شقة عائلية صغيرة بلمسات ساحرة خاصة

نحن اليوم نأخذك في جولة سريعة داخل شقة عائلية صغيرة بتصميمات رائعة ومميزة، تبدو متكاملة ورائعة للغاية، حيث تتكون من غرفة معيشة وغرفة نوم وغرفة أطفال ومطبخ أمامه غرفة طعام صغيرة.. مع ديكورات بسيطة وألوان فاتحة للدهانات فجعلتها تبدو مشرقة وجميلة، ونحن الاّن نتركك مع جولة بين الصور وفي النهاية بالتأكيد سترغب في شقة مثلها.
الترتيب والنظام سمة رائعة في تصميم هذا المنزل، ونبدأ الجولة من غرفة المعيشة ذات الألوان الحيادية الفاتحة للجدران الخرسانية والأرضية الباركيه الرائعة، والنجفة المستديرة على شكل حلقة تعطي لمسة ساحرة في المكان، بالإضافة إلى أنها غرفة رائعة للاستقبال، لديها أريكة على شكل حرف الـ L، بقماش باللون الرمادي الفاتح، مع منضدة مستدير من الخشب في وسط الغرفة.
غرفة مكتب صغيرة تتكون من أريكة ومنضدة لجلسة صغيرة أمام التلفزيون، والمعلق على الجدار وأسفله رف خشبي أبيض للتخزين، إلى جانب مكتبة خشبية طويلة على جانب الأريكة، تحتوي على مجموعة كبيرة من الأرفف للكتب والأغراض، إلى جانب ذلك فالسقف أبيض خرساني والدهانات فاتحة تتنوع بين الأبيض والسماوي.
تخصيص ركن مكتبي صغير من رف معلق على الجدار مع كرسي بلاستيكي صغير ويعلوه دولاب تخزيني كبير.
اقتطاع ركن صغير من الشقة لعمل غرفة ملابس رائعة على سطر واحد مكونة من أرفف ودواليب وأدراج خشبية كبيرة وتخصيص أجزاء للغسالات الكهربائية مع سلال كبيرة لحمل الملابس المتسخة.
ألوان فاتحة من السيراميك الكبير، وأدوات صحية من مرحاض وحوش سيراميكي أبيض، وبانيو كبير معلق أعلاه بالأبواب الزجاجية الكبيرة ويحمل بداخله دش معدني رائع وأرفف تخزين كثيرة، والحمام منظم بحيث يتغلب على الضيق ويوفر أكثر من مكان تخزيني لحمل الأغراض.
انت محظوظًا إذا كنت تملك في منزلك شرفة كهذه، انيقة وجميلة ومشرقة بالرغم من صغرها، وقد تم استخدام نوافذ زجاجية طويلة بملىء الحائط لتسمح بمرور الضوء ويمكن من خلالها مشاهد الإطلالة الرائعة في الخارج.
نرى هنا مطبخ بسيط ومودرن على خط واحد من المكان، يحمل منطقة للعمل ومنطقة للحوض والموقد، والخزانات جانبًا إلى جنب مطلية باللون الأبيض، مع وحدات إضاءة داخلية رائعة، لديكور المكان، ومنضدة طعام امامه من طاولة خشبية وكراسي رمادية اللون وبسيطة.
غرفة نوم بسحر اللمسات الخشبية الأنيقة، فسيحة ومثيرة وتشعر بداخلها بالراحة، تتكون من سرير كبير مزدوج ودولاب خشبي كبير مع ركن للأرفف الارائعة، وسجادة من الفرو الناعمة تحت القدمين، وأرضية من الباركيه لغرفة أكثر دفئًا.
لان غرفة الأطفال تحتاج إلى لمسات أكثر بهجة وحيوية، فكان اختيار اللون البنفسجي أمرًا رائعًا للغاية.. دولاب خشبي رائع مع كرات بنفسجية لأرفف بداخله، وسرير كبير بمفروشات منقوشة، وأرضية من الموكيت الفاتح، مع طاولة أمام السرير لعمل ركن مكتبي صغير ورائع.
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