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شقة عائلية صغيرة بلمسات ساحرة خاصة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
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نحن اليوم نأخذك في جولة سريعة داخل شقة عائلية صغيرة بتصميمات رائعة ومميزة، تبدو متكاملة ورائعة للغاية، حيث تتكون من غرفة معيشة وغرفة نوم وغرفة أطفال ومطبخ أمامه غرفة طعام صغيرة.. مع ديكورات بسيطة وألوان فاتحة للدهانات فجعلتها تبدو مشرقة وجميلة، ونحن الاّن نتركك مع جولة بين الصور وفي النهاية بالتأكيد سترغب في شقة مثلها.

غرفة المعيشة

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الترتيب والنظام سمة رائعة في تصميم هذا المنزل، ونبدأ الجولة من غرفة المعيشة ذات الألوان الحيادية الفاتحة للجدران الخرسانية والأرضية الباركيه الرائعة، والنجفة المستديرة على شكل حلقة تعطي لمسة ساحرة في المكان، بالإضافة إلى أنها غرفة رائعة للاستقبال، لديها أريكة على شكل حرف الـ L، بقماش باللون الرمادي الفاتح، مع منضدة مستدير من الخشب في وسط الغرفة.

غرفة مكتب

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des مكتب عمل أو دراسة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

غرفة مكتب صغيرة تتكون من أريكة ومنضدة لجلسة صغيرة أمام التلفزيون، والمعلق على الجدار وأسفله رف خشبي أبيض للتخزين، إلى جانب مكتبة خشبية طويلة على جانب الأريكة، تحتوي على مجموعة كبيرة من الأرفف للكتب والأغراض، إلى جانب ذلك فالسقف أبيض خرساني والدهانات فاتحة تتنوع بين الأبيض والسماوي.

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des مكتب عمل أو دراسة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تخصيص ركن مكتبي صغير من رف معلق على الجدار مع كرسي بلاستيكي صغير ويعلوه دولاب تخزيني كبير.

غرفة الملابس والغسيل

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

اقتطاع ركن صغير من الشقة لعمل غرفة ملابس رائعة على سطر واحد مكونة من أرفف ودواليب وأدراج خشبية كبيرة وتخصيص أجزاء للغسالات الكهربائية مع سلال كبيرة لحمل الملابس المتسخة.

الحمام

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

ألوان فاتحة من السيراميك الكبير، وأدوات صحية من مرحاض وحوش سيراميكي أبيض، وبانيو كبير معلق أعلاه بالأبواب الزجاجية الكبيرة ويحمل بداخله دش معدني رائع وأرفف تخزين كثيرة، والحمام منظم بحيث يتغلب على الضيق ويوفر أكثر من مكان تخزيني لحمل الأغراض.

الشرفة

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des بلكونة أو شرفة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

انت محظوظًا إذا كنت تملك في منزلك شرفة كهذه، انيقة وجميلة ومشرقة بالرغم من صغرها، وقد تم استخدام نوافذ زجاجية طويلة بملىء الحائط لتسمح بمرور الضوء ويمكن من خلالها مشاهد الإطلالة الرائعة في الخارج.

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المطبخ

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

نرى هنا مطبخ بسيط ومودرن على خط واحد من المكان، يحمل منطقة للعمل ومنطقة للحوض والموقد، والخزانات جانبًا إلى جنب مطلية باللون الأبيض، مع وحدات إضاءة داخلية رائعة، لديكور المكان، ومنضدة طعام امامه من طاولة خشبية وكراسي رمادية اللون وبسيطة.

غرفة النوم

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

غرفة نوم بسحر اللمسات الخشبية الأنيقة، فسيحة ومثيرة وتشعر بداخلها بالراحة، تتكون من سرير كبير مزدوج ودولاب خشبي كبير مع ركن للأرفف الارائعة، وسجادة من الفرو الناعمة تحت القدمين، وأرضية من الباركيه لغرفة أكثر دفئًا.

غرفة الأطفال

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة الاطفال
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لان غرفة الأطفال تحتاج إلى لمسات أكثر بهجة وحيوية، فكان اختيار اللون البنفسجي أمرًا رائعًا للغاية.. دولاب خشبي رائع مع كرات بنفسجية لأرفف بداخله، وسرير كبير بمفروشات منقوشة، وأرضية من الموكيت الفاتح، مع طاولة أمام السرير لعمل ركن مكتبي صغير ورائع.

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Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة الاطفال
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة الاطفال
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

ركن صغير للأطفال كمساحة مناسبة للعب

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des
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