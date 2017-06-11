7 تصميمات ملونة لحمامات مميزة

تصميم حمامك المودرن يحتاج لألوان مودرن و جريئة لذا سيقدم لنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا مجموعة مميزة من تصميمات الحمامات المودرن بألوان متنوعة أثرت تماماً على الشكل العام و الديكور المستخدم في كل نموذج من تلك الحمامات الرائعة الذي كان أبرز ما يميزها التناسق و التآلف بين كل مكوناتها و بالفعل كان اللون هو السلم الموسيقي الذي سارت عليه كل تلك المكونات بهذا التألق الكبير ..
استخدام اللون الأزرق في مكان متدفق المياة مثل الحمام يعتبر من أكثر الاختيارات تأثيراً في ديكور هذا المكان و لو أحسنت تسليط الأضواء على مختلف أرجائه سيكون لديك تصميم مبهج و هاديء لأقصى درجة و مناسب للمساحات الضيقة أيضاً و يقبل أقل نسبة من الإكسسوارات ، فهذا اللون لعشاق الهدوء في التصميم
اللون الأبيض هو الموصوف الأول في حالة المساحات الضيقة ، لو كان حمامك صغير المساحة فعليك باللون الأبيض و المرايات و ضوء قوي و مصدر متجدد للهواء ، و انسى تماماً مشكلة الضيق و تمتع بتصميم مثالي لحمامك مفعم بالشعور بالراحة و الاسترخاء
اللون المتدرج في السيراميك سواء في الحوائط أو الأرضيات يحقق نسبة كبيرة من التوازن المرغوب في أي تصميم و يسمح لك باستخدام أكثر من مكون سواء في الأدوات الصحية أو المرايات و الأضواء بنفس تلك الألوان المتدرجة من لون واحد فكما نرى هنا في هذا الحمام مدى قوة التصميم و تنوعه بمجرد استخدام البلاط من الغامق للفاتح في الجدران و الأرضيات بكل تميز
اللون الأسود عصري و جذاب و يصلح للحمامات كبيرة المساحة و يحتاج لاستخدامه مساحة كبيرة من الضوء الطبيعي كما نلاحظ و جود جدار بالكامل من الزجاج الشفاف و الذي يعمل على معادلة دكانة الأسود بشيء من البهجة في النباتات المحيطة
اللون الرمادي محايد و مهديء للأعصاب و يسبب الاسترخاء و تفريغ الطاقة السليبة لذا سيكون استخدامه في حمامك الراقي رسمياً و مناسباً لاستقبال الضيوف في أي وقت كما أنه محايد و يليق مع أي اضافات من الأدوات الصحية في لونها أو الأضواء في شدتها
اللون الرملي رائع في الحمامات الصغيرة و يضيف عليها لمسة مودرن قوية و يجعل الحمام من أروع الغرف لديك في المنزل خصوصاً و أنه أقرب للون الخشب الذي يمكن أن تستخدمه كمكون طبيعي في الأرضيات أو الجدران لتكملة المشهد الطبيعي الرائع
الباستيل عصري و لون جذاب و مرادف للرقي و الأناقة، فلو أردت استخدام ديكور هاديء و انيق بأبسط الطرق و الإمكانيات في حمامك فعليك بلون الباستيل الرائع لما يضفيه من كل تلك المميزات بسهولة و بمجرد استخدامه