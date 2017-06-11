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7 تصميمات ملونة لحمامات مميزة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Traum in Blau und Weiß, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold حمام
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تصميم حمامك المودرن يحتاج لألوان مودرن و جريئة لذا سيقدم لنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا مجموعة مميزة من تصميمات الحمامات المودرن بألوان متنوعة أثرت تماماً على الشكل العام و الديكور المستخدم في كل نموذج من تلك الحمامات الرائعة الذي كان أبرز ما يميزها التناسق و التآلف بين كل مكوناتها و بالفعل كان اللون هو السلم الموسيقي الذي سارت عليه كل تلك المكونات بهذا التألق الكبير ..

1- الأزرق

Traum in Blau und Weiß, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold حمام
Innenarchitektin Katrin Reinhold

Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold

استخدام اللون الأزرق في مكان متدفق المياة مثل الحمام يعتبر من أكثر الاختيارات تأثيراً في ديكور هذا المكان و لو أحسنت تسليط الأضواء على مختلف أرجائه سيكون لديك تصميم مبهج و هاديء لأقصى درجة و مناسب للمساحات الضيقة أيضاً و يقبل أقل نسبة من الإكسسوارات ، فهذا اللون لعشاق الهدوء في التصميم

2- الأبيض

The light blue box, studio wok studio wok حمام Green
studio wok

studio wok
studio wok
studio wok

اللون الأبيض هو الموصوف الأول في حالة المساحات الضيقة ، لو كان حمامك صغير المساحة فعليك باللون الأبيض و المرايات و ضوء قوي و مصدر متجدد للهواء ، و انسى تماماً مشكلة الضيق و تمتع بتصميم مثالي لحمامك مفعم بالشعور بالراحة و الاسترخاء

3- ألوان متدرجة

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

اللون المتدرج في السيراميك سواء في الحوائط أو الأرضيات يحقق نسبة كبيرة من التوازن المرغوب في أي تصميم و يسمح لك باستخدام أكثر من مكون سواء في الأدوات الصحية أو المرايات و الأضواء بنفس تلك الألوان المتدرجة من لون واحد فكما نرى هنا في هذا الحمام مدى قوة التصميم و تنوعه بمجرد استخدام البلاط من الغامق للفاتح في الجدران و الأرضيات بكل تميز

4- الأسود

Basement bathroom restoration, Eloisa Conti Visual Eloisa Conti Visual حمام دوش وأحواض إستحمام
Eloisa Conti Visual

Eloisa Conti Visual
Eloisa Conti Visual
Eloisa Conti Visual

اللون الأسود عصري و جذاب و يصلح للحمامات كبيرة المساحة و يحتاج لاستخدامه مساحة كبيرة من الضوء الطبيعي كما نلاحظ و جود جدار بالكامل من الزجاج الشفاف و الذي يعمل على معادلة دكانة الأسود بشيء من البهجة في النباتات المحيطة 

5- رمادي

Summit collection Mastella Design حماممخازن خشب معالج Wood effect
Mastella Design

Summit collection

Mastella Design
Mastella Design
Mastella Design

اللون الرمادي محايد و مهديء للأعصاب و يسبب الاسترخاء و تفريغ الطاقة السليبة لذا سيكون استخدامه في حمامك الراقي رسمياً و مناسباً لاستقبال الضيوف في أي وقت كما أنه محايد و يليق مع أي اضافات من الأدوات الصحية في لونها أو الأضواء في شدتها 

6- رملي

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress حمام
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

اللون الرملي رائع في الحمامات الصغيرة و يضيف عليها لمسة مودرن قوية و يجعل الحمام من أروع الغرف لديك في المنزل خصوصاً و أنه أقرب للون الخشب الذي يمكن أن تستخدمه كمكون طبيعي في الأرضيات أو الجدران لتكملة المشهد الطبيعي الرائع

7- باستيل

Bathroom Perfect Stays حمام
Perfect Stays

Bathroom

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

الباستيل عصري و لون جذاب و مرادف للرقي و الأناقة، فلو أردت استخدام ديكور هاديء و انيق بأبسط الطرق و الإمكانيات في حمامك فعليك بلون الباستيل الرائع لما يضفيه من كل تلك المميزات بسهولة و بمجرد استخدامه 

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