7 تصميمات ملونة لحمامات مميزة

تصميم حمامك المودرن يحتاج لألوان مودرن و جريئة لذا سيقدم لنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا مجموعة مميزة من تصميمات الحمامات المودرن بألوان متنوعة أثرت تماماً على الشكل العام و الديكور المستخدم في كل نموذج من تلك الحمامات الرائعة الذي كان أبرز ما يميزها التناسق و التآلف بين كل مكوناتها و بالفعل كان اللون هو السلم الموسيقي الذي سارت عليه كل تلك المكونات بهذا التألق الكبير ..