Hotel La Purificadora, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos حمام
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

يوفر الحجر كمادة خام للجدران سواء كانت خارجية أو داخلية القوة في التصميم، ولا يمكن لمظهره أن يمر مرور الكرام أمام نظرنا، لذلك لا تتردد في وضعه على جدران حمامك فهو يكسب الحمام ذوقًا عال ويولد التوازن والانسجام مع الأثاث والأكسسوارات.

11. الطلاء مع إعطاء المظهر الطبيعي

TotalStone, panel texturizado similar a la piedra, FORMICA Venezuela FORMICA Venezuela حمام Black
FORMICA Venezuela

FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela

الآن يمكننا أن نتحدث عن الحجر المقلد، فهنا نجد نوعًا من الطلاء المميز الذي يماثل شكل الحجر الطبيعي ويعطي نفس تأثيره، وهو عبارة عن مادة راتنجات البوليستر المقوي بالألياف الزجاجية، ونرى كيف أعطت نفس الشعور الجيد بالطبيعية والأناقة في الحمام دون الحاجة إلى استعمال حجر حقيقي وهي بديل جيد.

12. ثلاثة أبعاد للحجر

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يمكننا الحصول على تأثير ثلاثي الأبعاد للحجر عن طريق تسليط الضوء عليه وعن طريق استخدام الأنواع التي تحتوي على تأثيرات أقوى تظهر النتوءات التي يحتوي عليها بشكل أكبر.

13. الحجر المظلم .. أناقة بلا حدود

Rénovation d'une salle de Bains, MB Architecte MB Architecte حمام Grey
MB Architecte

MB Architecte
MB Architecte
MB Architecte

يعتمد الطراز الحديث في الحمامات على ألوان معينة تجذب النظر وتعطي أناقة خاصة له، ويعتبر اللون الأسود هو اللون المتربع على عرش الأناقة حتى في الحمامات، فنجده هنا مستخدمًا في الحجر بشكل جميل وجرئ و لم يضف على الحمام القتامة بل على العكس أعطاه لمسة من السحر والغموض والعصرية.

14. الحمام الحديث في إعداد ريفي؟

Bagno Rustico, Shock-Id Shock-Id حمام
Shock-Id

Shock-Id
Shock-Id
Shock-Id

إن مزج الطرز المختلفة للتصميم غالبًا ما ينتج تصميمًا مميزًا، فعلى سبيل المثال نجد هنا مزجًا بين الطراز الريفي عن طريق الحجر الطبيعي ولكن بأبعاد متساوية متداخلة مع الطلاء الوردي العصري مما أنتج حمامًا أنيقًا ومريحًا.

وهنا تجد 4 أفكار لتصميم حمام حديث ووظيفي

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ما رأيك في استخدام الحجر في الحمامات؟ هل تجده عمليًا؟

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