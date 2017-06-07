شقة عائلية صغيرة بلمسات ساحرة خاصة

الترتيب والنظام سمة رائعة في تصميم هذا المنزل، ونبدأ الجولة من غرفة المعيشة ذات الألوان الحيادية الفاتحة للجدران الخرسانية والأرضية الباركيه الرائعة، والنجفة المستديرة على شكل حلقة تعطي لمسة ساحرة في المكان، بالإضافة إلى أنها غرفة رائعة للاستقبال، لديها أريكة على شكل حرف الـ L، بقماش باللون الرمادي الفاتح، مع منضدة مستدير من الخشب في وسط الغرفة.